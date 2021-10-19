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Сервер
Серверные платформы


19.10.2021 «Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft 1
19.10.2021 «Ростелеком»: За три квартала 2021 г. число DDoS-атак на российские компании выросло в 2,5 раза 1
17.09.2021 «Транснефть» начала закупать российскую «Ред ОС» вместо Windows 1
14.09.2021 В «Билайне» возможна утечка. В Сеть могли попасть данные миллионов россиян 1
07.09.2021 Мощный российский дистрибьютор ПО превратился в производителя серверов 2
07.09.2021 Softline начала выпуск серверов под брендом Softline computers 1
07.09.2021 Lenovo предоставила решение для ИТ-инфраструктуры сети аптек «Здоровье» 1
31.08.2021 Как растущие компании решают проблему увеличения объема данных: опыт сети аптек «Здоровье» 2
19.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПАК Sharxbase 1
03.08.2021 «Ситроникс» запускает в серию три типа серверов 1
29.07.2021 Отечественная ИТ-компания переносит производство электроники из Китая в Россию 1
02.04.2021 В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий 1
31.03.2021 В код языка PHP внедрили бэкдоры от имени известных разработчиков 1
26.01.2021 Хакер из Бобруйска украл полмиллиона долларов, но остался ни с чем. Деньги отобрали силовики. Видео 1
11.01.2021 Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда 1
25.12.2020 ИТ-рынок снова надеется на лучшее 1
22.12.2020 «Ростелеком» отказывается от импортных серверных Linux в пользу российской «Ред ОС» 1
22.12.2020 «Ростелеком» перейдет на операционную систему «Ред ОС» 1
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 1
09.12.2020 Почтовый сервер Tegu заработал на отечественной РЕД ОС 1
21.10.2020 ГИС семейства «Панорама» работают в среде ОС «Альт 8 СП» 1
14.10.2020 Эволюция отменяется. Почему инфраструктура в компании похожа на лоскутное одеяло 1
05.08.2020 В России потратят 19,5 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
28.07.2020 Поставить серверы на «Эльбрусах» в МВД решилась только неприметная компания-мультимиллиардер 2
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux 2
20.07.2020 КБ «Панорама» выпустило линейку продуктов на базе «Эльбрус» для ОС Astra Linux 2
07.07.2020 МВД потратит 270 миллионов на серверы с «Эльбрусами» «не хуже» Intel и AMD 2
11.06.2020 Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%» 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
03.04.2020 Хакер, о котором пишут книгу, в порядке мести ее автору взломал 15 тыс. серверов 1
02.03.2020 У скандального разработчика систем распознавания лиц угнали данные о клиентах 1
21.02.2020 Телеком-гиганту и производителю трансформеров прицельно подбросили необычные файлы 1
21.01.2020 На «Госуслугах» Татарстана утечка. Скомпрометированы персональные данные пользователей 1
19.12.2019 «Ситимобил» позволил всем желающим следить за своими водителями и пассажирами 1
13.12.2019 «Железное» импортозамещение: кому нужно российское оборудование и как его выбрать 1
11.12.2019 Новая метрика на StatOnline.ru расскажет о надёжности хостинг-провайдеров 1
10.12.2019 Selectel внедрил новую систему управления выделенными серверами 1
05.12.2019 10 тенденций в области аналитики, которые важно заметить заранее 1
27.11.2019 Выделенные серверы Minecraft: преимущества и рекомендации 1
25.10.2019 Выбираем IaaS: количество IP-адресов 1

Публикаций - 169, упоминаний - 182

Сервер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3537 10
Microsoft Corporation 11060 10
Intel Corporation 4169 9
SEC Consult Services 929 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
Google LLC 7144 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 5
Рикор Холдинг - Rikor 70 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Крок 1219 4
Cisco Systems 2038 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 3
АйТи 751 3
Панорама КБ 42 3
AMD - Advanced Micro Devices 1669 3
Ред Софт - Red Soft 246 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Amazon Inc - Amazon.com 1470 3
Nginx - Энджайникс 100 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
Ланит ГК 1155 2
Supermicro 65 2
SAP SE 3211 2
Aquarius - Аквариус 209 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
MSI - Micro-Star International 274 2
Nvidia Corp 2015 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 16 2
Yandex - Яндекс 4101 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1211 2
Facebook 3765 2
Huawei 2730 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
МБК лаб - Лаборатория МБК 3 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Газпромбанк - ГПБ 692 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Альфа-Банк 1123 2
Почта Банк 289 2
Транснефть 159 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Sappi North America 1 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
British Airways - British Midland International 39 1
Зарубежнефть 27 1
IKEA - ИКЕА 81 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
NEA - New Enterprise Associates 18 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Hasbro 13 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Index Ventures 36 1
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
АвтоВАЗ 118 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Газпром ПАО 520 1
Открытие ФК 538 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Яндекс.Такси 271 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
X5 Group 599 1
Роснефть НК 367 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
Правительство Московской области - Министерство социального развития Московской области - Минсоцразвития - Дирекция Единого Заказчика 1 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Правительство Москвы 653 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 1
Китай - Министерство общественной безопасности КНР 3 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 6
DDR - Double data rate 1067 6
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 264 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 432 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 3
EPSG - Geodetic Parameter Dataset - Набор данных геодезических параметров 4 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
Web Interface - Веб-интерфейс 177 3
ISO 19100 - Geographic information Referencing by coordinates - Стандарт Географическая информация, привязка по координатам 3 3
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 184 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 2
OpenStack 347 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 229 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 570 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 2
Linux OS 4253 12
Microsoft Windows 10 6629 11
Google Android 10750 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 8
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 7
Apple iOS 5741 7
Intel x86 - Архитектура процессора 992 7
SQL - Язык программирования 432 6
Apache HTTP Server 222 5
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 4
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 62 4
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 4
Microsoft Windows 852 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 4
Ред ОС 239 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
Панорама КБ GIS WebService SE 4 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 3
Linux - Debian GNU 272 3
Панорама КБ ГИС Сервер 4 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 3
Панорама КБ Imagery Creator 4 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Рикор EcoServer 21 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2070 2
Intel Xeon E 43 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Nvidia GeForce GTX 2058 2
Microsoft Exchange 680 2
Java - Язык программирования 1175 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Microsoft Windows 7 1662 2
HPE ProLiant - Серия серверов 100 2
Путин Владимир 1824 3
Мельникова Анастасия 166 2
Рустамов Рустам 169 2
Гоц Роман 24 2
Зайцев Михаил 145 2
Залманов Дмитрий 22 2
Локар Ран - Locar Ran 2 1
Шестаков Сергей 16 1
Rotem Noam - Ротем Ноам 2 1
Brandt Andrew - Брандт Эндрю 2 1
Wang Michael - Ванг Майкл 9 1
Гюлназарян Давид 1 1
Гацко Геннадий 14 1
Тукалевский Денис 3 1
Михайленко Александр 4 1
Басин Илья 1 1
Зайчиков Илья 12 1
Смирнов Павел 35 1
Софронова Наталия 2 1
Кириченко Сергей 2 1
Белик Сергей 15 1
Крупник Сергей 1 1
Габова Ольга 3 1
Дорофеев Дмитрий 4 1
Щапов Олег 24 1
Иванов Аркадий 1 1
Мякишева Марина 84 1
Прозоровский Василий 40 1
Демидов Михаил 124 1
Семеник Александр 1 1
Башлыков Александр 3 1
Бондарчук Алексей 1 1
Аверин Алексей 3 1
Barnabé Pierre - Барнаби Пьер 1 1
Пивоваров Владимир 8 1
Шибаев Александр 17 1
Wethington John - Уэтингтон Джон 1 1
Крутобережский Антон 1 1
Troia Vinny - Троя Винни 2 1
Окунь Дмитрий 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Украина 3361 3
Казахстан - Республика 2627 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Япония 2778 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 2
Европа Западная 612 2
Индия - Республика 2169 2
Восточная Европа 1676 2
Земля - планета Солнечной системы 859 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 1
Россия - Смоленск 234 1
Китай - Цзянсу 18 1
Испания - Королевство 1251 1
Россия - Арзамас 57 1
Россия - Краснодарский край 913 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Великобритания - Кембридж 69 1
Россия - Калининградская область 535 1
Россия - Пермь 739 1
Латинская Америка 723 1
Нидерланды 972 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 515 1
Таиланд - Королевство 359 1
Россия - Керчь 35 1
Россия - Республика Бурятия 284 1
Россия - Новороссийск 140 1
Словакия - Словацкая Республика 212 1
США - Оклахома 17 1
Россия - Мурманск 257 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Человеческий фактор 126 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 84 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Алгоритм Хаффмана - алгоритм оптимального префиксного кодирования алфавита с минимальной избыточностью 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 2
Bloomberg 785 1
ZDnet 381 1
The Guardian - Британская газета 189 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Российская газета 92 1
Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 2 1
CNews Analytics 1988 3
Gartner 2190 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
IDC - International Data Corporation 2713 1
Fortune Global 500 160 1
MalwareHunterTeam 7 1
W3Techs 10 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
IDC COVID-19 Tech Index 2 1
РАН - Российская академия наук 316 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
Открытое образование 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759735, в очереди разбора - 663425.
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