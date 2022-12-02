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Индексная книга CNews*
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Индивидуализация Индивидуализм



02.12.2022 Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире» 1
02.12.2022 Ольга Лебедева -

Ольга Лебедева, «Динамика»: Мы отказались от понятия «продукт» и предложили банкам цифровую компонентную экосистему

 1
01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision 1
29.11.2022 Российский бизнес ополчился на штрафы за утечки персональных данных. Пусть данные теряются и впредь 1
28.11.2022 ОТР выпустил обновление ПО для дистанционного обучения «ОТР.гуру» 1
28.11.2022 Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире» 1
25.11.2022 Серийное производство внутренней точки доступа WEP-200L 1
10.11.2022 «Телфин» запустил омниканальное телеком-решение для ЖКХ 1
09.11.2022 Более 6 млн человек учились ИТ вместе с «Яндексом» 1
08.11.2022 ОТР.Гуру: вебинары и дистанционное обучение теперь в одной экосистеме 1
03.11.2022 Александр Молодцов, iFellow: Для успеха на каждом из рынков важны «инъекции» отраслевых знаний 1
«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России? 1
26.10.2022 Tecno выпустила лимитированный смартфон Spark 9 Pro Sport Edition 1
14.10.2022 СибГМУ запустил бесплатную образовательную платформу «Медкласс» для школьников со всей России 1
11.10.2022 Softline помогает клиентам следовать практике FinOps 1
11.10.2022 Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM 1
10.10.2022 «Вконтакте» 16 лет Соцсеть создаст для пользователей персональные обложки с помощью искусственного интеллекта 1
06.10.2022 ГК «Алкор био» расширила автоматизацию производства 1
04.10.2022 Factory5 представила сервис по анализу данных для бизнеса с помощью ИИ 1
03.10.2022 Merlion и CET Group расширяют сотрудничество 1
20.09.2022 Клиенты Tele2 смогут изготовить защиту на смартфон по любым параметрам 1
16.09.2022 Эксперты Softline — о ценности SLA с точки зрения CIO, CTO, бизнеса и ИТ-архитекторов 2
15.09.2022 Короткий URL с названием канала и удобная заявка на монетизацию – свежие обновления в RuTube Studio 1
14.09.2022 МТС обеспечила электросетевую компанию на Ямале интеллектуальной системой безопасности 1
06.09.2022 Путин распорядился обеспечить россиян интернетом со скоростью 10 Гбит/с 1
02.09.2022 ИТ-компания WaveAccess завершила глобальный ребрендинг 1
01.09.2022 РАО через суд выбивает из кинотеатров деньги за музыку в «недружественных» фильмах 2
01.09.2022 К суперсервису «Дом.РФ» для строительства частных домов присоединился «Сбер» 1
29.08.2022 «Вконтакте» объявила о новом дизайне личного профиля: он стал центром для самовыражения в цифровом мире 1
25.08.2022 Павел Николаев, банк «Открытие», в интервью CNews — об опыте настройки общебанковской MLops-платформы 1
18.08.2022 Росбанк подключается к цифровому сервису «Дом.РФ» для индивидуального строительства 1
16.08.2022 FitBase получил грант на разработку системы искусственного интеллекта для фитнес-индустрии 1
16.08.2022 Лучшие зубные щетки с управлением со смартфона: выбор ZOOM 1
03.08.2022 Adata представила оперативную память серии Ace 1
26.07.2022 Телефония как услуга: какие плюсы дает переход в облако? 1
26.07.2022 Правительство выделит миллиард рублей на обучение ИИ-технологиям 1
21.07.2022 Внедрение на производственном предприятии Bulten ERP-системы за два месяца 1
06.07.2022 Депутаты отрегулировали деятельность «Яндекс.Такси» и Uber 1

Публикаций - 1454, упоминаний - 1493

Индивидуализация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23395 73
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 49
Samsung Electronics 9667 43
IBM - International Business Machines Corp 9167 38
Apple Inc 11103 34
Intel Corporation 11624 31
Элемент ГК - Elementec 25 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 25
Softline - Софтлайн 2032 24
Yandex - Яндекс 5551 21
Крок - Croc 1683 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 17
Nvidia Corp 3203 13
Lenovo Group 2151 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1913 12
LG Electronics 3530 12
Huawei 3459 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 10
Red Hat 1224 10
Telegram Group 999 10
1С-Битрикс - Bitrix 497 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 9
AMD - Advanced Micro Devices 3836 7
Amazon Inc - Amazon.com 2777 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 6
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 240 5
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 405 5
Информзащита 678 5
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 4
HP - Hewlett-Packard 3597 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 3
Новые облачные технологии (НОТ) 398 3
Samsung - Harman - JBL 191 3
Галактика - Корпорация 1410 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 32
Альфа-Банк 1579 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 17
Лента - Сеть розничной торговли 1665 13
РЖД - Российские железные дороги 1598 10
ПСБ - Промсвязьбанк 727 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 5
Татнефть 206 4
Почта России ПАО 1973 4
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 4
Газпром ПАО 1144 4
IKEA - ИКЕА 145 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 141 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 3
Самолёт ГК 1649 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 183 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 2
Открытие ФК - Росгосстрах 291 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 136 1
Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС 11 1
Glorax Group 12 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 34 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
ВкусВилл - Избёнка 92 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 71 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
Силовые машины 70 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
Сургутнефтегаз - СНГ 223 1
Благосостояние НПФ 39 1
Crocus Group - Крокус Групп 12 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 104
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 23
Президент Российской Федерации 3492 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 5
Таможня - Таможенная служба 1022 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 137 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 2
Совет при президенте Российской Федерации 192 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организация интеллектуальной собственности 137 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 313 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 115 1
Верховный суд Российской Федерации 777 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 69 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 59 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 496 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 95
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 85
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 82
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 77
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 75
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 73
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 67
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 66
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 64
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 61
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 61
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 56
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 52
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 50
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 47
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 46
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 46
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 46
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 45
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 38
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 35
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 27
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 25
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 24
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 21
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 21
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 21
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 21
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 21
Google Android 12432 82
Linux OS 8153 35
Microsoft Windows 2000 12612 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 25
Microsoft Office 3405 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 20
Microsoft SQL Server 1466 14
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 10
Microsoft Windows 7 1874 10
Microsoft Windows 2528 9
1С:Бухгалтерия 846 8
Oracle Java - язык программирования 2751 8
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 6
Intel Celeron - Серия процессоров 941 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 295 5
Microsoft Windows XP 2357 5
Apple iPod 1531 4
Apple macOS 1693 4
Nokia Symbian OS 1399 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 183 4
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 77 4
Python - высокоуровневый язык программирования 562 4
Новые облачные технологии - МойОфис 464 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 590 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 654 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 218 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 3
Яндекс.Карты и Транспорт 386 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 3
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 190 2
Путин Владимир 2696 12
Кабаков Ярослав 29 3
Акимов Максим 175 2
Гришин Дмитрий 190 2
Панков Александр 69 1
Гусев Александр 30 1
Клишас Андрей 47 1
Иванов Александр 91 1
Садовенко Илья 64 1
Кузьмин Сергей 35 1
Чендаров Андрей 15 1
Багдасарян Дмитрий 24 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 1
Мантуров Денис 79 1
Секерин Дмитрий 1 1
Шереметьев Дмитрий 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 157
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 111
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 53
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 27
Земля - планета Солнечной системы 9676 25
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 23
Япония 12847 21
Беларусь - Белоруссия 4165 20
Азия - Азиатский регион 4633 20
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 17
Казахстан - Республика 4750 14
Россия - СФО - Новосибирск 3663 13
Африка - Африканский регион 3256 13
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 12
Россия - ПФО - Казань 2333 12
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 9
Россия - Сибирь 2004 7
Бразилия - Федеративная Республика 2082 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 6
Китай - Тайвань 3659 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 5
Швеция - Королевство 3449 5
Америка 2151 5
Румыния 709 4
Россия - СФО - Омская область 560 4
Армения - Республика 1352 4
Нидерланды 3287 4
Германия - Берлин 697 4
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 325 3
Солнечная система - Solar system 2449 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 3
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 356 3
Австрия - Австрийская Республика 1110 3
Таиланд - Королевство 720 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 140
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 70
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 43
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 34
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 30
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 29
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 20
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 18
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 17
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 17
Ergonomics - Эргономика 1488 16
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НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 7
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 7
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 6
АЗС - Автомобильная заправочная станция 463 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 5
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Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 4
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1736 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 411 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 285 3
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 3
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 593 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 501 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3280 2
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 111 2
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 275 2
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 8 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 45 1
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 181 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 286 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 4
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 1
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