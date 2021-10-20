Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
COVID-19
COronaVIrus Disease 2019
SARS-CoV-2
Коронавирусная инфекция 2019-nCoV
Пандемия
Эпидемия атипичной пневмонии
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1059, упоминаний - 1751
COVID-19 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 36
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 17
|Мишустин Михаил 302 15
|Медведев Дмитрий 1433 11
|Шадаев Максут 384 11
|Чернышенко Дмитрий 234 10
|Чаркин Евгений 182 9
|Гоц Роман 24 9
|Огуряев Дмитрий 53 9
|Прохоров Фёдор 78 9
|Дягилев Василий 83 9
|Поляков Сергей 60 9
|Борисов Илья 26 8
|Антонов Александр 73 8
|Савцов Игорь 27 8
|Валчев Стоян 44 8
|Абакумов Евгений 103 8
|Путятинский Сергей 53 8
|Скородумов Анатолий 63 8
|Качанов Олег 58 7
|Ильин Алексей 21 7
|Кириченко Игорь 41 7
|Осеевский Михаил 221 7
|Клявин Владимир 26 7
|Педоренко Андрей 41 6
|Нуйкин Андрей 27 6
|Хомков Игорь 40 6
|Цыганов Вячеслав 54 6
|Свердлов Денис 163 6
|Казарин Станислав 100 6
|Варназов Лев 10 6
|Собянин Сергей 211 6
|Трояновский Владимир 40 6
|Гущин Александр 15 6
|Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 12 6
|Васильев Григорий 35 6
|Мусич Роман 16 6
|Контемиров Юрий 27 6
|Калинкин Алексей 16 6
|Сычев Артем 48 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru