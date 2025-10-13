Банк «Русский Стандарт»: средний чек в супермаркете в онлайне в 2 раза выше, чем в офлайне

Статистика минувших трех кварталов в очередной раз подтвердила – россияне предпочитают личные походы по магазинам за продуктами и товарами ежедневной необходимости онлайн-заказам. Так, по данным «Русского Стандарта», число офлайн-операций по картам банка в супермаркетах в несколько раз больше, чем в онлайне. При этом доля онлайна растет. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Средний чек покупки в супермаркете в офлайне за три квартала текущего года вырос до 770 руб. с 727 руб. годом ранее. При этом в онлайне он оказался значительно выше, чем в офлайне, и также увеличился – до 1,71 тыс. руб. с 1,53 тыс. руб. с января по сентябрь 2024 г.

Подобную разницу в величине средних чеков в онлайне и офлайне можно объяснить тем, что в интернет-заказе традиционно значительно больше товаров, чем во время визита в магазин. В офлайне в супермаркеты чаще заходят, чтобы сделать по дороге небольшие покупки, пакеты с которыми легко донести до дома.

Мужчины, как оказалось, на 15% чаще, чем женщины совершают покупки в супермаркетах. А «мужской» средний чек платежа по карте банка по итогам трех кварталов 2025 года также выше, чем «женский» – 836 руб. против 759 руб., соответственно.

Кстати, самые высокие средние чеки покупок в супермаркетах – у россиян старше 50 лет (871 руб.), на втором месте – клиенты 41-50 лет (853 руб.), на третьем – россияне 31-40 лет (753 руб.).

Методология: в рамках исследования проанализировали количество и средние чеки онлайн- и офлайн-покупок в категории «супермаркеты» по картам банка «Русский Стандарт» за три квартала 2025 и 2024 гг. Отдельно эти данные были изучены в зависимости от возраста и пола клиентов.