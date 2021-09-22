Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Социальные сети
Соцсети
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Публикаций - 96, упоминаний - 108
Социальные сети упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics 1988 2
|Privacy International 7 1
|Current Analysis 9 1
|University of Cambridge - Кембриджский университет 44 5
|Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761928, в очереди разбора - 665617.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761928, в очереди разбора - 665617.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru