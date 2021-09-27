Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Планшет
Планшетный компьютер
Tablet computer
"таблетка"
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Публикаций - 437, упоминаний - 622
Планшет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IDC - International Data Corporation 2708 3
|CNews Analytics 1988 3
|IHS iSuppli 273 3
|PCMark 71 2
|NPD DisplaySearch 194 2
|Gartner 2187 1
|IDC Russia - IDC Россия 115 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
|Piper Jaffray 65 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755065, в очереди разбора - 658755.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755065, в очереди разбора - 658755.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru