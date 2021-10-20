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20.10.2021 Мособлдума внедрила решения «1С» 1
15.10.2021 Одна из ключевых проблем создателей «Эльбрусов», «Байкалов» и «Мультикоров» сохранится в 2022 году 1
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
14.10.2021 Кибербезопасность и гибридная работа стали приоритетами для большей части компаний мира 1
12.10.2021 Роскачество провело детальное исследование мобильных приложений для доставки продуктов 1
11.10.2021 В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей 3
10.10.2021 SAS Viya: аналитические модели можно сразу запускать в «продакшн» без написания дополнительного кода 1
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1
08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 1
07.10.2021 «Сбер» модернизирует свою поддержку и повышает автоматизацию процессов в период пандемии 1
07.10.2021 Исследование Jabra: 59% сотрудников гибкая организация работы важнее, чем зарплата 1
07.10.2021 Российские разработчики ПО стремятся на сложный Запад 1
05.10.2021 AppsFlyer: расходы потребителей в приложениях для ритейла в России выросли на 227% 1
04.10.2021 Главное — не стоять на месте: правила успешного ИТ-разработчика 1
30.09.2021 Линейка принтеров Pantum 4S Efficiency: надежный выбор для дома, малого и среднего бизнеса, а также крупных организаций 1
30.09.2021 Суперкомпьютер: как избежать ошибок при внедрении и построить команду мечты 1
27.09.2021 5 главных тенденций развития роботов на 2021 г. И тенденция, которой нет 1
23.09.2021 Медицинский контактный центр «Мединвестгрупп» автоматизировал обслуживание пациентов на базе платформы Naumen 1
23.09.2021 «Вконтакте» выселяют из офиса в центре Петербурга 1
22.09.2021 3M помогает поддерживать работу ЦОД в эпоху беспрецедентного использования данных 1
22.09.2021 Концерн «Автоматика» до конца года расширит функционал ВКС IVA AVES S мессенджером IVA Connect Desktop 1
22.09.2021 В мире растет спрос на SSD и облачные хранилища, но «ленту» рано списывать со счетов 1
21.09.2021 Дмитрий Вольвач: Россия готова предложить Армении передовые цифровые технологии и продукты 1
21.09.2021 «Сберкорус» завершил процесс цифровой трансформации здравоохранения Курганской области 1
17.09.2021 Исследование QIWI: количество фрилансеров выросло вдвое в 2021 году 2
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 4
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
15.09.2021 RAMAX Group по заказу Аэрофлота реализовала проект продажи через прямой канал авиакомпании 1
15.09.2021 «Медси» с партнерами запускает акселерационную программу в здравоохранении 1
14.09.2021 GSMA представила новый отчет о развитии 5G в России и странах СНГ 1
13.09.2021 Центробанк объяснил, за что будет блокировать банковские карты россиян 1
13.09.2021 «Делойт» и Х5 Group выяснили, сколько компаний оставили сотрудников на удаленной работе 1
13.09.2021 SAS выстраивает устойчивую бизнес-модель, опираясь на любознательность и аналитику 2
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1
10.09.2021 Из-за глобального дефицита микросхем ГАЗ выпускает некомплектные «Газели» 1
09.09.2021 Женщины в России стали больше учиться онлайн с начала пандемии 1
08.09.2021 Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах 1
08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
08.09.2021 Более 2,6 тысячи разработок представлено на столичной онлайн-платформе «Карта инновационных решений» 1

Публикаций - 1059, упоминаний - 1751

COVID-19 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7680 67
Microsoft Corporation 11017 57
Huawei 2726 55
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 55
Google LLC 7128 54
Yandex - Яндекс 4099 43
Samsung Electronics 5633 42
Ростех - Ростехнологии 2230 40
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 39
Cisco Systems 2037 38
VK - Mail.ru Group 2482 38
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 33
Intel Corporation 4152 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 30
Amazon Inc - Amazon.com 1467 29
Facebook 3765 26
Крок 1219 26
Lenovo Group 1636 25
HP Inc. 2898 23
Ланит ГК 1155 22
IBM 3527 20
Check Point Software Technologies 446 20
Accenture - Аксенчер 531 20
Инфосистемы Джет 675 19
Xiaomi 904 19
Nvidia Corp 2011 19
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 18
SAS Institute 596 18
Softline - Софтлайн 1473 18
SAP SE 3207 18
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 17
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 17
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 16
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 16
Telegram Group 702 14
3727 14
AMD - Advanced Micro Devices 1664 13
Veeam Software 250 13
VMware 1829 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 55
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 27
РЖД - Российские железные дороги 1081 24
X5 Group - Пятерочка 559 13
Альфа-Банк 1123 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
X5 Group 599 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 9
Uber Technologies 258 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 9
Uber 257 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 9
Яндекс.Такси 271 8
Почта России ПАО 1570 8
Газпром ПАО 518 8
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 8
UPS 36 8
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 8
Hyundai Motor 144 7
Магнит - Сеть магазинов 269 7
Яндекс.Еда 93 7
Метиз завод 10 6
Росгосстрах 182 6
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 6
Ингосстрах СПАО 210 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 6
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 9 6
Arrival Group - Charge R&D 13 6
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 6
KIA Motors 72 6
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 6
Газпром нефть 380 6
НСПК - Национальная система платежных карт 257 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 5
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 73
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 39
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 38
Правительство РФ 2200 34
Президент Российской Федерации 1439 34
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 20
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 17
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 16
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 15
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 11
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 10
Правительство Москвы 649 9
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 8
Федеральное казначейство России 766 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 7
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 6
Счётная палата РФ 460 6
Президент США 105 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 10 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 5
Руссофт - Russoft 250 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 9
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 5
