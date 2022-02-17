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Минпромторг РФ Реестр ТОРП Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения



17.02.2022 В реестре Минпромторга появились серверы c процессорами последнего поколения
02.11.2021 Сервер «Звезда» компании «Бизнес Система Телеком» внесен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции
06.10.2021 Серверы «Тринити» включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга
20.08.2021 Линейке промышленных сетевых устройств Zenator TI концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП
08.07.2021 Преобразователю протоколов Modbus TCP/RTU концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП
Как работает импортозамещение ИТ-оборудования в российских школах и больницах
12.01.2021 DMR-радиостанции концерна «Созвездие» получили статус ТОРП
25.09.2020 Власти упростят жизнь производителям российского телеком-«железа»
30.04.2019 Телекоммуникационное оборудование концерна «Автоматика» получило статус ТОРП
14.01.2019 В России создадут особый реестр радиоэлектронного оборудования

Публикаций - 133, упоминаний - 175

Минпромторг РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2510 21
Ростех - Автоматика Концерн 930 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8378 9
Huawei 3201 9
DEPO Computers - Депо Электроникс 477 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 281 7
Intel Corporation 11224 7
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 285 7
Норси-Транс (НТ) 61 7
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 477 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 779 6
Microsoft Corporation 22414 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 562 6
Yadro - КНС Групп 186 5
Скала^р - ранее InterLab IBS 29 5
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 94 5
IVA Technologies - ИВКС 86 5
ХайТэк - Hi-Tech 99 5
Базальт СПО - BaseALT 246 5
5910 4
Крок - Croc 1612 4
ICL ГК 149 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6445 4
Qtech - Кьютэк 114 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1245 3
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 67 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7667 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 3
Lenovo Group 2071 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 146 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 322 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8737 3
Cisco Systems 4711 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 202 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2339 3
Микрон - Micron 840 2
ICL Техно - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 27 2
Oracle Corporation 5997 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация 241 2
Ericsson 2706 2
РЖД - Российские железные дороги 1447 5
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 227 4
РВК - Российская венчурная компания 527 3
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 261 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2091 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 133 1
Мигалка ООО 2 1
Банк Санкт-Петербург 126 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 53 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 312 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 153 1
Транснефть 227 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 1
ПГК - Первая грузовая компания 117 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 76 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1307 1
D-Wine - D'Wine 3 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 1
Uber 286 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 16 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 89 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 1
UDR Inc 7 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 99 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 32 1
АСПЭК 11 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 1
Альфа-Банк 1459 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 123 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 249 1
LEGO 201 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5155 1
Газпром ПАО 973 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1015 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 175 1
Росводоканал 69 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 89 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 27 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1330 49
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7936 34
Правительство РФ 7881 31
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11734 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2133 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1455 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2472 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2356 8
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 570 8
Президент Российской Федерации 3541 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2451 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2143 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2205 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1053 4
Федеральное казначейство России 1287 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 180 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1308 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2325 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2693 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 882 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 172 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1438 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1221 2
Правительство Москвы 1607 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 508 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1100 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2039 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 100 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 218 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3220 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 737 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 75 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 79 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 37 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 51 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 275 1
Правительство Республики Коми 27 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 68 6
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 18 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 291 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2244 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 9 1
Ассоциация поставщиков электронных компонентов - АСПЭК 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 26441 48
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6584 47
Сервер - Серверные платформы 8996 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18190 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 3927 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41879 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5309 10
5G - Пятое поколение мобильной связи 2398 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6393 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3080 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10586 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7995 6
DDR - Double data rate 2413 5
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3890 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4920 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1051 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 10179 4
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 21 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2779 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4965 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10409 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1977 4
