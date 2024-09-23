«Ростелеком» остановил развитие интеллектуальной транспортной системы за 274 миллиона лена по жалобе ПАО «Ростелеком». Объектом закупки стало выполнение работ по развитию (модернизации) интеллектуальной транспортной системы во Владивостокской городской агломерации. Работы пройду

«Систэм Электрик» и SberDevices представили первые умные устройства в рамках партнерства Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) и SberDevices представили первые умные устройства, созданные в рамках сотрудничества. Новая серия получила название AtlasDesign Smart. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик». В линейку вошли одноклавишный и дву

Северная Осетия получит цифровую инфраструктуру для управления объектами интеллектуальной собственности ожет быть реализован пилотный проект по кредитованию инновационного и креативного бизнеса под залог интеллектуальной собственности. Соответствующие пункты содержатся в соглашении между республи

Сбербанк выпустил суперполезное умное устройство, которое не даст замерзнуть зимой. Цена ка лишен модулей Bluetooth и Wi-Fi – по крайней мере, в спецификациях на сайте разработчиков они не упомянуты. Зато есть поддержка протокола Zigbee, на который делают ставку все крупные производители умных устройств, в том числе и «Яндекс», и который позволяет гаджетам взаимодействовать между собой без подключения к интернету. В этой связи для управления терморегулятором потребуется докупит

Умными устройствами EKF можно управлять голосом благодаря интеграции с умным домом Sber ренд EKF объявляет о партнерстве со SberDevices. Благодаря интеграции с умным домом Sber, владельцы умных устройств EKF смогут управлять ими голосом – при помощи виртуального ассистента «Салют»

Татарстанцы смогут звонить на телефоны через умную колонку МТС совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через его умную колонку. Теперь абоненты МТС в Татарстане и других российских регионах смогут звонить со смарт-колонок на номера любых операторов по своему текущему тарифу и принимать вызовы. Об этом CNe

Звонить через умную колонку смогут абоненты МТС в Новосибирске а функцию звонков через умную колонку. Теперь абоненты МТС в Новосибирской области смогут звонить с умных устройств на номера любых операторов и принимать вызовы. Чтобы позвонить через колонку,

VK планирует обновить линейку умных устройств — компания работает над новыми девайсами % год к году. Команды «Маруси» и «VK Капсулы» с 2023 г. начали объединение в единое направление, которое развивает контентные и рекомендательные системы во всех сервисах VK, искусственный интеллект и умные устройства. В мае 2024 г. были запущены продажи «VK Капсул» в Белоруссии, а в июле 2024 г. — новая функциональность: «Маруся» научилась читать статьи из «Дзена».

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома й в комплект конденсатор, это нужно для предотвращения мерцания светодиодных ламп.Итоги и стоимость Смарт-устройства от EKF позволяют обустроить умный дом и организовать высокий уровень комфорт

«Алиса» в июле: новый ТВ-плеер и сетка каналов на телевизорах с YaOS, поддержка новых вентиляторов в умном доме и многое другое Вышло июльское обновление «Алисы» и умных устройств «Яндекса». Чтобы не проспать самолёт на море или запись к врачу, теперь можно заранее попросить «Алису» разбудить вас в нужный день. Теперь она умеет ставить будильники не тольк

Провайдер «Дом.ру» запустил интернет-магазин умных устройств и роутеров и не только. На сайте есть подробная информация о технических характеристиках устройств, инструкции, а также полезные статьи и обзоры от экспертов «Дом.ру». Дом.ру «Дом.ру» запустил интернет-магазин умных устройств и роутеров Помимо вкладки с отзывами, на сайте интернет-магазина доступна отдельная вкладка с вопросами. Можно задать уточняющий вопрос специалистам техподдержки до покупки гадж

Ученые Пермского Политеха разрабатывают «умную» кнопку для оптимизации производственных процессов ументов. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Разработка проводится в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». ПНИПУ Ученые Пермского Политеха разрабатывают «умную» кнопку для оптимизации производственных процессов Станки с ЧПУ широко используют во многих отраслях промышленности для выполнения различных операций обработки материалов, например, фрезе

Продукты «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) обогатились интеллектуальными сервисами g, а обучение ML-моделей происходит автоматически и в прозрачном для пользователей режиме. Развитие интеллектуальных сервисов и включение их в контур классических систем автоматизации — часть п

МТС обеспечит новосибирцев интеллектуальным учетом электроэнергии МТС обеспечила интеллектуальной системой учета электроэнергии «Новосибирскэнергосбыт». Платформу создали на базе облачной инфраструктуры МТС. В течение трех лет МТС установит и обеспечит эксплуатацию 86,4 тыс

«Яндекс» назначил новых технических директоров в команде «Алисы» и умных устройств и в блоке международного «Поиска» Техническим директором «Алисы» и умных устройств «Яндекса» назначен Дмитрий Липин, работавший на той же позиции в Yandex Platform Engineering — это внутренняя платформа, которую использует каждый разработчик в «Яндексе». В нов

Представлен новый российский дистрибьютор интеллектуальных систем хранения LoxTop – «АРМО-Системы» м, обеззараживающей УФ-лампой и т.д. Защищенный доступ к ключу или ячейке камеры хранения можно реализовать с использованием RFID-карты или ПИН-кода. При этом фиксация ключей осуществляется с помощью интеллектуальных брелоков, оснащенных чипом с уникальным идентификатором, данные с которого электронная ключница использует для проверки и идентификации ключа каждый раз, когда необходимо извле

ДКС выбрал Ujin в качестве партнера для производства линейки премиальных «умных устройств» «Юникорн», разработчик платформы для умных зданий Ujin OS, договорились о производстве премиальных «умных устройств», интегрированных на платформу Ujin. Об этом CNews сообщили представители Uji

Сервис интеллектуальной авторизации «Газпром ID» стал доступен для входа в личный кабинет «Мой газ» компании «Газпром межрегионгаз» Сервис интеллектуальной авторизации пользователей «Газпром ID» экосистемы «Газпром» теперь можно использовать для регистрации и входа в личный кабинет абонента – «Мой газ» – компании «Газпром межрегио

78% россиян верят, что система умного дома будет устанавливаться чаще 75% владельцев умных устройств согласились бы заменить все бытовые приборы умными, а 91% верят в перспективы

Исследование «Лаборатории Касперского»: каждый второй россиянин хотел бы жить в умном городе Более половины (54%) россиян хотели бы пожить в умном городе — временно или на постоянной основе. Таковы данные исследования «Лаборатории Кас

«Ростех» представил разведывательный комплекс с интеллектуальной видеоаналитикой для поиска объектов «Блокпост» холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» позволяет автоматически обнаруживать и определять координаты объектов на расстоянии до 5 км. В его состав входят мини-БПЛА с тепловизором и система интеллектуальной видеоаналитики с VR-очками для получения изображения в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха». Разведывательный тепловизионный комплекс «Блокп

Россияне отбирают товарный знак у Ericsson. На него приходилась половина базовых станций страны ого оборудования, так и программного обеспечения (ПО), которое позволяет сети в стране функционировать. Заседание должно пройти 6 мая 2024 г. В качестве третьего лица привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). В «Русклимате» изданию «Коммерсант» не предоставили комментарии, однако в Ericsson подтвердили, что знают об иске в начале апреля 2024 г., также отка

Бизнес назвал значительные препятствия на пути эффективной защиты интеллектуальной собственности в России Более половины (56%) представителей отечественного бизнес-сообщества понимают важность охраны интеллектуальной собственности, и регистрируют ее. При этом несмотря на осознание российским бизнесом значимости защиты прав на интеллектуальную собственность и патентование, только в 31% компа

В России появилось первое комплексное решение для защиты интеллектуальных систем учета электрической энергии с применением средств криптографической защиты информации ета электрической энергии (мощности)» установлены требования по защите информации, обрабатываемой в интеллектуальной системе учета электрической энергии (ИСУЭ), от несанкционированного доступа

Производитель микроэлектроники из ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовал 16 объектов интеллектуальной собственности в 2023 году Компания – резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – завод «Микрон» – зарегистрировала 16 объектов интеллектуальной собственности в 2023 г. Это в два раза больше, чем в 2022 г.. В числе разработок – первый импортозамещающий российский RISC-V микроконтроллер. Об этом сообщил министр правитель

Более половины юристов России уверены, что низкий уровень защиты интеллектуальной собственности в стране является главным препятствием для развития креативных индустрий в России Более половины юристов России (58,3%) считают низкий уровень правовой защиты интеллектуальной собственности главным препятствием для развития креативных индустрий в стране. Об этом говорится в совместном исследовании онлайн-школ Moscow Digital School, Bang Bang Educatio

Количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России в 2023 году увеличилось на 21% В 2023 г. количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России выросло на 21% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 52,62 тыс. Об этом говорится в исследовании юридической компании ЭБР и образовательно

«Яндекс Путешествия» запустили первую умную камеру для путешественников «Яндекс Путешествия» добавили в свое приложение умную камеру, с помощью которой пользователи смогут узнать, какая перед ними достопримечательность или интересный экспонат. Умная камера умеет определять практически любые объекты — от памятник

Половина жителей городов-миллионников пользуется устройствами умного дома , на втором — стремление сделать дом безопасным местом (17%). На третьем месте среди причин покупки умных устройств — желание быть модным и попробовать новые технологии. Так ответили 11% опроше

XGIMI представила технологию интеллектуальной адаптации экрана ISA 3.0 Международный производитель домашних проекторов XGIMI представил ISA 3.0 (Intelligent Screen Adaptation) — новую технологию интеллектуальной адаптации экрана. Решение было создано специально для проектора XGIMI HORIZON Ultra, анонсированного на выставке IFA 2023 и недавно появившегося на рынке России. Об этом CNews

«Систэм Электрик» запустила линейку интеллектуальных устройств защиты электродвигателей SystemePact MFS Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) дополнила предложение пускорегулирующей аппаратуры SystemePact M интеллектуальными устройствами управления и защиты SystemePact MFS. SystemePact MFS – это многофункциональные устройства, совмещающие возможности автоматического выключателя, контактора, реле з

В Нижнем Новгороде в шесть раз вырос спрос на умные устройства для бизнеса лями через видеомодуль и просматривать данные с видеокамер через мобильное приложение. Еще около 5% умных устройств внедряется в системы защиты от протечек, устройства сбора и передачи данных,

«Лаборатория Касперского», МСК «БЛ групп» и «Инспарк» объединяют усилия для создания кибериммунной городской инфраструктуры освещения и интеллектуальных транспортных систем создании кибериммунного решения — контроллера IoT. А на уровне центра обработки данных и дэшбордов интеллектуальной системы для их защиты будут использоваться корпоративные решения «Лаборатори

«Тинькофф» запустил первую умную финансовую камеру «Тинькофф» разработал и запустил первую на российском банковском рынке умную финансовую камеру. Она способна распознавать самые разные предметы и объекты — от финансовой информации до живых существ, например, собак и кошек, и делать пожертвования в фонды помощи бе

SL Soft представила решения для интеллектуальной автоматизации на CNews FORUM 2023 для управления цифровыми документами и контентом на всех этапах жизненного цикла; ROBIN - платформа интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов со встроенными цифровыми ассистентами (RPA, ч

Решение для интеллектуальной обработки информации ContentCapture стало кросс-платформенным Компания Content AI, российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, выпустила новую кросс-платформенную версию своего флагманского продукта ContentCapture 14. Об этом CNews сообщили представители Content AI. В новом релизе

Решения Content AI для интеллектуальной обработки информации включены в репозиторий ассоциации «Финтех» Российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI включил свои флагманские продукты в репозито

В России катастрофа с Xiaomi. Умные устройства больше не работают, серверы недоступны, сломалась вся экосистема Xiaomi сломалась по-крупному В России внезапный крупномасштабный сбой всей экосистемы компании Xiaomi. По всей стране владельцы устройств китайской компании жалуются на невозможность подключиться к умным устройствам компании. В частности, перестало работать фирменное приложение Mi Home – центр управления всей домашней электроникой Xiaomi, а также носимых устройств. Примечательно, что у не

Татьяна Славкина - Татьяна Славкина, Cloud.ru: Мы внедрили умную языковую модель, которая позволяет экономить до 20% рабочего времени нашим подсчетам такая автоматизация поможет повысить продуктивность до 10%. Кажется немного, но в масштабе большой компании это существенно. Для маркетинга, ИТ и в целом всех наших коллег мы внедрили умную языковую модель, которая в ряде сценариев позволяет экономить до 20% рабочего времени. Где-то она автоматизирует рутинную работу, например – позволяет мгновенно суммаризировать текст, нап