Единая Россия - Политическая партия 171 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
Демократическая политическая партия США 36 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 3 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 2
ЛДПР 68 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 2
АЮР - Ассоциация юристов России 16 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 2
OSI - Open Source Initiative 33 1
Free TON Community 5 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 9 1
ESICM - European society of intensive medicine - Европейское общество интенсивной терапии 1 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 28 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 4 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 3 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 5 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 168
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 81
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 71
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 51
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 50
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 49
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 43
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 36
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 35
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 33
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 28
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 27
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 24
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 21
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 21
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 17
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 17
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 17
Big Data - Большие данные 1136 17
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 16
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 15
DevOps - Development и Operations 296 15
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 14
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 14
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 12
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 11
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 11
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 228 11
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 11
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 11
ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 56 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 10
Smartphone - Смартфон 773 10
Google Android 10750 58
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 40
Apple iOS 5741 38
Microsoft Windows 10 6612 33
Microsoft Teams 214 24
Linux OS 4243 23
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 21
Nvidia GeForce GTX 2054 20
Microsoft Azure 1171 20
Google Play - Google Store - Android Market 2515 20
Cisco Webex 107 20
Apple - App Store 2198 18
AWS - Amazon Web Services 568 16
Microsoft Skype 1462 16
Apple macOS 922 16
Microsoft Office 365 769 16
WhatsApp Messenger 654 15
Google YouTube - Видеохостинг 1706 14
1С-Битрикс - Битрикс24 211 13
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 12
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 12
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
Intel x86 - Архитектура процессора 991 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 12
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 10
Google Cloud Platform - GCP 194 10
Facebook Instagram - Инстаграм 569 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 9
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 8
SQL - Язык программирования 432 8
Apple iPhone 12 113 8
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 7
Statista 81 7
Microsoft Office 1921 7
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 7
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 7
Java - Язык программирования 1167 7
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 7
ByteDance TikTok 95 6
VK - Mail.ru Одноклассники 853 6
Путин Владимир 1820 36
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 17
Мишустин Михаил 302 15
Медведев Дмитрий 1433 11
Шадаев Максут 384 11
Чернышенко Дмитрий 234 10
Чаркин Евгений 182 9
Гоц Роман 24 9
Огуряев Дмитрий 53 9
Прохоров Фёдор 78 9
Дягилев Василий 83 9
Поляков Сергей 60 9
Борисов Илья 26 8
Антонов Александр 73 8
Савцов Игорь 27 8
Валчев Стоян 44 8
Абакумов Евгений 103 8
Путятинский Сергей 53 8
Скородумов Анатолий 63 8
Качанов Олег 58 7
Ильин Алексей 21 7
Кириченко Игорь 41 7
Осеевский Михаил 221 7
Клявин Владимир 26 7
Педоренко Андрей 41 6
Нуйкин Андрей 27 6
Хомков Игорь 40 6
Цыганов Вячеслав 54 6
Свердлов Денис 163 6
Казарин Станислав 100 6
Варназов Лев 10 6
Собянин Сергей 211 6
Трояновский Владимир 40 6
Гущин Александр 15 6
Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 12 6
Васильев Григорий 35 6
Мусич Роман 16 6
Контемиров Юрий 27 6
Калинкин Алексей 16 6
Сычев Артем 48 6
Россия - Российская федерация - РФ 57180 569
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 184
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 144
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 117
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 114
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 70
Европа 3730 49
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 49
Германия - Федеративная Республика 3614 44
Индия - Республика 2161 38
Северная Америка 1405 38
Ближний Восток 1468 37
Япония 2760 37
Африка 1482 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 30
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 29
Казахстан - Республика 2621 28
Восточная Европа 1669 26
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 24
Франция - Французская Республика 2112 23
Италия - Итальянская Республика 1371 19
Китай - Ухань 32 19
Украина 3347 19
Азия - Азиатский регион 1512 18
Канада 1294 17
Латинская Америка 721 16
Южная Корея - Республика 1450 16
Бразилия - Федеративная Республика 1121 14
Беларусь - Белоруссия 2081 13
Россия - Новосибирская область 811 12
Европа Западная 610 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 12
Сингапур - Республика 808 11
Испания - Королевство 1248 11
Россия - СФО - Новосибирск 1956 11
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 11
Турция - Турецкая республика 950 11
Австралия - Австралийский Союз 1118 11
США - Нью-Йорк 1087 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 76
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 64
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 39
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 34
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 31
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 21
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 16
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 13
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 11
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
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