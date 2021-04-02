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Виртуализация


02.04.2021 Tele2 построила 12 ЦОДов на территории от Юга до Сибири в 2020 году 1
09.12.2020 Как виртуализация улучшает бизнес-показатели ЦОД 3
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 3
20.10.2020 Можно ли тратить на бэкапы 3 часа в неделю и все равно оставаться защищенным 1
30.03.2020 Можно ли быстро восстановить терабайты потерянных данных без ущерба для бизнеса 1
20.01.2020 VDI 1
12.12.2019 Оптимизация расходов на ИТ: нестандартные решения 1
27.11.2019 Облачный подход к ИТ: все как сервис 2
12.08.2019 HPE ProLiant побил 37 мировых рекордов 1
22.02.2019 «Билайн» запустил услугу «Интернет 2.0» для бизнеса 1
15.03.2017 «Крок» в рамках программы импортозамещения в SDN заключил о партнерстве с Brain4Net 1
02.03.2017 Oracle представила десятку прогнозов в области Big Data на 2017 год 1
28.02.2017 Евгений Щепилов, Сервионика: Рынок виртуализации переходит к новым правилам игры 1
10.01.2017 СДМ-банк: Ни один крупный банк не может позволить себе вывеску «Ведутся технические работы» 1
30.12.2016 Как «Северсталь» улучшила производительность с помощью флеш-СХД 1
22.12.2016 Программно-определяемый ЦОД: маркетологи передали эстафету практикам 1
22.12.2016 Как cоздавался смартпэд: рассказывают HP, Microsoft и Treolan 1
19.10.2016 VMware анонсировала Workspace One Essentials 1
24.05.2016 Виртуализация хранения: секрет оптимальных инвестиций 1
15.04.2016 EMC выяснила, готов ли бизнес к ИТ-трансформации 1
24.03.2016 Треть ИТ-директоров ожидают крупной кибератаки в течение трех месяцев 1
04.03.2016 Что хочет бизнес: сокращать расходы с помощью ИТ 1
07.12.2015 Без специализированного оборудования телекоммуникационная сеть будет эффективнее и дешевле 1
01.10.2015 Softline модернизировала ИТ-инфраструктуру «Соликамского магниевого завода» 1
23.03.2015 «Лаборатория Касперского»: ИБ должна присутствовать среди расходов на виртуализацию 1
07.04.2014 Московский номер стоимостью в 700 входящих минут 1
24.03.2014 Комплекс Check Point Security Gateway VE оснащен поддержкой технологий VMware 1
24.07.2013 Конференция CNews «Виртуализация: опыт и тренды» 1
03.06.2013 Опрос CNews Analytics: внедрение бизнес-приложений сократилось 1
15.04.2013 Zadarma: Облачная АТС в 100 городах России 1
16.01.2013 Определены главные приоритеты ИТ-директоров на 2013 год 1
26.12.2012 Виртуализация в бизнесе: Как сэкономить на «железе» в десятки раз 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: безопасность мобилизует "облака" 1
14.11.2012 Топ-10 приоритетов государственных ИТ-директоров в США 1
03.10.2012 10 наиболее востребованных ИТ-специальностей 2013 г. 1
13.09.2012 Создан SaaS-сервис автоматизированных начислений и взаиморасчетов для ЖКХ 1
31.07.2012 Oracle покупает поставщика решений сетевой виртуализации Xsigo 1
04.07.2012 InterSystems отправляет лаборатории в "облако" 1
22.06.2012 Бизнесу надоели мантры об "облаках" 1
14.05.2012 Виртуализация – 2012: как угнаться за ростом бизнеса 1

Публикаций - 71, упоминаний - 83

Виртуализация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 15
Крок 1220 5
IBM 3544 4
VMware 1829 3
SAP SE 3215 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
Veritas Technologies 74 3
BT Group - British Telecommunications 84 2
Selectel - Селектел 137 2
Google LLC 7154 2
Dell EMC 2405 2
Cisco Systems 2040 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Инфосистемы Джет 675 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Marvel - Марвел КТ 64 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 1
Dynatrace 46 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Nvidia Corp 2024 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия 4 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
NetApp 485 1
Синтерра - Synterra 565 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Denodo Technologies 2 1
E-Ten Information Systems 71 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 21 1
Nuage Networks 7 1
Ростелеком Сибирьтелеком 305 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 1
Huawei 2730 1
Veeam Software 250 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Softline - Софтлайн 1474 1
AMD - Advanced Micro Devices 1672 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Квадра ПАО 7 1
Mitre 10 1 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
Uber 257 1
Castorama - Касторама 16 1
Global CIO 28 1
Деловые Линии ГК 36 1
Май - Российская торговая компания 49 1
РесурсТранс 16 1
SBI Bank 13 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Газпром нефть 382 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Альфа-Банк 1125 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Столичные аптеки 11 1
Uber Technologies 258 1
Уралсиб Банк 389 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 4
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 38 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение 20 1
Умное ЖКХ 12 1
OpenStack 347 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 1
Microsoft Windows приложения 105 1
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 25 1
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 11 1
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 100 1
VMS - Video Management System - Системы управления видеонаблюдением 13 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Thin Provisioning - технология виртуализации систем хранения данных (СХД) 21 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Microsoft Windows 10 6645 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
SQL - Язык программирования 434 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Microsoft Windows 7 1662 2
VMware SDDC Validated Designs 1 1
SUSE CaaS Platform 5 1
Veritas VMware Instant Recovery 1 1
VMware CBT - VMware Changed Block Tracking 3 1
Veritas Backup Exec Capacity 35 1
Veritas NetBackup Appliance 16 1
Symantec NetBackup 49 1
SAP HANA HyperServer 1 1
SAP Mobile Platform 28 1
Oracle Active Data Guard 16 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 1
VMware AirWatch 40 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
HP Elite x - Серия смартфонов 16 1
Epam Digital Workplace 1 1
VMware View 42 1
SAP APO Demand Planning - SAP Advanced Planner and Optimizer 5 1
IBM Storwize 16 1
IBM Flashsystem 14 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
Oracle FlashBack 1 1
Veritas Co-Pilot 1 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 31 1
Ivideon Bridge 4 1
Veritas Enterprise Vault 18 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
SUSE Cloud Application Platform 4 1
VMware vCenter 87 1
Veritas Infoscale 10 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Nvidia GeForce GTX 2067 1
Демидов Михаил 125 2
Васильев Григорий 35 1
Шершнев Георгий 13 1
Агафонова Наталия 35 1
Валчев Стоян 44 1
Савцов Игорь 27 1
Hotard Justin - Хотард Джастин 2 1
Мадани Фарид 11 1
Прохоров Фёдор 78 1
Подуков Игорь 3 1
Теленков Андрей 21 1
Кузьминов Илья 8 1
Ельчинский Сергей 2 1
Марков Сергей 2 1
Колесников Юрий 9 1
Попов Юрий 10 1
Киселев Ярослав 2 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Мельник Антон 5 1
Flatt Paul - Флатт Пол 1 1
Турмыев Сердар 7 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
Вахов Алексей 2 1
Сандомирский Евгений 3 1
Павлов Станислав 4 1
Лебедев Павел 21 1
Корчагин Руслан 22 1
Бахур Владимир 11 1
Аликошвили Георгий 11 1
Щапов Олег 24 1
Кимельман Константин 7 1
Бахалов Алексей 1 1
Островский Владимир 22 1
Мякишева Марина 84 1
Егоров Владимир 52 1
Родионов Дмитрий 20 1
Кушнир Леонид 16 1
Лобанов Герман 2 1
Абуталимов Заур 3 1
Талдыкина Наталья 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 12
Украина 3372 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 4
Беларусь - Белоруссия 2090 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 3
Европа 3759 3
Казахстан - Республика 2632 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Восточная Европа 1679 2
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Япония 2788 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Польша - Республика 829 1
Грузия 691 1
Новая Зеландия 292 1
Европа Западная 614 1
США - Окленд 10 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
CNews Analytics 1990 4
IDC - International Data Corporation 2720 1
Gartner 2192 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 291 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
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