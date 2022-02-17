Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минпромторг РФ Реестр ТОРП Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения
Публикаций - 133, упоминаний - 175
Минпромторг РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Урусов Виктор 60 8
|Кабанов Владимир 174 7
|Чернышенко Дмитрий 311 4
|Овчинников Сергей 30 4
|Колесников Андрей 82 3
|Путин Владимир 2530 3
|Покровский Иван 65 3
|Шпак Василий 73 3
|Иванов Олег 130 3
|Волков Егор 3 2
|Новодворский Алексей 104 2
|Володкович Вячеслав 48 2
|Мишустин Михаил 369 2
|Чаркин Евгений 203 2
|Клявин Владимир 30 2
|Черных Сергей 11 2
|Фрейнкман Владимир 4 2
|Апполонова Светлана 5 2
|Паршин Максим 196 2
|Плотко Сергей 4 2
|Артемов Михаил 13 2
|Члек Сергей 13 2
|Смирнов Алексей 163 2
|Шадаев Максут 456 2
|Васильев Григорий 38 1
|Гузаков Николай 5 1
|Антонов Александр 75 1
|Мальков Алексей 7 1
|Абакумов Евгений 110 1
|Кириченко Игорь 44 1
|Бартунов Олег 34 1
|Путятинский Сергей 57 1
|Панченко Иван 48 1
|Поляков Сергей 63 1
|Сушкевич Антон 60 1
|Месропов Юрий 4 1
|Ильягуева Ольга 4 1
|Грищенков Александр 11 1
|Ивенев Николай 7 1
|Борисов Юрий 103 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 867 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 3
|Ведомости 352 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 325 1
|Комсомольская Правда - Газета 58 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3312 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 931 2
|IDC - International Data Corporation 4650 1
|Gartner 3300 1
|500 Startups 3663 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru