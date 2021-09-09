Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MarTech
Marketing Technologies
Маркетинговые технологии
Digital-маркетинг
Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода
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Публикаций - 68, упоминаний - 78
MarTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Батюшенков Дмитрий 6 2
|Греф Герман 205 2
|Шкипин Виктор 11 2
|Фурсин Алексей 100 2
|Носова Ирина 3 1
|Ермаков Андрей 2 1
|Годзи Максим 2 1
|Борзов Максим 2 1
|Кучма Антон 2 1
|Никеров Антон 2 1
|Солодкин Дмитрий 6 1
|Бызов Дмитрий 31 1
|Кравченко Олег 8 1
|Августан Ольга 7 1
|Порубов Виталий 5 1
|Пантелеев Евгений 3 1
|Гребенщиков Сергей 1 1
|Жигулев Андрей 2 1
|Свириденко Владислав 5 1
|Жигалова-Озкан Марина 7 1
|Ишунькина Инесса 3 1
|Жунич Марина 5 1
|Зинина Ульяна 4 1
|Орлов Александр 8 1
|Дяблов Роман 11 1
|Игнатова Мария 3 1
|Черняк Алексей 2 1
|Беляев Владислав 65 1
|Сергеенко Егор 11 1
|Левин Леонид 83 1
|Волин Алексей 113 1
|Соколова Наталья 12 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Алексеева Ирина 6 1
|Казарян Карен 31 1
|Плуготаренко Сергей 50 1
|Петров Сергей 51 1
|Васильев Евгений 93 1
|Баров Алексей 25 1
|Ягнятинский Евгений 32 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|The Bell - Издание 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767063, в очереди разбора - 670748.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767063, в очереди разбора - 670748.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru