Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика

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Людмила Шершнева, Аккаунт-менеджер, Aurus "Речевая аналитика или контроль качества в омниканальном контакт-центре?" Конференция CNews "Современные контакт-центры 2024" 16.04.2024
|05.07.2024
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Разговоры о важном: платформа речевой аналитики помогает девелоперу находить инсайты
ффективность обработки каналов коммуникаций с клиентом и пришла к выводу, что помочь в этом поможет речевая аналитика на основе искусственного интеллекта. «Такие системы способны классифициров
|03.07.2024
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MWS помогла сети клиник «Кремлевская стоматология» внедрить сервис речевой аналитики Uktech Lab
МТС сообщила о том, что компания помогла сети клиник «Кремлевская стоматология» внедрить сервис речевой аналитики от Uktech Lab из защищенного сегмента облака MWS. Сервис помогает автоматизировать контроль работы колл-центров при помощи искусственного интеллекта. Благодаря внедрению услуг
|25.06.2024
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BSS расширила возможности речевой аналитики с помощью GPT-анализа
азал А. Крушинский. Для тестирования GPT-анализа коммуникаций компания BSS подготовила демо-стенд с речевой аналитикой.
|20.06.2024
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Компания BSS добилась наилучшего качества распознавания казахского языка
Технология ASR необходима для распознавания устной речи клиентов, которые обращаются к виртуальному ассистенту с запросами. Чтобы оперативно обучить модель в условиях отсутствия исходных данных, разработч
|31.05.2024
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Система речевой аналитики от 3iTech получила значительное обновление
Компания 3iTech, вендор решений на базе искусственного интеллекта для бизнеса, сообщила о значительном усовершенствовании своей системы речевой аналитики 3i TouchPoint Analytics. Новая версия продукта обогатилась новыми функциями, учитывающими все собранные от клиентов требования. «На сегодняшний день это самая комфортная и инф
|25.04.2024
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Компания Aurus рассказала о применении речевой аналитики и ручного контроля качества в омниканальных контакт-центрах
учше понимать потребности клиентов и совершенствовать опыт взаимодействия и повышать их лояльность. Речевая аналитика и ручной контроль качества являются важными инструментами для сбора и анали
|09.02.2024
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«Билайн» улучшает сервисы обслуживания клиентов с помощью речевой аналитики группы ЦРТ
анализ голосовых взаимодействий позволяет переводить все диалоги сотрудников с клиентами в текст, а речевая аналитика — проводить максимально глубокий анализ оценки качества консультации и клие
|06.02.2024
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VS Robotics автоматизирует работу контакт-центра ГК ФСК для улучшения клиентского опыта
онтакт-центр. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics. Оценивая 100% диалогов с клиентами, речевая аналитика от VS Robotics позволяет повысить эффективность работы контакт-центра, усов
|29.12.2023
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Uktech Lab представила новую версию своего продукта U-Speech Analytics
пании заключается в том, чтобы предоставить доступ к инновационному продукту для любых предприятий. Речевая аналитика Uktech Lab является уникальным инструментом, который помогает понимать и сл
|26.12.2023
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Услышать покупателя и оценить работу оператора. Зачем нужна речевая аналитика в продажах
т и сэкономить время, можно отдать рутинные задачи контроля звонков современным сервисам, таким как речевая аналитика. Она основана на технологиях распознавания речи, ее перевода в текст и посл
|08.11.2023
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«Авантелеком» разработал на базе нейросети систему речевой аналитики SferaGPT
ии выявлять ошибки и отклонения от скрипта. ИТ-разработка также даёт возможность оценить соответствие чек-листу, выставить оценку по заданной шкале, получить рекомендации и оценить результат диалога. Речевая аналитика SferaGPT работает не по морфологическому принципу, когда в системе задаются определенные ключи, по которым осуществляется поиск в разговоре, – а на базе нейросети. Искусственн
|03.11.2023
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Речевая аналитика от VS Robotics получила награду CNews Awards в номинации «Анализ разговоров: решение года»
ма речевой аналитики от VS Robotics получила награду в номинации «Анализ разговоров: решение года». Речевая аналитика от VS Robotics позволяет повысить эффективность работы контакт-центра и уве
|01.11.2023
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VS Robotics автоматизировала процесс оценки диалогов в речевой аналитике
Компания VS Robotics, занимающаяся разработкой ИТ-решений и продуктов для бизнеса, автоматизировала процесс оценки звонков в системе речевой аналитики для повышения эффективности и точности процесса контроля качества. Система речевой аналитики от VS Robotics осуществляет глубокий анализ 100% диалогов с клиентами. Это
|01.11.2023
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Исследование: контакт-центры держат курс на повышение автоматизации рутинных процессов
контакт-центра и содействуют профессиональному росту операторов, – говорит Александр Крушинский. – Речевая аналитика позволяет организовать процесс непрерывного мониторинга и улучшения качеств
|29.09.2023
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«Мосэнергосбыт» улучшает клиентский опыт с помощью речевых технологий группы ЦРТ
трий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Технологии синтеза, распознавания речи, речевая аналитика, позволили увеличить эффективность контактного центра, улучшить клиентский
|27.09.2023
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Yandex Cloud запустила сервис речевой аналитики с YandexGPT для бизнеса
Облачная платформа Yandex Cloud представила сервис речевой аналитики Yandex SpeechSense. Технология позволяет проводить детальный анализ звонков и чатов операторов контакт-центров, в том числе оценивать их тон и вовлеченность в диалогах. С помо
|19.09.2023
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Обновленная речевая аналитика BSS позволяет использовать оценочные карты в личном кабинете контролеров качества обслуживания в КЦ
BSS выпустила новую версию системы «Речевая аналитика». В ней реализован ряд новых возможностей, которые помогают пользователям с
|05.09.2023
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BSS ускорила STT в речевой аналитике в 5 раз
андр Крушинский. Он также отметил, что на текущий момент не знает вендоров с соизмеримым сайзингом. Речевая аналитика BSS помогает глубоко и полно анализировать взаимодействие с клиентами в кон
|31.08.2023
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Речевая аналитика группы ЦРТ способствовала повышению уровня клиентского сервиса в контакт-центре ВТБ на 34%
уровень удовлетворённости клиентов контакт-центра. Об этом CNews сообщил представитель группы ЦРТ. Речевая аналитика работает во всех каналах банка — при обращении клиентов по телефону и в чат
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Василий Жилов, BSS: Синергия ДБО и речевых технологий в банках – основной драйвер роста в 2023 году
ции, страховом бизнесе, транспорте, торговле и т.д. Голосовые помощники, текстовые боты (чат-боты), речевая аналитика, голосовая биометрия, работающие на технологиях искусственного интеллекта и
|04.08.2023
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Игорь Гербылев, Just AI: Для ML, AI и речевых технологий серверы на базе GPU в три раза выгоднее обычных
отметил GPU в Kubernetes. На данный момент мы не используем Kubernetes, но это одно из приоритетных направлений развития. Наша платформа решает множество задач — извлечение сущностей, классификация, распознавание и синтез речи, расстановка знаков препинания и т.д. Под каждую из них есть несколько моделей от разных разработчиков, у каждой модели — несколько версий. Таким образом, перед нами
|17.07.2023
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В систему речевой аналитики VS Robotics интегрирована технология кластерного анализа данных
VS Robotics интегрировала технологию кластерного анализа данных в систему речевой аналитики для выявления и группировки похожих фраз из большого массива разговорных данных. Система речевой аналитики VS Robotics осуществляет глубокий анализ 100% диалогов с клие
|07.06.2023
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Речевая аналитика группы ЦРТ повысила качество обслуживания в контактном центре МТС
ении интеллектуальной речевой аналитики для контроля качества обслуживания в контактном центре МТС. Речевая аналитика помогает оценить качество диалогов специалистов контактного центра в режиме
|21.04.2023
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«Ростелеком» масштабирует речевую аналитику группы ЦРТ для улучшения клиентского опыта
ацию, анализ которой помогает бизнесу повышать эффективность и становиться лучше для пользователей. Речевая аналитика позволяет оперативно определять, чем довольны или недовольны клиенты, с как
|10.04.2023
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«БФТ-Холдинг» и BSS внедрили в МФЦ Ставропольского края голосового помощника и речевую аналитику
голосовой робот самостоятельно обрабатывает более 35% наиболее частых обращений на горячую линию, а речевая аналитика предоставляет ценные данные для повышения качества работы колл-центра и удо
|21.02.2023
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Naumen представила систему речевой аналитики Naumen Conversation Intelligence
Naumen CI с Naumen Contact Center позволяет запустить систему сразу же после настройки и обучения. «Речевая аналитика органично вписывается в линейку продуктов для управления контакт-центрами и
|10.02.2023
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«Сбер» повысил удовлетворенность корпоративных клиентов с помощью речевой аналитики группы ЦРТ
ности клиентов (CSI) увеличился на 13,3 п.п, а показатель удобства пользования (CES) — на 16,5 п.п. Речевая аналитика работает на базе продукта группы компаний ЦРТ Smart Logger. «Центр корпорат
|01.02.2023
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Речевая аналитика Mango Office проверит сотрудников по чек-листам
тствует запросам компаний, для которых важно обеспечивать высокий уровень клиентских коммуникаций». Речевая аналитика используется для решения различных бизнес-задач. Она позволяет лучше узнать
|31.01.2023
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«Октава ДМ» разработала аудиобейджи для записи переговоров и речевой аналитики
я, бейдж со встроенными микрофонами и программное обеспечение автоматизированного рабочего места оператора системы. Программно-аппаратный комплекс прошел успешные пилотные испытания с производителями речевой аналитики в России. Устройство запатентовано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, что дает разработчику исключительное право на промышленный дизайн и интерфейс. «По д
|08.12.2022
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BSS обеспечила контакт-центр компании Teleperformance сервисом речевой аналитики
специфику клиентской поддержки производителей бытовой техники. При внедрении модель распознавания (ASR) была дообучена специальной лексике – сейчас она корректно распознает виды бытовой техник
|22.11.2022
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Технология SaluteSpeech интегрирована с системой речевой аналитики VS Robotics
едить за ходом рекламных кампаний и маркетинговых акций. Основой системы речевой аналитики является распознавание речи. Именно качество транскрибирования диалогов операторов с клиентами позволя
|31.10.2022
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Названы тенденции на рынке IP-телефонии и ВАТС
ному сценарию В рамках IP-телефонии ИИ — это голосовой помощник. К основным функциям можно отнести: распознавание речи;синтез речи;использование заранее подготовленных фраз и др. Благодаря ИИ п
|27.10.2022
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«БФТ-холдинг» внедрил речевую аналитику в контактном центре Минздрава Тульской области
ре Минздрава Тульской области. В региональную информационную систему областного Минздрава добавлена речевая аналитика – инструмент анализа диалогов робота с абонентом («Робот-абонент»). Это поз
|26.10.2022
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Группа компаний ЦРТ представила экспертизу в области ИИ-решений для контактных центров и тренд онлайн речевой аналитики
«Тренд развития речевой аналитики — в переносе объекта анализа с оператора на клиента. Классическая речевая аналитика позволяет проанализировать работу операторов, которые говорят спокойно, по
|13.10.2022
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CTI и BSS заключили партнерское соглашение
и речевых технологий. Мы делаем голосовых виртуальных ассистентов и текстовых чат-ботов, занимаемся речевой аналитикой и голосовой биометрией, можем автоматизировать входящую линию контакт-цент
|22.09.2022
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«Вконтакте» открывает доступ к собственным технологиям распознавания речи сторонним разработчикам
том рассказал технический директор «Вконтакте» Александр Тоболь. Технология распознавания речи, или ASR, Automatic Speech Recognition, внедряется в несколько кликов. Нейросети хорошо справляютс
|25.07.2022
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Mango Office расширяет функционал речевой аналитики
телями, записанные вне офиса, например, в офлайн-магазине, и загруженные в личный кабинет позднее. «Речевая аналитика Mango Office уже показала себя как результативный способ контроля работы ко
|16.06.2022
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Группа ЦРТ объявила о новых возможностях сервиса распознавания речи, который теперь доступен на 14 языках мира
2022, который был посвящен распознаванию спонтанной речи в телефонном канале на языке хинди. Теперь распознавание речи от группы ЦРТ доступно на 14 языках мира: русском, английском, казахском,
|30.05.2022
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Как использовать весь потенциал речевых технологий для развития бизнеса
призванной показать клиентам, насколько инновационна компания, до стандартного бизнес-инструмента. Речевая аналитика помогает оценить уровень удовлетворенности клиента и качества диалога, сове
|09.12.2021
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«Ростелеком» запустил новую интеллектуальную систему речевой аналитики в салонах связи
«Ростелеком» запустил новую интеллектуальную систему речевой аналитики в салонах связи. Высокотехнологичное решение для цифрового мониторинга качества обслуживания клиентов, как рассказали CNews в компании, позволяет получать автоматизированную а
Речевые технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Дырмовский Дмитрий 123 53
|Теплицкий Дмитрий 57 31
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