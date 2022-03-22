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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Государственные органы власти Государственный сектор экономики Госзаказчик Государственный заказчик Государственное и муниципальное управление- Госсектор
Публикаций - 6935, упоминаний - 11347
Государственные органы власти упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2507 126
|Бокова Людмила 80 36
|Клишас Андрей 44 24
|Комиссаров Дмитрий 183 16
|Турчак Евгений 23 13
|Климарев Михаил 47 12
|Смирнов Алексей 161 10
|Шинкарук Елена 14 10
|Нуралиев Борис 244 10
|Скляр Алексей 51 10
|Раков Ярослав 49 9
|Абызов Михаил 66 9
|Демидов Сергей 56 8
|Фурсин Алексей 127 7
|Нуйкин Андрей 34 7
|Чибис Андрей 23 7
|Борисов Юрий 102 7
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 6
|Мунтян Алексей 7 6
|Ананьев Дмитрий 66 5
|Нечаев Владимир 11 5
|Лукьянов Михаил 7 5
|Ступин Евгений 18 5
|Чистова Вера 13 5
|Чернышенко Дмитрий 299 4
|Шипелов Андрей 21 4
|Исанин Антон 4847 4
|Анкудинов Николай 12 4
|Самохина Ирина 4 4
|Стрешинский Иван 36 4
|Зрюмов Евгений 8 4
|Мельникова Анастасия 192 4
|Добродеев Борис 92 4
|Емельянов Никита 4 3
|Дуров Павел 229 3
|Krebs Brian - Кребс Брайан 48 3
|Ганиева Ирина 3 3
|Нейман Алексей 4 3
|Малофеев Константин 105 3
|Махсон Михаил 14 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru