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Налогообложение Налоговый консалтинг Налоговый учет Налоговая отчетность

Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность


04.04.2024 «Яндекс.Такси» заплатило государству 1,7 миллиарда налога на сверхприбыль

змере 1,7 млрд руб. Это следует из отчета ООО «Яндекс.Такси» за 2023 г., опубликованного на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Выплаченная сумма соответствует 50% от расчетный величины данного налога по базовой ставке 10%. В компании полагают, что имеют право на снижение ставки по налогу до 5% и не ожидают, что в 2024 г. возникнут дополнительную обязательства по данному налогу. Выруч
28.03.2024 «Контур.Фокус» научили оперативно обновлять сведения о налоговых задолженностях

сти и налоговых правонарушениях компании. «Контур.Фокус» среагировал на изменения и обновил раздел «Налоги и сборы». Так, один из критериев добросовестности компании по методике ФНС — отсутстви
06.03.2024 Банк ДОМ.РФ запустил платежи в бюджетные организации через СБП

быстрых платежей. Для совершения операции необходимо в мобильном приложении банка перейти в раздел «Налоги, штрафы ГИБДД», найти документ по уникальному идентификатору: ИНН, УИН, водительскому

05.03.2024 Льготные кредиты для российских производителей электроники могут вернуться за счет «налога на выход» иностранных компаний

регулируется постановлением Правительства № 407, выяснил «Коммерсант». По словам высокопоставленного источника издания в правительстве, министерство рассчитывает получить средства из так называемого «налога на выход» — добровольного платежа зарубежных инвесторов при продаже бизнеса в России. Собеседник, знакомый с ходом обсуждения инициативы, уточнил, что в феврале 2024 г. Минцифры отправил
29.02.2024 «Мегафон» досрочно заплатил государству более полумиллиарда рублей налога на сверхприбыль

уб. Соответственно, задолженность перед «Мегафоном» сократилась 13,4 млрд руб., сроки ее погашения также не известны. Налог на сверхприбыль В 2023 г. «Мегафон» перечислил в бюджет 609 млн руб. в счет налога на сверхприбыль. Данный налог единовременно взимается с компании, получивших в 2021-2022 гг. среднюю прибыль в размере 1 млрд руб. Ставка данного налога определяется как 10% с вел
09.02.2024 «Открытие Авто» и СК «Росгосстрах»: оплата налога на машину — самый популярный автосервис на портале госуслуг

е Авто» и страховой компании «Росгосстрах». Об этом CNews сообщили представители «Открытие Авто». 47% россиян из всех автосервисов на «Госуслугах» чаще всего пользуются сервисом оплаты автомобильного налога. Женщины платят налог таким способом чаще, чем мужчины: 52% против 43%. Среди автолюбителей в возрасте 41-55 лет оплачивают налог на авто через госуслуги 53%, тогда как среди 18-25-летни
29.01.2024 Налоговая банкротит военную ИT–компанию, хотя она безуспешно пытается заплатить налоги в третий раз

ый холдинг« Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ). Это выяснила газета «Деловой Петербург». Налоги за II и III кварталы 2023 г., из–за просрочки уплаты которых ФНС пытается признать «КМ
26.01.2024 «Налоговый консультант» – новый сервис для бизнеса клиентов «Ренессанс банка»

его бизнеса «Налоговый консультант». Он позволяет получать консультации профессиональных юристов по налоговому праву в круглосуточном режиме. Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс бан
15.01.2024 Сбой в государственном ПО вдвое урезал чиновникам зарплату, спровоцировал массовые беспорядки и ввод войск

вину зарплаты в виде налогов желающих не нашлось Таким образом, государственные служащие облагались налогом по более высокой ставке, а их зарплата оказалась примерно на $100 (8813 руб. по курсу
14.12.2023 «Нота визор» представил облачный сервис для простого подключения к налоговому мониторингу

Российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») запустил новый сервис с витриной данных «Нота визор» в облаке, благодаря которому подключение компаний к налоговому мониторингу станет в разы проще и быстрее. Об этом CNews сообщили представители «Т1». Решение, развернутое в облаке Т1 Cloud, обеспечивает прямое подключение к АИС «Налог-3» и сущест
04.12.2023 «Точка» запустила онлайн-калькулятор для расчета налогов ИП на АУСН и УСН

ть больше налогов, потому что АУСН им не подходит. Мы не хотим, чтобы предприниматели переплачивали налоги, поэтому сделали калькулятор, который покажет, стоит ли переходить с УСН на АУСН в 202
29.11.2023 Платить налоги в приложении «Сбербизнес» стало проще

Теперь полезные бухгалтерские и налоговые сервисы для части клиентов будут собраны в новом разделе «Налоги и бухгалтерия», а кнопка пополнения единого налогового счета (ЕНС) находится в разделе
31.10.2023 Новый формат взаимодействия с ФНС: «РТК ИТ» переходит на налоговый мониторинг

ию программных решений, перейдет на налоговый мониторинг. Новый формат сотрудничества с Федеральной налоговой службой (ФНС) России заменяет традиционные проверки ФНС России на онлайн-взаимодейс
30.10.2023 Платить налоги со SberPay — быстрее и удобнее

Сбербанк и Федеральная налоговая служба сделали оплату налогов проще и удобнее: налогоплательщикам стал доступен платежный сервис SberPay. Теперь достаточно нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоплательщика — и система автоматически перевед
12.10.2023 США требуют у Microsoft доплатить $29 миллиардов в бюджет. Компания не заплатила налоги с половины своих прибылей

Долг по налогам Корпорация Microsoft заявила, что Налоговая служба США (IRS) требует от нее уплаты дополнительных налогов в размере $28,9 млрд, пишет агентство Bloomberg. Компания не согласна с «уведомлениями о предлагаемых корректировках своих федеральных налоговых деклараций» и подаст апелляцию. В основе
Налоговый мониторинг 2023

спользуется в качестве альтернативы стандартным проверкам. Ее суть сводится к онлайн-взаимодействию налоговой службы с бухгалтерской и налоговой отчетностью компании за счет открытия дос
01.08.2023 «Контур» поможет найти потенциальных клиентов по уплаченным налогам и спецрежимам

иями, которые применяют АУСН — выйти на клиентов; бухгалтериям на аутсорсинге, которые рассчитывают налоги и сдают отчетность, в том числе налоговую — быстро найти заказчиков; образовательным о
31.07.2023 «Точка» автоматизировала налоговую отчетность для трех ведущих российских маркетплейсов

занимают топ-3 самых востребованных площадок среди селлеров. Сервис помогает селлерам рассчитывать налоги, загружать отчеты о продажах с маркетплейсов. Автоматизация такого процесса страхует п
27.07.2023 Власти поймали «Энвижн» на хитроумных налоговых махинациях на десятки миллионов

— отмечается в материалах разбирательства. Фото: ru.freepik ФНС установила, что «Энвижн» недоплатил налоги В конце 2022 г. «Энвижн» обращался с апелляционной жалобой в управление ФНС по Москве,
27.07.2023 Оплата налогов переехала на «Госуслуги». Комиссии нет

Новая опция «Госуслуг» Пользователи сайта «Госуслуг» получили возможность оплачивать налоги непосредственно из своего личного кабинета, сообщили CNews представители Минцифры. К м
27.07.2023 На «Госуслугах» появилась возможность оплаты налогов

письма, ходить на почту или в отделения ФНС. Новый сервис работает только для физических лиц. Какие налоги можно оплатить: на имущество; земельный; транспортный; НДФЛ. Как подключить сервис: от
21.07.2023 ИТ-удаленщики спасены. Власти передумали вводить грабительские налоги за работу из-за рубежа

и их одобрят СФ и Президент России, вступят в силу с 2025 г. Однако чтобы иметь возможность платить налоги по этим ставкам, удаленщикам и фрилансерам потребуется соблюдать хотя бы одно из переч
29.06.2023 Налоговая служба России вкладывает миллиарды в спешную миграцию с Oracle и Windows на отечественные СУБД и ОС

ечественного ПО при Минцифры. Что касается задействованного сейчас западного софта, то в части СУБД налоговики преимущественно используют различные релизы Oracle Database и Microsoft SQL Server
19.04.2023 Налоговый контроль в 2023 году

оохранительными органами позволяют инспекторам эффективно выявлять налоговые нарушения, доначислять налоги, пени и штрафы. О том, какие налоговые риски ждут бизнес в 2023 году и к каким хозяйст
18.04.2023 Михаил Свинцицкий, Лига Цифровой Экономики: Налоговый мониторинг — режим полной открытости

ения? Михаил Свинцицкий: Теоретически, конечно, можно было бы просто предоставить доступ сотруднику налоговой инспекции в свою учетную систему. Однако это несет в себе организационные сложности
11.04.2023 Юридическая база налогового мониторинга

сколько эффективно работает система внутреннего контроля в фирме налогоплательщика. Благодаря этому налоговики могут перейти от общей проверки до оценки налоговых рисков. Как и чем может помочь
11.04.2023 Что такое налоговый мониторинг и как его проводят

Ирландия, где действует много налоговых резидентов с активами за пределами самой страны. Ирландские налоговики разработали важные критерии, регламентирующие проведение горизонтального мониторин
11.04.2023 Как выбрать ИТ-решение для налогового мониторинга

п к своим учетным системам или внедрить витрину данных, куда будут поступать только необходимая для налоговой службы информация. Вторая задача — выбрать, каким образом лучше инсталлировать выбр
11.04.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров по налоговому мониторингу 2023

дробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга. Перейти к рейтингу провайдеров по налоговому мониторингу 2023 «Рынок налогового мониторинга очень узкий, в этом году борьба иде
10.04.2023 Как проводится налоговый мониторинг

платы налогов. Доступ налогового органа к информационным системам организации и его бухгалтерской и налоговой отчетности позволяет оперативно согласовывать планируемые и совершенные операции, а
31.03.2023 Налоговый мониторинг: новые требования с 2024 г. и план действий по их выполнению

ше информации о том, как работает налоговый мониторинг на практике, в каком направлении развивается налоговое администрирование и как выполнить требования по интеграции с АИС «Налог-3», можно у
28.03.2023 Опасный троян внедряется в ПК под видом бланков налоговой отчетности

овка Emotet на компьютеры жертв. Фото: © AntonMatyukha / Фотобанк Фотодженика Под видом официальной налоговой формы W-9 в США распространяется вредонос Emotet После установки вредонос начинает

17.03.2023 «Философия.ИТ»внедрила «Витрину налогового мониторинга» в группе «Черкизово»

аскрытия, проведена интеграция «Витрины» с учетной системой «1С», сервисом подписания документов усиленной квалифицированной подписью, а также электронным архивом компании для максимального раскрытия налоговой отчетности до уровня скан-образа первичного документа. Благодаря гибкой настройке правил раскрытия (drill down) возможно оперативно вносить изменения при корректировке модели данных в
30.01.2023 R-Style Softlab представила модуль «RS-Connect. Упрощенный налоговый вычет»

яющий банку взаимодействовать с Федеральной налоговой службой для обмена информацией по упрощенному налоговому вычету по заявлению клиента банка. Обмен реализован по электронным каналам связи ч
25.01.2023 Власти собрались ввести налоги для майнеров криптовалюты. Ставка может составить 20%

Для майнеров придумывают налоги В Минфине считают справедливым взимать налог с прибыли, полученной от майнинга криптов
10.01.2023 Market.CNews готовит рейтинг провайдеров по налоговому мониторингу 2023. Идет сбор данных

ивы.Как проводится НМ.Как выбрать провайдера по НМ.Кейсы и примеры. Фото: © Rebirth3d / Фотобанк Фотодженика ИТ-маркетплейс Market.CNews объявляет о старте работ по подготовке рейтинга провайдеров по налоговому мониторингу 2023 Как принять участие, сроки Опросный лист (анкета) и сроки публикации рейтинга указаны по ссылке. Прием заявок заканчивается за 1 месяц до указанной даты публикации.

14.12.2022 В МФЦ Подмосковья отменили бумажный документооборот с ФНС

С России переходят на электронный документооборот при предоставлении услуги по постановке на учет в налоговый орган физических лиц. Об этом CNews сообщили представители Министерства государстве
08.12.2022 Арестованы хакеры, нажившиеся на налоговой системе США. Им грозит по 20 лет тюрьмы

ские счета под своим контролем. В Швеции и Великобритании взяли мошенников, обманувших американских налоговиков Двое других — Оланкунле Ойебанджо (Olakunle Oyebanjo) и Олайеми Адафин (Olayemi A
22.11.2022 Ушедшую из России Abbyy поймали на неуплате налогов. Компания задолжала почти 200 миллионов

х штрафов. Из документов суда следует, что 24 декабря 2021 г. Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам №7 вынесла решение о привлечении комп
26.10.2022 Власти потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-учет налогов, которые навязывают россиянам

вает в цену продукта. К косвенным налогам относятся акцизы, НДС, таможенные сборы. Фактически такие налоги выплачиваются за счет средств потребителя. Что требуется ФНС Согласно техзаданию, ФНС


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АЮР - Ассоциация юристов России 35 6
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 5
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 43 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 5
Демократическая политическая партия США 112 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 98 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 98 5
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 24 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61428 1672
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46766 1127
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29000 1044
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12020 671
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16940 646
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20893 529
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27249 527
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11181 436
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25016 416
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15133 415
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28363 414
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20031 391
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23708 385
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11291 344
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9362 336
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3648 314
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10646 305
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23155 297
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12378 294
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11317 285
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6305 285
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23217 280
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10262 278
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 4073 266
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10402 261
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24199 249
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11168 245
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10559 241
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11941 234
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1370 232
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13662 231
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6912 228
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9355 224
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15766 217
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы 4804 215
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 1892 205
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14964 204
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8184 198
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8227 191
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1658 188
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4780 439
Microsoft Windows 2000 8661 182
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2212 165
Google Android 13612 155
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3077 147
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1345 144
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 919 139
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 946 134
Microsoft Windows 15261 113
Apple iOS 7486 98
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 516 92
Microsoft Office 3607 91
Linux OS 9391 79
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1265 74
Apple - App Store 2811 67
Apple iPhone - серия смартфонов 6935 66
Apple iPhone 6 4862 64
Google Play - Google Store - Android Market 3197 63
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 916 61
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 55
Microsoft Dynamics 1170 55
Oracle Java - язык программирования 2937 54
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 713 51
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 371 50
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 70 50
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 848 49
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 583 47
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 62 47
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 440 46
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 443 43
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 185 42
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 241 42
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1918 40
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 581 39
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 258 38
Microsoft SQL Server 1547 37
СКБ Контур - Контур.Фокус 941 37
Реестр добросовестных экспортеров 189 37
Apple iPad 3824 36
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 806 36
Путин Владимир 3035 269
Шадаев Максут 891 131
Мишустин Михаил 620 130
Медведев Дмитрий 1646 117
Чернышенко Дмитрий 544 79
Никифоров Николай 1134 76
Петрушин Андрей 101 67
Паршин Максим 314 60
Матвеева Татьяна 94 59
Власов Сергей 98 58
Рейман Леонид 1043 52
Дегтев Геннадий 236 51
Козырев Алексей 297 46
Лысенко Эдуард 296 45
Овчинский Владислав 225 44
Щеголев Игорь 696 44
Албычев Александр 137 43
Меджитов Тимур 85 43
Макаров Валентин 213 42
Авербах Владимир 126 41
Кудрин Алексей 123 41
Фомичев Олег 130 36
Сергунина Наталья 357 36
Звягина Наталья 64 35
Евраев Михаил 254 35
Казарин Станислав 160 34
Ермолаев Артем 370 34
Ципорин Павел 92 33
Лопаткин Герман 104 33
Гуральников Сергей 164 33
Терещенко Денис 77 32
Дюбанов Анатолий 95 31
Ефимов Владимир 143 29
Бойко Елена 152 29
Разумовский Дмитрий 109 28
Громов Иван 102 28
Бутенко Юрий 64 27
Акимов Максим 182 27
Песчанских Георгий 38 26
Опенышева Светлана 64 26
Россия - РФ - Российская федерация 137137 3390
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41642 1174
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51329 952
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16692 435
Европа 21514 430
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14006 338
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16372 327
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7057 318
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13917 295
Германия - Федеративная Республика 12468 255
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13178 252
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2697 184
Украина 7494 169
Казахстан - Республика 5375 164
Индия - Bharat 5316 154
Земля - планета Солнечной системы 10241 151
Япония 13170 148
Беларусь - Белоруссия 5446 136
Франция - Французская Республика 7733 117
Азия - Азиатский регион 5360 106
Канада 4812 98
Южная Корея - Республика 6531 96
Швеция - Королевство 3592 96
Россия - ПФО - Нижегородская область 1743 94
Россия - ЦФО - Калужская область 932 91
Россия - СФО - Новосибирск 4103 91
Африка - Африканский регион 3409 89
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1551 89
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 778 88
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1129 87
Ближний Восток 2880 81
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2991 80
Америка - Американский регион 2120 80
Финляндия - Финляндская Республика 3566 78
Италия - Итальянская Республика 4295 77
Россия - УФО - Екатеринбург 3748 76
Россия - ЮФО - Ростовская область 1438 74
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2276 73
Испания - Королевство 3678 69
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2935 69
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48745 2189
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46184 2074
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5748 714
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22900 636
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15743 631
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27434 582
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7167 578
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5751 560
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17401 551
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7291 540
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7184 492
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10519 460
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2049 452
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12549 431
Страхование - Страховое дело - Insurance 5567 402
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9570 398
Кредитование - Сrediting - Заём 6468 365
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3846 336
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6611 298
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13094 288
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7070 282
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1144 280
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9290 267
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7611 259
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6197 247
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5994 246
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3650 245
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3353 234
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3243 223
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 336 220
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2830 217
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4487 210
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2976 199
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2590 199
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6651 196
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4508 194
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5405 189
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8083 186
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4812 184
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6419 180
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11135 229
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5855 141
Коммерсантъ - Издательский дом 1656 85
Ведомости 853 71
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 849 55
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 934 52
Bloomberg 1217 38
FT - Financial Times 1200 31
CNET Networks - CNET News 1642 31
Forbes - Форбс 741 29
Известия ИД 579 29
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 24
AP - Associated Press 1995 22
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 21
The Register - The Register Hardware 1472 20
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 869 20
РИА Новости 864 19
Total Telecom 613 18
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 16
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 605 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2686 14
РОИ - Российская общественная инициатива 81 14
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 13
Госрасходы - портал 67 11
TAdviser - Центр выбора технологий 375 10
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 9
CNews - ZOOM.CNews 1818 9
NYT - The New York Times 1018 9
The Verge - Издание 533 8
DigiTimes - Издание 1309 8
Dow Jones - MarketWatch 311 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 8
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1202 8
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 7
ZDnet 598 7
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 7
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 7
Business Insider - Бизнес инсайдер 235 7
Российская газета 262 7
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 113 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7853 319
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2973 190
IDC - International Data Corporation 4889 104
Gartner - Гартнер 3522 88
Internet Stock Report 994 24
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 962 19
Forrester Research 819 18
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 576 17
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 16
S&P 500 555 14
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 299 13
Thomson Financial - Thomson First Call 204 11
CNews Рынок ИТ-услуг 161 11
Juniper Research 516 10
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 190 9
Moody's Investors Service 135 8
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 110 8
CNews SaaS рейтинг 25 7
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 7
Gartner - Dataquest 347 7
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 121 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 319 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 6
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 5
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 29 5
BCG - Boston Consulting Group 105 5
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 4
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 210 4
Counterpoint Research 83 4
Microsoft Research 138 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 4
CNews Tenders 16 4
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 119 4
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 24 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 65 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 104 3
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 225 39
РАН - Российская академия наук 1795 31
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 910 29
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 765 26
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1433 23
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 509 19
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 834 18
ИРИ - Институт развития интернета АНО 121 12
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 505 12
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 235 11
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 222 11
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 341 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 311 9
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 73 8
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 197 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 394 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 289 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 945 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 159 6
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 53 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 549 6
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 5
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 95 5
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 114 5
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 41 5
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 148 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 341 4
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 45 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 4
ИРИО - Институт развития информационного общества 39 4
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 23 4
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