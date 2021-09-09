MarTech

Marketing Technologies

Маркетинговые технологии

Digital-маркетинг

Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода

Публикаций - 68, упоминаний - 78

MarTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями: