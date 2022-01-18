Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SARS-CoV-2
COVID-19
COronaVIrus Disease 2019
Коронавирусная инфекция 2019-nCoV
Пандемия
Эпидемия атипичной пневмонии
Публикаций - 1301, упоминаний - 1858
SARS-CoV-2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2451 36
|Мишустин Михаил 338 19
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 19
|Шадаев Максут 428 14
|Медведев Дмитрий 1593 13
|Чернышенко Дмитрий 270 12
|Прохоров Фёдор 81 10
|Чаркин Евгений 201 10
|Демидов Сергей 55 10
|Контемиров Юрий 31 10
|Мусич Роман 20 10
|Горбатько Александр 94 9
|Лысенко Юрий 24 9
|Гоц Роман 24 9
|Поляков Сергей 63 9
|Дягилев Василий 83 9
|Огуряев Дмитрий 56 9
|Палей Лев 28 9
|Антонов Александр 74 8
|Валчев Стоян 48 8
|Абакумов Евгений 109 8
|Борисов Илья 26 8
|Скородумов Анатолий 64 8
|Нуйкин Андрей 30 8
|Курбатов Владимир 24 8
|Путятинский Сергей 57 8
|Савцов Игорь 28 8
|Кириченко Игорь 44 7
|Свердлов Денис 170 7
|Качанов Олег 60 7
|Бочарникова Татьяна 79 7
|Хомков Игорь 43 7
|Ильин Алексей 22 7
|Клявин Владимир 30 7
|Родионов Михаил 43 7
|Халяпин Сергей 81 7
|Дилбарян Павел 10 7
|Осеевский Михаил 254 7
|Казарин Станислав 113 7
|Сычев Артем 40 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170415, в очереди разбора - 1014617.
Создано именных указателей - 65367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170415, в очереди разбора - 1014617.
Создано именных указателей - 65367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru