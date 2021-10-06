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06.10.2021 В Москве впервые пройдет познавательная акция «День без турникетов. Дети» 1
05.10.2021 Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать 2
27.09.2021 Работы по созданию сетей 6G в России перешли от одной «дочки» Минцифры к другой 1
16.08.2021 В России создается блокчейн-система для покупателей электроэнергии 1
07.07.2021 Доля софтверных компаний в экспорте товаров и услуг из России стала на треть весомее 1
26.05.2021 В Москве представлены окончательные результаты НИР о безопасности 5G 2
17.02.2021 18 февраля состоится виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего» 1
09.02.2021 Виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего!» состоится 18 февраля 1
22.01.2021 ФСБ тайно разрабатывает криптозащиту для облаков цифровой экономики 2
05.11.2020 В Москве запущен проект о мировом опыте развития искусственного интеллекта 1
21.09.2020 «Диалогнаука» выполнила НИР по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС с ГосСОПКА 3
10.09.2020 Ростех проведет серию региональных роадшоу по нацпроектам 1
03.09.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2020 г. 1
28.07.2020 Глава «Ростеха» представил Президенту России итоги работы Госкорпорации в 2019 году 1
08.06.2020 Полноценная цифровая платформа предпринимателя появится в 2021 году 1
14.05.2020 Медицинский ИИ создаст компания полного тезки вице-премьера России — по его же поручению 5
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
06.04.2020 БФ «Система» начал прием заявок в бесплатные школы цифровых навыков в Ростовской области 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
25.03.2020 «Цифровое телевидение» поддержит своих зрителей во время карантина 1
02.03.2020 БФ «Система» создаст сеть инженерных образовательных кластеров 1
20.02.2020 «Цифровая экономика» при Носкове оставила ИТ-бизнес без 26 миллиардов 1
19.02.2020 ZOOM.CNews на новой высоте: более 100 тыс. человек в сутки 1
20.01.2020 Наукоемкие услуги 1
14.01.2020 Министр ЕЭК в интервью CNews – об общих цифровых экосистемах Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России 1
13.01.2020 «Цифровая экономика» исполнила бюджет хуже всех нацпроектов 1
09.01.2020 В России создадут медицинский ИИ на отечественных нейропроцессорах 4
27.12.2019 «Нетрика» приняла участие в проектировании цифровой экосистемы для трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС 4
26.12.2019 «Касперский» работает над первым в России чипом для ускорения искусственного интеллекта 1
20.12.2019 Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей 1
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 1
21.11.2019 Никто не спрячется: В России создается платформа для отслеживания цифрового следа и создания нейропрофиля граждан 1
11.11.2019 «Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмм, потому что обо всем советуется с бизнесом 1
02.08.2019 У создателей «Эльбрусов» выручка от военных разработок выросла в 14 раз 1
25.07.2019 «Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмм России 1
04.07.2019 Аутсорсеры и инсорсеры делят рынок «Индустрии 4.0» 1
07.06.2019 В Томске будет создан научно-образовательный центр мирового уровня 1
28.05.2019 Ростех займется внедрением цифровых технологий в Новосибирской области 1
13.03.2019 Инновационный кластер Москвы станет пилотной площадкой для нацпроектов 1
02.01.2019 Названы самые опасные в мире смартфоны. Список 1

Публикаций - 114, упоминаний - 179

НИР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Microsoft Corporation 11077 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
IBM 3539 3
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
АФК Система ПАО 994 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
Крок 1219 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
OpenText 160 2
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 2
АйТи 751 2
Softline - Софтлайн 1474 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
Biolink.Tech 3 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
Intel Corporation 4175 2
Информзащита 423 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 1
Telegram Group 702 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Samsung Electronics 5666 1
SAP SE 3212 1
Huawei 2730 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
OnePlus - BBK Electronics 131 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 87 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 1
Multiclet - Мультиклет 15 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Норси-Транс (НТ) 49 1
GitHub 412 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
AMD - Advanced Micro Devices 1670 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Транснефть 159 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
YouDo 27 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 7 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
МСП банк 24 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 15 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Роснефть Новокуйбышевский НПЗ 1 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Maersk 10 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Почта России ПАО 1572 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпром ПАО 520 1
Почта Банк 289 1
Wildberries 128 1
Открытие ФК 538 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 8
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Счётная палата РФ 460 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
РЦУД и РТ ФГАУ - Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий 2 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 2
Правительство Нижегородской области 28 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 1 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
Администрация Красноярского края 25 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 11 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Фонд Росконгресс 4 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан - МТСЗН 3 1
Мэр города Москвы 13 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Правительство РФ 2203 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
Big Data - Большие данные 1136 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
Экология 18 2
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IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
BMC - Baseboard Management Controller 46 1
Субтехнологии 8 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 27 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
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ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
Умный автобус 5 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 1
Нейрочип - Нейронный процессор - Neural Processing Unit, NPU - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 5 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 1
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 12 1
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МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
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VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 2
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LG G - серия смартфонов 120 1
ЕАЭС Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 5 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
Sony Playstation VR - PS VR 12 1
Aerodisk vAIR 15 1
Aerodisk АИСТ 14 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 1
Top Systems T-Flex Docs 4 1
Autodesk 3ds Max 53 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
Яндекс.Едадил 13 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Яндекс.Новости 29 1
Epic Games Unreal Engine 175 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
Oculus Quest 6 1
Autodesk Revit 68 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
ЛитРес Livelib 2 1
Trinity Smart Data Analysis - Тринити Интеллектуальный анализ данных 2 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Canon imageFORMULA - серия сканеров 2 1
Autodesk Forge 4 1
TmaxSoft OpenFrame 8 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
МЦСТ - Эльбрус-Д - операционная система 2 1
Pico G2 2 1
Amazon Sumerian 1 1
ЛитРес Самиздат 7 1
LG V - серия смартфонов 39 1
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