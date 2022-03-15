Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 79401
ИКТ 7319
Организации 5450
Ведомства 1288
Ассоциации 616
Технологии 2734
Системы 16091
Персоны 26290
География 1401
Статьи 992
Пресса 823
ИАА 571
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1359
Мероприятия 796

Сервер серверные платформы серверное оборудование

Сервер - серверные платформы - серверное оборудование


15.03.2022 России обещан дефицит серверов
22.02.2022 Крупнейший госзаказчик «железа» на «Эльбрусах» думает о возвращении на процессоры Intel
17.02.2022 В реестре Минпромторга появились серверы c процессорами последнего поколения
11.02.2022 Sitronics Group выпустила тестовую партию серверов на процессоре «Эльбрус-8СВ» и запустила разработку на «Эльбрусе-16С»
02.02.2022 АлГУ и Sitronics Group завершили совместное тестирование серверов компании под реальной нагрузкой
14.01.2022 Медицинская госструктура получила российские серверы вдвое дешевле, чем собиралась
14.01.2022 МВД строит на «Эльбрусах» грандиозную систему фиксации нарушений ПДД в Москве
20.12.2021 Серверы Sitronics Group совместимы с российским ПО для СХД Baum Storage AI
26.11.2021 Крупный производитель серверов перешел на процессоры «круче, чем у AMD и Intel»
12.11.2021 Реестр Минпромторга расширен решениями для сложных вычислений
12.11.2021 Краснодарская сеть аптек «Здоровье» внедрила серверы Lenovo на базе процессоров AMD Epyc
02.11.2021 На Облачных серверах REG.RU теперь доступна ОС Windows
02.11.2021 Сервер «Звезда» компании «Бизнес Система Телеком» внесен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции
01.11.2021 Подтверждена совместимость серверов Sitronics Group и «Ред ОС»
20.10.2021 Игра в VDI: почему «проще» не равно «лучше»
06.10.2021 Серверы «Тринити» включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга
08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080
07.09.2021 Мощный российский дистрибьютор ПО превратился в производителя серверов
07.09.2021 Softline начала выпуск серверов под брендом Softline computers
07.09.2021 Lenovo предоставила решение для ИТ-инфраструктуры сети аптек «Здоровье»
12.08.2021 Зачем нужен принт-сервер и как он работает
03.08.2021 «Ситроникс» запускает в серию три типа серверов
23.06.2021 Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком»
09.06.2021 «Ситроникс» начала выпуск серверов на Intel Xeon и хочет «разогнаться» до 30 тыс. штук в год
08.06.2021 Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой»
08.06.2021 Топорный шифровальщик атакует уязвимые серверы Microsoft Exchange и пытается все зашифровать
08.06.2021 Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты
04.06.2021 Altos Computing представила сервер Altos BrainSphere R685 F5 на базе видеокарт Nvidia RTX A6000
03.06.2021 «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ запустят производство серверов в России
20.05.2021 МВД вошло во вкус «Эльбрусов». Министерство купит серверов с ними еще на 350 миллионов
13.05.2021 Ботнет с поэтичным названием охотится на серверы Microsoft Exchange
07.04.2021 Сервер ВКС концерна «Автоматика» включен в реестр российского ПО
05.04.2021 Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI
04.03.2021 Стандартизованный сервер Java-приложений Libercat включен в реестр российского ПО
17.02.2021 В России создается собственная система критически важных коммуникаций
14.01.2021 Synology представила сверхкомпактные серверы RS1221+ и RS1221RP+
11.01.2021 Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда
25.12.2020 «Рикор» нарастил поставки серверов на 35%
23.12.2020 Хакеры по всему миру взвинтили цены на DDoS-атаки, ворованные данные и взломы серверов
22.12.2020 «Ростелеком» отказывается от импортных серверных Linux в пользу российской «Ред ОС»

Публикаций - 10956, упоминаний - 15882

Сервер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 2013
Intel Corporation 11262 1129
IBM - International Business Machines Corp 8941 562
Softline - Софтлайн 1870 455
AMD - Advanced Micro Devices 3661 379
Huawei 3222 376
Oracle Corporation 6035 341
Google LLC 10352 336
VMware 2025 331
Dell EMC 4736 326
HP Inc. 5313 295
Ростех - Ростехнологии 2532 266
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 262
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 261
21 век – ТВ - Народный телефон 3990 249
Cisco Systems 4720 211
6072 207
Apple Inc 10683 205
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 204
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 202
SAP SE 4595 190
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 181
Программный продукт ГК 3960 169
HP - Hewlett-Packard 3567 161
Крок - Croc 1616 156
Red Hat 1183 154
Meta Platforms - Facebook 4267 151
Инфосистемы Джет 865 149
Ред Софт - Red Soft 299 146
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 144
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 141
Amazon Inc - Amazon.com 2650 141
VK - Mail.ru Group 3057 140
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 138
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 134
Yandex - Яндекс 5015 124
Samsung Electronics 9333 120
Nvidia Corp 3118 118
Lenovo Group 2077 117
Fujitsu 1898 116
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 307
РЖД - Российские железные дороги 1458 168
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 115
Точка 1820 92
Открытие ФК 2713 77
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 74
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 69
Альфа-Банк 1476 58
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 58
Почта России ПАО 1853 49
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 45
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 38
Visa International 1809 36
LinkedIn 558 34
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 34
ПСБ - Промсвязьбанк 682 33
X5 Group 709 33
Аэрофлот 648 33
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 32
ГПБ - Газпромбанк 842 32
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 32
Лента - Сеть розничной торговли 912 31
Газпром ПАО 1008 31
Россети Ленэнерго 786 30
eBay Inc 1576 30
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 25
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 24
Яндекс.Еда 490 22
Почта Банк 319 20
Май - Российская торговая компания 416 20
ВТБ - ВТБ24 658 19
Qiwi 878 18
Самолёт ГК 216 18
Royal Dutch Shell - Шелл 184 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 17
НСПК - Национальная система платежных карт 401 16
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 16
Роснефть НК 434 16
Юлмарт - Ulmart Holdings 180 15
Societe Generale - Росбанк 438 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 743
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 674
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 584
Президент Российской Федерации 3770 230
Правительство РФ 8292 196
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 157
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 150
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 139
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 128
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 114
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 108
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 97
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 93
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 89
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 86
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 69
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 69
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 62
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 60
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 59
Федеральное казначейство России 1345 59
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 59
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 57
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 53
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 44
Правительство Москвы 1640 43
Счётная палата РФ 628 42
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 40
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 39
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 36
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 34
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 33
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 33
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 33
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 32
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 31
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 30
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 29
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 27
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 26
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 44
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 41
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 30
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 24
Web development - Веб-разработка 0 24
Linux Foundation 167 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 11
TIA - Telecommunications Industry Association 70 10
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 10
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 10
РосКомСвобода - Общественная организация 82 8
АФТ - Ассоциация Финтех 251 8
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 7
OpenCAPI Consortium 13 7
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 7
Gen-Z Consortium 11 6
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 6
OSI - Open Source Initiative 58 6
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 6
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 7 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 5
Демократическая политическая партия США 91 4
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 4
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 4
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 18 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 4
ASF - Apache Software Foundation 98 4
ЛДПР 98 4
Единая Россия - Политическая партия 246 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 2558
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 2233
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 1774
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 1565
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 1498
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 1484
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 1476
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 1143
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 1077
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 990
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 843
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 837
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 806
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 773
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 674
Website - Вебсайт 9736 638
Виртуализация - Virtualization 2373 604
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 600
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 595
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 7701 540
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 525
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 475
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 461
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 459
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 453
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 432
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 4511 428
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 425
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 417
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 403
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 399
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 397
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 395
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 391
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 2062 385
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 382
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 377
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 376
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 366
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 363
Linux OS 7669 812
Microsoft Windows 10 11713 663
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 390
Google Android 11959 372
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 315
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 307
Intel x86 - архитектура процессора 1391 305
Apple iOS 6422 254
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 244
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 236
ЭОС Дело СЭД 4365 225
Apple iPhone 6 2649 214
Microsoft Azure 1276 202
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 183
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 168
Microsoft SQL Server 1416 158
LG 75SM99 2832 149
Ред ОС 312 144
Microsoft Windows 2000 2856 138
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 138
Microsoft Windows 2104 135
Microsoft Exchange 1222 133
Microsoft Office 3247 130
Oracle Java - язык программирования 2554 123
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 118
Microsoft Office 365 834 109
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 524 109
Google Play - Google Store - Android Market 2732 102
Intel Itanium 612 101
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 99
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 98
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 94
Apple macOS 1457 92
Microsoft Skype 1940 90
Python - Высокоуровневый язык программирования 486 90
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 88
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 88
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 86
HPE ProLiant - Серия серверов 258 81
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 76
Исанин Антон 9365 673
Рустамов Рустам 202 115
Путин Владимир 2542 58
Никифоров Николай 1161 43
Королюк Алексей 86 38
Иванов Борис 53 37
Галушкин Олег 173 35
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 32
Медведев Дмитрий 1604 32
Смирнов Алексей 166 30
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 28
Зайцев Михаил 164 28
Мельникова Анастасия 197 26
Шадаев Максут 460 25
Рубанов Владимир 68 24
Арлазаров Владимир 136 23
Калинин Александр 124 22
Березин Максим 70 22
Комиссаров Дмитрий 192 21
Одинцов Дмитрий 88 19
Кабанов Владимир 174 19
Дуров Павел 230 18
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 16
Дягилев Василий 83 16
Черепенников Антон 58 16
Рудычева Наталья 89 16
Покровский Иван 67 16
Белоусов Сергей 233 15
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 52 15
Летунов Илья 48 15
Мылицын Роман 85 15
Трушкин Константин 52 15
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 14
Бобровников Борис 99 14
Новодворский Алексей 104 14
Гоц Роман 24 14
Водясов Алексей 114 13
Лебедев Михаил 43 13
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 12
Оганесян Ашот 84 12
Россия - РФ - Российская федерация 108428 3085
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 1822
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 873
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 579
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 413
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 405
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 384
Европа 12319 299
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 286
Россия - СФО - Новосибирск 3269 216
Германия - Федеративная Республика 8903 186
Африка - Африканский регион 2928 169
Нидерланды 2197 157
Япония 10069 141
Украина 6212 123
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 106
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 104
Казахстан - Республика 4467 99
Франция - Французская Республика 5665 89
Канада 3319 87
Индия - Республика 4263 84
Беларусь - Белоруссия 3525 80
Азия - Азиатский регион 3803 79
Китай - Тайвань 2115 77
Швеция - Королевство 2072 77
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 74
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 74
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 73
Ближний Восток 2549 72
Европа Восточная 2927 71
Южная Корея - Республика 4394 67
Земля - планета Солнечной системы 7427 61
Австралия - Австралийский Союз 2791 59
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 56
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 54
Испания - Королевство 2917 53
Италия - Итальянская Республика 3310 50
Россия - ПФО - Казань 2085 50
США - Калифорния 3381 48
Бразилия - Федеративная Республика 1945 47
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 4362
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1881
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 1046
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1043
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 983
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 559
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 410
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 380
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 326
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 313
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 297
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 276
Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей 2039 246
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 225
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 219
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 209
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы 2689 208
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 189
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 184
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 183
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 180
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 164
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 156
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 151
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 145
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 143
Аренда 949 141
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 134
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 133
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 130
Мошенничество - Махинации 2142 126
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 125
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 115
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 113
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 111
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 110
Страхование - Страховое дело 1920 110
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 109
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 107
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1120 107
Thomson Reuters - Рейтер 5731 73
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 52
Коммерсантъ - Издательский дом 888 39
ZDnet 584 38
91Mobiles 590 33
N+1 - Издание 121 28
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 28
The Register 1286 28
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 27
Reddit 221 24
Bloomberg 1009 23
TAdviser - Центр выбора технологий 243 21
WSJ - The Wall Street Journal 1225 21
Forbes - Форбс 591 20
BleepingComputer - Издание 157 20
CNET - Издание 1580 19
The Verge - Издание 482 19
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 18
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 16
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 15
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 14
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 14
Tom’s Hardware 127 14
Ars Technica 364 13
Associated Press 1975 13
DigiTimes - Издание 1284 13
Wired - Издание 217 11
NYT - The New York Times 956 11
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 10
Wikipedia - Википедия 413 10
Computer Weekly 370 9
Ведомости 375 9
Fortune 196 9
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 9
TorrentFreak (TF) 93 8
РИА Новости 766 8
Silicon 459 8
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 7
Business Insider 192 7
IDC - International Data Corporation 4671 281
500 Startups 4742 249
Gartner - Гартнер 3301 192
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 102
Forrester Research 810 33
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 27
Fortune Global 500 280 20
Fortune Global 100 138 16
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 15
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 24 14
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 12
451 Research Group 87 12
Juniper Research 468 11
IDC Russia - IDC Россия 161 11
Markets&Markets Research 97 10
TrendForce 53 8
IBM Research 107 7
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 11 6
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 6
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 16 6
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 6
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 5
Gartner - Dataquest 340 5
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 5
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 43 5
Research and Markets 23 5
IHS Markit 21 5
Synergy Research Group 39 5
Data Insight - Исследовательское агентство 86 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 5
Microsoft Research 128 5
W3Techs 12 4
TechTarget 11 4
Mercury Research 61 3
IDC Russia Cloud Services Market 9 3
CNews Инновация года - награда 41 3
comScore 354 3
IHS Infonetics Research 90 3
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 3
RiskIQ 9 3
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 452
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 42
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 37
РАН - Российская академия наук 1397 34
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 32
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 22
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 16
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 15
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 14
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 13
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 11
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 10
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 10
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 9
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 7
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 7
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 6
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 6
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 6
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 5
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 5
Skyeng - Образовательные технологии 60 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 133 5
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 5
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 5
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 5
ИРИ - Институт развития интернета 96 4
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 17 4
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 4
Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 53 4
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 400
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 187
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 44
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 42
CNews AWARDS - награда 347 26
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 25
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 15
CeBIT 454 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 11
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 9
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 8
Black Hat - Конференция 77 7
Worldskills - Ворлдскиллс 92 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 7
Intel Developer Forum - IDF 250 6
Чёрная пятница (распродажи) 89 5
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 19 5
Oracle OpenWorld 65 5
LinuxWorld 53 4
Международный женский день - 8 марта 118 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 4
CNews Женщины года в отрасли ИТ 11 4
Honor Cup 14 4
Digital October - конференционное пространство 90 4
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 4
Microsoft Ignite 31 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 3
The Next Web - ежегодная серия конференций 81 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 3
USENIX - техническая конференция 15 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 3
Merlion IT Solutions Summit 9 3
VMworld 29 3
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 3
GeekBrains 49 2
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 127 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 74 2
Positive Hack Days - PHDays 17 2
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Опасно ли излучение от смартфонов и бытовой техники

Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса
Показать еще