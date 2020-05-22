Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Smart технологии Смартизация Интеллектуальный технологии
Публикаций - 1237, упоминаний - 1436
Smart технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 3992 59
|Путин Владимир 2498 15
|Шушкин Дмитрий 93 9
|Бусаргин Андрей 23 6
|Сысоев Игорь 36 6
|Коновалов Максим 16 5
|Волож Аркадий 209 5
|Бегун Платон 8 4
|Самошкин Дмитрий 20 4
|Нечаев Владимир 11 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 340 4
|Нащекин Алексей 111 4
|Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 4
|Греф Герман 344 4
|Кириченко Игорь 44 4
|Биккужин Рамиль 12 4
|Рубин Дмитрий 40 4
|Satya Nadella - Сатья Наделла 176 4
|Халин Дмитрий 55 3
|Швецов Владимир 37 3
|Горелкин Антон 35 3
|Лысенко Эдуард 227 3
|Лю Юй 11 3
|Мамут Александр 126 3
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 3
|Собянин Сергей 222 3
|Касперская Наталья 246 3
|Шадаев Максут 439 3
|Чемезов Сергей 134 3
|Орловский Виктор 306 3
|Surak Brad - Сурак Брэд 5 3
|Сирота Юрий 40 3
|Моор Александр 9 3
|Ротенберг Игорь 35 3
|Сыкулев Андрей 67 3
|Евтушенко Олег 125 3
|Хасис Лев 101 3
|Lisa Su - Лиза Су 40 3
|Филатов Андрей 105 3
|Ротенберг Аркадий 45 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru