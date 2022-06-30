Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Customize Кастомизация Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий
Публикаций - 70, упоминаний - 71
Customize упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Серова Елена 317 2
|Асафьев Алексей 2 1
|Якимчук Сергей 28 1
|Солнцев Максим 2 1
|Савин Сергей 94 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Самойленко Максим 65 1
|Генцис Александр 12 1
|Романов Александр 12 1
|Джабиев Георгий 5 1
|Серебряков Андрей 2 1
|Новиков Олег 3 1
|Андреев Максим 35 1
|Тищенко Юрий 14 1
|Мухин Максим 18 1
|Прокопенко Сергей 8 1
|Притула Павел 33 1
|Thrun Sebastian - Тран Себастьян 6 1
|Шкляр Михаил 1 1
|Братко Никита 1 1
|Иваненко Андрей 1 1
|Колотовкин Тимофей 1 1
|Кухарев Сергей 8 1
|Горшков Александр 12 1
|Осипенко Владимир 5 1
|Гурова Наталья 12 1
|Пырков Георгий 8 1
|Губушкин Сергей 3 1
|Суров Никита 10 1
|Петин Роман 7 1
|Галстян Эрик 6 1
|Бояркин Иван 5 1
|Лапина Кира 4 1
|Курьянов Сергей 161 1
|Арканникова Мария 1 1
|Осипов Алексей 13 1
|Ефремов Александр 16 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 994 1
|Чичваркин Евгений 158 1
|Нуралиев Борис 243 1
|CNews - ZOOM.CNews 1388 2
|9to5Google 27 1
|Associated Press 1972 1
|NBC News 165 1
|Apps4All 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175226, в очереди разбора - 989837.
Создано именных указателей - 70859.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175226, в очереди разбора - 989837.
Создано именных указателей - 70859.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru