Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Налогообложение Налоговый консалтинг
Публикаций - 1195, упоминаний - 1422
Налогообложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мишустин Михаил 365 43
|Чернышенко Дмитрий 309 15
|Солодовников Денис 89 11
|Сергунина Наталья 214 8
|Бокова Людмила 80 7
|Чибис Андрей 23 2
|Климарев Михаил 47 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
|Клишас Андрей 44 2
|Абызов Михаил 66 2
|Мельникова Анастасия 196 1
|Штогрин Сергей 1 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 12 1
|Фальков Валерий 9 1
|Лисин Денис 4 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
|Белозеров Олег 24 1
|Мокрышев Сергей 3 1
|Дзыгарь Вадим 1 1
|Штеркель Петр 2 1
|IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 85 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 189 1
|CNews Fast рейтинг 37 1
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
|МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179378, в очереди разбора - 979701.
Создано именных указателей - 72834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179378, в очереди разбора - 979701.
Создано именных указателей - 72834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru