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The Edgers и «Сетка» развивают сообщество директоров по маркетингу

Соцсеть для профессионального общения «Сетка» от hh.ru и консалтинговая компания The Edgers объявили о партнерстве в рамках поддержки CMO Club — закрытого сообщества ведущих директоров по маркетингу. Об этом CNews сообщили представители «Сетки».

В 2025 г. «Сетка» от hh.ru подключается к поддержке The Edgers CMO Club. Кроме традиционных встреч и закрытого чата участников клуба, появится нововведение — открытое сообщество в «Сетке» для всех желающих. В нем участники клуба смогут делиться экспертизой, ключевыми выводами с офлайн-встреч и дискуссий со всеми представителями ИТ-сообщества.

«The Edgers CMO Club — пространство равного диалога директоров по маркетингу, где можно в неформальной обстановке спросить совет, помочь друг другу, обсудить вопросы управления, маркетинговые тренды, способы преодоления экономических вызовов. В этом году мы готовы транслировать нашу экспертизу и во вне, чтобы помогать рынку расти», — сказал Леонид Коен, партнер The Edgers (ex. Odgers Berndtson Russia) и ко-фаундер клуба.

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Открытое сообщество в «Сетке» поможет собирать в одном месте контент от участников СМО клуба, а также обсуждать с представителями ИТ-индустрии актуальные темы и вопросы.

«В «Сетке» собираются представители ИТ-сообщества: от начинающих специалистов до топ-менеджеров. Опыт участников The Edgers CMO Club будет полезен пользователям площадки, а она в свою очередь предоставит директорам по маркетингу больше возможностей для развития личного бренда, а также расширения круга деловых знакомств», — сказала Татьяна Канонерова, директор по маркетингу «Сетки».

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