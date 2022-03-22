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Государственные органы власти Государственный сектор экономики Госзаказчик Государственный заказчик Государственное и муниципальное управление- Госсектор



22.03.2022 Linxdatacenter получила аккредитацию Минцифры России 1
21.03.2022 Артём Пермяков -

«КЭДО — возможность дополнительной экономии в условиях кризиса»

 1
17.03.2022 За российскими ИТ-специалистами выстроилась огромная очередь. Они срочно требуются банкам и министерствам 1
16.03.2022 На «Эльбрусах» стало можно создавать СЭД, ERP, CRM без знания программирования 1
22.02.2022 Крупнейший госзаказчик «железа» на «Эльбрусах» думает о возвращении на процессоры Intel 4
22.02.2022 Госдума приняла в первом чтении законопроект Росреестра о переходе на использование отечественных геоинформационных технологий 1
21.02.2022 Российские разработчики чипов избежали огромных госсанкций за просроченный криптопроект 1
27.12.2021 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор 2021. Выручка топ-50 поставщиков увеличилась на 30% 1
24.12.2021 ГосТех: что известно о революции в построении госинформсистем 2
24.12.2021 ИКТ-аппетиты государства растут: будет ли Россия в числе мировых цифровых держав 1
24.11.2021 Выручка лидеров российского рынка ИТ для образования выросла на 80% 1
24.11.2021 Дуров отключит рекламу в Telegram, но только для чиновников и госструктур 1
15.11.2021 Обязательное использование отечественных чипов в российском «железе» отменяется 1
27.10.2021 «Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии» 1
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой 1
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
17.06.2021 ГКРЧ продлила на год использование радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц для организации доступа в интернет 1
15.06.2021 Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru» 1
08.06.2021 Столичные власти ищут инновационные решения для улучшения жизни москвичей 1
26.05.2021 Госструктурам запретят строить новые ЦОД, чтобы поддержать облачных провайдеров 1
24.05.2021 Власти будут мешать госзаказчикам закупать иностранное ПО и «железо» 1
08.04.2021 В России придумали способ ускорить импортозамещение в ИТ и поддержать отечественных разработчиков 1
25.03.2021 Столичная «Карта инновационных решений» стала доступнее для российских разработчиков 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах 4
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1
31.12.2020 Group-IB проверит итоги голосования по распределению главного приза в новогоднем розыгрыше «Русского лото» 1
31.12.2020 Московские парки представили новогоднюю онлайн-программу на январские праздники 1
31.12.2020 Россияне смогут запрещать властям работать с их данными 2
30.12.2020 ИТ-специалисты ЯНАО прошли обучение по «Ред ОС» 2
30.12.2020 В России будут блокировать YouTube и Facebook. Закон подписан 1
30.12.2020 Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах 1
30.12.2020 «Доктор Веб» представила обзор вирусной активности за 2020 год 2
30.12.2020 «ТЭК-Торг» и Финансовый университет подвели итоги Всероссийской программы повышения квалификации 5
29.12.2020 АИС ценой в 1 млрд руб. позволит снимать с россиян запреты на выезд за границу за 1 час 3
29.12.2020 Совет директоров фонда «Сколково» возглавил председатель «Вэб.рф» Игорь Шувалов 1
29.12.2020 В России вводят миллионный штраф для операторов, использующих иностранные спутники связи 2
29.12.2020 Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными 1
29.12.2020 «Сбер» подключил к своей блокчейн-платформе распределенный реестр от Waves Enterprise 1

Публикаций - 6935, упоминаний - 11347

Государственные органы власти упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2478 438
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8218 323
Yandex - Яндекс 4897 205
VK - Mail.ru Group 2988 158
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3852 156
Крок - Croc 1602 151
Intel Corporation 11132 119
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8692 108
Microsoft Corporation 22242 102
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6417 98
Apple Inc 10503 94
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7639 89
Huawei 3125 68
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2315 65
Корус Консалтинг ГК 1005 55
Ростех - Автоматика Концерн 816 52
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 725 47
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 274 44
NVision Group - Энвижн Груп 659 44
Cisco Systems 4698 40
SAP SE 4497 38
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 222 38
Red Hat 1169 37
Yadro - КНС Групп 182 36
Meta Platforms - Facebook 4201 31
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 291 26
Qualcomm Technologies 1613 24
Барс груп 473 24
Softline - Софтлайн 1842 22
Новые облачные технологии (НОТ) 259 21
Микрон - Micron 806 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1950 18
HPE - Hewlett Packard Enterprise 476 16
Ericsson 2698 14
Киевстар - Kyivstar 473 14
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 646 14
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 254 13
Форсайт - ранее ITG Consulting 80 12
Код Безопасности 424 11
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2059 174
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5100 162
АТАК - сеть магазинов 1745 66
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 237 34
ПСБ - Промсвязьбанк 665 31
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 248 27
X5 Group 679 23
Совкомбанк ПАО 168 19
Русагро Группа Компаний 178 18
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 784 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 620 15
Segezha Group - Сегежа Групп 94 12
Связной ГК 1128 11
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 10
Hyundai Motor 301 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 261 9
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 9
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 9
Яндекс.Еда 332 8
АльфаСтрахование СГ 238 8
Геобанк КБ 38 7
Северсталь ПАО 296 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 194 6
Ак Барс Банк 204 6
Транснефть 223 6
О2О Delivery club 166 6
DHL Express 111 6
ЦИАН - CIAN 56 6
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 44 5
НСПК - Национальная система платежных карт 282 5
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 22 5
РЖД - Российские железные дороги 1426 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 4
Синара Банк - СКБ-банк 107 4
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 10 4
Ситимобил - Служба такси 133 4
Почта России ПАО 1838 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 529 3
Русский стандарт Банк 366 3
Алроса АК 117 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7793 1140
Правительство РФ 7532 975
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9781 643
Президент Российской Федерации 3335 547
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2433 345
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2395 281
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1419 240
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1433 221
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1019 184
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1546 173
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1292 141
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2233 128
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1295 105
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 939 100
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2663 97
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2117 83
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2195 81
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2310 81
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1880 73
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3115 69
Федеральное казначейство России 1231 65
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 571 63
Счётная палата РФ 598 53
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 864 44
Правительство Москвы 1550 41
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 501 39
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1083 38
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 176 35
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 32
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 831 30
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 614 22
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 177 21
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 162 19
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 18
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 99 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2115 16
Верховный суд Российской Федерации 668 15
МИД РФ - Министерство иностранных дел 337 13
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 268 12
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 289 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 267 22
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 232 19
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 67 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2079 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 241 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 169 6
OpenCAPI Consortium 13 5
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 2
РФС - Российский футбольный союз 17 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20466 2724
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13978 2205
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5114 1154
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6046 603
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3755 594
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3979 511
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3906 479
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2528 391
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 36296 385
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2359 385
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7691 312
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6384 307
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8754 300
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 716 290
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1721 194
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9182 181
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Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8375 66
Открытые данные - Open data 232 63
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1041 62
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1740 61
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2213 581
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 408 127
Linux OS 7541 98
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1184 92
Microsoft Windows 10 11319 67
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 156 45
Microsoft Office 3203 42
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 710 36
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 226 31
Apple iOS 6341 29
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 141 28
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2210 27
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 401 25
СКБ Контур - Контур.Фокус 393 20
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 681 17
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 741 15
1С:Документооборот - 1С:ДО 148 15
InfoTeCS - ViPNet Client 66 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1137 13
Microsoft Skype 1908 12
Google Chrome - браузер 1241 12
Microsoft Exchange 1193 11
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 206 11
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 81 11
ВГТРК Смотрим 154 11
Microsoft Teams 291 11
Google Play - Google Store - Android Market 2686 11
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 494 10
СБП - Система быстрых платежей Банка России 278 10
Microsoft SQL Server 1411 9
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 142 9
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 44 9
Telegram - Мессенджер 117 9
Хоулмонт - Тезис 139 9
WhatsApp Messenger 724 9
VK - Mail.ru Одноклассники 1164 9
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 213 8
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 165 8
Apple - App Store 2399 7
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1230 7
Путин Владимир 2507 126
Бокова Людмила 80 36
Клишас Андрей 44 24
Комиссаров Дмитрий 183 16
Турчак Евгений 23 13
Климарев Михаил 47 12
Смирнов Алексей 161 10
Шинкарук Елена 14 10
Нуралиев Борис 244 10
Скляр Алексей 51 10
Раков Ярослав 49 9
Абызов Михаил 66 9
Демидов Сергей 56 8
Фурсин Алексей 127 7
Нуйкин Андрей 34 7
Чибис Андрей 23 7
Борисов Юрий 102 7
Jobs Steve - Джобс Стив 996 6
Мунтян Алексей 7 6
Ананьев Дмитрий 66 5
Нечаев Владимир 11 5
Лукьянов Михаил 7 5
Ступин Евгений 18 5
Чистова Вера 13 5
Чернышенко Дмитрий 299 4
Шипелов Андрей 21 4
Исанин Антон 4847 4
Анкудинов Николай 12 4
Самохина Ирина 4 4
Стрешинский Иван 36 4
Зрюмов Евгений 8 4
Мельникова Анастасия 192 4
Добродеев Борис 92 4
Емельянов Никита 4 3
Дуров Павел 229 3
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 3
Ганиева Ирина 3 3
Нейман Алексей 4 3
Малофеев Константин 105 3
Махсон Михаил 14 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32715 447
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12870 367
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44969 176
Германия - Федеративная Республика 8485 175
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12088 125
Украина 6009 118
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1887 93
Россия - УФО - Тюменская область 823 92
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2131 91
Россия - СЗФО - Калининградская область 928 90
Россия - ПФО - Нижегородская область 1189 88
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1289 87
Европа 10852 85
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13044 82
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5209 80
Россия - ПФО - Самарская область 897 75
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11241 60
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2101 60
Израиль 1731 53
Китай - Тайвань 1845 38
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 308 34
Россия - Российская федерация - РФ 104428 32
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 364 32
Европа Восточная 2900 31
Польша - Республика 1533 30
Узбекистан - Республика 1269 30
Россия - ПФО - Оренбургская область 433 29
Франция - Французская Республика 5483 29
Россия - ДФО - Бурятия Республика 401 29
Россия - ДФО - Магаданская область 308 25
Турция - Турецкая республика 1628 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2711 23
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1226 23
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1107 22
Норвегия - Королевство 1088 21
Африка - Африканский регион 2791 21
Канада 3158 19
Россия - УФО - Челябинская область 917 17
Испания - Королевство 2815 16
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 336 15
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 10827 421
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1731 342
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2507 330
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3083 221
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2208 182
Мошенничество - Махинации 1259 131
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1390 124
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 4072 101
Образование в России 315 91
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1507 65
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 162 50
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 767 47
Русский язык 4325 40
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 975 27
Цифровой регион - Федеральный проект 51 24
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 301 21
Пиратство - Авторское право 410 20
Инвестиции венчурные 448 20
Работодатель - Один из субъектов трудового права 509 18
Страхование - Страховое дело 1138 18
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1745 17
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 133 17
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 196 16
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 173 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 10543 14
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 128 13
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 26 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1753 11
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 49 10
ДМС - Добровольное медицинское страхование 74 9
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 10 8
Бизнес-акселератор 235 8
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 936 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1635 8
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 89 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1590 7
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 271 7
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 228 7
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 417 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8304 6
Прайм - Агентство экономической информации 686 4
WSJ - The Wall Street Journal 1220 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10427 2
Tom’s Hardware 123 2
23ABC News 142 2
Коммерсантъ - Издательский дом 847 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 43 2
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 16 2
TAdviser - Центр выбора технологий 239 1
Bloomberg 1001 1
Thomson Reuters - Рейтер 5722 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 723 1
Парламентская газета 10 1
91Mobiles 270 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 23
Gartner 3286 21
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 152 13
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3115 5
BCG - Boston Consulting Group 82 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 665 5
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 15 5
Juniper Research 465 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 2
IDC - International Data Corporation 4606 1
Forrester Research 802 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
CNews Tenders 14 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 21
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 114 13
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 29 3
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 3
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 62 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 17 2
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 3226 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1143 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 164 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 251 1
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 13 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
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