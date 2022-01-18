SARS-CoV-2

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18.01.2022 Банки просят ИТ: траты финсектора на информационные технологии растут, несмотря на пандемию
14.01.2022 Вице-премьер Чернышенко: единая служба колл-центров 122 по COVID-19 должна быть мобилизована во всех регионах России
15.12.2021 «Микрон» избежал огромного штрафа за космический проект, сославшись на санкции США и COVID-19
15.12.2021 Ситуация на рынке ноутбуков — что изменилось за 5 лет
08.12.2021 Производство iPhone и iPad остановлено впервые за 10 лет
17.11.2021 Минцифры создало техническое решение для распечатки QR-кодов в МФЦ
11.11.2021 Алексей Курочка, Oracle: Спрос на Exadata X9M начал расти еще до официального анонса
29.10.2021 Минцифры: «Госуслуги стопкоронавирус» — единственное федеральное решение для проверки сертификатов вакцинированного
Татьяна Капланова, Neovox: «Искусственный интеллект в контакт-центрах может автоматизировать половину запросов»
11.10.2021 В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей
30.09.2021 Линейка принтеров Pantum 4S Efficiency: надежный выбор для дома, малого и среднего бизнеса, а также крупных организаций
22.09.2021 3M помогает поддерживать работу ЦОД в эпоху беспрецедентного использования данных
22.09.2021 В мире растет спрос на SSD и облачные хранилища, но «ленту» рано списывать со счетов
26.08.2021 Крупнейший в мире производитель конденсаторов остановил работу своей главной фабрики
12.08.2021 Исследование SAS, KPGM и ACAMS: финорганизации ускорили внедрение ИИ и машинного обучения в AML-процессы
26.07.2021 При участии БФТ проведен апгрейд единой цифровой платформы «Работа в России»
22.07.2021 Amadeus интегрировала IBM Digital Health Pass в свою цифровую систему проверки здоровья пассажиров
08.07.2021 Выручка российских операторов ЦОД выросла на треть
01.07.2021 SITA запускает обновленный портфель услуг, отвечающий актуальным запросам авиаотрасли
01.07.2021 Сотрудников ФСБ и ФСО оставили без QR-кодов для походов в кафе
30.06.2021 Sabre интегрирует аналитику оценки тревел-рисков в эпоху COVID-19
28.06.2021 Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию
16.06.2021 Минцифры России разъяснило процесс формирования СOVID-cертификатов
15.06.2021 UC-решения стали основой развития бизнеса: чего ждут от них компании
04.06.2021 «Удаленка» — это навсегда: пандемия высветила достоинства и недостатки систем ВКС. Опрос
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка?
21.05.2021 «Сименс» помогла Biontech трансформировать предприятие в сжатые сроки для производства вакцины от COVID-19
18.05.2021 «Сбер» запустил приложение AI Resp, определяющее COVID-19 по дыханию и кашлю
17.05.2021 Atos и Eupry запустили совместное решение для мониторинга логистики вакцин против Covid-19
19.04.2021 «Касперский» увеличил выручку, несмотря на изгнание из США и проблемы в Китае
15.04.2021 Какие технологии «выиграли», а какие «проиграли» от пандемии коронавируса
09.04.2021 «Магнит» начал тестировать робота-дезинфектора
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний
25.03.2021 Check Point: В даркнете предлагают купить «Спутник V» за 600 долларов
23.03.2021 Автоматизирован процесс получения сертификата вакцинированного от COVID-19
18.03.2021 Исследование Veeam: проблемы в защите данных замедляют темпы цифровой трансформации
17.03.2021 Нейронные сети помогают новосибирским операторам Службы-112 в борьбе с COVID-19
04.03.2021 «Лаборатория Касперского»: одна доза вакцины от Covid-19 продается в даркнете в среднем за $500

Публикаций - 1301, упоминаний - 1858

SARS-CoV-2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10217 81
Microsoft Corporation 21244 73
Google LLC 9564 70
Huawei 3022 64
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7873 62
Yandex - Яндекс 4680 51
Samsung Electronics 9006 50
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3777 49
Ростех - Ростехнологии 2398 48
Cisco Systems 4650 46
Intel Corporation 10821 43
VK - Mail.ru Group 2878 41
Zoom Int - Zoom Video Communications 979 40
Amazon Inc - Amazon.com 2548 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8574 35
Meta - Facebook 4149 35
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1524 32
Крок - Croc 1579 31
IBM - International Business Machines Corp 8731 30
Инфосистемы Джет 850 29
Lenovo Group 2007 29
HP Inc. 5116 29
Softline - Софтлайн 1790 28
Nvidia Corp 3030 26
SAP SE 4383 25
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 222 25
5246 23
SAS Institute 795 23
Accenture - Аксенчер 785 23
Xiaomi 1006 22
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2253 22
Check Point Software Technologies 685 21
HPE - Hewlett Packard Enterprise 462 20
Dell EMC 4491 19
AMD - Advanced Micro Devices 3508 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7554 18
Twitter 2330 17
РусБИТех - ГК Astra Linux 499 17
VMware 1982 17
Telegram Group 696 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4919 78
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1973 32
РЖД - Российские железные дороги 1351 29
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 737 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 895 16
X5 Group 653 15
Альфа-Банк 1328 15
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 14
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 230 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1593 12
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 777 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 566 11
Почта России ПАО 1806 11
UPS 93 10
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 123 10
Газпром нефть 403 10
Uber 275 10
Металлинвестбанк 44 9
Hyundai Motor 262 9
Segezha Group - Сегежа Групп 92 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 76 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 332 9
Открытие ФК 821 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 9
ГПБ - Газпромбанк 805 8
Магнит - Сеть магазинов 310 8
Яндекс.Еда 113 8
Ингосстрах СПАО 279 8
Яндекс.Такси 281 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 412 8
KIA Motors 83 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 182 7
Газпром ПАО 839 7
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 7
Arrival Group - Charge R&D 17 7
НСПК - Национальная система платежных карт 273 7
АльфаСтрахование СГ 233 7
Метиз завод 11 7
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 31 7
Открытие ФК - Росгосстрах 253 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7463 96
Правительство РФ 3850 51
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 945 50
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2846 49
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3559 48
Президент Российской Федерации 2100 42
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2048 29
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1151 28
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 287 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1862 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1209 23
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 334 21
Правительство Москвы 1186 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2029 19
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2438 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2077 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2375 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1256 16
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1198 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2056 15
Федеральное казначейство России 1030 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1261 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2066 12
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 597 11
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 95 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1754 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 10
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 156 10
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 27 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 192 9
Счётная палата РФ 566 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 987 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1786 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 444 6
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 256 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 830 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 956 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 850 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 6
Руссофт - Russoft 347 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 8
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2474 7
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 202 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 162 5
АФТ - Ассоциация Финтех 92 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 5
Единая Россия - Политическая партия 220 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 3
Демократическая политическая партия США 62 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 3
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 2
АЮР - Ассоциация юристов России 16 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 2
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 2 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 44 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 34 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 2
Linux Foundation 163 2
ЛДПР 97 2
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 43 1
Талант и успех - Общественный фонд 12 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 7 1
ESICM - European society of intensive medicine - Европейское общество интенсивной терапии 1 1
НГФ - Национальная гильдия фрилансеров 3 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 4 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 9 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 6 1
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Microsoft Teams 267 34
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Cisco Webex 148 22
Microsoft Skype 1885 20
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 543 14
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Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 104 10
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Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 44 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 548 9
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 164 9
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Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 67 9
Apple iPad 3559 9
Intel Core - Семейство процессоров 1029 8
ByteDance TikTok 120 8
Путин Владимир 2451 36
Мишустин Михаил 338 19
Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 19
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Медведев Дмитрий 1593 13
Чернышенко Дмитрий 270 12
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Польша - Республика 1471 14
Сингапур - Республика 1528 14
Турция - Турецкая республика 1488 14
Россия - СФО - Ленинградская область 1806 14
Земля - планета Солнечной системы 6546 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5086 109
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5006 91
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3669 56
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2769 56
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2034 55
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 26
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1524 25
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 23
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 339 23
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 2104 20
Образование в России 945 17
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 759 16
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1347 16
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 421 15
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1283 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1872 14
Работодатель - Один из субъектов трудового права 146 12
НДС - Налог на добавленную стоимость 846 12
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 79 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 523 10
Русский язык 2312 10
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 145 9
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 241 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1112 8
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 26 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 797 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 531 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 502 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 436 7
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 109 7
Федеральное законодательство 715 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 209 7
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 533 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 637 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 7
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 173 6
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 6
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 88 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2273 6
Мошенничество 189 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 22
Thomson Reuters - Рейтер 5694 18
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 14
The Verge - Издание 460 13
Bloomberg 980 13
Коммерсантъ - Издательский дом 801 12
КиноПоиск - портал о кино 126 9
ZDnet 561 9
Forbes - Форбс 567 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 8
CNBC - Consumer News and Business Channel 145 8
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 326 6
The Washington Post 289 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 340 5
Ведомости 288 5
Reddit 216 5
TechCrunch - TechCrunch Awards 1142 4
FT - Financial Times 1098 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1843 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 4
Эксперт ГК 13 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 278 4
The Register 1263 4
РИА Новости 750 4
NYT - The New York Times 943 4
Tom’s Hardware 107 4
Прайм - Агентство экономической информации 639 3
The Guardian - Британская газета 315 3
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 595 3
DRAMeXchange 38 3
VentureBeat 89 2
Scientific American 80 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 819 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 2
Virus Bulletin 31 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 2
CRN 38 2
Ars Technica 356 2
IDG - International Data Group 87 2
Global Times 13 2
IDC - International Data Corporation 4549 99
Gartner 3208 89
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2725 43
TrendForce 49 10
Fortune Global 500 268 7
Check Point Research 49 7
IDC Russia - IDC Россия 149 6
Markets&Markets Research 93 5
Forrester Research 790 5
Counterpoint Research 35 5
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 116 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 614 4
GfK Rus - ГФК-Русь 176 4
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 4
Strategy Analytics 283 4
Fortune Global 100 137 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 31 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 3
Data Insight - Исследовательское агентство 80 3
IBM Research 104 3
Frost & Sullivan 180 3
IBM Institute for Business Value 23 3
Grand View Research 14 3
Vanson Bourne 47 3
Allied Market Research 18 3
ИТ-тренды 28 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 76 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 19 2
AV-Test Institute 30 2
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 2
Mordor Intelligence 14 2
Synergy Research Group 39 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 29 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 2
Oxford Economics 12 2
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 6 2
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 2
Dimensional Research 12 2
Avast Threat Labs 9 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 521 12
РАН - Российская академия наук 1021 6
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 307 5
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 27 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1080 5
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 20 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 151 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 552 4
Yale University - Йельский университет 114 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 182 3
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 70 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 780 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 73 3
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 7 2
University of Oxford - Оксфордский университет 153 2
ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 2 2
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 14 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 210 2
Пекинский университет - БэйДа 20 2
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 33 2
Softline - Академия АйТи 53 2
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 18 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 2
Сириус - Образовательный центр 106 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 2
Centerlink - Австралийская программа магистратуры 1 1
ИБХФ РАН - Лаборатория компьютерного моделирования биомолекулярных систем и наноматериалов 1 1
Tohoku University - Университет Тохоку 21 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 7 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий 4 1
ИБХФ РАН - Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 3 1
Fortinet Network Security Academy - FNSA - Академия сетевой безопасности 4 1
ФИЦ КНЦ СО РАН ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 4 1
CD-FMat - Research Center for Computational Design of Advanced Functional Materials 1 1
РГБ - Российская государственная библиотека 72 1
Fortinet NSE Institute - Fortinet Network Security Expert Institute 3 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 73 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 161 1
Arts et Métiers ParisTech 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1422 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 753 11
CNews AWARDS - награда 336 11
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 731 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 4
GeekBrains 43 3
Чёрная пятница (распродажи) 85 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 57 3
Worldskills - Ворлдскиллс 82 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 439 2
Tagline Awards 5 2
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 17 2
CNews Баттл 36 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 31 1
Effie Awards 3 1
Samsung Galaxy Unpacked 4 1
Клик-интенсив 3 1
GSMA Thrive Eurasia 2 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 150 1
Цифровая прокачка региона 22 1
Единый день голосования 45 1
День холостяков - китайский современный праздник 11 ноября 4 1
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CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170415, в очереди разбора - 1014617.
Создано именных указателей - 65367.
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