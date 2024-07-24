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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование


24.07.2024 За иностранный софт налог на прибыль станет выше в четыре раза. Налоговые льготы останутся только за продажу российского ПО

оцентному налогу на прибыль говорится в поправках к законопроекту о реализации основных направлений налоговой политики. Документ, по данным «Ведомостей», успешно прошел третье чтение в Госдуме

10.07.2024 Российским ИТ-компаниям вернули налог на прибыль. Закон принят

рмы будут вынуждены вносить в казну 5-процентный налог на свою прибыль. С весны 2022 г. размер этой налоговой ставки для ИТ-отрасли был нулевым, что являлось мерой ее поддержки в свете западных
24.06.2024 Налога еще нет, а цены уже скакнули. Стоимость российского ПО за пять месяцев выросла больше, чем за весь 2023 год

ативный эффект от введения новой системы налогообложения будет усиливаться в перспективе». Грядущие налоги уже повлияли на расценки некоторых ИТ-компаний, занимающихся разработкой ПО, сообщил и
20.06.2024 Российские ИТ ждет стагнация? Компании сократят инвестиции в развитие из-за новых налогов

Есть деньги на налоги, но нет на развитие 30% российских компаний из сферы информационной технологий готовы

14.06.2024 Огромная страна будет лишать своих граждан мобильной связи за долги по налогам

Пакистанских неплательщиков налогов оставят без связи В Пакистане граждан, уличенных в игнорировании обязанностей по уплате налогов, будут наказывать лишением доступа к мобильной связи, пишет The Register. Ранее вл
07.06.2024 Преимущества и недостатки налогового мониторинга

том, что отчетность компании демонстрируется налоговому органу в режиме реального времени. То есть, налоговики получают доступы к информационным данным в закрытой системе компании и могут испол
Market.CNews. Интеграторы по налоговому мониторингу 2024

мотивированное мнение, подразумевающее получение экспертной оценки по вопросу из сферы компетенции налоговой службы. Однако мотивированное мнение — это не просто совет, а окончательное решение
29.05.2024 Не щадить никого. Власти резко увеличат российским ИТ-компаниям налог на прибыль

против, все за Представители ИТ-отрасли не стали критиковать новую инициативу властей по повышению налоговой ставки. Многие из них, напротив, сочли эту меру приемлемой. Такого мнения, как пише
29.05.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг интеграторов по налоговому мониторингу 2024

ован рейтинг интеграторов. Подробности — в соответствующем обзоре. Перейти к обзору интеграторов по налоговому мониторингу 2024 Результаты рейтинга Сравнение поставщиков проводилось по уникальн
04.04.2024 «Яндекс.Такси» заплатило государству 1,7 миллиарда налога на сверхприбыль

змере 1,7 млрд руб. Это следует из отчета ООО «Яндекс.Такси» за 2023 г., опубликованного на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Выплаченная сумма соответствует 50% от расчетный величины данного налога по базовой ставке 10%. В компании полагают, что имеют право на снижение ставки по налогу до 5% и не ожидают, что в 2024 г. возникнут дополнительную обязательства по данному налогу. Выруч
28.03.2024 «Контур.Фокус» научили оперативно обновлять сведения о налоговых задолженностях

сти и налоговых правонарушениях компании. «Контур.Фокус» среагировал на изменения и обновил раздел «Налоги и сборы». Так, один из критериев добросовестности компании по методике ФНС — отсутстви
06.03.2024 Банк ДОМ.РФ запустил платежи в бюджетные организации через СБП

быстрых платежей. Для совершения операции необходимо в мобильном приложении банка перейти в раздел «Налоги, штрафы ГИБДД», найти документ по уникальному идентификатору: ИНН, УИН, водительскому

05.03.2024 Льготные кредиты для российских производителей электроники могут вернуться за счет «налога на выход» иностранных компаний

регулируется постановлением Правительства № 407, выяснил «Коммерсант». По словам высокопоставленного источника издания в правительстве, министерство рассчитывает получить средства из так называемого «налога на выход» — добровольного платежа зарубежных инвесторов при продаже бизнеса в России. Собеседник, знакомый с ходом обсуждения инициативы, уточнил, что в феврале 2024 г. Минцифры отправил
29.02.2024 «Мегафон» досрочно заплатил государству более полумиллиарда рублей налога на сверхприбыль

уб. Соответственно, задолженность перед «Мегафоном» сократилась 13,4 млрд руб., сроки ее погашения также не известны. Налог на сверхприбыль В 2023 г. «Мегафон» перечислил в бюджет 609 млн руб. в счет налога на сверхприбыль. Данный налог единовременно взимается с компании, получивших в 2021-2022 гг. среднюю прибыль в размере 1 млрд руб. Ставка данного налога определяется как 10% с вел
09.02.2024 «Открытие Авто» и СК «Росгосстрах»: оплата налога на машину — самый популярный автосервис на портале госуслуг

е Авто» и страховой компании «Росгосстрах». Об этом CNews сообщили представители «Открытие Авто». 47% россиян из всех автосервисов на «Госуслугах» чаще всего пользуются сервисом оплаты автомобильного налога. Женщины платят налог таким способом чаще, чем мужчины: 52% против 43%. Среди автолюбителей в возрасте 41-55 лет оплачивают налог на авто через госуслуги 53%, тогда как среди 18-25-летни
29.01.2024 Налоговая банкротит военную ИT–компанию, хотя она безуспешно пытается заплатить налоги в третий раз

ый холдинг« Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ). Это выяснила газета «Деловой Петербург». Налоги за II и III кварталы 2023 г., из–за просрочки уплаты которых ФНС пытается признать «КМ
26.01.2024 «Налоговый консультант» – новый сервис для бизнеса клиентов «Ренессанс банка»

его бизнеса «Налоговый консультант». Он позволяет получать консультации профессиональных юристов по налоговому праву в круглосуточном режиме. Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс бан
15.01.2024 Сбой в государственном ПО вдвое урезал чиновникам зарплату, спровоцировал массовые беспорядки и ввод войск

вину зарплаты в виде налогов желающих не нашлось Таким образом, государственные служащие облагались налогом по более высокой ставке, а их зарплата оказалась примерно на $100 (8813 руб. по курсу
14.12.2023 «Нота визор» представил облачный сервис для простого подключения к налоговому мониторингу

Российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») запустил новый сервис с витриной данных «Нота визор» в облаке, благодаря которому подключение компаний к налоговому мониторингу станет в разы проще и быстрее. Об этом CNews сообщили представители «Т1». Решение, развернутое в облаке Т1 Cloud, обеспечивает прямое подключение к АИС «Налог-3» и сущест
04.12.2023 «Точка» запустила онлайн-калькулятор для расчета налогов ИП на АУСН и УСН

ть больше налогов, потому что АУСН им не подходит. Мы не хотим, чтобы предприниматели переплачивали налоги, поэтому сделали калькулятор, который покажет, стоит ли переходить с УСН на АУСН в 202
29.11.2023 Платить налоги в приложении «Сбербизнес» стало проще

Теперь полезные бухгалтерские и налоговые сервисы для части клиентов будут собраны в новом разделе «Налоги и бухгалтерия», а кнопка пополнения единого налогового счета (ЕНС) находится в разделе
31.10.2023 Новый формат взаимодействия с ФНС: «РТК ИТ» переходит на налоговый мониторинг

ию программных решений, перейдет на налоговый мониторинг. Новый формат сотрудничества с Федеральной налоговой службой (ФНС) России заменяет традиционные проверки ФНС России на онлайн-взаимодейс
30.10.2023 Платить налоги со SberPay — быстрее и удобнее

Сбербанк и Федеральная налоговая служба сделали оплату налогов проще и удобнее: налогоплательщикам стал доступен платежный сервис SberPay. Теперь достаточно нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоплательщика — и система автоматически перевед
12.10.2023 США требуют у Microsoft доплатить $29 миллиардов в бюджет. Компания не заплатила налоги с половины своих прибылей

Долг по налогам Корпорация Microsoft заявила, что Налоговая служба США (IRS) требует от нее уплаты дополнительных налогов в размере $28,9 млрд, пишет агентство Bloomberg. Компания не согласна с «уведомлениями о предлагаемых корректировках своих федеральных налоговых деклараций» и подаст апелляцию. В основе
Налоговый мониторинг 2023

спользуется в качестве альтернативы стандартным проверкам. Ее суть сводится к онлайн-взаимодействию налоговой службы с бухгалтерской и налоговой отчетностью компании за счет открытия дос
01.08.2023 «Контур» поможет найти потенциальных клиентов по уплаченным налогам и спецрежимам

иями, которые применяют АУСН — выйти на клиентов; бухгалтериям на аутсорсинге, которые рассчитывают налоги и сдают отчетность, в том числе налоговую — быстро найти заказчиков; образовательным о
31.07.2023 «Точка» автоматизировала налоговую отчетность для трех ведущих российских маркетплейсов

занимают топ-3 самых востребованных площадок среди селлеров. Сервис помогает селлерам рассчитывать налоги, загружать отчеты о продажах с маркетплейсов. Автоматизация такого процесса страхует п
27.07.2023 Власти поймали «Энвижн» на хитроумных налоговых махинациях на десятки миллионов

— отмечается в материалах разбирательства. Фото: ru.freepik ФНС установила, что «Энвижн» недоплатил налоги В конце 2022 г. «Энвижн» обращался с апелляционной жалобой в управление ФНС по Москве,
27.07.2023 Оплата налогов переехала на «Госуслуги». Комиссии нет

Новая опция «Госуслуг» Пользователи сайта «Госуслуг» получили возможность оплачивать налоги непосредственно из своего личного кабинета, сообщили CNews представители Минцифры. К м
27.07.2023 На «Госуслугах» появилась возможность оплаты налогов

письма, ходить на почту или в отделения ФНС. Новый сервис работает только для физических лиц. Какие налоги можно оплатить: на имущество; земельный; транспортный; НДФЛ. Как подключить сервис: от
21.07.2023 ИТ-удаленщики спасены. Власти передумали вводить грабительские налоги за работу из-за рубежа

и их одобрят СФ и Президент России, вступят в силу с 2025 г. Однако чтобы иметь возможность платить налоги по этим ставкам, удаленщикам и фрилансерам потребуется соблюдать хотя бы одно из переч
29.06.2023 Налоговая служба России вкладывает миллиарды в спешную миграцию с Oracle и Windows на отечественные СУБД и ОС

ечественного ПО при Минцифры. Что касается задействованного сейчас западного софта, то в части СУБД налоговики преимущественно используют различные релизы Oracle Database и Microsoft SQL Server
19.04.2023 Налоговый контроль в 2023 году

оохранительными органами позволяют инспекторам эффективно выявлять налоговые нарушения, доначислять налоги, пени и штрафы. О том, какие налоговые риски ждут бизнес в 2023 году и к каким хозяйст
18.04.2023 Михаил Свинцицкий, Лига Цифровой Экономики: Налоговый мониторинг — режим полной открытости

ения? Михаил Свинцицкий: Теоретически, конечно, можно было бы просто предоставить доступ сотруднику налоговой инспекции в свою учетную систему. Однако это несет в себе организационные сложности
11.04.2023 Юридическая база налогового мониторинга

сколько эффективно работает система внутреннего контроля в фирме налогоплательщика. Благодаря этому налоговики могут перейти от общей проверки до оценки налоговых рисков. Как и чем может помочь
11.04.2023 Что такое налоговый мониторинг и как его проводят

Ирландия, где действует много налоговых резидентов с активами за пределами самой страны. Ирландские налоговики разработали важные критерии, регламентирующие проведение горизонтального мониторин
11.04.2023 Как выбрать ИТ-решение для налогового мониторинга

п к своим учетным системам или внедрить витрину данных, куда будут поступать только необходимая для налоговой службы информация. Вторая задача — выбрать, каким образом лучше инсталлировать выбр
11.04.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров по налоговому мониторингу 2023

дробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга. Перейти к рейтингу провайдеров по налоговому мониторингу 2023 «Рынок налогового мониторинга очень узкий, в этом году борьба иде
10.04.2023 Как проводится налоговый мониторинг

платы налогов. Доступ налогового органа к информационным системам организации и его бухгалтерской и налоговой отчетности позволяет оперативно согласовывать планируемые и совершенные операции, а
31.03.2023 Налоговый мониторинг: новые требования с 2024 г. и план действий по их выполнению

ше информации о том, как работает налоговый мониторинг на практике, в каком направлении развивается налоговое администрирование и как выполнить требования по интеграции с АИС «Налог-3», можно у

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РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 24 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 62067 1698
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47286 1145
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29243 1076
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12103 688
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17290 663
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27331 528
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19912 498
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11249 450
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15263 428
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25362 421
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28540 420
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20177 403
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23837 386
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11434 356
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9460 347
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3680 325
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10757 313
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23308 306
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12421 296
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6355 289
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11393 285
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23351 281
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10350 279
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10510 270
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4093 267
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24342 256
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11504 253
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10624 247
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12026 242
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1372 237
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6998 234
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13701 234
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9421 231
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15847 222
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы 4833 216
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 1923 208
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15106 207
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8242 203
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8261 192
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1668 190
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4839 444
Microsoft Windows 2000 8661 182
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2220 171
Google Android 13662 155
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3093 148
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1359 148
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 925 145
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 949 134
Microsoft Windows 15300 113
Apple iOS 7508 98
Microsoft Office 3627 95
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 521 94
Linux OS 9476 82
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1294 77
Apple - App Store 2816 68
Apple iPhone - серия смартфонов 6942 66
Apple iPhone 6 4861 64
Google Play - Google Store - Android Market 3207 63
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 918 61
Microsoft Dynamics 1170 57
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 55
Oracle Java - язык программирования 2960 54
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 71 52
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 374 51
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 720 51
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 62 50
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 853 49
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 587 48
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 443 46
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 444 46
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1931 43
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 242 42
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 185 42
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 599 40
СКБ Контур - Контур.Фокус 955 40
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 260 39
Реестр добросовестных экспортеров 190 37
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 37
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4901 37
Microsoft SQL Server 1586 37
Путин Владимир 3057 276
Шадаев Максут 905 138
Мишустин Михаил 630 132
Медведев Дмитрий 1647 118
Чернышенко Дмитрий 547 81
Никифоров Николай 1134 76
Петрушин Андрей 105 67
Паршин Максим 314 60
Матвеева Татьяна 98 59
Власов Сергей 98 58
Дегтев Геннадий 240 53
Рейман Леонид 1043 53
Козырев Алексей 298 46
Лысенко Эдуард 300 45
Овчинский Владислав 227 45
Албычев Александр 150 45
Щеголев Игорь 697 44
Меджитов Тимур 85 43
Макаров Валентин 214 42
Авербах Владимир 126 41
Кудрин Алексей 123 41
Сергунина Наталья 359 36
Фомичев Олег 131 36
Звягина Наталья 64 35
Евраев Михаил 255 35
Казарин Станислав 164 34
Ермолаев Артем 371 34
Ципорин Павел 96 33
Гуральников Сергей 164 33
Лопаткин Герман 104 33
Терещенко Денис 82 32
Дюбанов Анатолий 95 31
Ефимов Владимир 144 29
Бойко Елена 152 29
Громов Иван 102 28
Разумовский Дмитрий 114 28
Акимов Максим 183 27
Опенышева Светлана 64 27
Бутенко Юрий 64 27
Попов Алексей 333 26
Россия - РФ - Российская федерация 138148 3428
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41862 1189
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51453 961
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16790 439
Европа 21548 436
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14035 340
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16471 331
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7113 321
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13941 296
Германия - Федеративная Республика 12525 257
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13201 257
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2728 185
Украина 7510 171
Казахстан - Республика 5403 165
Индия - Bharat 5333 156
Земля - планета Солнечной системы 10258 154
Япония 13185 149
Беларусь - Белоруссия 5472 136
Франция - Французская Республика 7744 118
Азия - Азиатский регион 5379 108
Канада 4819 99
Южная Корея - Республика 6547 97
Швеция - Королевство 3598 96
Россия - ПФО - Нижегородская область 1760 95
Россия - СФО - Новосибирск 4138 95
Россия - ЦФО - Калужская область 941 92
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1568 90
Африка - Африканский регион 3414 89
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 784 88
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1134 88
Ближний Восток 2884 82
Америка - Американский регион 2121 80
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2997 80
Финляндия - Финляндская Республика 3570 78
Италия - Итальянская Республика 4302 78
Россия - УФО - Екатеринбург 3781 77
Россия - ЮФО - Ростовская область 1449 74
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2294 73
Испания - Королевство 3688 70
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2953 69
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49064 2215
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46447 2099
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5785 736
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23079 642
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15828 640
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7662 623
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27697 600
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5807 573
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17550 561
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7321 544
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10576 470
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2061 458
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12694 436
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9628 406
Страхование - Страховое дело - Insurance 5591 404
Кредитование - Сrediting - Заём 6506 372
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3996 352
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6641 300
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13267 295
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7239 293
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1157 289
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3464 249
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3268 228
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6701 198
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5479 196
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11153 232
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5865 141
Коммерсантъ - Издательский дом 1679 86
Ведомости 878 75
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 866 57
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 962 54
Bloomberg 1223 39
FT - Financial Times 1201 31
Известия ИД 587 31
CNET Networks - CNET News 1642 31
Forbes - Форбс 744 29
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 24
The Register - The Register Hardware 1482 23
AP - Associated Press 1997 22
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1269 21
РИА Новости 873 21
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 869 20
Total Telecom 613 18
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 16
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 608 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2687 14
РОИ - Российская общественная инициатива 81 14
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 13
Госрасходы - портал 68 11
TAdviser - Центр выбора технологий 377 11
NYT - The New York Times 1019 9
CNews - ZOOM.CNews 1818 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 9
DigiTimes - Издание 1309 8
Dow Jones - MarketWatch 311 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 8
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1203 8
The Verge - Издание 537 8
Российская газета 263 7
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 7
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 7
Business Insider - Бизнес инсайдер 237 7
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 7
ZDnet 656 7
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7888 324
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3006 198
IDC - International Data Corporation 4893 105
Gartner - Гартнер 3526 88
Internet Stock Report 994 24
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 966 19
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 582 18
Forrester Research 819 18
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 16
S&P 500 556 14
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 304 13
Thomson Financial - Thomson First Call 204 11
CNews Рынок ИТ-услуг 162 11
Juniper Research 517 10
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 190 9
Moody's Investors Service 135 8
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 111 8
CNews SaaS рейтинг 25 7
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 7
Gartner - Dataquest 347 7
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 122 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 322 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 6
BCG - Boston Consulting Group 106 5
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 5
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 29 5
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 4
Counterpoint Research 83 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 211 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 4
CNews Tenders 16 4
Microsoft Research 138 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 4
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 123 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 65 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 24 3
Fortune Global 500 285 3
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 104 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 230 39
РАН - Российская академия наук 1806 33
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 928 30
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 776 27
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1456 25
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 511 20
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 849 18
ИРИ - Институт развития интернета АНО 121 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 511 12
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 237 11
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 224 11
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 344 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 314 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 403 8
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 74 8
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 197 8
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 54 7
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 946 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 295 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 557 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 160 6
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 43 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 5
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 95 5
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 45 5
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 114 5
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 150 5
ИРИО - Институт развития информационного общества 39 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 348 4
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 23 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 224 4
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 4
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 48 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 582 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 136 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 197 3
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 9
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 6
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 6
Международный женский день - 8 марта 321 6
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 128 5
CeBIT 611 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 369 5
ИнфоКом 94 4
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 297 3
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 2
Час кода - международное движение 11 2
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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