Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование

За иностранный софт налог на прибыль станет выше в четыре раза. Налоговые льготы останутся только за продажу российского ПО оцентному налогу на прибыль говорится в поправках к законопроекту о реализации основных направлений налоговой политики. Документ, по данным «Ведомостей», успешно прошел третье чтение в Госдуме

Российским ИТ-компаниям вернули налог на прибыль. Закон принят рмы будут вынуждены вносить в казну 5-процентный налог на свою прибыль. С весны 2022 г. размер этой налоговой ставки для ИТ-отрасли был нулевым, что являлось мерой ее поддержки в свете западных

Налога еще нет, а цены уже скакнули. Стоимость российского ПО за пять месяцев выросла больше, чем за весь 2023 год ативный эффект от введения новой системы налогообложения будет усиливаться в перспективе». Грядущие налоги уже повлияли на расценки некоторых ИТ-компаний, занимающихся разработкой ПО, сообщил и

Российские ИТ ждет стагнация? Компании сократят инвестиции в развитие из-за новых налогов Есть деньги на налоги, но нет на развитие 30% российских компаний из сферы информационной технологий готовы

Огромная страна будет лишать своих граждан мобильной связи за долги по налогам Пакистанских неплательщиков налогов оставят без связи В Пакистане граждан, уличенных в игнорировании обязанностей по уплате налогов, будут наказывать лишением доступа к мобильной связи, пишет The Register. Ранее вл

Преимущества и недостатки налогового мониторинга том, что отчетность компании демонстрируется налоговому органу в режиме реального времени. То есть, налоговики получают доступы к информационным данным в закрытой системе компании и могут испол

Market.CNews. Интеграторы по налоговому мониторингу 2024 мотивированное мнение, подразумевающее получение экспертной оценки по вопросу из сферы компетенции налоговой службы. Однако мотивированное мнение — это не просто совет, а окончательное решение

Не щадить никого. Власти резко увеличат российским ИТ-компаниям налог на прибыль против, все за Представители ИТ-отрасли не стали критиковать новую инициативу властей по повышению налоговой ставки. Многие из них, напротив, сочли эту меру приемлемой. Такого мнения, как пише

Market.CNews опубликовал рейтинг интеграторов по налоговому мониторингу 2024 ован рейтинг интеграторов. Подробности — в соответствующем обзоре. Перейти к обзору интеграторов по налоговому мониторингу 2024 Результаты рейтинга Сравнение поставщиков проводилось по уникальн

«Яндекс.Такси» заплатило государству 1,7 миллиарда налога на сверхприбыль змере 1,7 млрд руб. Это следует из отчета ООО «Яндекс.Такси» за 2023 г., опубликованного на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Выплаченная сумма соответствует 50% от расчетный величины данного налога по базовой ставке 10%. В компании полагают, что имеют право на снижение ставки по налогу до 5% и не ожидают, что в 2024 г. возникнут дополнительную обязательства по данному налогу. Выруч

«Контур.Фокус» научили оперативно обновлять сведения о налоговых задолженностях сти и налоговых правонарушениях компании. «Контур.Фокус» среагировал на изменения и обновил раздел «Налоги и сборы». Так, один из критериев добросовестности компании по методике ФНС — отсутстви

Банк ДОМ.РФ запустил платежи в бюджетные организации через СБП быстрых платежей. Для совершения операции необходимо в мобильном приложении банка перейти в раздел «Налоги, штрафы ГИБДД», найти документ по уникальному идентификатору: ИНН, УИН, водительскому

Льготные кредиты для российских производителей электроники могут вернуться за счет «налога на выход» иностранных компаний регулируется постановлением Правительства № 407, выяснил «Коммерсант». По словам высокопоставленного источника издания в правительстве, министерство рассчитывает получить средства из так называемого «налога на выход» — добровольного платежа зарубежных инвесторов при продаже бизнеса в России. Собеседник, знакомый с ходом обсуждения инициативы, уточнил, что в феврале 2024 г. Минцифры отправил

«Мегафон» досрочно заплатил государству более полумиллиарда рублей налога на сверхприбыль уб. Соответственно, задолженность перед «Мегафоном» сократилась 13,4 млрд руб., сроки ее погашения также не известны. Налог на сверхприбыль В 2023 г. «Мегафон» перечислил в бюджет 609 млн руб. в счет налога на сверхприбыль. Данный налог единовременно взимается с компании, получивших в 2021-2022 гг. среднюю прибыль в размере 1 млрд руб. Ставка данного налога определяется как 10% с вел

«Открытие Авто» и СК «Росгосстрах»: оплата налога на машину — самый популярный автосервис на портале госуслуг е Авто» и страховой компании «Росгосстрах». Об этом CNews сообщили представители «Открытие Авто». 47% россиян из всех автосервисов на «Госуслугах» чаще всего пользуются сервисом оплаты автомобильного налога. Женщины платят налог таким способом чаще, чем мужчины: 52% против 43%. Среди автолюбителей в возрасте 41-55 лет оплачивают налог на авто через госуслуги 53%, тогда как среди 18-25-летни

Налоговая банкротит военную ИT–компанию, хотя она безуспешно пытается заплатить налоги в третий раз ый холдинг« Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ). Это выяснила газета «Деловой Петербург». Налоги за II и III кварталы 2023 г., из–за просрочки уплаты которых ФНС пытается признать «КМ

«Налоговый консультант» – новый сервис для бизнеса клиентов «Ренессанс банка» его бизнеса «Налоговый консультант». Он позволяет получать консультации профессиональных юристов по налоговому праву в круглосуточном режиме. Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс бан

Сбой в государственном ПО вдвое урезал чиновникам зарплату, спровоцировал массовые беспорядки и ввод войск вину зарплаты в виде налогов желающих не нашлось Таким образом, государственные служащие облагались налогом по более высокой ставке, а их зарплата оказалась примерно на $100 (8813 руб. по курсу

«Нота визор» представил облачный сервис для простого подключения к налоговому мониторингу Российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») запустил новый сервис с витриной данных «Нота визор» в облаке, благодаря которому подключение компаний к налоговому мониторингу станет в разы проще и быстрее. Об этом CNews сообщили представители «Т1». Решение, развернутое в облаке Т1 Cloud, обеспечивает прямое подключение к АИС «Налог-3» и сущест

«Точка» запустила онлайн-калькулятор для расчета налогов ИП на АУСН и УСН ть больше налогов, потому что АУСН им не подходит. Мы не хотим, чтобы предприниматели переплачивали налоги, поэтому сделали калькулятор, который покажет, стоит ли переходить с УСН на АУСН в 202

Платить налоги в приложении «Сбербизнес» стало проще Теперь полезные бухгалтерские и налоговые сервисы для части клиентов будут собраны в новом разделе «Налоги и бухгалтерия», а кнопка пополнения единого налогового счета (ЕНС) находится в разделе

Новый формат взаимодействия с ФНС: «РТК ИТ» переходит на налоговый мониторинг ию программных решений, перейдет на налоговый мониторинг. Новый формат сотрудничества с Федеральной налоговой службой (ФНС) России заменяет традиционные проверки ФНС России на онлайн-взаимодейс

Платить налоги со SberPay — быстрее и удобнее Сбербанк и Федеральная налоговая служба сделали оплату налогов проще и удобнее: налогоплательщикам стал доступен платежный сервис SberPay. Теперь достаточно нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоплательщика — и система автоматически перевед

США требуют у Microsoft доплатить $29 миллиардов в бюджет. Компания не заплатила налоги с половины своих прибылей Долг по налогам Корпорация Microsoft заявила, что Налоговая служба США (IRS) требует от нее уплаты дополнительных налогов в размере $28,9 млрд, пишет агентство Bloomberg. Компания не согласна с «уведомлениями о предлагаемых корректировках своих федеральных налоговых деклараций» и подаст апелляцию. В основе

Налоговый мониторинг 2023 спользуется в качестве альтернативы стандартным проверкам. Ее суть сводится к онлайн-взаимодействию налоговой службы с бухгалтерской и налоговой отчетностью компании за счет открытия дос

«Контур» поможет найти потенциальных клиентов по уплаченным налогам и спецрежимам иями, которые применяют АУСН — выйти на клиентов; бухгалтериям на аутсорсинге, которые рассчитывают налоги и сдают отчетность, в том числе налоговую — быстро найти заказчиков; образовательным о

«Точка» автоматизировала налоговую отчетность для трех ведущих российских маркетплейсов занимают топ-3 самых востребованных площадок среди селлеров. Сервис помогает селлерам рассчитывать налоги, загружать отчеты о продажах с маркетплейсов. Автоматизация такого процесса страхует п

Власти поймали «Энвижн» на хитроумных налоговых махинациях на десятки миллионов — отмечается в материалах разбирательства. Фото: ru.freepik ФНС установила, что «Энвижн» недоплатил налоги В конце 2022 г. «Энвижн» обращался с апелляционной жалобой в управление ФНС по Москве,

Оплата налогов переехала на «Госуслуги». Комиссии нет Новая опция «Госуслуг» Пользователи сайта «Госуслуг» получили возможность оплачивать налоги непосредственно из своего личного кабинета, сообщили CNews представители Минцифры. К м

На «Госуслугах» появилась возможность оплаты налогов письма, ходить на почту или в отделения ФНС. Новый сервис работает только для физических лиц. Какие налоги можно оплатить: на имущество; земельный; транспортный; НДФЛ. Как подключить сервис: от

ИТ-удаленщики спасены. Власти передумали вводить грабительские налоги за работу из-за рубежа и их одобрят СФ и Президент России, вступят в силу с 2025 г. Однако чтобы иметь возможность платить налоги по этим ставкам, удаленщикам и фрилансерам потребуется соблюдать хотя бы одно из переч

Налоговая служба России вкладывает миллиарды в спешную миграцию с Oracle и Windows на отечественные СУБД и ОС ечественного ПО при Минцифры. Что касается задействованного сейчас западного софта, то в части СУБД налоговики преимущественно используют различные релизы Oracle Database и Microsoft SQL Server

Налоговый контроль в 2023 году оохранительными органами позволяют инспекторам эффективно выявлять налоговые нарушения, доначислять налоги, пени и штрафы. О том, какие налоговые риски ждут бизнес в 2023 году и к каким хозяйст

Михаил Свинцицкий, Лига Цифровой Экономики: Налоговый мониторинг — режим полной открытости ения? Михаил Свинцицкий: Теоретически, конечно, можно было бы просто предоставить доступ сотруднику налоговой инспекции в свою учетную систему. Однако это несет в себе организационные сложности

Юридическая база налогового мониторинга сколько эффективно работает система внутреннего контроля в фирме налогоплательщика. Благодаря этому налоговики могут перейти от общей проверки до оценки налоговых рисков. Как и чем может помочь

Что такое налоговый мониторинг и как его проводят Ирландия, где действует много налоговых резидентов с активами за пределами самой страны. Ирландские налоговики разработали важные критерии, регламентирующие проведение горизонтального мониторин

Как выбрать ИТ-решение для налогового мониторинга п к своим учетным системам или внедрить витрину данных, куда будут поступать только необходимая для налоговой службы информация. Вторая задача — выбрать, каким образом лучше инсталлировать выбр

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров по налоговому мониторингу 2023 дробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга. Перейти к рейтингу провайдеров по налоговому мониторингу 2023 «Рынок налогового мониторинга очень узкий, в этом году борьба иде

Как проводится налоговый мониторинг платы налогов. Доступ налогового органа к информационным системам организации и его бухгалтерской и налоговой отчетности позволяет оперативно согласовывать планируемые и совершенные операции, а