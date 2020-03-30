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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Налогообложение Налоговый консалтинг



30.03.2020 «Тинькофф» запустил сервис для регистрации и обслуживания самозанятых
13.12.2019 Российский банк с помощью ИИ научился предсказывать, когда налоговая заблокирует счет
12.12.2019 Точка обучила ИИ предсказывать блокировки по счету от налоговой
25.10.2019 «Ростелеком» перешел на новый формат взаимодействия с налоговой службой — налоговый мониторинг
19.04.2018 В США сломался сайт налоговой: Миллионы американцев не смогли подать декларации

Публикаций - 1195, упоминаний - 1422

Налогообложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7665 52
Apple Inc 10605 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8727 40
SAP SE 4537 37
Meta Platforms - Facebook 4230 34
Yandex - Яндекс 4943 29
Ростех - Ростехнологии 2502 26
Крок - Croc 1610 25
Oracle Corporation 5983 21
VK - Mail.ru Group 3016 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2328 18
Huawei 3175 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3863 15
Intel Corporation 11198 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1169 10
Cisco Systems 4710 9
Барс груп 482 7
Корус Консалтинг ГК 1010 7
PayPal 632 6
NVision Group - Энвижн Груп 660 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 278 5
Киевстар - Kyivstar 474 4
HP - Hewlett-Packard 3564 4
Сбер - Сбербанк Деловая среда 62 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 963 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5409 3
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 143 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2555 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 344 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 730 2
Qualcomm Technologies 1626 2
Рексофт - Reksoft 330 1
Yadro - КНС Групп 185 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 224 1
BitCave 2 1
ДОК 196 1
Acer Group 2292 1
Stripe 20 1
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 1
Shopify 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2081 33
Газпром ПАО 965 10
Роснефть НК 428 7
X5 Group 695 7
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 249 4
Совкомбанк ПАО 169 4
Русагро Группа Компаний 181 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 631 3
О2О Delivery club 169 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 2
Уралсиб Банк 474 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 358 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 229 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 258 2
УЗСА - Уральский завод специального арматуростроения 1 1
Связной ГК 1141 1
Ситимобил - Служба такси 134 1
Альфа-Капитал УК 55 1
ЦИАН - CIAN 58 1
Hyundai Motor 307 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 427 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2137 332
Правительство РФ 7782 170
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7906 111
Президент Российской Федерации 3505 83
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2679 78
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1448 72
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1435 66
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2463 46
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 275 31
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2203 30
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1851 27
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1048 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2447 26
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 978 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 567 12
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1303 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 508 8
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 179 4
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 70 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 163 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 99 2
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2214 9
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 68 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 2
Демократическая политическая партия США 90 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 25656 273
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 17525 236
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4539 116
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6258 112
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7723 97
Website - Вебсайт 7515 90
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4826 82
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 10535 69
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6272 68
Сервер - Серверные платформы 8596 65
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10216 58
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4751 50
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5136 50
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8697 43
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3561 36
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10182 35
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - DVB-MHP - Multimedia Home Platform 10428 32
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 554 29
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 951 27
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3021 27
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1718 22
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1614 20
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2036 19
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7305 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5002 16
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 228 16
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3539 15
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2699 14
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1182 14
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 2861 13
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1764 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1658 12
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1648 11
5G - Пятое поколение мобильной связи 2309 11
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 926 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1797 10
Электроника 834 9
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1650 8
Открытые данные - Open data 277 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1338 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2447 69
Google Android 11851 44
Apple iOS 6372 30
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 410 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 444 9
1С:ERP Управление предприятием 260 9
Microsoft Office 3222 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 183 8
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 684 6
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 214 6
Depositphotos - фотобанк 362 6
1С:Документооборот - 1С:ДО 156 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 413 5
WhatsApp Messenger 728 5
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 677 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 446 4
Superjob 213 4
СКБ Контур - Контур.Эльба 72 3
Apple iMac - Серия моноблоков 435 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 750 2
Эвотор - серия смарт-терминалов 14 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 144 2
IBM Power Systems - Серия серверов 214 2
Apache Hadoop 352 2
Microsoft Office Excel 790 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 9 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 63 1
Bitfinex - криптовалютная биржа 9 1
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 71 1
Google YouTube Music 29 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1388 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 83 1
Microsoft Visual Studio 321 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 106 1
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 6 1
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 50 1
Oracle Java Development Kit - JDK 94 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 172 1
Мишустин Михаил 365 43
Чернышенко Дмитрий 309 15
Солодовников Денис 89 11
Сергунина Наталья 214 8
Бокова Людмила 80 7
Чибис Андрей 23 2
Климарев Михаил 47 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
Клишас Андрей 44 2
Абызов Михаил 66 2
Мельникова Анастасия 196 1
Штогрин Сергей 1 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 12 1
Фальков Валерий 9 1
Лисин Денис 4 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
Белозеров Олег 24 1
Мокрышев Сергей 3 1
Дзыгарь Вадим 1 1
Штеркель Петр 2 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13358 52
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13234 46
Россия - УФО - Тюменская область 828 29
Германия - Федеративная Республика 8647 28
Россия - ЦФО - Тульская область 958 23
Россия - СЗФО - Калининградская область 944 21
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 991 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11527 21
Земля - планета Солнечной системы 7241 17
Россия - УФО - Свердловская область 1098 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 1205 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1892 11
Россия - ПФО - Самарская область 916 11
Украина 6085 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1296 10
Европа Восточная 2904 10
Россия - ЦФО - Смоленская область 334 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2018 7
Норвегия - Королевство 1117 6
Китай - Тайвань 1977 5
Россия - СФО - Кемеровская область 672 5
Россия - ДФО - Бурятия Республика 402 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1545 4
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 370 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2142 4
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 319 4
Россия - ЦФО - Ивановская область 386 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2145 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1004 3
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 256 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 509 2
Узбекистан - Республика 1274 2
Россия - ДФО - Магаданская область 308 2
Израиль 1749 2
США - Нью-Йорк - Манхэттен 106 1
Южная Корея - Сеул 320 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 338 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 434 1
Польша - Республика 1539 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6287 116
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2674 99
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1711 69
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3773 59
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 353 40
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1122 34
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2508 34
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1734 32
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2154 30
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 418 26
Мошенничество - Махинации 1665 16
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 169 11
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 244 9
Cashback - Кэшбэк 191 6
Пиратство - Авторское право 476 3
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 133 2
The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 13 2
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 120 2
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 161 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 141 1
U.S. Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 6 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 77 1
Цифровой регион - Федеральный проект 55 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 27 1
Из рук в руки - irr.ru 37 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 1
Data Insight - Исследовательское агентство 85 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 189 1
CNews Fast рейтинг 37 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 588 2
Metro Expo 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179378, в очереди разбора - 979701.
Создано именных указателей - 72834.
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