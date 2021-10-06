Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НИР
Научно-исследовательская работа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 114, упоминаний - 179
НИР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 3
|Новиков Евгений 39 3
|Шадаев Максут 384 3
|Минасян Карине 91 2
|Носков Константин 201 2
|Янчевская Анна 8 2
|Иванченко Алексей 8 2
|Богомолов Алексей 10 2
|Чугунова Тамара 7 1
|Романова Ольга 6 1
|Насенкова Людмила 1 1
|Ефанова Людмила 7 1
|Клейменова Елена 3 1
|Данилова Марина 7 1
|Ляшков Игорь 3 1
|Колпакова Светлана 1 1
|Быстрова Наталья 3 1
|Шарошкин Иван 2 1
|Кудрявцев Иван 1 1
|Климов Иван 10 1
|Глазьев Сергей 5 1
|Заречнев Сергей 4 1
|Кондаков Сергей 4 1
|Добровольская Евгения 1 1
|Баранов Евгений 2 1
|Мединыч Ольга 1 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Пономаренко Никита 1 1
|Ипатов Вадим 80 1
|Мельников Руслан 13 1
|Истомин Владимир 2 1
|Лобейко Леонид 1 1
|Якунин Александр 43 1
|Илия Димитров 7 1
|Шабурин Hиколай 7 1
|Броницкий Тимур 1 1
|Томлянович Степан 6 1
|Гндолян Роберт 3 1
|Цыварева Татьяна 3 1
|Ухлинов Леонид 48 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761526, в очереди разбора - 665215.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761526, в очереди разбора - 665215.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru