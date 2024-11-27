В «Билайне» назначен вице-президент по маркетингу

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о назначении Элеоноры Романовой на должность вице-президента по маркетингу. Элеонора будет полностью отвечать за бренд «Билайна», включая стратегический и операционный маркетинг, трансформацию процессов и усиление бизнеса компании.

До прихода в «Билайн» Элеонора Романова занимала ключевые позиции в крупнейших российских компаниях. В частности, в S7 Group она возглавляла маркетинговую и PR-функции. Под ее руководством находились несколько департаментов, которые охватывали все функции маркетингового сопровождения компании, включая стратегическое планирование, аналитику и клиентский опыт.

Проекты Элеоноры и ее команды неоднократно отмечались на российских и международных конкурсах.

Кроме работы в маркетинге, Элеонора также имеет успешный опыт в управлении персоналом и проектами устойчивого развития. Она с нуля создала ESG-направление S7, инициировала выпуск нефинансовой отчетности и помогла компании в короткие сроки занять сильные позиции в ранкингах по устойчивому развитию.

Сергей Анохин, генеральный директор «Билайна», сказал: «Наш бренд – это легенда и одна из самых сильных сторон нашей компании. Он не только узнаваем и привлекает клиентов и сотрудников, но и служит им вдохновением. Поддерживать, придумывать заново, наполнять новыми смыслами такой масштабный бренд как «Билайн» под силу только лидеру с уникальным опытом и сильными достижениями. Элеонора Романова – настоящий профессионал, который понимает, как сделать бренд любимым, а с помощью маркетинга усилить бизнес и вывести его на принципиально новый уровень. Ее экспертиза поможет нам реализовать наши амбициозные планы».

Элеонора Романова, заместитель генерального директора по маркетингу «Билайна», сказала: «Билайн» — один из самых сильных и узнаваемых российских брендов: яркий, самобытный, он не раз выходил за рамки привычных шаблонов, вдохновляя не только телекоммуникационную отрасль, но и весь рынок в целом. «Билайн» ежедневно сопровождает миллионы пользователей, помогая сохранять радость общения, поддерживать темп современной жизни и развивать бизнес. Нам предстоит решить множество задач, чтобы наши продукты стали еще удобнее, безопаснее и технологичнее. Я рада присоединиться к команде «Билайна» и надеюсь, что мой опыт поможет найти новое прочтение бренда, сохранив его наследие».

Элеонора Романова приступит к своим обязанностям 2 декабря.