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Индексная книга CNews*
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Соцсеть Социальная сеть Social Networks

Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks


15.02.2022 TikTok скрытно следит за миллиардами владельцев смартфонов на iOS и Android
27.01.2022 «Вконтакте» и «Госуслуги» стали первыми социально значимыми сайтами, куда можно попасть при нулевом балансе
12.01.2022 Из-за глобального дефицита чипов легендарные ведущие Top Gear скоропостижно закрывают свои соцсети
12.10.2021 Mail.ru Group больше нет
06.08.2021 «Вконтакте» представила инструмент для малого и среднего бизнеса по поиску сотрудников в соцсети
05.08.2021 Facebook безжалостно забанила ученых, изучавших механизмы показа рекламы в соцсети
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы
01.07.2021 Сбербанк создал социальную сеть. Она уже работает
27.05.2021 Instagram официально превращается в барахолку. В него добавили функцию распродаж
25.03.2021 Граждан России перестанут пускать в соцсети без паспорта. Роскомнадзор уже запустил процедуру
30.12.2020 Власти строят для школьников обособленную соцсеть на базе «Вконтакте»
21.12.2020 Власти заставят соцсети блокировать самих себя
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами
08.07.2020 Россияне будут заходить в соцсети через портал госуслуг
14.05.2020 BenefittY запустила социальную сеть скидок
07.04.2020 Всеми забытая соцсеть возвращается в неожиданном качестве
02.03.2020 Найден способ взломать любой аккаунт Facebook с помощью «дыры», которой 10 лет
29.11.2019 Исследование Admitad: в преддверии «Черной пятницы» продажи через мессенджеры и соцсети удвоились
25.11.2019 Данные 1,2 миллиарда пользователей Facebook, Twitter и LinkedIn утекли в открытый доступ
23.10.2019 Пользователи смогут забирать с собой все посты и фото при переходе из одной соцсети в другую
24.09.2019 «Одноклассники» научились скрывать местонахождение пользователя, размывая фон при видеозвонках
11.09.2019 У «Вконтакте» проблемы: Соцсеть лихорадит по всей России
04.09.2019 «Вконтакте» пытается переписать историю: Базу данных соцсети создал не Дуров
03.09.2019 «Тинькофф» запускает соцсеть «Пульс» для инвесторов
30.07.2019 Голландский кадровик случайно поломал Linkedin и открыл вакансии главы сервиса и CEO Google
30.07.2019 «Скучная» «ламповая» соцсеть «Яндекса» заработала на настольных ПК
02.07.2019 Будущих ФСБшников заставят раскрывать свои соцсети и блоги
24.05.2019 Facebook запустит собственную валюту и систему переводов в обход банков
02.05.2019 Россиянин впервые отсудил у властей деньги за блокировку страницы в соцсети
15.04.2019 В Facebook вернется функция, силой отнятая у пользователей много лет назад
04.04.2019 Facebook требует от пользователей с почтой «Яндекса» поделиться паролем и списком контактов
22.03.2019 Facebook и Instagram хранили сотни миллионов паролей в открытом виде
18.03.2019 «Яндекс» запустил «скучную» соцсеть с искусственным интеллектом
29.01.2019 «1С-рарус» разработал корпоративный портал для Загорского трубного завода
09.10.2018 Google+ закрывается. Почему Google решила убить свою соцсеть?
08.08.2018 В интернет утек исходный код соцсети, которую копирует Facebook
18.07.2018 Шпион в Facebook докладывает: Соцсеть не удаляет контент с расизмом и насилием ради дохода от рекламы
04.06.2018 Facebook 10 лет тайком отдает Apple, Microsoft, Samsung данные пользователей
23.05.2018 Twitter блокирует пользователей, пишущих кириллицей, как «русских троллей»
26.03.2018 Facebook годами собирает данные о звонках и SMS пользователей

Публикаций - 4447, упоминаний - 5773

Соцсеть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 1302
Microsoft Corporation 22497 647
Meta Platforms - Facebook 4267 567
Yandex - Яндекс 5015 541
Apple Inc 10683 516
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 303
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 276
Samsung Electronics 9333 276
Telegram Group 805 273
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 258
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 240
VK - Mail.ru Group 3057 219
IBM - International Business Machines Corp 8941 201
Amazon Inc - Amazon.com 2650 160
Huawei 3222 134
Элемент ГК - Elementec 1523 131
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 122
Google LLC 10352 118
Twitter 2493 117
Intel Corporation 11262 88
Dr.Web - Доктор Веб 1186 85
PayPal 634 84
LG Electronics 3372 80
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 78
Nvidia Corp 3118 55
Крок - Croc 1616 54
Softline - Софтлайн 1870 54
1С-Битрикс - Bitrix 443 54
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 52
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 51
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 51
Xiaomi 1095 51
Lenovo Group 2077 45
SAP SE 4595 43
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 43
Oracle Corporation 6035 41
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 39
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 34
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 32
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 108 30
Лента - Сеть розничной торговли 912 223
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 190
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 79
Альфа-Банк 1476 73
LinkedIn 558 60
Почта России ПАО 1853 56
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 53
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 44
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 44
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 36
РЖД - Российские железные дороги 1458 35
Газпром ПАО 1008 32
ПСБ - Промсвязьбанк 682 27
Самолёт ГК 216 25
О2О Delivery club 171 23
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 20
X5 Group 709 18
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 18
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 18
Связной ГК 1190 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 17
IKEA - ИКЕА 124 14
Ситимобил - Служба такси 136 14
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 14
Открытие ФК - Росгосстрах 266 12
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 11
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 11
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 10
AliExpress 327 10
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 10
eBay Inc 1576 10
Sony Music Entertainment 140 9
Открытие ФК 2713 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 9
Роснефть НК 434 8
Uber 287 8
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 8
ВкусВилл - Избёнка 68 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 637
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 253
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 224
Президент Российской Федерации 3770 194
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 136
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 114
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 91
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 90
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 80
Администрация Президента РФ 904 49
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 49
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 45
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 45
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 45
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 41
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 40
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 31
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 29
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 22
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 22
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 22
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 18
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 16
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 13
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 13
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 12
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 11
Федеральное собрание Российской Федерации 187 10
Верховный суд Российской Федерации 709 9
Совет при президенте Российской Федерации 55 9
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 8
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 7
Счётная палата РФ 628 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 19
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 9
Web development - Веб-разработка 0 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 9
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 6
Единая Россия - Политическая партия 246 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 3
OIN - Open Invention Network 22 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 3
ЛДПР 98 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
Демократическая политическая партия США 91 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 2
РосКомСвобода - Общественная организация 82 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
Банкротный Клуб 1 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 1 1
Free TON Community 5 1
OpenJDK Community 7 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 1 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 979
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 591
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 584
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 583
Мобильное приложение - Mobile app 4966 538
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 484
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 476
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 463
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 457
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 378
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 365
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 355
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 355
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 346
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 341
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 341
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 334
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 318
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 296
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 291
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 1072 282
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 281
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 280
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 266
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 265
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 264
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 253
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 251
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 251
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 235
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 232
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 229
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 209
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 201
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 199
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 180
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 177
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 166
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 157
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 156
Google Android 11959 1032
Apple iOS 6422 235
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 206
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 168
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 168
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 152
WhatsApp Messenger 745 138
Microsoft Windows 2000 2856 132
Linux OS 7669 123
Microsoft Office 3247 113
Google Gmail 802 111
Mozilla Firefox - браузер 1738 98
Oracle Java - язык программирования 2554 85
Apple macOS 1457 85
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 77
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 67
Nokia Symbian OS 1388 57
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 168 54
Google YouTube - Видеохостинг 2277 52
Apple Safari - браузер 743 52
Microsoft Windows 2104 52
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 49
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 47
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 250 46
Microsoft Windows 7 1780 43
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 38
Google+ Социальная сеть 205 37
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 35
Microsoft SQL Server 1416 35
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 33
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 31
Яндекс.Карты и Транспорт 354 30
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 30
Apple - App Store 2437 29
Apple iPod 1369 29
Microsoft Windows 10 11713 29
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 438 28
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 79 26
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 25
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 25
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 190
Путин Владимир 2542 134
Исанин Антон 9365 73
Гришин Дмитрий 185 46
Дуров Павел 230 33
Мишустин Михаил 376 32
Чернышенко Дмитрий 320 28
Хинштейн Александр 68 21
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 17
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 16
Горелкин Антон 38 15
Широков Илья 34 9
Шадаев Максут 460 9
Носков Константин 221 9
Жаров Александр 171 8
Jobs Steve - Джобс Стив 996 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 7
Артамонова Анна 182 7
Иванов Олег 131 6
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 5
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 5
Климарев Михаил 47 5
Kogan Aleksandr - Коган Александр 6 5
Коган Александр 9 5
Цыплухин Владислав 40 5
Добродеев Борис 92 5
Larry Page - Ларри Пейдж 181 5
Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 25 5
Мельникова Анастасия 197 5
Абызов Михаил 66 4
Дуров Николай 18 4
Титов Борис 40 4
Опанасенко Всеволод 120 4
Бокова Людмила 80 4
Гуцериев Михаил 110 4
Греф Герман 345 4
Мамут Александр 126 4
Хасис Лев 103 4
Cruz Ted - Круз Тед 5 4
Касперская Наталья 248 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 1299
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 812
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 368
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 343
Россия - РФ - Российская федерация 108428 325
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 284
Япония 10069 177
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 144
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Азия - Азиатский регион 3803 114
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Земля - планета Солнечной системы 7427 88
Германия - Федеративная Республика 8903 81
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Украина 6212 69
Россия - СФО - Новосибирск 3269 60
Россия - ПФО - Казань 2085 59
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 58
Швеция - Королевство 2072 57
Китай - Тайвань 2115 54
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 47
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 40
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 40
Чехия - Чешская Республика 1053 34
Америка 2011 34
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1047
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 119
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 86
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 84
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 79
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 78
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 71
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 65
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 65
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 51
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 47
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НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 40
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 39
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 39
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 36
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 33
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 32
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 27
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 27
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 25
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Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 23
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 19
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Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 18
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 100
Thomson Reuters - Рейтер 5731 91
РИА Новости 766 80
Forbes - Форбс 591 66
Коммерсантъ - Издательский дом 888 66
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 41
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ZDnet 584 17
The Register 1286 15
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The Verge - Издание 482 14
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 14
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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