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 29 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1176 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5037 3
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2295 3
ARM64 - Архитектура процессора 1255 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 348 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 743 3
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2193 3
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 3447 3
Отказоустойчивость - свойство технической системы 1105 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 118 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3110 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1397 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 2700 3
Big Data - Большие данные 3388 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10462 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1123 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 7914 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 618 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1487 8
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 155 6
Linux OS 7630 5
Intel x86 - архитектура процессора 1365 5
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 238 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 255 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 62 4
Скала^р - гиперконвергентная инфраструктура 72 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2520 4
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 11 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 203 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 164 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 800 3
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 85 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 245 2
НКТ - Р7-Офис 120 2
Скала^р МВ - машина виртуализации 2 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 752 2
Новые облачные технологии - МойОфис 371 2
Ред ОС 305 2
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 34 2
Microsoft Office 3230 2
Microsoft Windows 10 11450 2
Aerodisk Engine - A-Core - СХД 12 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 218 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 364 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 454 2
МФЦ Плюс ПАК 2 2
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 25 2
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 41 2
IVA Largo - Видеотерминал 17 2
IVA IP-телефон 7 2
МЦСТ - Эльбрус Линукс 6 2
СВД ЗОСРВ Нейтрино 77 2
Ростех - НИИ Масштаб - IP-АТС Александрит 11 1
Hitachi Lumada 26 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 79 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 24 1
Intel Optane Memory 107 1
Урусов Виктор 60 8
Кабанов Владимир 174 7
Чернышенко Дмитрий 311 4
Овчинников Сергей 30 4
Колесников Андрей 82 3
Путин Владимир 2530 3
Покровский Иван 65 3
Шпак Василий 73 3
Иванов Олег 130 3
Волков Егор 3 2
Новодворский Алексей 104 2
Володкович Вячеслав 48 2
Мишустин Михаил 369 2
Чаркин Евгений 203 2
Клявин Владимир 30 2
Черных Сергей 11 2
Фрейнкман Владимир 4 2
Апполонова Светлана 5 2
Паршин Максим 196 2
Плотко Сергей 4 2
Артемов Михаил 13 2
Члек Сергей 13 2
Смирнов Алексей 163 2
Шадаев Максут 456 2
Васильев Григорий 38 1
Гузаков Николай 5 1
Антонов Александр 75 1
Мальков Алексей 7 1
Абакумов Евгений 110 1
Кириченко Игорь 44 1
Бартунов Олег 34 1
Путятинский Сергей 57 1
Панченко Иван 48 1
Поляков Сергей 63 1
Сушкевич Антон 60 1
Месропов Юрий 4 1
Ильягуева Ольга 4 1
Грищенков Александр 11 1
Ивенев Николай 7 1
Борисов Юрий 103 1
Россия - Российская федерация - РФ 106789 80
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13306 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33394 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12472 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45485 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12300 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13429 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5359 3
Европа 11576 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 624 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 724 2
Россия - ПФО - Самарская область 919 2
Украина 6107 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 946 2
Беларусь - Белоруссия 3484 2
Азия - Азиатский регион 3770 2
Земля - планета Солнечной системы 7271 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 993 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 33 2
Грузия 1054 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 387 1
Россия - УФО - Тюменская область 828 1
Новая Зеландия 621 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 65 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 329 1
Россия - СФО - Иркутская область 823 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 848 1
Таджикистан - Республика 723 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 855 1
Эстония - Эстонская Республика 695 1
Арктика - Арктический регион 379 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 320 1
Мавритания Исламская Республика 15 1
Доминикана - Доминиканская Республика 35 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 83 1
Кувейт 129 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 126 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 368 1
Россия - ЦФО - Брянская область 142 1
Аргентина - Аргентинская Республика 483 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2131 22
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15480 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2709 9
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 334 9
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 422 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 15434 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2199 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3136 4
Федеральный бюджет Российской Федерации 1807 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3887 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6680 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2260 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 212 3
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 388 2
ТКО - Твердые коммунальные отходы 18 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10922 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1212 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 340 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 44 2
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 28 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1625 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1755 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 647 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 553 1
The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 13 1
Русский язык 4786 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Психологическое манипулирование людьми 325 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 28 1
Цифровой регион - Федеральный проект 55 1
Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) 88 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 703 1
Федеральное законодательство 1749 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 152 1
Образование в России 404 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2567 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1563 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 454 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2383 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3883 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 237 1
Коммерсантъ - Издательский дом 867 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 3
Ведомости 352 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 325 1
Комсомольская Правда - Газета 58 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3312 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 931 2
IDC - International Data Corporation 4650 1
Gartner 3300 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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