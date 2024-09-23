Smart технологии Смартизация Интеллектуальные технологии
|23.09.2024
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«Ростелеком» остановил развитие интеллектуальной транспортной системы за 274 миллиона
лена по жалобе ПАО «Ростелеком». Объектом закупки стало выполнение работ по развитию (модернизации) интеллектуальной транспортной системы во Владивостокской городской агломерации. Работы пройду
|20.09.2024
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«Систэм Электрик» и SberDevices представили первые умные устройства в рамках партнерства
Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) и SberDevices представили первые умные устройства, созданные в рамках сотрудничества. Новая серия получила название AtlasDesign Smart. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик». В линейку вошли одноклавишный и дву
|19.09.2024
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Северная Осетия получит цифровую инфраструктуру для управления объектами интеллектуальной собственности
ожет быть реализован пилотный проект по кредитованию инновационного и креативного бизнеса под залог интеллектуальной собственности. Соответствующие пункты содержатся в соглашении между республи
|16.09.2024
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Сбербанк выпустил суперполезное умное устройство, которое не даст замерзнуть зимой. Цена
ка лишен модулей Bluetooth и Wi-Fi – по крайней мере, в спецификациях на сайте разработчиков они не упомянуты. Зато есть поддержка протокола Zigbee, на который делают ставку все крупные производители умных устройств, в том числе и «Яндекс», и который позволяет гаджетам взаимодействовать между собой без подключения к интернету. В этой связи для управления терморегулятором потребуется докупит
|09.09.2024
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Умными устройствами EKF можно управлять голосом благодаря интеграции с умным домом Sber
ренд EKF объявляет о партнерстве со SberDevices. Благодаря интеграции с умным домом Sber, владельцы умных устройств EKF смогут управлять ими голосом – при помощи виртуального ассистента «Салют»
|06.09.2024
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Татарстанцы смогут звонить на телефоны через умную колонку
МТС совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через его умную колонку. Теперь абоненты МТС в Татарстане и других российских регионах смогут звонить со смарт-колонок на номера любых операторов по своему текущему тарифу и принимать вызовы. Об этом CNe
|05.09.2024
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Звонить через умную колонку смогут абоненты МТС в Новосибирске
а функцию звонков через умную колонку. Теперь абоненты МТС в Новосибирской области смогут звонить с умных устройств на номера любых операторов и принимать вызовы. Чтобы позвонить через колонку,
|05.08.2024
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VK планирует обновить линейку умных устройств — компания работает над новыми девайсами
% год к году. Команды «Маруси» и «VK Капсулы» с 2023 г. начали объединение в единое направление, которое развивает контентные и рекомендательные системы во всех сервисах VK, искусственный интеллект и умные устройства. В мае 2024 г. были запущены продажи «VK Капсул» в Белоруссии, а в июле 2024 г. — новая функциональность: «Маруся» научилась читать статьи из «Дзена».
|01.08.2024
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Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома
й в комплект конденсатор, это нужно для предотвращения мерцания светодиодных ламп.Итоги и стоимость Смарт-устройства от EKF позволяют обустроить умный дом и организовать высокий уровень комфорт
|31.07.2024
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«Алиса» в июле: новый ТВ-плеер и сетка каналов на телевизорах с YaOS, поддержка новых вентиляторов в умном доме и многое другое
Вышло июльское обновление «Алисы» и умных устройств «Яндекса». Чтобы не проспать самолёт на море или запись к врачу, теперь можно заранее попросить «Алису» разбудить вас в нужный день. Теперь она умеет ставить будильники не тольк
|24.07.2024
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Провайдер «Дом.ру» запустил интернет-магазин умных устройств и роутеров
и не только. На сайте есть подробная информация о технических характеристиках устройств, инструкции, а также полезные статьи и обзоры от экспертов «Дом.ру». Дом.ру «Дом.ру» запустил интернет-магазин умных устройств и роутеров Помимо вкладки с отзывами, на сайте интернет-магазина доступна отдельная вкладка с вопросами. Можно задать уточняющий вопрос специалистам техподдержки до покупки гадж
|11.07.2024
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Ученые Пермского Политеха разрабатывают «умную» кнопку для оптимизации производственных процессов
ументов. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Разработка проводится в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». ПНИПУ Ученые Пермского Политеха разрабатывают «умную» кнопку для оптимизации производственных процессов Станки с ЧПУ широко используют во многих отраслях промышленности для выполнения различных операций обработки материалов, например, фрезе
|10.07.2024
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Продукты «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) обогатились интеллектуальными сервисами
g, а обучение ML-моделей происходит автоматически и в прозрачном для пользователей режиме. Развитие интеллектуальных сервисов и включение их в контур классических систем автоматизации — часть п
|09.07.2024
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МТС обеспечит новосибирцев интеллектуальным учетом электроэнергии
