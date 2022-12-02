Индексная книга CNews*
Индивидуализация Индивидуализм
Публикаций - 1454, упоминаний - 1493
Индивидуализация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2696 12
|Кабаков Ярослав 29 3
|Акимов Максим 175 2
|Гришин Дмитрий 190 2
|Панков Александр 69 1
|Гусев Александр 30 1
|Клишас Андрей 47 1
|Иванов Александр 91 1
|Садовенко Илья 64 1
|Кузьмин Сергей 35 1
|Чендаров Андрей 15 1
|Багдасарян Дмитрий 24 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 1
|Мантуров Денис 79 1
|Секерин Дмитрий 1 1
|Шереметьев Дмитрий 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 9
|Forbes - Форбс 623 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1166 2
|FT - Financial Times 1159 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 285 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.