Социальные сети

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22.09.2021 Чемпион России по футболу подал в суд на Facebook, который запретил его фамилию 1
31.08.2021 Vk запустил сервис с минималистичным дизайном для обмена письмами 1
23.08.2021 Что делать, если вам досталась SIM-карта с чужим номером телефона: советы ZOOM 1
01.07.2021 Сбербанк создал социальную сеть. Она уже работает 1
09.03.2021 Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1
04.03.2021 Mail.ru Group представила аудированную отчетность по МСФО за 2020 год 1
04.03.2021 Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр 1
01.02.2021 Facebook начал блокировать публикации с цитатами из Евангелия 1
27.01.2021 Где слушать музыку бесплатно: 8 лучших сервисов 1
30.12.2020 Власти строят для школьников обособленную соцсеть на базе «Вконтакте» 1
24.12.2020 Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1
21.12.2020 Власти заставят соцсети блокировать самих себя 3
08.12.2020 Минцифры обработало заявки на предварительную установку ПО 1
08.12.2020 Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru 1
04.12.2020 Москвичи из-за развода делят в суде общий Instagram-аккаунт с миллионом подписчиков 1
26.10.2020 GitHub превратился в Роскомнадзор: удалены десятки программ для скачивания роликов YouTube. Разработчики нашли хитрый выход из положения 1
29.05.2020 Трамп поставил под угрозу существование всех соцсетей мира 1
18.05.2020 «Билайн» завершил модернизацию мобильной сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
20.03.2020 Mail.ru Group бесплатно переведет вузы и школы на дистанционное обучение 2
27.02.2020 Глава Facebook называл своих пользователей тупицами. Это попытались скрыть 1
20.02.2020 Индия начала гонения на пользователей прокси и VPN. Можно сесть в тюрьму 1
11.02.2020 Операторы потребовали у государства 150 миллиардов за бесплатный доступ к госпорталам, почте и соцсетям 1
24.01.2020 Стало известно, к каким ресурсам доступ будет бесплатным. Среди них турецкий мессенджер Bip 1
27.11.2019 Twitter устроит массовый геноцид аккаунтов. Под угрозой пользователи со всего мира и даже Барак Обама 1
25.07.2019 «Тинькофф мобайл» начал работу еще в семи регионах России 1
19.06.2019 Власти США хотят ввести предвыборную цензуру в интернете. Законопроект уже в Конгрессе 1
25.04.2019 Выручка Mail.ru выросла на 22% 1
08.04.2019 «Отец» Linux объявил Twitter, Facebook и Instagram «болезнью» 2
11.03.2019 Facebook поймал украинских хакеров на краже данных 1
28.02.2019 Хакеры зарабатывают на соцсетях более $3 млрд в год 1
21.01.2019 «Тинькофф мобайл» запустился в Татарстане, Саратовской области, Камчатском и Красноярском краях 1
21.12.2018 «Ситилинк» перевел контакт-центр на омниканальную платформу от Genesys 1
20.12.2018 Мировые ИТ-гиганты в 2018 году проштрафились на $246,8 млн за утечку данных 1
08.11.2018 «Тинькофф мобайл» появился еще в семи регионах России 1
06.11.2018 В день выборов в Конгресс США Facebook блокирует русскоязычные аккаунты 1
11.10.2018 Facebook удалил страницы россиян, собирающих данные для властей 1
27.09.2018 «Сбербанк» запустил виртуального сотового оператора. Цены 1
25.09.2018 Проблемы Facebook усугубляются: увольняются основатели Instagram 1
20.07.2018 «Тинькофф мобайл» приходит в регионы России 1
13.07.2018 «Тинькофф мобайл» пополнил список безлимитных сервисов новыми приложениями 2

Публикаций - 96, упоминаний - 108

Социальные сети упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Facebook 3765 19
VK - Mail.ru Group 2483 18
Twitter 2204 15
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 12
Cambridge Analytica 43 8
Microsoft Corporation 11077 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 7
Google LLC 7148 6
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 5
Apple Inc - Эппл Рус 7701 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Fubutech 3 3
RuTube - видеохостинг 120 3
Social Data Hub - SocialDataHub 3 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 3
Samsung Electronics 5666 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Turkcell 179 2
Telegram Group 702 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
GitHub 412 2
Web Sun Group 1 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Систром 4 1
Сбербанк Телеком 18 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
НТВ-Плюс 174 1
Dr.Web - Доктор Веб 976 1
SkillFactory - Скилфэктори 10 1
Алгоритмика 12 1
Intel Corporation 4175 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Rainbow Security 56 1
Leta IT-company 87 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
SEC Consult Services 929 1
Genesys 144 1
Крок 1219 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
О2О Delivery club 153 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 1
Arjuna Capital 1 1
UMG - Universal Music Group 86 1
Uber 257 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
Equifax 22 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
LinkedIn 520 1
Связной ГК 878 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Uber Technologies 258 1
Почта России ПАО 1572 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Президент США 105 2
Правительство РФ 2203 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Федеральное собрание Российской Федерации 79 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 80 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 250 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 26 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
ЛДПР 69 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 45 1
Демократическая политическая партия США 36 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
IFF - Internet Freedom Foundation 1 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 12
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 4
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 546 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
Родительский контроль 156 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
Website - Вебсайт 116 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 12 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
WSL - Windows Subsystem for Linux 36 1
OpenStack 347 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 185 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 18
Apple iOS 5742 14
Google Android 10751 13
Facebook Instagram - Инстаграм 569 11
Google YouTube - Видеохостинг 1715 7
WhatsApp Messenger 654 6
Rakuten Viber 429 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Linux OS 4257 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Microsoft Windows 10 6635 3
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 3
VK - Mail.Ru Почта 164 3
Apple Music 72 2
Turkcell Bip - Мессенджер 13 2
Google Play Music 53 2
Мир тесен - социальная сеть 11 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Shazam 35 2
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 2
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 2
В кругу друзей - социальная сеть 11 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 2
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 2
Snapchat 89 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
Zvooq 31 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 1
Google Play Фильмы 3 1
Pinterest 45 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
Dr.Web Антивирус 194 1
Emojipedia - Энциклопедия emoji 2 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 6
Kogan Aleksandr - Коган Александр 6 5
Коган Александр 8 5
Cruz Ted - Круз Тед 5 4
Путин Владимир 1824 3
Дуров Павел 216 2
Schrage Elliot - Шрейдж Эллиот 3 2
Ющенко Александр 25 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Кравцов Сергей 39 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Новиков Евгений 39 2
Канаев Алексей 3 2
Frey Jacob - Фрей Джейкоб 1 1
Systrom Kevin - Систром Кевин 12 1
Hawley Josh - Хоули Джош 2 1
Levy Steven - Леви Стивен 1 1
McGuire Mike - Макгуайр Майк 1 1
Tracey Michael - Трейси Майкл 1 1
Koum Jan - Кум Ян 13 1
Stamos Alex - Стамос Алекс 1 1
Burge Jeremy - Бердж Джереми 2 1
Кузьменко Валерия 58 1
Случевский Глеб 1 1
Levy Stephen - Леви Стивен 1 1
McKay Dylan - Маккей Дилан 1 1
Johnson Mat - Джонсон Мэт 1 1
Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 24 1
Гутенёв Владимир 6 1
Егоров Сергей 9 1
Новосельский Андрей 4 1
Николаев Олег 11 1
Sciuto Riva - Скиуто Рива 2 1
Варламова Елена 2 1
Хачуян Артур 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Чесаков Георгий 16 1
Добродеев Борис 83 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 6
Германия - Федеративная Республика 3633 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Украина 3365 2
Россия - Самарская область 558 2
Европа 3752 2
Россия - Костромская область 229 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 342 1
Россия - Волгоградская область 398 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - Краснодарский край 914 1
США - Миссури 17 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Россия - Смоленская область 229 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Индия - Кашмир 1 1
Россия - Республика Адыгея 241 1
Украина - Киев 465 1
Судан - Республика 41 1
Индия - Нью-Дели 33 1
США - Коннектикут 26 1
ЗСД - Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге 10 1
США - Миннеаполис 14 1
Россия - Ростовская область 862 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Япония 2780 1
Ирландия - Республика 363 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Сингапур - Республика 808 1
Индия - Республика 2169 1
Италия - Итальянская Республика 1384 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
США - Калифорния 973 1
CDA 1996 - Communications Decency Act - Закон США О порядочности в общении - О приличиях в области связи - О соблюдении приличий в коммуникациях 6 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
Фабрика троллей 4 1
EARN IT Act - Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies - Законопроект США об ответственности технологических компаний за размещение противоправного контента на их платформах 2 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 13 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Пиратство - Авторское право 206 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
The Verge - Издание 448 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 2
РИА Новости 654 2
Business Insider 182 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
NYT - The New York Times 509 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
КиноПоиск - Портал о кино 118 2
Известия ИД 59 1
Rusbase 15 1
Ars Technica 227 1
Linux Journal 4 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Wired - Издание 119 1
НТВ - Телекомпания 164 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
ZDnet 381 1
The Wall Street Journal 709 1
Reddit 198 1
CNews Analytics 1988 2
Privacy International 7 1
Current Analysis 9 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
GeekBrains 40 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761928, в очереди разбора - 665617.
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