МТС обеспечила интеллектуальной системой учета электроэнергии «Новосибирскэнергосбыт». Платформу создали на базе облачной инфраструктуры МТС. В течение трех лет МТС установит и обеспечит эксплуатацию 86,4 тыс
|05.07.2024
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«Яндекс» назначил новых технических директоров в команде «Алисы» и умных устройств и в блоке международного «Поиска»
Техническим директором «Алисы» и умных устройств «Яндекса» назначен Дмитрий Липин, работавший на той же позиции в Yandex Platform Engineering — это внутренняя платформа, которую использует каждый разработчик в «Яндексе». В нов
|06.06.2024
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Представлен новый российский дистрибьютор интеллектуальных систем хранения LoxTop – «АРМО-Системы»
м, обеззараживающей УФ-лампой и т.д. Защищенный доступ к ключу или ячейке камеры хранения можно реализовать с использованием RFID-карты или ПИН-кода. При этом фиксация ключей осуществляется с помощью интеллектуальных брелоков, оснащенных чипом с уникальным идентификатором, данные с которого электронная ключница использует для проверки и идентификации ключа каждый раз, когда необходимо извле
|31.05.2024
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ДКС выбрал Ujin в качестве партнера для производства линейки премиальных «умных устройств»
«Юникорн», разработчик платформы для умных зданий Ujin OS, договорились о производстве премиальных «умных устройств», интегрированных на платформу Ujin. Об этом CNews сообщили представители Uji
|13.05.2024
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Сервис интеллектуальной авторизации «Газпром ID» стал доступен для входа в личный кабинет «Мой газ» компании «Газпром межрегионгаз»
Сервис интеллектуальной авторизации пользователей «Газпром ID» экосистемы «Газпром» теперь можно использовать для регистрации и входа в личный кабинет абонента – «Мой газ» – компании «Газпром межрегио
|07.05.2024
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78% россиян верят, что система умного дома будет устанавливаться чаще
75% владельцев умных устройств согласились бы заменить все бытовые приборы умными, а 91% верят в перспективы
|25.04.2024
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Исследование «Лаборатории Касперского»: каждый второй россиянин хотел бы жить в умном городе
Более половины (54%) россиян хотели бы пожить в умном городе — временно или на постоянной основе. Таковы данные исследования «Лаборатории Кас
|18.04.2024
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«Ростех» представил разведывательный комплекс с интеллектуальной видеоаналитикой для поиска объектов
«Блокпост» холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» позволяет автоматически обнаруживать и определять координаты объектов на расстоянии до 5 км. В его состав входят мини-БПЛА с тепловизором и система интеллектуальной видеоаналитики с VR-очками для получения изображения в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха». Разведывательный тепловизионный комплекс «Блокп
|04.04.2024
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Россияне отбирают товарный знак у Ericsson. На него приходилась половина базовых станций страны
ого оборудования, так и программного обеспечения (ПО), которое позволяет сети в стране функционировать. Заседание должно пройти 6 мая 2024 г. В качестве третьего лица привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). В «Русклимате» изданию «Коммерсант» не предоставили комментарии, однако в Ericsson подтвердили, что знают об иске в начале апреля 2024 г., также отка
|28.03.2024
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Бизнес назвал значительные препятствия на пути эффективной защиты интеллектуальной собственности в России
Более половины (56%) представителей отечественного бизнес-сообщества понимают важность охраны интеллектуальной собственности, и регистрируют ее. При этом несмотря на осознание российским бизнесом значимости защиты прав на интеллектуальную собственность и патентование, только в 31% компа
|06.03.2024
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В России появилось первое комплексное решение для защиты интеллектуальных систем учета электрической энергии с применением средств криптографической защиты информации
ета электрической энергии (мощности)» установлены требования по защите информации, обрабатываемой в интеллектуальной системе учета электрической энергии (ИСУЭ), от несанкционированного доступа
|05.03.2024
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Производитель микроэлектроники из ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовал 16 объектов интеллектуальной собственности в 2023 году
Компания – резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – завод «Микрон» – зарегистрировала 16 объектов интеллектуальной собственности в 2023 г. Это в два раза больше, чем в 2022 г.. В числе разработок – первый импортозамещающий российский RISC-V микроконтроллер. Об этом сообщил министр правитель
|12.02.2024
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Более половины юристов России уверены, что низкий уровень защиты интеллектуальной собственности в стране является главным препятствием для развития креативных индустрий в России
Более половины юристов России (58,3%) считают низкий уровень правовой защиты интеллектуальной собственности главным препятствием для развития креативных индустрий в стране. Об этом говорится в совместном исследовании онлайн-школ Moscow Digital School, Bang Bang Educatio
|09.02.2024
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Количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России в 2023 году увеличилось на 21%
В 2023 г. количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России выросло на 21% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 52,62 тыс. Об этом говорится в исследовании юридической компании ЭБР и образовательно
|31.01.2024
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«Яндекс Путешествия» запустили первую умную камеру для путешественников
«Яндекс Путешествия» добавили в свое приложение умную камеру, с помощью которой пользователи смогут узнать, какая перед ними достопримечательность или интересный экспонат. Умная камера умеет определять практически любые объекты — от памятник
|16.01.2024
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Половина жителей городов-миллионников пользуется устройствами умного дома
, на втором — стремление сделать дом безопасным местом (17%). На третьем месте среди причин покупки умных устройств — желание быть модным и попробовать новые технологии. Так ответили 11% опроше
|28.12.2023
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XGIMI представила технологию интеллектуальной адаптации экрана ISA 3.0
Международный производитель домашних проекторов XGIMI представил ISA 3.0 (Intelligent Screen Adaptation) — новую технологию интеллектуальной адаптации экрана. Решение было создано специально для проектора XGIMI HORIZON Ultra, анонсированного на выставке IFA 2023 и недавно появившегося на рынке России. Об этом CNews
|27.12.2023
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«Систэм Электрик» запустила линейку интеллектуальных устройств защиты электродвигателей SystemePact MFS
Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) дополнила предложение пускорегулирующей аппаратуры SystemePact M интеллектуальными устройствами управления и защиты SystemePact MFS. SystemePact MFS – это многофункциональные устройства, совмещающие возможности автоматического выключателя, контактора, реле з
|11.12.2023
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В Нижнем Новгороде в шесть раз вырос спрос на умные устройства для бизнеса
лями через видеомодуль и просматривать данные с видеокамер через мобильное приложение. Еще около 5% умных устройств внедряется в системы защиты от протечек, устройства сбора и передачи данных,
|08.12.2023
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«Лаборатория Касперского», МСК «БЛ групп» и «Инспарк» объединяют усилия для создания кибериммунной городской инфраструктуры освещения и интеллектуальных транспортных систем
создании кибериммунного решения — контроллера IoT. А на уровне центра обработки данных и дэшбордов интеллектуальной системы для их защиты будут использоваться корпоративные решения «Лаборатори
|05.12.2023
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«Тинькофф» запустил первую умную финансовую камеру
«Тинькофф» разработал и запустил первую на российском банковском рынке умную финансовую камеру. Она способна распознавать самые разные предметы и объекты — от финансовой информации до живых существ, например, собак и кошек, и делать пожертвования в фонды помощи бе
|30.11.2023
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SL Soft представила решения для интеллектуальной автоматизации на CNews FORUM 2023
для управления цифровыми документами и контентом на всех этапах жизненного цикла; ROBIN - платформа интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов со встроенными цифровыми ассистентами (RPA, ч
|27.11.2023
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Решение для интеллектуальной обработки информации ContentCapture стало кросс-платформенным
Компания Content AI, российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, выпустила новую кросс-платформенную версию своего флагманского продукта ContentCapture 14. Об этом CNews сообщили представители Content AI. В новом релизе
|30.10.2023
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Решения Content AI для интеллектуальной обработки информации включены в репозиторий ассоциации «Финтех»
Российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI включил свои флагманские продукты в репозито
|05.10.2023
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В России катастрофа с Xiaomi. Умные устройства больше не работают, серверы недоступны, сломалась вся экосистема
Xiaomi сломалась по-крупному В России внезапный крупномасштабный сбой всей экосистемы компании Xiaomi. По всей стране владельцы устройств китайской компании жалуются на невозможность подключиться к умным устройствам компании. В частности, перестало работать фирменное приложение Mi Home – центр управления всей домашней электроникой Xiaomi, а также носимых устройств. Примечательно, что у не
|28.09.2023
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Татьяна Славкина -
Татьяна Славкина, Cloud.ru: Мы внедрили умную языковую модель, которая позволяет экономить до 20% рабочего времени
нашим подсчетам такая автоматизация поможет повысить продуктивность до 10%. Кажется немного, но в масштабе большой компании это существенно. Для маркетинга, ИТ и в целом всех наших коллег мы внедрили умную языковую модель, которая в ряде сценариев позволяет экономить до 20% рабочего времени. Где-то она автоматизирует рутинную работу, например – позволяет мгновенно суммаризировать текст, нап
|26.09.2023
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ГК «Солар»: С начала 2023 г. количество атак на умные устройства возросло на 50%
ь. И именно их в большом количестве и с разных IP-адресов обеспечивает армия ботов. «Обезопасить процесс управления IoT-устройствами пользователям поможет соблюдение простых правил. Если вы покупаете умное устройство с удаленным управлением, на котором имеется логин и пароль доступа, в первую очередь необходимо сменить их с дефолтных на сложные, чтобы минимизировать риски взлома. Также необ
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