Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

MarTech
Marketing Technologies
Маркетинговые технологии
Digital-маркетинг
Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода


09.09.2021 «Билайн бизнес» запускает решение «Бизнес.Репутация» 1
23.07.2021 Более 27 тысяч предпринимателей с начала 2021 года стали участниками бесплатных обучающих мероприятий проекта «Малый бизнес Москвы» 1
17.06.2021 Tele2 запустила образовательный портал 1
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1
17.03.2021 Более 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру 1
12.03.2021 Вышло мобильное приложение «Яндекс.Кью» 1
25.01.2021 Банк «Точка» и United Investors проинвестируют стартапы на 150 миллионов рублей 1
10.12.2020 Более 2000 стартапов подали заявки на участие в программе «Московский акселератор» 1
02.12.2020 Выпускники «Московского акселератора» привлекли более 140 млн рублей инвестиций 1
08.10.2020 Сбербанк нашел способ зарабатывать на клиентах против их воли 2
02.10.2020 Главный «виновник» ребрендинга «Сбера» поспешно уволился после полугода работы 1
18.06.2020 Mail.ru Group добавила новые метрики в аналитике рекламных кампаний 1
12.05.2020 В «М.Видео» назначен директор по маркетингу 2
28.04.2020 «Манго телеком» представил новые инструменты автоматизации маркетинга 2
27.04.2020 Market.CNews запустил самый продвинутый агрегатор тарифов на CRM-системы 1
09.04.2020 Годовая выручка «Манго телекома» выросла на 21% до 3,28 млрд рублей 1
25.02.2020 Mail.ru Group запустила курс по digital-профессиям для студентов 1
04.02.2020 Исследование Mail.ru Group: пользователи до 25 лет чаще всего узнают о банковских продуктах из интернет-рекламы 1
21.01.2020 7700 касс под управлением 1 сервера: Fix Price завершил ИТ-модернизацию 1
06.12.2019 Mail.ru Group и Adloox замерят видимость рекламных кампаний 1
16.10.2019 Наталья Соколова, Brand Analytics: Иностранные системы не справляются с анализом российских соцмедиа 1
27.09.2019 Tele2 создаст martech-платформу с крупнейшими операторами фискальных данных 1
05.09.2019 «КРОК» займется цифровым маркетингом 1
26.08.2019 Рейтинг образовательных структур в digital: 2019 1
26.03.2019 Accenture предложила отслеживать взгляд покупателя с помощью виртуальной реальности 1
29.11.2018 Блокчейн и нейросети помогают увеличивать продажи в ритейле 1
27.11.2018 IBS помогла «Свободе» повысить качество автоматизации бизнес-процессов на базе решения «1С» 1
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 5
28.07.2017 «Интерпроком» обновила СЭД ЭСКАДО до версии 7.4 1
08.12.2016 МТС назначила директора филиала в Сахалинской области 2
04.10.2016 «Ланит» создала компанию-интегратора решений для ритейла 1
28.06.2016 Число рабочих мест в российских ИТ рвануло вверх 1
16.05.2016 «Норбит» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2016 в ivi 1
15.09.2015 Коммерческим директором GetIntent стал топ-менеджер ivi.ru 1
01.06.2015 Дмитрий Дронов назначен президентом «Акадо» 1
01.04.2015 Роман Дяблов назначен региональным управляющим директором Tele2 в Приморском крае 1
28.01.2015 «Ланит» и Teradata займутся разработкой и внедрением маркетинговых облачных решений 1
12.12.2014 Владимир Суворов возглавил корпоративный бизнес Кавказского «МегаФона» 1
28.11.2014 Насколько прибылен киберкриминальный бизнес? 1
08.05.2014 «РосБизнесСофт» обновил CRM-решение для учебных центров 1

Публикаций - 68, упоминаний - 78

MarTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 5
Ланит ГК 1160 4
Yandex - Яндекс 4101 4
VK - Mail.ru Group 2485 4
Google LLC 7168 3
Telegram Group 702 2
Ланит Омни 17 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
Microsoft Corporation 11143 2
ParaType - ПараТайп 6 2
3770 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Superdesigners 3 2
Media.Work 3 2
Alibaba Group 298 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 2
Белый Ветер Цифровой 114 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Sprinklr 3 1
Samsung Electronics 5714 1
Teradata 166 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 784 1
Kribrum - Крибрум 16 1
Navicon - Навикон 198 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Xiaomi 904 1
DataHouse - Датахаус - Ситителеком 2 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 318 1
HintEd 3 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
Русоникс - Rusonyx 21 1
Крок 1221 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
X5 Group - Пятерочка 559 2
X5 Group 599 2
Landor&Fitch 3 2
Щука - дизайн-студия 6 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 2
СберЛогистика 42 2
СберАвто 18 2
СберЗдоровье - DocDoc 37 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
О’Кей - Сеть магазинов 61 1
ВТБ24 583 1
Procter&Gamble - P&G 94 1
Черкизово ГК 73 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Uber 257 1
Связной Travel - Связной Трэвел 8 1
NetPrint 4 1
Свобода 25 1
Кредит Европа банк 29 1
Mars Petcare - Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba 2 1
Mars Wrigley 13 1
Сбербанк ДМиК - Департамент Маркетинга и Коммуникаций 2 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
Equifax 22 1
Fix Price - Сеть магазинов 24 1
Почта Банк 289 1
Coca-Cola Company 112 1
The Walt Disney Company 171 1
X5 Group - Перекресток 204 1
Альфа-Банк 1127 1
Uber Technologies 258 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
СКБ-банк 86 1
Совкомбанк ПАО 147 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Открытие ФК 538 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 2
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Москвы 653 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Правительство РФ 2207 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 7 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 15 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
Trendwatching - выявление трендов 1 1
Умный магазин - Smartstore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 11 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 236 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
LSTM - Long short-term memory - Долгая краткосрочная память 4 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Google Android 10751 3
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 2
Apple iOS 5742 2
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
Яндекс.Маркет 439 2
СберФуд - SberFood 17 2
Java - Язык программирования 1179 2
Microsoft Excel 436 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
МИК - Московский акселератор 28 2
WhatsApp Messenger 654 2
CSI Set Kit 5 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Сбербанк СберИндекс 1 1
SQL - Язык программирования 434 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 1
Teradata Integrated Marketing Cloud 4 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
Teradata Marketing Applications 5 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 140 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
Microsoft Dynamics CRM 390 1
Adloox - платформа по верификации и анализу рекламы 5 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Microsoft Office 1948 1
Pinterest 45 1
Google AdWords - Google Ads 81 1
Baidu 179 1
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 1
VK - Mail.ru myTracker 26 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 1
CSI Set Retail 44 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Сбербанк - Экосистема SberX 15 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Батюшенков Дмитрий 6 2
Греф Герман 205 2
Шкипин Виктор 11 2
Фурсин Алексей 100 2
Носова Ирина 3 1
Ермаков Андрей 2 1
Годзи Максим 2 1
Борзов Максим 2 1
Кучма Антон 2 1
Никеров Антон 2 1
Солодкин Дмитрий 6 1
Бызов Дмитрий 31 1
Кравченко Олег 8 1
Августан Ольга 7 1
Порубов Виталий 5 1
Пантелеев Евгений 3 1
Гребенщиков Сергей 1 1
Жигулев Андрей 2 1
Свириденко Владислав 5 1
Жигалова-Озкан Марина 7 1
Ишунькина Инесса 3 1
Жунич Марина 5 1
Зинина Ульяна 4 1
Орлов Александр 8 1
Дяблов Роман 11 1
Игнатова Мария 3 1
Черняк Алексей 2 1
Беляев Владислав 65 1
Сергеенко Егор 11 1
Левин Леонид 83 1
Волин Алексей 113 1
Соколова Наталья 12 1
Воробьев Андрей 125 1
Алексеева Ирина 6 1
Казарян Карен 31 1
Плуготаренко Сергей 50 1
Петров Сергей 51 1
Васильев Евгений 93 1
Баров Алексей 25 1
Ягнятинский Евгений 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Германия - Федеративная Республика 3664 3
Украина 3389 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Европа 3781 2
Казахстан - Республика 2646 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 16 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - Кашира 9 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Восточная Европа 1688 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Южная Африка 159 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Великобритания - Лондон 826 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Индия - Республика 2181 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 17 1
Бизнес-акселератор 31 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Торговля розничная 77 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
The Bell - Издание 34 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
CNews Analytics 1991 1
ResearchMe 11 1
Nielsen Holdings 80 1
Медиалогия 37 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности 6 1
TNS Kantar 3 1
AdIndex 3 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
VK - Mail.ru Group Digital Camp 1 1
МИК EdTech Challenge B2B 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
GeekBrains 40 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
РИФ - Российский Интернет Форум 18 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767063, в очереди разбора - 670748.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще