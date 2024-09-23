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Smart технологии Смартизация Интеллектуальные технологии



23.09.2024 «Ростелеком» остановил развитие интеллектуальной транспортной системы за 274 миллиона

лена по жалобе ПАО «Ростелеком». Объектом закупки стало выполнение работ по развитию (модернизации) интеллектуальной транспортной системы во Владивостокской городской агломерации. Работы пройду
20.09.2024 «Систэм Электрик» и SberDevices представили первые умные устройства в рамках партнерства

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) и SberDevices представили первые умные устройства, созданные в рамках сотрудничества. Новая серия получила название AtlasDesign Smart. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик». В линейку вошли одноклавишный и дву
19.09.2024 Северная Осетия получит цифровую инфраструктуру для управления объектами интеллектуальной собственности

ожет быть реализован пилотный проект по кредитованию инновационного и креативного бизнеса под залог интеллектуальной собственности. Соответствующие пункты содержатся в соглашении между республи
16.09.2024 Сбербанк выпустил суперполезное умное устройство, которое не даст замерзнуть зимой. Цена

ка лишен модулей Bluetooth и Wi-Fi – по крайней мере, в спецификациях на сайте разработчиков они не упомянуты. Зато есть поддержка протокола Zigbee, на который делают ставку все крупные производители умных устройств, в том числе и «Яндекс», и который позволяет гаджетам взаимодействовать между собой без подключения к интернету. В этой связи для управления терморегулятором потребуется докупит
09.09.2024 Умными устройствами EKF можно управлять голосом благодаря интеграции с умным домом Sber

ренд EKF объявляет о партнерстве со SberDevices. Благодаря интеграции с умным домом Sber, владельцы умных устройств EKF смогут управлять ими голосом – при помощи виртуального ассистента «Салют»
06.09.2024 Татарстанцы смогут звонить на телефоны через умную колонку

МТС совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через его умную колонку. Теперь абоненты МТС в Татарстане и других российских регионах смогут звонить со смарт-колонок на номера любых операторов по своему текущему тарифу и принимать вызовы. Об этом CNe
05.09.2024 Звонить через умную колонку смогут абоненты МТС в Новосибирске

а функцию звонков через умную колонку. Теперь абоненты МТС в Новосибирской области смогут звонить с умных устройств на номера любых операторов и принимать вызовы. Чтобы позвонить через колонку,
05.08.2024 VK планирует обновить линейку умных устройств — компания работает над новыми девайсами

% год к году. Команды «Маруси» и «VK Капсулы» с 2023 г. начали объединение в единое направление, которое развивает контентные и рекомендательные системы во всех сервисах VK, искусственный интеллект и умные устройства. В мае 2024 г. были запущены продажи «VK Капсул» в Белоруссии, а в июле 2024 г. — новая функциональность: «Маруся» научилась читать статьи из «Дзена».
01.08.2024 Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

й в комплект конденсатор, это нужно для предотвращения мерцания светодиодных ламп.Итоги и стоимость Смарт-устройства от EKF позволяют обустроить умный дом и организовать высокий уровень комфорт
31.07.2024 «Алиса» в июле: новый ТВ-плеер и сетка каналов на телевизорах с YaOS, поддержка новых вентиляторов в умном доме и многое другое

Вышло июльское обновление «Алисы» и умных устройств «Яндекса». Чтобы не проспать самолёт на море или запись к врачу, теперь можно заранее попросить «Алису» разбудить вас в нужный день. Теперь она умеет ставить будильники не тольк
24.07.2024 Провайдер «Дом.ру» запустил интернет-магазин умных устройств и роутеров

и не только. На сайте есть подробная информация о технических характеристиках устройств, инструкции, а также полезные статьи и обзоры от экспертов «Дом.ру». Дом.ру «Дом.ру» запустил интернет-магазин умных устройств и роутеров Помимо вкладки с отзывами, на сайте интернет-магазина доступна отдельная вкладка с вопросами. Можно задать уточняющий вопрос специалистам техподдержки до покупки гадж
11.07.2024 Ученые Пермского Политеха разрабатывают «умную» кнопку для оптимизации производственных процессов

ументов. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Разработка проводится в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». ПНИПУ Ученые Пермского Политеха разрабатывают «умную» кнопку для оптимизации производственных процессов Станки с ЧПУ широко используют во многих отраслях промышленности для выполнения различных операций обработки материалов, например, фрезе
10.07.2024 Продукты «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) обогатились интеллектуальными сервисами

g, а обучение ML-моделей происходит автоматически и в прозрачном для пользователей режиме. Развитие интеллектуальных сервисов и включение их в контур классических систем автоматизации — часть п
09.07.2024 МТС обеспечит новосибирцев интеллектуальным учетом электроэнергии

МТС обеспечила интеллектуальной системой учета электроэнергии «Новосибирскэнергосбыт». Платформу создали на базе облачной инфраструктуры МТС. В течение трех лет МТС установит и обеспечит эксплуатацию 86,4 тыс
05.07.2024 «Яндекс» назначил новых технических директоров в команде «Алисы» и умных устройств и в блоке международного «Поиска»

Техническим директором «Алисы» и умных устройств «Яндекса» назначен Дмитрий Липин, работавший на той же позиции в Yandex Platform Engineering — это внутренняя платформа, которую использует каждый разработчик в «Яндексе». В нов
06.06.2024 Представлен новый российский дистрибьютор интеллектуальных систем хранения LoxTop – «АРМО-Системы»

м, обеззараживающей УФ-лампой и т.д. Защищенный доступ к ключу или ячейке камеры хранения можно реализовать с использованием RFID-карты или ПИН-кода. При этом фиксация ключей осуществляется с помощью интеллектуальных брелоков, оснащенных чипом с уникальным идентификатором, данные с которого электронная ключница использует для проверки и идентификации ключа каждый раз, когда необходимо извле
31.05.2024 ДКС выбрал Ujin в качестве партнера для производства линейки премиальных «умных устройств»

«Юникорн», разработчик платформы для умных зданий Ujin OS, договорились о производстве премиальных «умных устройств», интегрированных на платформу Ujin. Об этом CNews сообщили представители Uji
13.05.2024 Сервис интеллектуальной авторизации «Газпром ID» стал доступен для входа в личный кабинет «Мой газ» компании «Газпром межрегионгаз»

Сервис интеллектуальной авторизации пользователей «Газпром ID» экосистемы «Газпром» теперь можно использовать для регистрации и входа в личный кабинет абонента – «Мой газ» – компании «Газпром межрегио
07.05.2024 78% россиян верят, что система умного дома будет устанавливаться чаще

75% владельцев умных устройств согласились бы заменить все бытовые приборы умными, а 91% верят в перспективы
25.04.2024 Исследование «Лаборатории Касперского»: каждый второй россиянин хотел бы жить в умном городе

Более половины (54%) россиян хотели бы пожить в умном городе — временно или на постоянной основе. Таковы данные исследования «Лаборатории Кас
18.04.2024 «Ростех» представил разведывательный комплекс с интеллектуальной видеоаналитикой для поиска объектов

«Блокпост» холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» позволяет автоматически обнаруживать и определять координаты объектов на расстоянии до 5 км. В его состав входят мини-БПЛА с тепловизором и система интеллектуальной видеоаналитики с VR-очками для получения изображения в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха». Разведывательный тепловизионный комплекс «Блокп
04.04.2024 Россияне отбирают товарный знак у Ericsson. На него приходилась половина базовых станций страны

ого оборудования, так и программного обеспечения (ПО), которое позволяет сети в стране функционировать. Заседание должно пройти 6 мая 2024 г. В качестве третьего лица привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). В «Русклимате» изданию «Коммерсант» не предоставили комментарии, однако в Ericsson подтвердили, что знают об иске в начале апреля 2024 г., также отка
28.03.2024 Бизнес назвал значительные препятствия на пути эффективной защиты интеллектуальной собственности в России

Более половины (56%) представителей отечественного бизнес-сообщества понимают важность охраны интеллектуальной собственности, и регистрируют ее. При этом несмотря на осознание российским бизнесом значимости защиты прав на интеллектуальную собственность и патентование, только в 31% компа
06.03.2024 В России появилось первое комплексное решение для защиты интеллектуальных систем учета электрической энергии с применением средств криптографической защиты информации

ета электрической энергии (мощности)» установлены требования по защите информации, обрабатываемой в интеллектуальной системе учета электрической энергии (ИСУЭ), от несанкционированного доступа

05.03.2024 Производитель микроэлектроники из ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовал 16 объектов интеллектуальной собственности в 2023 году

Компания – резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – завод «Микрон» – зарегистрировала 16 объектов интеллектуальной собственности в 2023 г. Это в два раза больше, чем в 2022 г.. В числе разработок – первый импортозамещающий российский RISC-V микроконтроллер. Об этом сообщил министр правитель
12.02.2024 Более половины юристов России уверены, что низкий уровень защиты интеллектуальной собственности в стране является главным препятствием для развития креативных индустрий в России

Более половины юристов России (58,3%) считают низкий уровень правовой защиты интеллектуальной собственности главным препятствием для развития креативных индустрий в стране. Об этом говорится в совместном исследовании онлайн-школ Moscow Digital School, Bang Bang Educatio
09.02.2024 Количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России в 2023 году увеличилось на 21%

В 2023 г. количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России выросло на 21% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 52,62 тыс. Об этом говорится в исследовании юридической компании ЭБР и образовательно
31.01.2024 «Яндекс Путешествия» запустили первую умную камеру для путешественников

«Яндекс Путешествия» добавили в свое приложение умную камеру, с помощью которой пользователи смогут узнать, какая перед ними достопримечательность или интересный экспонат. Умная камера умеет определять практически любые объекты — от памятник
16.01.2024 Половина жителей городов-миллионников пользуется устройствами умного дома

, на втором — стремление сделать дом безопасным местом (17%). На третьем месте среди причин покупки умных устройств — желание быть модным и попробовать новые технологии. Так ответили 11% опроше
28.12.2023 XGIMI представила технологию интеллектуальной адаптации экрана ISA 3.0

Международный производитель домашних проекторов XGIMI представил ISA 3.0 (Intelligent Screen Adaptation) — новую технологию интеллектуальной адаптации экрана. Решение было создано специально для проектора XGIMI HORIZON Ultra, анонсированного на выставке IFA 2023 и недавно появившегося на рынке России. Об этом CNews

27.12.2023 «Систэм Электрик» запустила линейку интеллектуальных устройств защиты электродвигателей SystemePact MFS

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) дополнила предложение пускорегулирующей аппаратуры SystemePact M интеллектуальными устройствами управления и защиты SystemePact MFS. SystemePact MFS – это многофункциональные устройства, совмещающие возможности автоматического выключателя, контактора, реле з
11.12.2023 В Нижнем Новгороде в шесть раз вырос спрос на умные устройства для бизнеса

лями через видеомодуль и просматривать данные с видеокамер через мобильное приложение. Еще около 5% умных устройств внедряется в системы защиты от протечек, устройства сбора и передачи данных,

08.12.2023 «Лаборатория Касперского», МСК «БЛ групп» и «Инспарк» объединяют усилия для создания кибериммунной городской инфраструктуры освещения и интеллектуальных транспортных систем

создании кибериммунного решения — контроллера IoT. А на уровне центра обработки данных и дэшбордов интеллектуальной системы для их защиты будут использоваться корпоративные решения «Лаборатори
05.12.2023 «Тинькофф» запустил первую умную финансовую камеру

«Тинькофф» разработал и запустил первую на российском банковском рынке умную финансовую камеру. Она способна распознавать самые разные предметы и объекты — от финансовой информации до живых существ, например, собак и кошек, и делать пожертвования в фонды помощи бе
30.11.2023 SL Soft представила решения для интеллектуальной автоматизации на CNews FORUM 2023

для управления цифровыми документами и контентом на всех этапах жизненного цикла; ROBIN - платформа интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов со встроенными цифровыми ассистентами (RPA, ч
27.11.2023 Решение для интеллектуальной обработки информации ContentCapture стало кросс-платформенным

Компания Content AI, российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, выпустила новую кросс-платформенную версию своего флагманского продукта ContentCapture 14. Об этом CNews сообщили представители Content AI. В новом релизе
30.10.2023 Решения Content AI для интеллектуальной обработки информации включены в репозиторий ассоциации «Финтех»

Российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI включил свои флагманские продукты в репозито
05.10.2023 В России катастрофа с Xiaomi. Умные устройства больше не работают, серверы недоступны, сломалась вся экосистема

Xiaomi сломалась по-крупному В России внезапный крупномасштабный сбой всей экосистемы компании Xiaomi. По всей стране владельцы устройств китайской компании жалуются на невозможность подключиться к умным устройствам компании. В частности, перестало работать фирменное приложение Mi Home – центр управления всей домашней электроникой Xiaomi, а также носимых устройств. Примечательно, что у не
28.09.2023 Татьяна Славкина -

Татьяна Славкина, Cloud.ru: Мы внедрили умную языковую модель, которая позволяет экономить до 20% рабочего времени

нашим подсчетам такая автоматизация поможет повысить продуктивность до 10%. Кажется немного, но в масштабе большой компании это существенно. Для маркетинга, ИТ и в целом всех наших коллег мы внедрили умную языковую модель, которая в ряде сценариев позволяет экономить до 20% рабочего времени. Где-то она автоматизирует рутинную работу, например – позволяет мгновенно суммаризировать текст, нап
26.09.2023 ГК «Солар»: С начала 2023 г. количество атак на умные устройства возросло на 50%

ь. И именно их в большом количестве и с разных IP-адресов обеспечивает армия ботов. «Обезопасить процесс управления IoT-устройствами пользователям поможет соблюдение простых правил. Если вы покупаете умное устройство с удаленным управлением, на котором имеется логин и пароль доступа, в первую очередь необходимо сменить их с дефолтных на сложные, чтобы минимизировать риски взлома. Также необ

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НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 25
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 91 24
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 297 22
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 22
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 21
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 236 20
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 251 19
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 284 19
Единая Россия - Политическая партия 289 18
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 15
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 128 14
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 251 13
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 204 13
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 238 13
ASF - Apache Software Foundation 202 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 251 10
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 9
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 8
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 100 8
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 107 8
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 61 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 8
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 8
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 8
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 8
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 64 7
Русский Щит - ассоциация 39 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 7
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 6
OIN - Open Invention Network 22 6
ЛДПР 105 6
Linux Foundation 182 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63266 2970
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48298 2472
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20463 1213
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23582 1005
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23588 981
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28891 946
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17914 938
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26005 787
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5651 768
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24689 745
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27504 680
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10753 605
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Google Android 13797 422
Microsoft Windows 15442 344
Linux OS 9637 282
Apple iOS 7597 224
Microsoft Windows 2000 8660 180
Apple iPhone 6 4861 161
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1015 158
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4986 154
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Apple iPhone - серия смартфонов 7000 148
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2688 138
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4202 131
Microsoft Office 3665 112
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 569 111
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Apple - App Store 2841 78
Microsoft Azure 1393 78
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Apple Mac - Apple Macintosh 2963 47
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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 217 13
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 225 12
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 131 11
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 203 10
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 184 10
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 138 10
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 195 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 311 10
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 158 10
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 264 9
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 169 9
ТГУ - Томский государственный университет 167 9
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 269 9
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 17 9
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 282 8
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