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Торговля розничная Ритейл Шопинг Розница Retail

Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail


ИТ в ритейле 2021
12.07.2021 «Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес
05.07.2021 МТС, «Билайн», Tele 2 избавляются от салонов связи
13.05.2021 Алексей Орехов, Honeywell: Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов
16.03.2021 «Транстелеком» продает розничный бизнес за десятки миллиардов рублей
31.12.2020 Власти допустят к онлайн-торговле лекарствами маркетплейсы и крошечные аптечные сети
24.12.2020 X5 открыла в МФТИ кафедру промышленного анализа данных в ритейле
21.12.2020 Tele2 запускает новогоднюю акцию в салонах
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020
15.12.2020 Eset рассказала о правилах безопасного шопинга на Новый год
15.12.2020 Как устроена система онлайн-инкассации
04.12.2020 МТС стала клиентом блокчейн-платформы Factorin
01.12.2020 Райффайзенбанк: офлайн-покупки остаются менее популярными, а степень доверия к онлайн-каналам растет
26.11.2020 «Связной» и Росбанк масштабировали оплату товаров по QR-коду на все магазины розничной сети в России
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла
25.11.2020 «Пятерочка» и «Татпатент» выберут инновационные решения для ритейла
25.11.2020 «Эвотор» и Admitad помогут малому бизнесу привлекать покупателей из онлайна в офлайн
23.11.2020 Nokian Tyres совместно с Epam запустила маркетплейс по продаже шин
23.11.2020 HP расширяет возможности представителей ритейла и HoReCa с помощью мощного кассового моноблока
10.11.2020 В Москве заработал единый агрегатор экспресс-доставки из торговых сетей Х5
09.11.2020 Sabre анонсировала первый продукт на базе технологии ИИ
05.11.2020 «Крок» и SAS расширяют партнерство в ритейле
03.11.2020 Tele2 переходит к прямому взаимодействию с Samsung по поставкам оборудования
03.11.2020 «Магнит» с помощью VR-обучения планирует повысить лояльность покупателей и увеличить средний чек
28.10.2020 В Росбанке назначен директор департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса
27.10.2020 Oracle проведет онлайн мастер-класс «Цифровая трансформация в ритейле»
26.10.2020 «Магнит» запустил программу трансформации ERP
20.10.2020 Распределительный центр розничной сети «Гулливер» интегрирован с системой «Честный знак»
16.10.2020 «Связной» запустил отправку денежных переводов Contact в магазинах по всей России
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020
12.10.2020 «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку из магазинов ритейлера в регионах
01.10.2020 «Детский мир» запустил оплату через СБП в своих розничных магазинах
28.09.2020 «Магнит» и Drive Electro представили в Москве первый российский электрогрузовик
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020
18.09.2020 «Корус Консалтинг» оптимизирует работу розничных сетей с персоналом с помощью Verme WFM
25.08.2020 СП Skolkovo Ventures и Dentsu Group Inc. будет развивать технологические решения в области продаж и ритейла
11.08.2020 Accenture: к 2025 году будет на 30% меньше розничных точек продаж
06.08.2020 «Билайн» массово сокращает сеть салонов связи
20.07.2020 «Эльдорадо» установила онлайн-витрины в магазинах с небольшой площадью
16.07.2020 Tele2 начал продажу SIM-карт в магазинах сети «Магнит»

Публикаций - 8499, упоминаний - 11832

Торговля розничная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 805
Samsung Electronics 9333 708
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 434
Yandex - Яндекс 5015 423
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 381
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 375
Huawei 3222 305
Apple Inc 10683 296
Intel Corporation 11262 290
6072 260
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 233
Google LLC 10352 229
SAP SE 4595 200
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 198
Xiaomi 1095 194
Oracle Corporation 6035 136
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 135
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 130
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 127
Softline - Софтлайн 1870 127
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 123
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 120
IBM - International Business Machines Corp 8941 117
Корус Консалтинг ГК 1014 112
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 102
AMD - Advanced Micro Devices 3661 102
Крок - Croc 1616 100
VK - Mail.ru Group 3057 93
Amazon Inc - Amazon.com 2650 87
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 272 86
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 215 86
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 83
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 80
Telegram Group 805 79
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 75
Программный продукт ГК 3960 74
Meta Platforms - Facebook 4267 74
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 188 73
HP Inc. 5313 69
LG Electronics 3372 68
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 663
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 383
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 334
Альфа-Банк 1476 310
Почта России ПАО 1853 237
Связной ГК 1190 187
X5 Group 709 168
ПСБ - Промсвязьбанк 682 165
РЖД - Российские железные дороги 1458 155
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 144
Евросеть 1393 131
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 130
Visa International 1809 130
Точка 1820 124
Магнит - Сеть магазинов 447 110
X5 Group - Пятёрочка 309 101
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 101
Открытие ФК 2713 96
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 94
Лента - Сеть розничной торговли 912 86
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 81
ГПБ - Газпромбанк 842 77
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 68
X5 Group - Перекрёсток 340 65
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 59
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 58
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 55
AliExpress 327 53
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 51
НСПК - Национальная система платежных карт 401 50
Почта Банк 319 48
Юлмарт - Ulmart Holdings 180 47
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 47
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 46
Открытие ФК - Росгосстрах 266 45
Qiwi 878 45
Societe Generale - Росбанк 438 45
МТС банк 290 44
Mary Kay - Мэри Кэй 88 43
МКБ - Московский кредитный банк 333 41
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 884
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 305
Президент Российской Федерации 3770 199
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 159
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 159
Правительство РФ 8292 149
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 145
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 135
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 109
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 83
Федеральное казначейство России 1345 74
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 70
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 59
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 57
Правительство Москвы 1640 57
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 56
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 55
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 51
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 41
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 41
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 40
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 40
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 38
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 37
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 36
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 34
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 34
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 34
Счётная палата РФ 628 32
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 31
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 27
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 26
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 26
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 25
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 25
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 23
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 22
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 21
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 21
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 28
АФТ - Ассоциация Финтех 251 25
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 24
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 22
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 22
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 16
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 13
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 12
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 10
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 9
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 9
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 8
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 6
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 6
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 6
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 5
Linux Foundation 167 5
Единая Россия - Политическая партия 246 5
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 4
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 4
АЮР - Ассоциация юристов России 18 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 4
ЛДПР 98 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 3
РосКомСвобода - Общественная организация 82 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 16 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 1330
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 1277
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 1182
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 1092
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 1063
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 905
Мобильное приложение - Mobile app 4966 896
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 771
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 709
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 677
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 614
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 588
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 586
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 564
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 7701 553
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 527
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 476
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 465
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 462
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 439
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 422
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 418
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 407
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 406
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Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 302
Google Android 11959 1074
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 314
Apple iOS 6422 235
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 218
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 197
Microsoft Office 3247 188
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 180
Google Play - Google Store - Android Market 2732 174
LG 75SM99 2832 173
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 170
Apple iPhone 6 2649 166
Apple - App Store 2437 159
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 137
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 134
Microsoft Windows 10 11713 123
ЭОС Дело СЭД 4365 113
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 107
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 82
1С:Бухгалтерия 647 80
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 77
Apple Pay 427 73
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 72
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 72
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 69
Microsoft Windows 2000 2856 69
Microsoft Windows 7 1780 69
Microsoft Azure 1276 68
Linux OS 7669 59
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 58
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Apple iPad 3663 55
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 52
Nokia Symbian OS 1388 48
1С:Розница 70 47
Samsung Pay 270 47
1С:ERP Управление предприятием 268 46
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 43
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 326 42
Google YouTube - Видеохостинг 2277 41
Исанин Антон 9365 564
Гуцериев Михаил 110 59
Путин Владимир 2542 56
Садовенко Илья 63 44
Медведев Дмитрий 1604 37
Чаркин Евгений 203 36
Шевченко Владимир 138 30
Абакумов Евгений 110 29
Бойко Елена 174 29
Шадаев Максут 460 27
Антонов Александр 75 26
Нестеров Алексей 84 26
Ермолаев Артем 348 24
Путятинский Сергей 59 24
Валчев Стоян 48 24
Савцов Игорь 28 24
Левиков Антон 68 23
Сотин Денис 106 23
Прохоров Фёдор 81 23
Леушев Андрей 69 23
Фридман Илья 42 22
Гуральников Сергей 162 22
Козлов Михаил 167 22
Рыстенко Михаил 61 22
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 21
Тынкован Александр 51 21
Сирота Юрий 43 21
Попов Сергей 86 20
Сыкулев Андрей 67 20
Дегтярев Алексей 57 20
Акимов Максим 170 20
Макаров Алексей 55 20
Богачев Игорь 174 20
Кирсанова Светлана 54 20
Кириченко Игорь 44 19
Сафронов Юрий 67 19
Поляков Сергей 63 19
Румянцев Антон 47 19
Пиляр Елена 21 19
Каюмов Шамиль 37 19
Россия - РФ - Российская федерация 108428 2989
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 2218
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 891
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 498
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 380
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 370
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 352
Европа 12319 312
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 141
Китай - Тайвань 2115 137
Россия - Сибирь 1579 114
Беларусь - Белоруссия 3525 108
Нидерланды 2197 101
Бразилия - Федеративная Республика 1945 101
Украина 6212 100
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 96
Земля - планета Солнечной системы 7427 88
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 87
Франция - Французская Республика 5665 86
Армения - Республика 1112 82
Россия - ПФО - Казань 2085 81
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 78
Европа Восточная 2927 78
Южная Корея - Республика 4394 76
Америка 2011 75
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