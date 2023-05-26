«Мессенджер-маркетинг» Mango Office: быстрые коммуникации с целевой аудиторией

Mango Office, поставщиков SaaS-решений и лидер российского рынка виртуальных АТС, сообщил CNews о запуске нового функционала «Контакт-центра».

Сервис «Мессенджер-маркетинг» служит для организации массовых рассылок в SMS и WhatsApp, позволяя отправлять текстовые сообщения на большое количество номеров. Это дает возможность выстроить персонализированные коммуникации с аудиторией в привычных и удобных для нее текстовых каналах. Пользователи «Контакт-центра» Mango Office теперь имеют возможность повышать эффективность процессов привлечения и удержания клиентов без необходимости подключать дополнительные сервисы.

Благодаря интеграции в платформу «Контакт-центра» «Мессенджер-маркетинг» предоставляет широкие функциональные возможности. Все сообщения сохраняются в истории клиента и в любой момент доступны для анализа. Можно выявить, на какие сообщения клиент реагирует лучше и использовать эту информацию для более точного попадания в его потребность. Доступна сегментация аудитории с помощью тематик и адресной книги, а также персонализация контента с помощью использования переменных из данных о получателе (его имя, баланс лицевого счета, номер карты лояльности и т.д.).

Для наибольшей эффективности сервиса можно подключить чат-бота: он мгновенно ответит на вопрос клиента, если тот проявил заинтересованность, а при необходимости переключит на специалиста.

Еще одно преимущество сервиса — каскадные рассылки — последовательная отправка сообщений в различные каналы: если клиент не открывает сообщение в WhatsApp, ему отправляется дубль в виде SMS. Такой подход существенно повышает вероятность того, что клиент прочитает сообщение.

«Мессенджер-маркетинг актуален практически в любом бизнесе, где важно привлекать и удерживать клиентов, — сказала Марина Иванченко, директор по продуктам и маркетингу Mango Office. — Если правильно сегментировать аудиторию и создать точный оффер, клиенты с большой вероятностью включатся в беседу, а значит, компании повысят свои шансы на дополнительные продажи. Главное — следить за качеством текстовых сообщений, не злоупотреблять рассылками и не забывать, что ценность контента и персональный подход к клиенту — ключи к успеху».

Сервис «Мессенджер-маркетинг» доступен пользователям «Контакт-центра» Mango Office без дополнительных настроек и оплат, подчеркнули в компании.

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«Контакт-центр» Mango Office — это российская профессиональная платформа для подразделений клиентского обслуживания и продаж, позволяющая организовать эффективные коммуникации в голосовых и текстовых каналах. Продукт помогает в режиме реального времени отслеживать более 50 показателей эффективности и качества работы операторов. «Контакт-центр» уже интегрирован с основными CRM-системами и множеством других бизнес-приложений.

Mango Office — разработчик программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций. Поставщик SaaS-решений и участник российского рынка виртуальных АТС. В линейке Mango Office решения для обработки звонков и коммуникаций в цифровых каналах, облачные платформы для контакт-центров, инструменты MarTech, а также средства организации совместной и удаленной работы, включая защищенный корпоративный мессенджер и видеоконференции. Облачной платформой Mango Office пользуются 60 тыс. российских компаний, обслуживаемый трафик — более 4 млн звонков в сутки, охват сервиса — 120 городов России.