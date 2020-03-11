Индексная книга CNews*
Логистика Логистические услуги Logistics services Управление перевозками Грузоперевозки Грузовые терминалы Доставка
Публикаций - 2278, упоминаний - 2596
Логистика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 46
|Малышев Сергей 49 23
|Садовенко Илья 63 19
|Чернышенко Дмитрий 320 9
|Махлин Дмитрий 17 9
|Гришин Дмитрий 185 8
|Акимов Максим 170 8
|Мишустин Михаил 376 8
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 7
|Сечкин Алексей 15 7
|Бычков Николай 7 4
|Иванов Александр 83 4
|Сергунина Наталья 223 4
|Массух Илья 202 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 3
|Мантуров Денис 66 3
|Серегин Андрей 12 3
|Мартынова Елена 35 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
|Смоляров Дмитрий 8 2
|Фролов Борис 3 2
|Кузьмин Сергей 33 2
|Шингарев Павел 10 2
|Сковородников Олег 3 2
|Фомин Дмитрий 20 2
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 2
|Мерзляков Антон 8 1
|Гаранин Евгений 23 1
|Кабаков Ярослав 21 1
|Алейник Ярослав 4 1
|Лебедев Дмитрий 7 1
|Комлев Николай 55 1
|Попов Григорий 11 1
|Heinla Ahti - Хеинла Ахти 0 1
|Кочугов Сергей 0 1
|Гладкий Дмитрий 0 1
|Брызгалов Дмитрий 0 1
|Юлин Дмитрий 0 1
|Garriott Richard - Гэрриотт Ричард 23 1
|Безбогов Сергей 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202277, в очереди разбора - 919556.
Создано именных указателей - 95410.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202277, в очереди разбора - 919556.
Создано именных указателей - 95410.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.