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Loyalty Management Системы лояльности Программы поощрения клиентов



29.03.2021 «Сберспасибо» и «Сберуслуги» запустили предложение с бонусами
18.03.2021 Apple в секретном режиме бесплатно чинит и меняет сломанные Mac и iPhone на новые. Видео
22.08.2017 «Спасибо от Сбербанка» обрабатывает персональные данные клиентов в облаке Cloud4Y
16.04.2014 Управление лояльностью идет по пути эволюции
24.01.2013 RapidSoft увеличила число проектов в 2 раза по итогам 2012 г.
19.09.2012 RapidSoft автоматизирует программы лояльности «под ключ»
20.04.2010 «Техносерв Консалтинг» реализовал кобрендинговую программу лояльности в «М.Видео»
11.03.2010 SITA и LoyaltyPlus предложат адаптируемую систему управления программами для часто летающих пассажиров
30.01.2009 «Комстар» лидирует среди московских операторов ШПД по уровню лояльности клиентов

Публикаций - 74, упоминаний - 84

Loyalty Management упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8626 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6389 8
1С-ИжТиСи 4918 8
1С-Битрикс - Bitrix 5269 8
5512 8
Oracle Corporation 5895 6
Meta - Facebook 4169 5
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1270 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1280 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7610 4
Vodafone Group 1314 4
SAP SE 4419 4
UMC - United Microelectronics Corporation 295 3
1С-Рарус 706 3
Bell Canada 43 3
O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet 233 3
Apple Inc 10403 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 3
Orange Wanadoo 74 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1887 3
Google LLC 9842 3
Swisscom 126 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 640 3
Ericsson 2689 3
SAP CIS - САП СНГ 814 3
Microsoft Corporation 22037 2
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1077 2
Terrasoft - Террасофт 173 2
АТОЛ ГК 182 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3829 2
Корус Консалтинг ГК 1000 2
Галактика - Корпорация 1044 2
Инфосистемы Джет 857 2
Эшелон НПО 74 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1115 2
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 68 2
GMCS 316 2
IBM - International Business Machines Corp 8818 2
Ростех - Ростехнологии 2419 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1043 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5035 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2017 4
Евросеть 1389 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 203 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1609 3
РЖД - Российские железные дороги 1403 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1648 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 747 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 808 2
Виктория - Сеть супермаркетов 130 2
Dixis - Диксис 343 2
МТС банк 266 2
Утконос 115 2
МКБ - Московский кредитный банк 303 1
Сбер - Еаптека 13 1
Цифроград 171 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 44 1
Белый Ветер 340 1
Седьмой Континент 58 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 345 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 26 1
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 89 1
Societe Generale - Росбанк 429 1
ГПБ - Газпромбанк 821 1
ПСБ - Промсвязьбанк 660 1
Уралсиб Банк 467 1
Почта Банк 310 1
Societe Generale - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 39 1
Ингосстрах СПАО 282 1
Дикси - Сеть магазинов 97 1
Банк Зенит 197 1
Лента - Сеть розничной торговли 437 1
АльфаСтрахование СГ 234 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 104 1
СДМ-Банк 51 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 1
Геобанк КБ 31 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 24 1
Cetelem - Сетелем Банк 27 1
Яндекс.Такси 287 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1168 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6890 3
Правительство Москвы 1487 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2931 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2103 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1893 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 549 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 187 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 630 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 554 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 499 1
Федеральное казначейство России 1141 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1064 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 865 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2316 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7625 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 48 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2407 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 108 1
Правительство РФ 7005 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2176 1
Руссофт - Russoft 357 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12555 11
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Smart технологии - Смартизация 255 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5116 8
Google Android 11673 4
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 43 3
Linux OS 7456 2
МТС Бонус 17 2
1С:Розница 61 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 936 2
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Microsoft Office 3181 2
Apple iOS 6295 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2581 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 411 2
Oracle WebLogic 107 1
MasterCard Gold 12 1
Omni - криптовалюта 33 1
Apple Keynote 56 1
ИнтэлЛекс Этран - электронная транспортная накладная 21 1
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 24 1
Сбер - СберПрайм 15 1
Сбер - Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 41 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 622 1
Myspace - социальная сеть 635 1
МТТ MVNE 21 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 94 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 48 1
НПО Аналитика - Retail Instruments 14 1
SAP NetWeaver 118 1
Diasoft Flextera 49 1
Tele2 Миа - Виртуальный помощник 10 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 120 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 147 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 231 1
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 38 1
АТОЛ Sigma еда 2 1
SAP Predictive Analytics 11 1
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 7 1
АльфаСтрахование Мобайл 7 1
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 69 1
Alibaba Group - AliPay 67 1
Писарев Андрей 16 2
Майоров Дмитрий 10 2
Домбровский Юрий 59 2
Малис Александр 155 2
Шокуров Егор 6 2
Фильченков Роман 3 2
Рыбакова Любовь 13 2
Сусов Михаил 26 2
Осипов Сергей 27 2
Герчук Михаил 87 2
Коган Вячеслав 8 2
Назипов Дмитрий 80 2
Манджиков Очир 56 1
Ермолаев Артем 348 1
Брюквин Юрий 280 1
Либин Сергей 20 1
Гудилин Олег 28 1
Кусков Денис 212 1
Кунина Виктория 1 1
Казаков Александр 41 1
Солодовников Дмитрий 55 1
Кулешов Алексей 29 1
Калачников Алексей 7 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 284 1
Москалева Татьяна 73 1
Волошин Кирилл 20 1
Пачикин Андрей 5 1
Казак Максим 161 1
Смирнов Виктор 12 1
Мишустин Михаил 350 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 370 1
Собянин Сергей 222 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 155 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 358 1
Никифорова Светлана 33 1
Солодовников Денис 80 1
Богачев Игорь 173 1
Ковалев Александр 157 1
Красюков Дмитрий 43 1
Слободин Михаил 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 101341 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31798 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44323 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12257 6
Того - Тоголезская Республика 8235 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10797 4
Европа 9844 4
Украина 5855 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12419 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11946 3
Япония 9493 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1856 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2080 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5048 2
Германия - Федеративная Республика 8237 2
Казахстан - Республика 4373 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2055 2
Европа Северная - Скандинавия 458 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 981 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2537 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 334 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 139 1
Африка Южная 339 1
Филиппины - Республика 454 1
Болгария - Республика 651 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 1
Испания - Каталония - Барселона 701 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 902 1
Америка Латинская 1393 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1654 1
Австралия - Австралийский Союз 2693 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 272 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1202 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1878 1
Бразилия - Федеративная Республика 1915 1
Германия - Берлин 609 1
Великобритания - Лондон 1986 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2009 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 883 1
Сингапур - Республика 1552 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2785 5
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 782 4
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 771 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1567 2
Банковский сектор экономики 1158 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3685 2
Мошенничество 531 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 791 2
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Россия 24 - телеканал 94 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 746 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 48 1
Loyalty Awards 1 1
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