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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Loyalty Management Системы лояльности Программы поощрения клиентов
Публикаций - 74, упоминаний - 84
Loyalty Management упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Писарев Андрей 16 2
|Майоров Дмитрий 10 2
|Домбровский Юрий 59 2
|Малис Александр 155 2
|Шокуров Егор 6 2
|Фильченков Роман 3 2
|Рыбакова Любовь 13 2
|Сусов Михаил 26 2
|Осипов Сергей 27 2
|Герчук Михаил 87 2
|Коган Вячеслав 8 2
|Назипов Дмитрий 80 2
|Манджиков Очир 56 1
|Ермолаев Артем 348 1
|Брюквин Юрий 280 1
|Либин Сергей 20 1
|Гудилин Олег 28 1
|Кусков Денис 212 1
|Кунина Виктория 1 1
|Казаков Александр 41 1
|Солодовников Дмитрий 55 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Калачников Алексей 7 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 284 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Волошин Кирилл 20 1
|Пачикин Андрей 5 1
|Казак Максим 161 1
|Смирнов Виктор 12 1
|Мишустин Михаил 350 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 370 1
|Собянин Сергей 222 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 155 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 358 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Солодовников Денис 80 1
|Богачев Игорь 173 1
|Ковалев Александр 157 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Слободин Михаил 56 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru