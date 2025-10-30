Разделы

В России создается антикражная нейросетевая система для ритейла

«Видар» готовит к выводу на рынок интеллектуальную систему, позволяющую фиксировать кражи в реальном времени и выявлять потенциальные риски, автоматически предупреждая об этом оператора.

Крупнейшие торговые сети России активно ищут пути снижения издержек и потерь, вызванных прямыми кражами и различного рода хищениями. Одним из приоритетных направлений становится внедрение интеллектуальных систем контроля, способных работать в реальном времени и предиктивном режиме. «Видар» при инвестиционной поддержке Trassir разрабатывает уникальное решение, сочетающее в себе два ключевых подхода: предиктивный анализ, позволяющий по действиям посетителя прогнозировать возможность совершения кражи и ее фиксацию в реальном времени, выявлять потенциальные риски, детектировать нарушения с автоматической сигнализацией для оператора; выгрузку данных в режиме реального времени, без использования биометрии и персональных данных.

Система использует потоковое видео с обычных камер и анализирует его с помощью нейросети, выявляя возможность совершения кражи или определяя кражу в процессе. Отслеживает объекты до кассы и сверяет товары для принятия окончательного решения о краже. Сигнал поступает на пост охраны или в приложении сотрудников. Персональный ID человека, совершившего кражу, сохраняется в базе данных. При повторном появлении на любом из объектов, подключенных к системе «Видар», ему присваивается отрицательный рейтинг. Нейросеть анализирует его действия более детально и он всегда находится в фокусе ее повышенного внимания. Система является полностью российской разработкой, не зависит от иностранных компаний сервисов и инфраструктуры.

«Партнерство Trassir и «Видар» — это не просто инвестиция в отдельный стартап. Это шаг, отражающий тенденцию современности: переход российского ритейла от традиционных систем безопасности к интеллектуальным AI-решениям. И те компании, которые успеют занять эту нишу сегодня, завтра будут определять правила игры на всём рынке», – сказал исполнительный директор «Видар» Денис Бичев.

По мнению представителей «Видар», для российского рынка это также сигнал: антикражные решения нового поколения перестают быть нишевыми экспериментами и становятся объектом серьезных инвестиций. Немаловажно, что система работает на базе обычных камер, которые, как правило, уже установлены в магазинах, а также имеет облачную и серверную поставку. Продукт находится на стадии «пилота» и готовится к этапу масштабного внедрения. На данный момент запущены три пилота с крупнейшими игроками рынка. Это создает условия для формирования нового сегмента ритейл-технологий.

