Hopco запускает платформу для розничных сетей: новый уровень контроля подрядчиков и снижение простоев

Компания ДИТАР представила новую отраслевую версию своей цифровой платформы hopco, специально адаптированную для управления территориально распределенными розничными точками и сервисными командами. Эта платформа обещает снизить простои оборудования и повысить прозрачность работы подрядчиков. Об этом CNews сообщили представители ДИТАР.

Розничные сети сталкиваются с серьезной проблемой — простой точек продаж из-за поломок техники, что обходится бизнесу в среднем до 11000 руб. за каждый час простоя, например из-за поломки POS-терминала. Зачастую, при отсутствии системы управления сервисным ремонтом, ремонт задерживается из-за ошибок в передаче заявок, а аварийные вызовы могут стоить на 40% дороже плановых ремонтов.

Платформа hopco предлагает решение. Новый инструмент сокращает время реакции на заявки вдвое и снижает количество внеплановых аварийных выездов на 30%. Кроме того, обязательные фотоотчеты и прозрачные спецификации с ценами помогают контролировать расходы и выявлять необоснованные платежи со стороны сервисных подрядчиков.

Система позволяет сотрудникам торговых точек отправлять заявки через удобный веб-кабинет, мобильное приложение или просто сканируя QR-код на оборудовании — без лишних звонков и ожиданий. Заявки автоматически распределяются между исполнителями (собственными или подрядчиками), а платформа следит за сроками и оперативно эскалирует задержки.

Подрядчики работают через мобильные приложения с возможностью загружать фотоотчеты и подробные спецификации выполненных работ. Управляющая команда получает в свое распоряжение единый дашборд с полной статистикой по всем объектам, исполнителям и авариям.

Дополнительно в системе реализован модуль управления безопасностью: цифровые пропуска, интеграция со СКУД и согласования. Это обеспечивает защиту и полный контроль при доставке товаров в торговую точку, а также позволяет управлять доступом и отслеживать активности субарендаторов. Для внутренней коммуникации предусмотрены новости, уведомления о плановых отключениях и экстренных ситуациях, а также сбор обратной связи.

Платформа hopco интегрируется с «1С», CRM и другими системами через API, что исключает дублирование данных и позволяет масштабировать решение вместе с ростом сети. Внедрение, как правило, занимает от двух до трех месяцев.

«Ритейлеры давно ждут инструмент, который сделает работу подрядчиков максимально прозрачной, — сказал Алексей Максимов, директор по развитию hopco. — При сотнях точек и множестве подрядчиков ошибки в счетах и завышенные расходы становятся серьезной проблемой. Наша платформа меняет подход к управлению — вместо постоянного «тушения пожаров» бизнес получает контроль и прогнозируемость процессов».