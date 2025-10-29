«Т-Банк» создал интерактивную карту для поиска кэшбэка от розничных продавцов

Рекламная платформа «Т-Банка» запускает «Кэшбэк на районе» — интерактивную карту города в банковском приложении со всеми скидками и специальными предложениями рядом с покупателем. Инструмент может помочь бизнесу стать заметнее, привлечь новых клиентов и увеличить продажи. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Карта «Кэшбэк на районе» — новая площадка рекламной платформы «Т-Банка», где малый бизнес может находить заинтересованных покупателей, а покупатели — выгодный кэшбэк поблизости.

Клиенты видят карту с ближайшими спецпредложениями внутри приложения банка и выбирают выгодные места в шаговой доступности от дома или работы. Таким образом, локальный бизнес становится заметнее для потребителей, увеличивает оборот и средний чек.

Бизнес может разместить свое предложение на карте самостоятельно. Через личный кабинет можно запускать офферы с кэшбэком, обновлять условия и отслеживать их эффективность. Настройка кампании занимает несколько минут и не требует привлечения маркетолога. При необходимости поддержка банка готова ответить на вопросы.

Предложение с кэшбэком автоматически появится сразу на нескольких популярных площадках в приложении: в разделах «Повышенный кэшбэк», «Кэшбэк у партнеров» и на карте «Кэшбэк на районе».

Урал Хусаинов, CEO рекламной платформы «Т-Банка»: «Малому бизнесу всегда было сложно находить доступные и эффективные инструменты продвижения. Многие предприниматели откладывали работу с рекламой именно из-за дороговизны и сложности. Для нас важно, чтобы любой бизнес — от салона красоты до продуктового магазина — мог расти и находить своих клиентов. Сегодня сервисом «Кэшбэк на районе» уже пользуются более 2,5 тыс. бизнесов, а на самой карте более 100 тыс. точек партнеров по всей России. При этом за месяц размещения на карте рост конверсии в покупку в среднем составляет 60%».

Преимущества сервиса «Кэшбэк на районе» для розничного бизнеса, а также для владельцев малого и среднего бизнеса

Привлечение новых клиентов. Раздел «Кэшбэк и бонусы» ежемесячно посещает более 15 млн пользователей — это миллионы потенциальных клиентов для малого и среднего бизнеса.

Плата за результат. Бизнес платит за реальные транзакции клиентов, а не за показы или клики.

Легкий запуск. Подключение занимает всего несколько минут, а настройка не требует навыков профессионального маркетолога или дополнительных ресурсов.

Точная коммуникация на тех, кто находится вблизи вашей торговой точки и уже зашел в приложение в поисках выгодного кэшбэка от бизнеса.

Сквозная аналитика. Предприниматели видят полную воронку — от просмотра оффера на карте до покупки по терминалу, что позволяет точно оценивать эффективность.

Карта «Кэшбэк на районе» располагается в разделе «Кэшбэк и бонусы» в последней версии приложения «Т-Банка».