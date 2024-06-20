«Вомбат Маркетинг»: бесплатный сервис для аналитики продвижения брендов на ведущих маркетплейсах России

В России запущен новый сервис бесплатной аналитики продаж и анализа внешней рекламы на маркетплейсах «Вомбат Маркетинг», который может помочь предпринимателям повысить эффективность внешних рекламных кампаний. Сервис выпустил бесплатные «Вомбат-страницы» для продавцов на маркетплейсах, при использовании которых через внешнюю рекламу можно выиграть конкуренцию на маркетплейсе Wildberries и Ozon еще до того, как покупатели увидят карточку товара. Об этом CNews сообщили представители «Вомбат Маркетинг».

Основная проблема внешнего трафика на маркетплейсы — «холодная» аудитория с низкой лояльностью. Когда потенциальные покупатель попадает на страницу каталога, то сразу видит, в том числе, и предложения конкурентов, что сильно снижает вероятность покупки товара именно того бренда, рекламу которого он увидел изначально. Чтобы показывать рекламу лояльным покупателям необходим контроль целевых действий посетителей — наличие счетчика «Яндекс Метрики», который не установлен на Wildberries и Ozon.

С появлением сервиса «Вомбат Маркетинг» стало возможным создание бесплатных лендингов для внешней рекламы, которые поддерживают возможность полного анализа целевых действий покупателей на маркетплейсах Вайлдберриз и Озон. При помощи Вомбат-страниц предприниматели могут через внешнюю рекламу доносить до покупателей УТП своих брендов и товаров еще до момента их перехода на маркетплейс. Площадка помогает фиксировать все целевые действия посетителей в персональном счетчике «Яндекс Метрике» и передавать их в «Яндекс Директ».

«Мы сделали отличный сервис в помощь всем предпринимателям, кто хочет начать успешно торговать на маркетплейсах. Новая бесплатная услуга может помочь повысить эффективность внешней рекламы и легко продвигать свои бренды и товары», — сказал Неледва Сергей, руководитель Вомбат Маркетинг.

Сервис позволяет: видеть аналитику своих продаж на Wildberries и Ozon; контролировать индекс лояльности к бренду; оценивать влияние коммуникаций на лояльность покупателей; измерять тренды интереса к бренду; отслеживать конверсии (включая сумму заказов) на маркетплейсах Wildberries и Ozon для «Яндекс Директ»; создавать фиды и полноценные лендинги для внешней рекламы в «Яндекс Директ» товаров на Wildberries и Ozon; просматривать статистику эффективности внешней рекламы; анализировать реальную эффективность каждого внешнего канала рекламы на маркетплейсы Wildberries и Ozon; формировать аудиторию посетителей через внешнюю рекламу для ремаркетинга.

Повышение лояльности покупателей при переходе на маркетплейс и отслеживание его поведения на странице позволит малому бизнесу повысить результативность рекламы и, как следствие, выручку от продаж на ведущих маркетплейсах России. Глубокий анализ эффективности каждой внешней маркетинговой коммуникации в каждом канале продвижения поможет брендам выделять и масштабировать наиболее успешные кампании для привлечения лояльного трафика, а покупатели буду знать, чем конкретный товар лучше конкурентного аналога.

Использование функции «Вомбат Маркетинга» позволит оценивать взаимодействие аудитории с «Вомбат-страницами», а счетчик «Яндекс Метрики» — собрать аудиторию для дальнейшего ремаркетинга и выстраивания успешной маркетинговой стратегии. Любой предприниматель может работать с сервисом бесплатно и бессрочно, а крупные компании могут воспользоваться расширенными возможностями с помощью платных годовых тарифов.