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Речевые технологии ASR Automatic Speech Recognition Автоматическое распознавание речи Speech Analytics Речевая аналитика Инструменты анализа речи Аудиоаналитика

Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика

 

 

 

Людмила Шершнева, Аккаунт-менеджер, Aurus "Речевая аналитика или контроль качества в омниканальном контакт-центре?" Конференция CNews "Современные контакт-центры 2024" 16.04.2024


05.07.2024 Разговоры о важном: платформа речевой аналитики помогает девелоперу находить инсайты

ффективность обработки каналов коммуникаций с клиентом и пришла к выводу, что помочь в этом поможет речевая аналитика на основе искусственного интеллекта. «‎Такие системы способны классифициров
03.07.2024 MWS помогла сети клиник «Кремлевская стоматология» внедрить сервис речевой аналитики Uktech Lab

МТС сообщила о том, что компания помогла сети клиник «Кремлевская стоматология» внедрить сервис речевой аналитики от Uktech Lab из защищенного сегмента облака MWS. Сервис помогает автоматизировать контроль работы колл-центров при помощи искусственного интеллекта. Благодаря внедрению услуг
25.06.2024 BSS расширила возможности речевой аналитики с помощью GPT-анализа

азал А. Крушинский. Для тестирования GPT-анализа коммуникаций компания BSS подготовила демо-стенд с речевой аналитикой.
20.06.2024 Компания BSS добилась наилучшего качества распознавания казахского языка

Технология ASR необходима для распознавания устной речи клиентов, которые обращаются к виртуальному ассистенту с запросами. Чтобы оперативно обучить модель в условиях отсутствия исходных данных, разработч
31.05.2024 Система речевой аналитики от 3iTech получила значительное обновление

Компания 3iTech, вендор решений на базе искусственного интеллекта для бизнеса, сообщила о значительном усовершенствовании своей системы речевой аналитики 3i TouchPoint Analytics. Новая версия продукта обогатилась новыми функциями, учитывающими все собранные от клиентов требования. «На сегодняшний день это самая комфортная и инф
25.04.2024 Компания Aurus рассказала о применении речевой аналитики и ручного контроля качества в омниканальных контакт-центрах

учше понимать потребности клиентов и совершенствовать опыт взаимодействия и повышать их лояльность. Речевая аналитика и ручной контроль качества являются важными инструментами для сбора и анали
09.02.2024 «Билайн» улучшает сервисы обслуживания клиентов с помощью речевой аналитики группы ЦРТ

анализ голосовых взаимодействий позволяет переводить все диалоги сотрудников с клиентами в текст, а речевая аналитика — проводить максимально глубокий анализ оценки качества консультации и клие
06.02.2024 VS Robotics автоматизирует работу контакт-центра ГК ФСК для улучшения клиентского опыта

онтакт-центр. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics. Оценивая 100% диалогов с клиентами, речевая аналитика от VS Robotics позволяет повысить эффективность работы контакт-центра, усов
29.12.2023 Uktech Lab представила новую версию своего продукта U-Speech Analytics

пании заключается в том, чтобы предоставить доступ к инновационному продукту для любых предприятий. Речевая аналитика Uktech Lab является уникальным инструментом, который помогает понимать и сл
26.12.2023 Услышать покупателя и оценить работу оператора. Зачем нужна речевая аналитика в продажах

т и сэкономить время, можно отдать рутинные задачи контроля звонков современным сервисам, таким как речевая аналитика. Она основана на технологиях распознавания речи, ее перевода в текст и посл
08.11.2023 «Авантелеком» разработал на базе нейросети систему речевой аналитики SferaGPT

ии выявлять ошибки и отклонения от скрипта. ИТ-разработка также даёт возможность оценить соответствие чек-листу, выставить оценку по заданной шкале, получить рекомендации и оценить результат диалога. Речевая аналитика SferaGPT работает не по морфологическому принципу, когда в системе задаются определенные ключи, по которым осуществляется поиск в разговоре, – а на базе нейросети. Искусственн
03.11.2023 Речевая аналитика от VS Robotics получила награду CNews Awards в номинации «Анализ разговоров: решение года»

ма речевой аналитики от VS Robotics получила награду в номинации «Анализ разговоров: решение года». Речевая аналитика от VS Robotics позволяет повысить эффективность работы контакт-центра и уве
01.11.2023 VS Robotics автоматизировала процесс оценки диалогов в речевой аналитике

Компания VS Robotics, занимающаяся разработкой ИТ-решений и продуктов для бизнеса, автоматизировала процесс оценки звонков в системе речевой аналитики для повышения эффективности и точности процесса контроля качества. Система речевой аналитики от VS Robotics осуществляет глубокий анализ 100% диалогов с клиентами. Это

01.11.2023 Исследование: контакт-центры держат курс на повышение автоматизации рутинных процессов

контакт-центра и содействуют профессиональному росту операторов, – говорит Александр Крушинский. – Речевая аналитика позволяет организовать процесс непрерывного мониторинга и улучшения качеств
29.09.2023 «Мосэнергосбыт» улучшает клиентский опыт с помощью речевых технологий группы ЦРТ

трий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Технологии синтеза, распознавания речи, речевая аналитика, позволили увеличить эффективность контактного центра, улучшить клиентский

27.09.2023 Yandex Cloud запустила сервис речевой аналитики с YandexGPT для бизнеса

Облачная платформа Yandex Cloud представила сервис речевой аналитики Yandex SpeechSense. Технология позволяет проводить детальный анализ звонков и чатов операторов контакт-центров, в том числе оценивать их тон и вовлеченность в диалогах. С помо
19.09.2023 Обновленная речевая аналитика BSS позволяет использовать оценочные карты в личном кабинете контролеров качества обслуживания в КЦ

BSS выпустила новую версию системы «Речевая аналитика». В ней реализован ряд новых возможностей, которые помогают пользователям с
05.09.2023 BSS ускорила STT в речевой аналитике в 5 раз

андр Крушинский. Он также отметил, что на текущий момент не знает вендоров с соизмеримым сайзингом. Речевая аналитика BSS помогает глубоко и полно анализировать взаимодействие с клиентами в кон
31.08.2023 Речевая аналитика группы ЦРТ способствовала повышению уровня клиентского сервиса в контакт-центре ВТБ на 34%

уровень удовлетворённости клиентов контакт-центра. Об этом CNews сообщил представитель группы ЦРТ. Речевая аналитика работает во всех каналах банка — при обращении клиентов по телефону и в чат
Василий Жилов, BSS: Синергия ДБО и речевых технологий в банках – основной драйвер роста в 2023 году

ции, страховом бизнесе, транспорте, торговле и т.д. Голосовые помощники, текстовые боты (чат-боты), речевая аналитика, голосовая биометрия, работающие на технологиях искусственного интеллекта и
04.08.2023 Игорь Гербылев, Just AI: Для ML, AI и речевых технологий серверы на базе GPU в три раза выгоднее обычных

отметил GPU в Kubernetes. На данный момент мы не используем Kubernetes, но это одно из приоритетных направлений развития. Наша платформа решает множество задач — извлечение сущностей, классификация, распознавание и синтез речи, расстановка знаков препинания и т.д. Под каждую из них есть несколько моделей от разных разработчиков, у каждой модели — несколько версий. Таким образом, перед нами
17.07.2023 В систему речевой аналитики VS Robotics интегрирована технология кластерного анализа данных

VS Robotics интегрировала технологию кластерного анализа данных в систему речевой аналитики для выявления и группировки похожих фраз из большого массива разговорных данных. Система речевой аналитики VS Robotics осуществляет глубокий анализ 100% диалогов с клие
07.06.2023 Речевая аналитика группы ЦРТ повысила качество обслуживания в контактном центре МТС

ении интеллектуальной речевой аналитики для контроля качества обслуживания в контактном центре МТС. Речевая аналитика помогает оценить качество диалогов специалистов контактного центра в режиме
21.04.2023 «Ростелеком» масштабирует речевую аналитику группы ЦРТ для улучшения клиентского опыта

ацию, анализ которой помогает бизнесу повышать эффективность и становиться лучше для пользователей. Речевая аналитика позволяет оперативно определять, чем довольны или недовольны клиенты, с как
10.04.2023 «БФТ-Холдинг» и BSS внедрили в МФЦ Ставропольского края голосового помощника и речевую аналитику

голосовой робот самостоятельно обрабатывает более 35% наиболее частых обращений на горячую линию, а речевая аналитика предоставляет ценные данные для повышения качества работы колл-центра и удо
21.02.2023 Naumen представила систему речевой аналитики Naumen Conversation Intelligence

Naumen CI с Naumen Contact Center позволяет запустить систему сразу же после настройки и обучения. «Речевая аналитика органично вписывается в линейку продуктов для управления контакт-центрами и
10.02.2023 «Сбер» повысил удовлетворенность корпоративных клиентов с помощью речевой аналитики группы ЦРТ

ности клиентов (CSI) увеличился на 13,3 п.п, а показатель удобства пользования (CES) — на 16,5 п.п. Речевая аналитика работает на базе продукта группы компаний ЦРТ Smart Logger. «Центр корпорат
01.02.2023 Речевая аналитика Mango Office проверит сотрудников по чек-листам

тствует запросам компаний, для которых важно обеспечивать высокий уровень клиентских коммуникаций». Речевая аналитика используется для решения различных бизнес-задач. Она позволяет лучше узнать
31.01.2023 «Октава ДМ» разработала аудиобейджи для записи переговоров и речевой аналитики

я, бейдж со встроенными микрофонами и программное обеспечение автоматизированного рабочего места оператора системы. Программно-аппаратный комплекс прошел успешные пилотные испытания с производителями речевой аналитики в России. Устройство запатентовано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, что дает разработчику исключительное право на промышленный дизайн и интерфейс. «По д
08.12.2022 BSS обеспечила контакт-центр компании Teleperformance сервисом речевой аналитики

специфику клиентской поддержки производителей бытовой техники. При внедрении модель распознавания (ASR) была дообучена специальной лексике – сейчас она корректно распознает виды бытовой техник
22.11.2022 Технология SaluteSpeech интегрирована с системой речевой аналитики VS Robotics

едить за ходом рекламных кампаний и маркетинговых акций. Основой системы речевой аналитики является распознавание речи. Именно качество транскрибирования диалогов операторов с клиентами позволя
31.10.2022 Названы тенденции на рынке IP-телефонии и ВАТС

ному сценарию В рамках IP-телефонии ИИ — это голосовой помощник. К основным функциям можно отнести: распознавание речи;синтез речи;использование заранее подготовленных фраз и др. Благодаря ИИ п
27.10.2022 «БФТ-холдинг» внедрил речевую аналитику в контактном центре Минздрава Тульской области

ре Минздрава Тульской области. В региональную информационную систему областного Минздрава добавлена речевая аналитика – инструмент анализа диалогов робота с абонентом («Робот-абонент»). Это поз
26.10.2022 Группа компаний ЦРТ представила экспертизу в области ИИ-решений для контактных центров и тренд онлайн речевой аналитики

«Тренд развития речевой аналитики — в переносе объекта анализа с оператора на клиента. Классическая речевая аналитика позволяет проанализировать работу операторов, которые говорят спокойно, по

13.10.2022 CTI и BSS заключили партнерское соглашение

и речевых технологий. Мы делаем голосовых виртуальных ассистентов и текстовых чат-ботов, занимаемся речевой аналитикой и голосовой биометрией, можем автоматизировать входящую линию контакт-цент
22.09.2022 «Вконтакте» открывает доступ к собственным технологиям распознавания речи сторонним разработчикам

том рассказал технический директор «Вконтакте» Александр Тоболь. Технология распознавания речи, или ASR, Automatic Speech Recognition, внедряется в несколько кликов. Нейросети хорошо справляютс
25.07.2022 Mango Office расширяет функционал речевой аналитики

телями, записанные вне офиса, например, в офлайн-магазине, и загруженные в личный кабинет позднее. «Речевая аналитика Mango Office уже показала себя как результативный способ контроля работы ко
16.06.2022 Группа ЦРТ объявила о новых возможностях сервиса распознавания речи, который теперь доступен на 14 языках мира

2022, который был посвящен распознаванию спонтанной речи в телефонном канале на языке хинди. Теперь распознавание речи от группы ЦРТ доступно на 14 языках мира: русском, английском, казахском,

30.05.2022 Как использовать весь потенциал речевых технологий для развития бизнеса

призванной показать клиентам, насколько инновационна компания, до стандартного бизнес-инструмента. Речевая аналитика помогает оценить уровень удовлетворенности клиента и качества диалога, сове
09.12.2021 «Ростелеком» запустил новую интеллектуальную систему речевой аналитики в салонах связи

«Ростелеком» запустил новую интеллектуальную систему речевой аналитики в салонах связи. Высокотехнологичное решение для цифрового мониторинга качества обслуживания клиентов, как рассказали CNews в компании, позволяет получать автоматизированную а

Публикаций - 741, упоминаний - 939

Речевые технологии и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 444 110
Microsoft Corporation 24297 54
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11507 44
Yandex - Яндекс 6778 43
BSS - Банк Софт Системс - БСС 643 40
Ростелеком 9366 40
Google LLC 11522 35
Cisco Systems 5051 35
Intel Corporation 12013 33
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 273 33
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1039 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8547 27
7881 27
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 52 25
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 395 25
IBM - International Business Machines Corp 9384 24
Naumen - Наумен 591 24
МегаФон 8212 23
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 36 23
Telegram Group 1651 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3519 20
Genesys 206 19
Samsung Electronics 10080 16
Крок - Croc 1768 16
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1195 15
Сбер - СберБизнес Софт 29 14
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2110 14
Apple Inc 11803 14
Meta Platforms - Facebook 4398 13
Softline - Софтлайн 2539 13
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 992 13
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 63 13
Nuance Communications - ScanSoft 87 13
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 258 12
Газинформсервис - ГИС 178 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 415 12
Авантелеком 14 12
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 403 12
Amazon Inc - Amazon.com 2938 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6867 106
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2708 46
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1080 25
ГПБ - Газпромбанк 1045 24
Почта Банк 430 23
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 251 21
Почта России ПАО 2056 20
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 897 19
РЖД - Российские железные дороги 1833 19
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 404 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 968 16
Ингосстрах СПАО 402 15
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 346 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 14
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 220 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 411 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 633 13
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 181 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 419 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 621 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 730 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1551 12
Газпром нефть 579 11
Ак Барс Банк 267 10
Русагро Группа Компаний 260 10
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 16 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6872 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 476 10
Мосэнерго ПАО 126 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 414 9
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 205 9
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 82 9
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 422 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2137 9
Уралхим - Уралкалий ПАО 96 9
Абсолют Банк 218 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1202 8
Май - Майский чай - российская торговая компания 1197 7
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 7
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 458 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10945 49
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2934 35
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1798 30
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4821 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3693 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5253 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4479 15
Федеральное казначейство России 1698 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2730 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4286 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1871 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5668 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1820 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1328 10
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 752 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1860 9
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 179 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3005 9
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 422 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2632 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1642 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2475 8
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 314 7
Судебная власть - Judicial power 2247 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 422 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 778 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1159 5
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 115 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 720 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2363 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2610 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3195 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1334 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3189 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1043 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 239 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1344 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 331 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1407 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 621 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 689 5
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 3
АФТ - Ассоциация Финтех 128 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 90 2
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 9 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Ассоциация 5 1
Eclipse Foundation 25 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 75 1
Талант и успех - Общественный фонд 17 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 3 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 38 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 217 1
Единая Россия - Политическая партия 287 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6214 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2692 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11310 316
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61715 290
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47034 274
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3832 252
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29119 213
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3478 186
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2751 171
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 150 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 342 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1941 34
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1025 20
CNews AWARDS - награда 463 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2323 13
CNews FORUM Кейсы 209 10
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 7
Единый день голосования 127 5
Intel Developer Forum - IDF 276 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 296 4
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 3
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 3
День молодёжи - 27 июня 837 3
Genesys G-Summit 2 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1180 2
CCWF - Call Center World Forum 17 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 125 2
МТС Телеком Идея 52 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 540 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 1
NeurlIPS - Конференция о системах обработки нейральной информации 1 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 1
AI Russia Awards 4 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
Teradata CTO Roadshow 2 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
CCW - CC Week - Customer Contacts Week - Международная неделя контактных центров 3 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 10 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Hot Chips 10 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 25 1
Прямая линия с Президентом РФ 15 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
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