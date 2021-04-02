Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Виртуализация
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 83
Виртуализация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Михаил 125 2
|Васильев Григорий 35 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Валчев Стоян 44 1
|Савцов Игорь 27 1
|Hotard Justin - Хотард Джастин 2 1
|Мадани Фарид 11 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Подуков Игорь 3 1
|Теленков Андрей 21 1
|Кузьминов Илья 8 1
|Ельчинский Сергей 2 1
|Марков Сергей 2 1
|Колесников Юрий 9 1
|Попов Юрий 10 1
|Киселев Ярослав 2 1
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Мельник Антон 5 1
|Flatt Paul - Флатт Пол 1 1
|Турмыев Сердар 7 1
|Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
|Вахов Алексей 2 1
|Сандомирский Евгений 3 1
|Павлов Станислав 4 1
|Лебедев Павел 21 1
|Корчагин Руслан 22 1
|Бахур Владимир 11 1
|Аликошвили Георгий 11 1
|Щапов Олег 24 1
|Кимельман Константин 7 1
|Бахалов Алексей 1 1
|Островский Владимир 22 1
|Мякишева Марина 84 1
|Егоров Владимир 52 1
|Родионов Дмитрий 20 1
|Кушнир Леонид 16 1
|Лобанов Герман 2 1
|Абуталимов Заур 3 1
|Талдыкина Наталья 24 1
|CNews Analytics 1990 4
|IDC - International Data Corporation 2720 1
|Gartner 2192 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru