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30.06.2022 Заказная разработка ПО 2022 1
08.02.2022 Как автоматизировать бизнес-процессы в аутсорсинге? Опыт «Северсталь-ЦЕС» 1
Почему «Индустрию 4.0» надо внедрять на базе LTE/5G 2
09.12.2021 «Сбер» представил модель Emojich для создания эмодзи по текстовому описанию на базе нейросети ruDALL-E 1
06.12.2021 Пользователям впервые разрешили самим устанавливать цену сотового тарифа. Это уникальный для России случай 1
16.11.2021 Японский производитель тостеров выпустил неожиданно технологичный Android-смартфон по цене iPhone 1
30.10.2021 Олег Новиков -

Позиция ОЕМ-производителя позволяет нам общаться со всем рынком IoT

 1
11.10.2021 Smart-системы стали драйвером продажи недвижимости 1
01.04.2021 Цифровизация регионов: в Удмуртии госслужащих переводят на единую платформу коммуникаций 1
22.12.2020 Мониторинг сети: зачем он нужен, какое выбрать решение и сколько это стоит 1
12.11.2020 «Доксвижн» представила новую версию web-клиента Docsvision 1
02.11.2020 Геймерская мышь A4 Bloody W60 Max в новых расцветках 1
28.10.2020 HyperX выпускает ультралегкую геймерскую мышь Pulsefire Haste 1
20.08.2020 Новые киберспортивные мыши A4 Bloody X5 Pro и A4 Bloody X5 Max 1
13.11.2019 Россияне нашли замену бежавшему из России знаменитому разработчику ПО для анализа данных 1
06.11.2019 Panasonic присоединился к программе Microsoft Cloud 1
12.09.2019 Альфа-Банк и X5 Retail Group запустили первый в России блокчейн-сервис управления ликвидностью 1
10.09.2019 Ряды поставщиков ИТ-услуг редеют из-за «особенностей ведения бизнеса» в России 1
09.09.2019 Главный архитектор СУБД Tarantool ушел из Mail.ru и заявил о «распаде команды» 1
20.08.2019 «Аурига» и Parasoft стали партнерами в области автоматизации тестирования встроенных систем 1
24.07.2019 Российский рынок ИТ-услуг растет благодаря «мантре цифровой экономики» 1
05.07.2019 Как выбрать систему управления знаниями для банка: 7 советов и другие лайфхаки 1
02.07.2019 «Техносерв» и Aquarius объявили о расширении сотрудничества 1
02.07.2019 «Цифровой двойник» Siemens на четверть ускорит выпуск УАЗ «Патриот» 1
10.06.2019 IRBIS представил ноутбуки с Windows Hello и «Сбербанк Бизнес Онлайн» 1
22.05.2019 «Элтекс» обновил свои ТВ-приставки и интегрировал их с платформой IPTVPortal 1
21.05.2019 Dell представила новые инфраструктурные решения для ИТ-среды 1
21.05.2019 «Ланит» и рэпер Баста выпустили наушники и портативные колонки 1
07.05.2019 В командной строке Windows начали работать команды Linux. Видео 1
18.03.2019 Банк «Открытие» усовершенствует торговую платформу OPEN TRADE 1
14.02.2019 GPMD и PepsiCo провели интерактивную рекламную кампанию нового формата 1
18.01.2019 «Элтекс» запустил в серийное производство ТВ-приставки нового поколения 1
31.10.2018 Как создать общий центр обслуживания на базе ECM 1
31.08.2018 Банк «Возрождение» выполнил миграцию ITSM-системы на платформу bpm’online 1
10.06.2018 Обзор смартфона Honor 10. «Искусственный интеллект в среднем сегменте» 1
25.08.2017 Acer начал российские продажи игрового ноутбука Predator 21 X с изогнутым экраном. Цена 1
16.08.2017 Бразильская Storagecorp будет использовать технологию RAIDIX для своих ИТ-проектов 1
18.05.2017 «Рэйдикс» развивает партнерские отношения с бразильскими интеграторами 1
12.04.2017 IdM с человеческим лицом, или как эволюционируют системы управления правами доступа 1
29.03.2017 «Иннопром» представил площадку Sfactory для продвижения технологий в производство 1

Публикаций - 70, упоминаний - 71

Customize упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22055 5
Samsung Electronics 9158 5
1С-Битрикс - Bitrix 5291 4
5533 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8637 4
Intel Corporation 11044 4
1С-ИжТиСи 4940 4
HP Inc. 5245 3
Google LLC 9860 3
AT&T Inc 1555 3
Meta - Facebook 4175 3
VMware 2002 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7615 3
SAP SE 4435 3
IBM - International Business Machines Corp 8823 2
GitHub 468 2
Siemens AG - Siemens Group 2272 2
Cisco Systems 4684 2
Nvidia Corp 3070 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6392 2
Yandex - Яндекс 4818 2
Deloitte - Делойт 340 2
Docsvision - ДоксВижн 947 2
Крок - Croc 1592 2
Riverbed Technology 109 2
Raidix - Рэйдикс 138 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 718 2
Terrasoft - Террасофт 173 2
Apple Inc 10411 2
Lenovo Motorola 3442 2
НСК - Наша Сервисная Компания 41 1
U.S. Cellular 14 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1764 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2300 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 518 1
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 1
Acer Group 2268 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 183 1
NEC 1735 1
Webmoney 511 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5045 3
Barnes & Noble 119 2
X5 Group 664 2
Открытие ФК 2061 1
Bank of America - Банк Америки 216 1
Deutsche Bank - Дойчебанк 336 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 252 1
Алроса АК 116 1
SoftBank Group 232 1
Северсталь ПАО 291 1
Русагро Группа Компаний 174 1
РусГидро ПАО 197 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 1
American Express - Amex 306 1
Интер РАО ПАО 282 1
Связной Банк 87 1
Nike 154 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1610 1
LinkedIn 554 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 103 1
МДМ Банк 219 1
Dixis - Диксис 343 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 8 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 1
Pink Floyd - британская рок-группа 15 1
Delta Air Lines - авиакомпания 43 1
Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса 4 1
Silver Lake Partners 75 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
PepsiCo - Пепсико 146 1
PepsiCo - Frito-Lay - Lay's 2 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1648 1
Евросеть 1390 1
Связной ГК 1113 1
Citi - Citigroup 279 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 379 1
Роснефть НК 423 1
Полиметалл - Polymetal 20 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 504 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1413 2
World Bank Group - Всемирный банк 277 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2083 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 630 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2119 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 997 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7374 1
Правительство РФ 7093 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1553 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2976 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1741 1
Руссофт - Russoft 359 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1865 1
Единая Россия - Политическая партия 241 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 13600 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31199 9
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9045 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10281 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4934 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6397 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3341 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 8514 5
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 301 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3121 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 4067 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1846 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2809 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2523 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2426 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 696 3
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 757 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6323 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3598 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4127 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6269 3
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 578 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7756 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4290 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5092 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2442 2
DDR - Double data rate 2384 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1569 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 744 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 282 2
Умные платформы 765 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3532 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2089 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 1893 2
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1958 2
Big Data - Большие данные 2061 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7025 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5707 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3059 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1573 2
Google Android 11691 9
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5138 4
Microsoft Office 3186 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6012 3
Microsoft Windows 10 11231 3
Linux OS 7467 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1359 2
Intel Celeron - Серия процессоров 921 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 461 2
Apple iOS 6302 2
Microsoft Windows 1928 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1037 2
Microsoft Skype 1893 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 693 2
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 239 2
Google Gmail 787 2
Google YouTube - Видеохостинг 2202 2
A4tech Bloody X - серия игровых мышей 1 1
MobilityLab WorksPad 41 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 733 1
Honor 10 - Смартфон 38 1
Microsoft Office 365 816 1
Booking.com 80 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 86 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1014 1
Microsoft Bing 342 1
Сбер - ruDALL-E нейронная сеть 5 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 211 1
Acer Predator 154 1
Nvidia G-Sync 120 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 391 1
Abbyy FlexiCapture 137 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 198 1
Nvidia GeForce GTX 348 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 637 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 116 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 315 1
Honor SuperCharge 72 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 361 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 883 1
Серова Елена 317 2
Асафьев Алексей 2 1
Якимчук Сергей 28 1
Солнцев Максим 2 1
Савин Сергей 94 1
Прозоровский Василий 40 1
Самойленко Максим 65 1
Генцис Александр 12 1
Романов Александр 12 1
Джабиев Георгий 5 1
Серебряков Андрей 2 1
Новиков Олег 3 1
Андреев Максим 35 1
Тищенко Юрий 14 1
Мухин Максим 18 1
Прокопенко Сергей 8 1
Притула Павел 33 1
Thrun Sebastian - Тран Себастьян 6 1
Шкляр Михаил 1 1
Братко Никита 1 1
Иваненко Андрей 1 1
Колотовкин Тимофей 1 1
Кухарев Сергей 8 1
Горшков Александр 12 1
Осипенко Владимир 5 1
Гурова Наталья 12 1
Пырков Георгий 8 1
Губушкин Сергей 3 1
Суров Никита 10 1
Петин Роман 7 1
Галстян Эрик 6 1
Бояркин Иван 5 1
Лапина Кира 4 1
Курьянов Сергей 161 1
Арканникова Мария 1 1
Осипов Алексей 13 1
Ефремов Александр 16 1
Jobs Steve - Джобс Стив 994 1
Чичваркин Евгений 158 1
Нуралиев Борис 243 1
Россия - Российская федерация - РФ 101908 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44456 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12280 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31932 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12508 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12537 4
Индия - Республика 4175 4
Европа 9942 3
Бразилия - Федеративная Республика 1916 2
Америка Латинская 1393 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5082 2
Америка Северная 2633 2
Япония 9526 2
Того - Тоголезская Республика 10144 2
Америка 1951 2
Европа Восточная 2891 2
Южная Корея - Республика 3888 2
Германия - Федеративная Республика 8277 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10885 2
Индия - Карнатака - Бангалор 174 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 568 1
США - Техас 806 1
Ирак - Республика 660 1
США - Невада 200 1
Америка Южная 676 1
Евразия 256 1
Канада 3096 1
Россия - ДФО - Якутия - Мирный 32 1
Чили - Республика 432 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1105 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 696 1
США - Калифорния - Купертино 248 1
Австралия - Австралийский Союз 2702 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11966 1
Ближний Восток 2528 1
Эстония - Эстонская Республика 690 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1866 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1980 1
Украина 5877 1
Испания - Каталония - Барселона 703 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5214 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5653 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4875 7
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 928 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3688 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1519 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2807 4
Банковский сектор экономики 1970 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1980 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1425 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2181 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1055 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1121 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 231 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 21 1
Экономический эффект 566 1
Аутсорсинг 679 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 906 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 230 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 157 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1202 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 889 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 268 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1372 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 863 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 639 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 707 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1570 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 2
9to5Google 27 1
Associated Press 1972 1
NBC News 165 1
Apps4All 25 1
Gartner 3268 2
IDC - International Data Corporation 4580 1
Juniper Research 464 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2824 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 1
Fortune Global 500 271 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 645 1
Tolly Group 14 1
CEPR - Centre for Economic Policy Research - VoxEU 1 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 366 1
Микротест УЦ - Учебный центр 5 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 609 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1427 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 760 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 749 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 49 1
Samsung Unpacked 22 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175226, в очереди разбора - 989837.
Создано именных указателей - 70859.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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