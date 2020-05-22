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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Smart технологии Смартизация Интеллектуальный технологии



22.05.2020 «Ростелеком» купит российского производителя интеллектуальных транспортных систем
20.05.2020 Резидент «Сколково» зарегистрировал «умную перчатку» для реабилитации после инсульта
19.05.2020 Huawei, Intel и SAP вместе работают над разработкой решений в области интеллектуальных вычислений
26.03.2020 Власти потратят 600 миллионов на «пятое колесо в телеге» - блокчейн, защищающий правообладателей
02.03.2020 Законопроект о регулировании интеллектуальной деятельности грозит катастрофой российским ИТ
19.02.2020 «Почта России» приступила к созданию комплекса интеллектуальной роботизации
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем
20.01.2020 Смартизация
16.01.2020 Zebra Technologies представила новое решение для интеллектуальной автоматизации
16.10.2019 Ростех разработал «умную» систему транспортного видеомониторинга
20.09.2019 Huawei представила стратегию развития интеллектуальных устройств и продуктов с ИИ
18.06.2019 NAUMEN выпустил систему интеллектуальной обработки обращений граждан
08.04.2019 Everest Group признала Abbyy мировым лидером рынка решений для интеллектуальной обработки документов
27.03.2019 «Росэлектроника» представила умную систему управления энергетикой
21.03.2019 Конференция ELMA DAY 2019 будет посвящена офисным роботам и искусственному интеллекту
20.03.2019 Власти строят в России «умную энергетику» с расчетами на блокчейне
16.01.2019 Online Patent объявил о крупном обновлении платформы по управлению объектами интеллектуальной собственности
16.08.2018 Цифровая медицина: здравоохранение в «умном» городе
27.10.2017 Россияне придумали «умную» обувь для инвалидов на платформе SAP
06.10.2016 HID Global представила новые решения для обеспечения безопасности приложений интернета вещей в «умном» здании
25.03.2013 Покупателям не нужны инновации
19.07.2012 «Рикор» запустил «умную» рекламу и «умный» телемагазин
24.01.2012 Esri CIS, Huawei и «Ангстрем» становятся партнерами в сфере реализация концепции Smart Grid для российской энергетики
23.08.2011 Club.CNews (мнение): Мыльный пузырь софтверного бизнеса. Что делать?
01.09.2010 Компания Sharp анонсировала выход новых дисплеев для интеллектуальных зданий
31.10.2007 7 ноября откроется выставка HI-Tech House & Building 2007
24.10.2007 7 ноября состоится Hi-Tech House & Building 2007
05.09.2006 Европейские ученые разрабатывают "умную" рубашку
29.11.2004 Дома без "интеллекта" отомрут

Публикаций - 1237, упоминаний - 1436

Smart технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22153 48
Huawei 3115 39
Google LLC 9946 37
Yandex - Яндекс 4862 37
Samsung Electronics 9188 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8091 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8671 35
Ростех - Ростехнологии 2458 34
Apple Inc 10456 32
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6401 26
Intel Corporation 11096 24
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1097 23
SAP SE 4470 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3844 22
21 век – ТВ - Народный телефон 1090 22
Сбер - Цифровая Платформа 424 21
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 719 20
IBM - International Business Machines Corp 8841 19
Siemens AG - Siemens Group 2276 18
Элемент ГК - Elementec 724 17
Программный продукт ГК 3738 17
Amazon Inc - Amazon.com 2598 16
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 747 16
VK - Mail.ru Group 2970 15
1С-Битрикс - Bitrix 5368 14
Meta - Facebook 4191 14
Sony 6094 13
5614 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1157 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7622 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5385 13
1С-ИжТиСи 5018 11
LG Electronics 3269 11
HP Inc. 5251 11
Cisco Systems 4694 11
Naumen - Наумен 450 11
Philips 1925 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1547 10
Group-IB - Группа информационной безопасности 413 10
Oracle Corporation 5925 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5070 35
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 560 16
АТАК - сеть магазинов 1285 15
Согласие СК 630 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 584 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1616 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2040 11
Netflix - Онлайн-кинотеатр 382 10
Почта России ПАО 1833 10
Точка 794 10
РЖД - Российские железные дороги 1422 9
Газпром нефть 417 9
ГПБ - Газпромбанк 827 9
ИСК - Ижевская строительная компания 616 8
Открытие ФК 2176 6
X5 Group 670 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1652 6
BMW 386 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива 128 5
Лента - Сеть розничной торговли 533 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 817 5
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 279 5
Россети Ленэнерго 223 5
РВК - Российская венчурная компания 523 5
Societe Generale - Росбанк 430 5
Уралсиб Банк 469 5
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 194 4
Uber 280 4
Мосэнергосбыт АО 88 4
Газпром ПАО 900 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 212 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 952 4
Почта Банк 313 4
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 236 4
Связной ГК 1119 4
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 54 3
Открытие ФК - Росгосстрах 261 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 346 3
Норникель - Норильский никель 281 3
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8568 70
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7723 37
Правительство РФ 7300 37
Президент Российской Федерации 3233 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1924 24
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 288 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1282 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3048 13
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1315 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1180 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2109 9
Правоохранительные органы - Спецслужбы - Специальные службы 348 9
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2647 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2188 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2304 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 554 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2424 8
Правительство Москвы 1527 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2101 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 898 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1290 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1558 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2201 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1854 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 501 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 176 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 925 5
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 49 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2336 5
Федеральное казначейство России 1193 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 453 5
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 98 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1558 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 632 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 209 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1009 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 702 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 631 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1074 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1978 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 209 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 167 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 5
Руссофт - Russoft 363 5
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 77 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 248 4
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 8 4
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 6 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2495 3
OIN - Open Invention Network 22 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 3
РСП - Российский союз правообладателей 8 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 198 2
LOT Network 2 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 186 2
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 11 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 246 2
АФТ - Ассоциация Финтех 144 2
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 2
РАО - Российское Авторское Общество 13 2
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 26 2
Талант и успех - Общественный фонд 12 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 2 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 59 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
OLPC - One Laptop per Child 80 1
OpenChain 1 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 14 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
4CIO 16 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 29 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 585 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 189 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 11606 216
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 16879 204
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5926 168
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33045 161
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 5102 107
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2223 102
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 2111 95
Сервер - Серверные платформы 4404 75
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7896 71
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4917 67
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MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 1432 63
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25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 1954 57
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 3127 55
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10312 55
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8603 53
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 5151 53
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 4205 52
Big Data - Большие данные 2571 50
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7283 47
Умные платформы 856 44
ОС - Операционная система - OS - Operating system 2741 44
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3358 44
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6402 43
Автоматизация 1266 43
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1552 43
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1133 42
5G - Пятое поколение мобильной связи 1855 41
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5607 37
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 1398 35
Мобильное приложение - Mobile app 3332 35
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4398 34
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 583 33
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6962 32
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 747 32
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 1091 31
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2999 28
Google Android 11745 54
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 1049 35
Apple iOS 6320 31
Microsoft Windows 10 11275 28
LG 75SM99 712 23
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 467 20
Apple iPhone - серия смартфонов 6036 20
Linux OS 7504 19
Google Play - Google Store - Android Market 2676 18
Microsoft Azure 1246 17
ЭОС Дело СЭД 2251 17
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5216 16
Apple iPhone 6 1193 14
Google YouTube - Видеохостинг 2211 13
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2181 12
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 284 12
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 334 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1327 10
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 732 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1977 10
Apple - App Store 2387 9
Apple iPad 3584 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1504 8
Apple Siri - Голосовой помощник 335 8
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 316 8
Huawei Kunpeng ARM-процессор 52 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1357 8
Microsoft Office 365 819 7
Abbyy FlexiCapture 137 7
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 199 7
Google Android TV 194 6
Corning Gorilla Glass 589 6
Microsoft Office 3201 6
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 48 6
WhatsApp Messenger 716 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1020 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 513 6
Microsoft Office Word 582 6
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1226 6
Microsoft Cortana 144 6
Исанин Антон 3992 59
Путин Владимир 2498 15
Шушкин Дмитрий 93 9
Бусаргин Андрей 23 6
Сысоев Игорь 36 6
Коновалов Максим 16 5
Волож Аркадий 209 5
Бегун Платон 8 4
Самошкин Дмитрий 20 4
Нечаев Владимир 11 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 340 4
Нащекин Алексей 111 4
Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 4
Греф Герман 344 4
Кириченко Игорь 44 4
Биккужин Рамиль 12 4
Рубин Дмитрий 40 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 4
Халин Дмитрий 55 3
Швецов Владимир 37 3
Горелкин Антон 35 3
Лысенко Эдуард 227 3
Лю Юй 11 3
Мамут Александр 126 3
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 3
Собянин Сергей 222 3
Касперская Наталья 246 3
Шадаев Максут 439 3
Чемезов Сергей 134 3
Орловский Виктор 306 3
Surak Brad - Сурак Брэд 5 3
Сирота Юрий 40 3
Моор Александр 9 3
Ротенберг Игорь 35 3
Сыкулев Андрей 67 3
Евтушенко Олег 125 3
Хасис Лев 101 3
Lisa Su - Лиза Су 40 3
Филатов Андрей 105 3
Ротенберг Аркадий 45 3
Россия - Российская федерация - РФ 103208 386
Того - Тоголезская Республика 15310 199
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32316 118
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44726 108
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12697 60
Европа 10430 51
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12759 46
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11072 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12006 30
Германия - Федеративная Республика 8379 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12342 28
Япония 9587 28
Азия - Азиатский регион 3619 19
Южная Корея - Республика 3955 18
Франция - Французская Республика 5442 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2936 15
Китай - Тайвань 1779 14
Земля - планета Солнечной системы 7013 13
Великобритания - Лондон 1998 13
Канада 3129 11
Сингапур - Республика 1560 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5128 11
Индия - Республика 4186 10
Россия - СФО - Новосибирск 3186 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2629 10
Америка 1955 9
Италия - Итальянская Республика 3130 8
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1251 8
Ближний Восток 2533 8
Америка Северная 2636 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2066 8
Австралия - Австралийский Союз 2718 8
Нидерланды 2129 7
Европа Восточная 2895 7
США - Калифорния 3361 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1910 7
Бразилия - Федеративная Республика 1921 7
Испания - Королевство 2788 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2057 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1586 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 7474 114
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 7784 105
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6759 93
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление 3770 90
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2402 77
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура 1977 65
Финансовый сектор - Банковский сектор экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 5492 52
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 2492 37
Образование - Наука - Научная деятельность 2847 37
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GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
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TM Capital 1 1
Keypoint Intelligence 7 1
Synergy Research Group 39 1
Oxford Economics 12 1
Fortune Global 100 138 1
Pew Research Center - Women and Men in STEM Often at Odds Over Workplace Equity 1 1
Buyers Laboratory 10 1
ACG Research 8 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 11 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 596 10
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 219 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 560 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1138 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 213 5
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 88 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 155 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 231 4
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 56 3
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 62 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 349 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 382 3
Академгородок Новосибирск 76 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 2
РАН - Российская академия наук 1302 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 208 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 17 2
СевГУ - Севастопольский государственный университет 7 2
Сириус - Образовательный центр 118 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 175 2
Сколково МШУ - Московская школа управления 20 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 2
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 5 1
Минпромторг РФ - ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 3 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 22 1
Алгоритмика - Международная школа программирования 16 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 49 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 22 1
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ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
Лейпцигский университет - Universität Leipzig 9 1
University of Toronto - Университет Торонто 94 1
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ИТМО Национальный центр когнитивных разработок 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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