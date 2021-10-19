Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сервер
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Публикаций - 169, упоминаний - 182
Сервер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 3
|Мельникова Анастасия 166 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Гоц Роман 24 2
|Зайцев Михаил 145 2
|Залманов Дмитрий 22 2
|Локар Ран - Locar Ran 2 1
|Шестаков Сергей 16 1
|Rotem Noam - Ротем Ноам 2 1
|Brandt Andrew - Брандт Эндрю 2 1
|Wang Michael - Ванг Майкл 9 1
|Гюлназарян Давид 1 1
|Гацко Геннадий 14 1
|Тукалевский Денис 3 1
|Михайленко Александр 4 1
|Басин Илья 1 1
|Зайчиков Илья 12 1
|Смирнов Павел 35 1
|Софронова Наталия 2 1
|Кириченко Сергей 2 1
|Белик Сергей 15 1
|Крупник Сергей 1 1
|Габова Ольга 3 1
|Дорофеев Дмитрий 4 1
|Щапов Олег 24 1
|Иванов Аркадий 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Демидов Михаил 124 1
|Семеник Александр 1 1
|Башлыков Александр 3 1
|Бондарчук Алексей 1 1
|Аверин Алексей 3 1
|Barnabé Pierre - Барнаби Пьер 1 1
|Пивоваров Владимир 8 1
|Шибаев Александр 17 1
|Wethington John - Уэтингтон Джон 1 1
|Крутобережский Антон 1 1
|Troia Vinny - Троя Винни 2 1
|Окунь Дмитрий 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759735, в очереди разбора - 663425.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759735, в очереди разбора - 663425.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru