Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика

Разговоры о важном: платформа речевой аналитики помогает девелоперу находить инсайты ффективность обработки каналов коммуникаций с клиентом и пришла к выводу, что помочь в этом поможет речевая аналитика на основе искусственного интеллекта. «‎Такие системы способны классифициров

MWS помогла сети клиник «Кремлевская стоматология» внедрить сервис речевой аналитики Uktech Lab МТС сообщила о том, что компания помогла сети клиник «Кремлевская стоматология» внедрить сервис речевой аналитики от Uktech Lab из защищенного сегмента облака MWS. Сервис помогает автоматизировать контроль работы колл-центров при помощи искусственного интеллекта. Благодаря внедрению услуг

BSS расширила возможности речевой аналитики с помощью GPT-анализа азал А. Крушинский. Для тестирования GPT-анализа коммуникаций компания BSS подготовила демо-стенд с речевой аналитикой.

Компания BSS добилась наилучшего качества распознавания казахского языка Технология ASR необходима для распознавания устной речи клиентов, которые обращаются к виртуальному ассистенту с запросами. Чтобы оперативно обучить модель в условиях отсутствия исходных данных, разработч

Система речевой аналитики от 3iTech получила значительное обновление Компания 3iTech, вендор решений на базе искусственного интеллекта для бизнеса, сообщила о значительном усовершенствовании своей системы речевой аналитики 3i TouchPoint Analytics. Новая версия продукта обогатилась новыми функциями, учитывающими все собранные от клиентов требования. «На сегодняшний день это самая комфортная и инф

Компания Aurus рассказала о применении речевой аналитики и ручного контроля качества в омниканальных контакт-центрах учше понимать потребности клиентов и совершенствовать опыт взаимодействия и повышать их лояльность. Речевая аналитика и ручной контроль качества являются важными инструментами для сбора и анали

«Билайн» улучшает сервисы обслуживания клиентов с помощью речевой аналитики группы ЦРТ анализ голосовых взаимодействий позволяет переводить все диалоги сотрудников с клиентами в текст, а речевая аналитика — проводить максимально глубокий анализ оценки качества консультации и клие

VS Robotics автоматизирует работу контакт-центра ГК ФСК для улучшения клиентского опыта онтакт-центр. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics. Оценивая 100% диалогов с клиентами, речевая аналитика от VS Robotics позволяет повысить эффективность работы контакт-центра, усов

Uktech Lab представила новую версию своего продукта U-Speech Analytics пании заключается в том, чтобы предоставить доступ к инновационному продукту для любых предприятий. Речевая аналитика Uktech Lab является уникальным инструментом, который помогает понимать и сл

Услышать покупателя и оценить работу оператора. Зачем нужна речевая аналитика в продажах т и сэкономить время, можно отдать рутинные задачи контроля звонков современным сервисам, таким как речевая аналитика. Она основана на технологиях распознавания речи, ее перевода в текст и посл

«Авантелеком» разработал на базе нейросети систему речевой аналитики SferaGPT ии выявлять ошибки и отклонения от скрипта. ИТ-разработка также даёт возможность оценить соответствие чек-листу, выставить оценку по заданной шкале, получить рекомендации и оценить результат диалога. Речевая аналитика SferaGPT работает не по морфологическому принципу, когда в системе задаются определенные ключи, по которым осуществляется поиск в разговоре, – а на базе нейросети. Искусственн

Речевая аналитика от VS Robotics получила награду CNews Awards в номинации «Анализ разговоров: решение года» ма речевой аналитики от VS Robotics получила награду в номинации «Анализ разговоров: решение года». Речевая аналитика от VS Robotics позволяет повысить эффективность работы контакт-центра и уве

VS Robotics автоматизировала процесс оценки диалогов в речевой аналитике Компания VS Robotics, занимающаяся разработкой ИТ-решений и продуктов для бизнеса, автоматизировала процесс оценки звонков в системе речевой аналитики для повышения эффективности и точности процесса контроля качества. Система речевой аналитики от VS Robotics осуществляет глубокий анализ 100% диалогов с клиентами. Это

Исследование: контакт-центры держат курс на повышение автоматизации рутинных процессов контакт-центра и содействуют профессиональному росту операторов, – говорит Александр Крушинский. – Речевая аналитика позволяет организовать процесс непрерывного мониторинга и улучшения качеств

«Мосэнергосбыт» улучшает клиентский опыт с помощью речевых технологий группы ЦРТ трий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Технологии синтеза, распознавания речи, речевая аналитика, позволили увеличить эффективность контактного центра, улучшить клиентский

Yandex Cloud запустила сервис речевой аналитики с YandexGPT для бизнеса Облачная платформа Yandex Cloud представила сервис речевой аналитики Yandex SpeechSense. Технология позволяет проводить детальный анализ звонков и чатов операторов контакт-центров, в том числе оценивать их тон и вовлеченность в диалогах. С помо

Обновленная речевая аналитика BSS позволяет использовать оценочные карты в личном кабинете контролеров качества обслуживания в КЦ BSS выпустила новую версию системы «Речевая аналитика». В ней реализован ряд новых возможностей, которые помогают пользователям с

BSS ускорила STT в речевой аналитике в 5 раз андр Крушинский. Он также отметил, что на текущий момент не знает вендоров с соизмеримым сайзингом. Речевая аналитика BSS помогает глубоко и полно анализировать взаимодействие с клиентами в кон

Речевая аналитика группы ЦРТ способствовала повышению уровня клиентского сервиса в контакт-центре ВТБ на 34% уровень удовлетворённости клиентов контакт-центра. Об этом CNews сообщил представитель группы ЦРТ. Речевая аналитика работает во всех каналах банка — при обращении клиентов по телефону и в чат

Василий Жилов, BSS: Синергия ДБО и речевых технологий в банках – основной драйвер роста в 2023 году ции, страховом бизнесе, транспорте, торговле и т.д. Голосовые помощники, текстовые боты (чат-боты), речевая аналитика, голосовая биометрия, работающие на технологиях искусственного интеллекта и

Игорь Гербылев, Just AI: Для ML, AI и речевых технологий серверы на базе GPU в три раза выгоднее обычных отметил GPU в Kubernetes. На данный момент мы не используем Kubernetes, но это одно из приоритетных направлений развития. Наша платформа решает множество задач — извлечение сущностей, классификация, распознавание и синтез речи, расстановка знаков препинания и т.д. Под каждую из них есть несколько моделей от разных разработчиков, у каждой модели — несколько версий. Таким образом, перед нами

В систему речевой аналитики VS Robotics интегрирована технология кластерного анализа данных VS Robotics интегрировала технологию кластерного анализа данных в систему речевой аналитики для выявления и группировки похожих фраз из большого массива разговорных данных. Система речевой аналитики VS Robotics осуществляет глубокий анализ 100% диалогов с клие

Речевая аналитика группы ЦРТ повысила качество обслуживания в контактном центре МТС ении интеллектуальной речевой аналитики для контроля качества обслуживания в контактном центре МТС. Речевая аналитика помогает оценить качество диалогов специалистов контактного центра в режиме

«Ростелеком» масштабирует речевую аналитику группы ЦРТ для улучшения клиентского опыта ацию, анализ которой помогает бизнесу повышать эффективность и становиться лучше для пользователей. Речевая аналитика позволяет оперативно определять, чем довольны или недовольны клиенты, с как

«БФТ-Холдинг» и BSS внедрили в МФЦ Ставропольского края голосового помощника и речевую аналитику голосовой робот самостоятельно обрабатывает более 35% наиболее частых обращений на горячую линию, а речевая аналитика предоставляет ценные данные для повышения качества работы колл-центра и удо

Naumen представила систему речевой аналитики Naumen Conversation Intelligence Naumen CI с Naumen Contact Center позволяет запустить систему сразу же после настройки и обучения. «Речевая аналитика органично вписывается в линейку продуктов для управления контакт-центрами и

«Сбер» повысил удовлетворенность корпоративных клиентов с помощью речевой аналитики группы ЦРТ ности клиентов (CSI) увеличился на 13,3 п.п, а показатель удобства пользования (CES) — на 16,5 п.п. Речевая аналитика работает на базе продукта группы компаний ЦРТ Smart Logger. «Центр корпорат

Речевая аналитика Mango Office проверит сотрудников по чек-листам тствует запросам компаний, для которых важно обеспечивать высокий уровень клиентских коммуникаций». Речевая аналитика используется для решения различных бизнес-задач. Она позволяет лучше узнать

«Октава ДМ» разработала аудиобейджи для записи переговоров и речевой аналитики я, бейдж со встроенными микрофонами и программное обеспечение автоматизированного рабочего места оператора системы. Программно-аппаратный комплекс прошел успешные пилотные испытания с производителями речевой аналитики в России. Устройство запатентовано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, что дает разработчику исключительное право на промышленный дизайн и интерфейс. «По д

BSS обеспечила контакт-центр компании Teleperformance сервисом речевой аналитики специфику клиентской поддержки производителей бытовой техники. При внедрении модель распознавания (ASR) была дообучена специальной лексике – сейчас она корректно распознает виды бытовой техник

Технология SaluteSpeech интегрирована с системой речевой аналитики VS Robotics едить за ходом рекламных кампаний и маркетинговых акций. Основой системы речевой аналитики является распознавание речи. Именно качество транскрибирования диалогов операторов с клиентами позволя

Названы тенденции на рынке IP-телефонии и ВАТС ному сценарию В рамках IP-телефонии ИИ — это голосовой помощник. К основным функциям можно отнести: распознавание речи;синтез речи;использование заранее подготовленных фраз и др. Благодаря ИИ п

«БФТ-холдинг» внедрил речевую аналитику в контактном центре Минздрава Тульской области ре Минздрава Тульской области. В региональную информационную систему областного Минздрава добавлена речевая аналитика – инструмент анализа диалогов робота с абонентом («Робот-абонент»). Это поз

Группа компаний ЦРТ представила экспертизу в области ИИ-решений для контактных центров и тренд онлайн речевой аналитики «Тренд развития речевой аналитики — в переносе объекта анализа с оператора на клиента. Классическая речевая аналитика позволяет проанализировать работу операторов, которые говорят спокойно, по

CTI и BSS заключили партнерское соглашение и речевых технологий. Мы делаем голосовых виртуальных ассистентов и текстовых чат-ботов, занимаемся речевой аналитикой и голосовой биометрией, можем автоматизировать входящую линию контакт-цент

«Вконтакте» открывает доступ к собственным технологиям распознавания речи сторонним разработчикам том рассказал технический директор «Вконтакте» Александр Тоболь. Технология распознавания речи, или ASR, Automatic Speech Recognition, внедряется в несколько кликов. Нейросети хорошо справляютс

Mango Office расширяет функционал речевой аналитики телями, записанные вне офиса, например, в офлайн-магазине, и загруженные в личный кабинет позднее. «Речевая аналитика Mango Office уже показала себя как результативный способ контроля работы ко

Группа ЦРТ объявила о новых возможностях сервиса распознавания речи, который теперь доступен на 14 языках мира 2022, который был посвящен распознаванию спонтанной речи в телефонном канале на языке хинди. Теперь распознавание речи от группы ЦРТ доступно на 14 языках мира: русском, английском, казахском,

Как использовать весь потенциал речевых технологий для развития бизнеса призванной показать клиентам, насколько инновационна компания, до стандартного бизнес-инструмента. Речевая аналитика помогает оценить уровень удовлетворенности клиента и качества диалога, сове