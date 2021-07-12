Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Торговля розничная Ритейл Шопинг Розница Retail
Публикаций - 8499, упоминаний - 11832
Торговля розничная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 564
|Гуцериев Михаил 110 59
|Путин Владимир 2542 56
|Садовенко Илья 63 44
|Медведев Дмитрий 1604 37
|Чаркин Евгений 203 36
|Шевченко Владимир 138 30
|Абакумов Евгений 110 29
|Бойко Елена 174 29
|Шадаев Максут 460 27
|Антонов Александр 75 26
|Нестеров Алексей 84 26
|Ермолаев Артем 348 24
|Путятинский Сергей 59 24
|Валчев Стоян 48 24
|Савцов Игорь 28 24
|Левиков Антон 68 23
|Сотин Денис 106 23
|Прохоров Фёдор 81 23
|Леушев Андрей 69 23
|Фридман Илья 42 22
|Гуральников Сергей 162 22
|Козлов Михаил 167 22
|Рыстенко Михаил 61 22
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 21
|Тынкован Александр 51 21
|Сирота Юрий 43 21
|Попов Сергей 86 20
|Сыкулев Андрей 67 20
|Дегтярев Алексей 57 20
|Акимов Максим 170 20
|Макаров Алексей 55 20
|Богачев Игорь 174 20
|Кирсанова Светлана 54 20
|Кириченко Игорь 44 19
|Сафронов Юрий 67 19
|Поляков Сергей 63 19
|Румянцев Антон 47 19
|Пиляр Елена 21 19
|Каюмов Шамиль 37 19
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru