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27.09.2021 Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей 1
14.09.2021 Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM 1
31.08.2021 Лучшие детские планшеты: выбор ZOOM 5
03.08.2021 В России появились планшеты, которые можно грызть и швырять. Фото, цены 3
24.06.2021 Планшет Prestigio Root A10 появился в продаже 1
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
01.04.2021 Планшеты Samsung помогли сделать школьные автобусы безопасными 1
16.03.2021 Создатели прямого конкурента iOS и Android выпускают мощный планшет. Видео 1
19.02.2021 Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений 1
29.01.2021 «БАТ» перевела всех территориальных представителей на планшеты Samsung 1
28.01.2021 «БАТ Россия» перевела всех территориальных представителей на планшеты Samsung 1
13.01.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: российский рынок планшетов возродился на фоне пандемии 1
12.01.2021 Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена 2
18.12.2020 Samsung представила планшет Galaxy Tab A 8.0” Kids Edition для маленьких пользователей. Цена 1
20.11.2020 В «М.Видео» и «Эльдорадо» стартовала «Черная пятница» 1
13.11.2020 Планшеты «воскресли» и спасли глобальный рынок ПК от обвала. Статистика 2
28.10.2020 Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM 3
01.09.2020 Учимся дистанционно: полезная техника для удаленного обучения 2
17.07.2020 Huawei выпустил россыпь дешевых ноутбуков и планшетов. Видео 1
10.07.2020 Lenovo поставила 1000 планшетов Tab M10 HD для школьников Республики Тыва 2
11.06.2020 Планшеты Huawei MatePad поступили в продажу в России. Цены 1
22.04.2020 Как рисовать как профи: лучшие графические планшеты 1
08.04.2020 Как выбрать термометр для домашней аптечки: советы ZOOM 1
03.04.2020 Huawei объявила предзаказ на планшеты Huawei MatePad Pro в России. Цены 1
23.03.2020 У новейшего MacBook Air производительность хуже, чем у старого iPad 1
18.03.2020 Вышел новый iPad Pro со странной деталью. Цены в России 2
11.03.2020 7 лучших планшетов в 2020 году: выбор ZOOM 2
06.03.2020 «Мегафон Ритейл» рассказал о спросе на технику в преддверии 8 марта 1
26.02.2020 Чиновникам запретили покупать дорогие ноутбуки 1
25.02.2020 Huawei выпустил гибкий смартфон и «убийц» iPad Pro и MacBook Pro. Цена, видео 1
25.12.2019 Подарки для геймеров на Новый год: выбор ZOOM 1
26.11.2019 Samsung выпустит складной планшет с пропорциями ноутбука. Первые подробности 1
13.11.2019 Готовится к выпуску дешевая «железка», превращающая iPhone или Android-смартфон в ноутбук. Видео 1
07.11.2019 Власти заставили «Ростелеком» заново закупать 350 тыс. планшетов с отечественной ОС 1
25.10.2019 Lenovo начинает продажи планшета Tab M7 на российском рынке. Цены 1
12.09.2019 Все самое интересное с выставки IFA 2019 1
11.09.2019 Apple выпустила идеальные часы, дешевый iPad, унылые iPhone и киносервис для России 1
15.07.2019 Владимиру Путину показали отечественную мобильную ОС «Аврора». Видео 1
20.06.2019 Microsoft выпускает детский конструктор, из которого можно собрать ПК 1
30.05.2019 Лучшие планшеты 2019 года: выбор ZOOM 1

Публикаций - 437, упоминаний - 622

Планшет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5627 112
Microsoft Corporation 10997 53
Apple Inc - Эппл Рус 7669 44
Lenovo Group 1635 33
Google LLC 7124 26
Huawei 2723 23
Nvidia Corp 2005 18
Intel Corporation 4143 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 1203 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 10
AKG 48 10
Harman Kardon 164 10
Xiaomi 904 10
Sony 2306 9
Acer Group 1354 9
3Q 38 8
Panasonic 1109 7
MediaTek 314 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 6
Prology 39 6
HTC Corporation 1184 6
Dell EMC 2382 6
Navitel - Навител Навигатор 252 6
Prestigio 167 5
LG Electronics 1831 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 713 5
Qualcomm Technologies 1000 5
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 4
Amazon Inc - Amazon.com 1467 4
Nokia Corporation 2404 4
NeXus 204 4
Wacom 69 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 4
AMD - Advanced Micro Devices 1660 4
Marvel - Марвел-Дистрибуция 32 3
Digma 51 3
Aquarius - Аквариус 209 3
Lenovo Motorola 990 3
ZTE Corporation 549 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
AliExpress 275 2
Связной ГК 875 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Barnes & Noble 52 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
ВТБ24 583 1
Audi 129 1
Lego 84 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
РХК - Русская холдинговая компания 1 1
Сургутский ГПЗ - Сургутский газоперерабатывающий завод 1 1
Uber 257 1
Стройтрансгаз 15 1
Рики ГК 3 1
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 1
Nespresso 15 1
Русский колос 1 1
Родник 45 1
Белый Ветер 49 1
Почта России ПАО 1570 1
Adidas 94 1
Kickstarter 95 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
TÜV Rheinland Group 63 1
Вотрон 16 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Uber Technologies 258 1
Газпром ПАО 518 1
Транснефть 159 1
Daimler AG 71 1
BMW 248 1
Лукойл-Информ 71 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 2
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 8 1
Новомосковская ГРЭС 1 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
Совет Министров Республики Крым 10 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Правительство РФ 2198 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 231
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 180
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 155
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 131
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 79
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 46
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 39
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 28
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 800 26
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 23
USB Type-C - USB-C 901 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 389 21
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 21
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 19
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 19
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 19
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 18
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 16
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 16
3G - Стандарт мобильной связи 3699 15
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 14
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 303 14
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 14
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 13
Dolby Atmos 144 12
USB OTG - On-The-Go 93 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 11
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 11
PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей 42 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 9
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 98 9
Smartphone - Смартфон 771 9
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 8
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 8
Intel Turbo Boost Technology 181 7
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 131 7
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 7
DDR - Double data rate 1062 6
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 151 6
Google Android 10750 245
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 62
Nvidia GeForce GTX 2048 62
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 61
Apple iOS 5741 61
Microsoft Windows 10 6602 56
Microsoft Windows 8 1228 56
Samsung Galaxy Note 558 47
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 45
Google Play - Google Store - Android Market 2515 42
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 39
Apple iPad 3263 36
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 29
Microsoft Windows 7 1662 29
Apple iPad Pro 226 25
Samsung Electronics TouchWiz 167 24
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 22
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 22
Google Nexus - Серия смартфонов 398 21
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 18
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 17
Intel Core - Семейство процессоров 863 17
Apple iPad mini 375 16
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 13
Microsoft Windows Phone OS 1472 13
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 13
Apple Pencil 62 12
Samsung S-Pen - Стилус 108 11
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 10
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 41 10
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 10
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 10
Apple iPhone 6 547 10
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 10
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 10
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 10
Lenovo Tab - серия планшетов 24 10
Microsoft Surface - Планшет 305 10
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 10
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 6
Steve Jobs - Стив Джобс 697 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 4
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 2
Кулаковский Дмитрий 67 2
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 2
Виноградова Наталья 49 2
Chen Jason - Чен Джейсон 9 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 56 1
Суринов Александр 4 1
Рязанов Александр 1 1
Клевцов Александр 11 1
Мильнер Юрий 116 1
Баталова Марина 12 1
Слабаков Денис 3 1
Юсупов Ренат 75 1
Snell Jason - Снелл Джейсон 2 1
Валяева Елизавета 72 1
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 11 1
Bin Lin - Бин Лин 4 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Зеров Александр 1 1
Демидов Михаил 119 1
Прозоровский Василий 40 1
Григорьева Евгения 57 1
Осеевский Михаил 221 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
Носков Константин 201 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Путин Владимир 1820 1
Ведяхин Александр 43 1
Чайка Владимир 27 1
Мишустин Михаил 302 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 266 1
Греф Герман 204 1
Suri Rajeev - Сури Раджив 18 1
Эйгес Павел 66 1
Усманов Алишер 241 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 60 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 158
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 74
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 54
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 23
Япония 2752 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 15
США - Купертино 204 10
Индия - Республика 2156 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 8
Германия - Федеративная Республика 3606 7
Южная Корея - Республика 1448 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 5
Канада 1290 5
Украина 3344 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 4
Франция - Французская Республика 2109 3
Италия - Итальянская Республика 1363 3
Испания - Барселона 521 3
Восточная Европа 1667 3
Германия - Берлин 352 3
США - Сан-Франциско 687 2
Испания - Каталония 9 2
США - Редмонд 105 2
Португалия - Португальская Республика 313 2
Казахстан - Республика 2618 2
Европа 3725 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Испания - Королевство 1248 2
Азия - Азиатский регион 1510 2
Китай - Тайвань 588 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 2
Норвегия - Королевство 426 2
Россия - Иркутская область 536 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 1
Швеция - Королевство 747 1
Австрия - Австрийская Республика 523 1
Новая Зеландия 290 1
Россия - Новгородская область 281 1
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Ключевых фраз выявлено - 755065, в очереди разбора - 658755.
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