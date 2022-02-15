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Социальные сети Соцсети Social Networks



15.02.2022 TikTok скрытно следит за миллиардами владельцев смартфонов на iOS и Android
27.01.2022 «Вконтакте» и «Госуслуги» стали первыми социально значимыми сайтами, куда можно попасть при нулевом балансе
12.01.2022 Из-за глобального дефицита чипов легендарные ведущие Top Gear скоропостижно закрывают свои соцсети
12.10.2021 Mail.ru Group больше нет
06.08.2021 «Вконтакте» представила инструмент для малого и среднего бизнеса по поиску сотрудников в соцсети
05.08.2021 Facebook безжалостно забанила ученых, изучавших механизмы показа рекламы в соцсети
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы
01.07.2021 Сбербанк создал социальную сеть. Она уже работает
27.05.2021 Instagram официально превращается в барахолку. В него добавили функцию распродаж
25.03.2021 Граждан России перестанут пускать в соцсети без паспорта. Роскомнадзор уже запустил процедуру
30.12.2020 Власти строят для школьников обособленную соцсеть на базе «Вконтакте»
21.12.2020 Власти заставят соцсети блокировать самих себя
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами
08.07.2020 Россияне будут заходить в соцсети через портал госуслуг
14.05.2020 BenefittY запустила социальную сеть скидок
07.04.2020 Всеми забытая соцсеть возвращается в неожиданном качестве
02.03.2020 Найден способ взломать любой аккаунт Facebook с помощью «дыры», которой 10 лет
29.11.2019 Исследование Admitad: в преддверии «Черной пятницы» продажи через мессенджеры и соцсети удвоились
25.11.2019 Данные 1,2 миллиарда пользователей Facebook, Twitter и LinkedIn утекли в открытый доступ
23.10.2019 Пользователи смогут забирать с собой все посты и фото при переходе из одной соцсети в другую
24.09.2019 «Одноклассники» научились скрывать местонахождение пользователя, размывая фон при видеозвонках
11.09.2019 У «Вконтакте» проблемы: Соцсеть лихорадит по всей России
04.09.2019 «Вконтакте» пытается переписать историю: Базу данных соцсети создал не Дуров
03.09.2019 «Тинькофф» запускает соцсеть «Пульс» для инвесторов
30.07.2019 Голландский кадровик случайно поломал Linkedin и открыл вакансии главы сервиса и CEO Google
30.07.2019 «Скучная» «ламповая» соцсеть «Яндекса» заработала на настольных ПК
02.07.2019 Будущих ФСБшников заставят раскрывать свои соцсети и блоги
24.05.2019 Facebook запустит собственную валюту и систему переводов в обход банков
02.05.2019 Россиянин впервые отсудил у властей деньги за блокировку страницы в соцсети
15.04.2019 В Facebook вернется функция, силой отнятая у пользователей много лет назад
04.04.2019 Facebook требует от пользователей с почтой «Яндекса» поделиться паролем и списком контактов
22.03.2019 Facebook и Instagram хранили сотни миллионов паролей в открытом виде
18.03.2019 «Яндекс» запустил «скучную» соцсеть с искусственным интеллектом
29.01.2019 «1С-рарус» разработал корпоративный портал для Загорского трубного завода
09.10.2018 Google+ закрывается. Почему Google решила убить свою соцсеть?
08.08.2018 В интернет утек исходный код соцсети, которую копирует Facebook
18.07.2018 Шпион в Facebook докладывает: Соцсеть не удаляет контент с расизмом и насилием ради дохода от рекламы
04.06.2018 Facebook 10 лет тайком отдает Apple, Microsoft, Samsung данные пользователей
23.05.2018 Twitter блокирует пользователей, пишущих кириллицей, как «русских троллей»
26.03.2018 Facebook годами собирает данные о звонках и SMS пользователей

Публикаций - 4447, упоминаний - 5773

Социальные сети упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 1302
Microsoft Corporation 22497 647
Meta Platforms - Facebook 4267 567
Yandex - Яндекс 5015 541
Apple Inc 10683 516
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 276
Samsung Electronics 9333 275
Telegram Group 805 273
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 244
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 240
VK - Mail.ru Group 3057 219
IBM - International Business Machines Corp 8941 200
Amazon Inc - Amazon.com 2650 160
Huawei 3222 134
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 122
Google LLC 10352 118
Twitter 2493 117
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 116
Intel Corporation 11262 88
LG Electronics 3372 80
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 78
Softline - Софтлайн 1870 54
1С-Битрикс - Bitrix 443 54
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 52
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 51
Xiaomi 1095 51
Lenovo Group 2077 45
SAP SE 4595 43
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 43
Oracle Corporation 6035 41
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 34
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 32
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 108 30
PayPal 634 27
Vodafone Group 1318 27
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 26
AMD - Advanced Micro Devices 3661 25
Cisco Systems 4720 25
GitHub 487 23
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 190
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 79
Альфа-Банк 1476 73
LinkedIn 558 60
Почта России ПАО 1853 56
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 44
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 36
РЖД - Российские железные дороги 1458 32
ПСБ - Промсвязьбанк 682 27
О2О Delivery club 171 23
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 20
Самолёт ГК 216 20
X5 Group 709 18
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 18
Связной ГК 1190 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 17
IKEA - ИКЕА 124 14
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 14
Ситимобил - Служба такси 136 14
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 13
Открытие ФК - Росгосстрах 266 12
Лента - Сеть розничной торговли 912 11
X5 Group - Пятёрочка 309 11
AliExpress 327 10
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 10
eBay Inc 1576 10
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 10
Sony Music Entertainment 140 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 9
Открытие ФК 2713 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 9
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 8
Роснефть НК 434 8
Газпром ПАО 1008 8
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 8
Uber 287 8
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 7
Яндекс.Еда 490 7
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 6
Visa International 1809 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 637
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 238
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 224
Президент Российской Федерации 3770 194
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 134
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 91
Правительство РФ 8292 90
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 80
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 47
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 45
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 45
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 45
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 41
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 40
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 31
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 29
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 25
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 22
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 22
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 16
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 16
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 13
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 13
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 12
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 11
Федеральное собрание Российской Федерации 187 10
Совет при президенте Российской Федерации 55 9
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 8
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 8
Администрация Президента РФ 904 7
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 7
Таможня - Таможенная служба 421 7
Счётная палата РФ 628 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 7
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 19
Web development - Веб-разработка 0 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 9
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 6
Единая Россия - Политическая партия 246 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 3
ЛДПР 98 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 3
OIN - Open Invention Network 22 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 2
Демократическая политическая партия США 91 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 2
РосКомСвобода - Общественная организация 82 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
Банкротный Клуб 1 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 1 1
Free TON Community 5 1
OpenJDK Community 7 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 979
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 591
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 583
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 580
Мобильное приложение - Mobile app 4966 538
Website - Вебсайт 9736 484
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 463
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 429
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 365
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 355
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 355
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 346
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 341
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 334
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 318
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 296
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 291
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 282
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 281
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 280
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 265
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 264
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 252
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 251
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 235
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 231
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 229
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 209
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 201
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 199
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 180
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 166
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 165
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 157
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 156
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 152
Data monetization - Монетизация данных 550 148
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 135
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 134
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 132
Google Android 11959 1032
Apple iOS 6422 235
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 206
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 168
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 168
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 152
WhatsApp Messenger 745 138
Microsoft Windows 2000 2856 132
Microsoft Office 3247 113
Google Gmail 802 111
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 98
Oracle Java - язык программирования 2554 85
Apple macOS 1457 85
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 77
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 67
Nokia Symbian OS 1388 57
Telegram Messenger - Мессенджер 168 54
Apple Safari - браузер 743 52
Google YouTube - Видеохостинг 2277 52
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 49
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 47
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 46
Microsoft Windows 7 1780 43
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 38
Google+ Социальная сеть 205 37
Microsoft SQL Server 1416 35
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 35
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 33
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 31
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 30
Apple - App Store 2437 29
Microsoft Windows 10 11713 29
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 438 28
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 79 26
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 25
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 25
Myspace - социальная сеть 635 24
Rakuten Viber 491 24
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 22
Nokia Nseries 424 21
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 190
Исанин Антон 9365 73
Гришин Дмитрий 185 46
Дуров Павел 230 33
Чернышенко Дмитрий 320 28
Путин Владимир 2542 25
Хинштейн Александр 68 21
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 17
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 16
Горелкин Антон 38 15
Мишустин Михаил 376 11
Широков Илья 34 9
Носков Константин 221 9
Шадаев Максут 460 9
Jobs Steve - Джобс Стив 996 8
Жаров Александр 171 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 7
Артамонова Анна 182 7
Иванов Олег 131 6
Kogan Aleksandr - Коган Александр 6 5
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 5
Коган Александр 9 5
Мельникова Анастасия 197 5
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 5
Климарев Михаил 47 5
Цыплухин Владислав 40 5
Добродеев Борис 92 5
Larry Page - Ларри Пейдж 181 5
Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 25 5
Cruz Ted - Круз Тед 5 4
Касперская Наталья 248 4
Греф Герман 345 4
Бокова Людмила 80 4
Хасис Лев 103 4
Дуров Николай 18 4
Титов Борис 40 4
Опанасенко Всеволод 120 4
Абызов Михаил 66 4
Мамут Александр 126 4
Гуцериев Михаил 110 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 1299
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 812
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 368
Россия - РФ - Российская федерация 108428 325
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 284
Япония 10069 177
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 144
Бразилия - Федеративная Республика 1945 135
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 123
Азия - Азиатский регион 3803 114
Австралия - Австралийский Союз 2791 96
Земля - планета Солнечной системы 7427 81
Германия - Федеративная Республика 8903 81
Африка - Африканский регион 2928 80
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 75
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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