Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Оператор связи Телекоммуникационный оператор Услуги связи Услуги междугородной и международной связи
Публикаций - 2078, упоминаний - 2441
Оператор связи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2509 34
|Бокова Людмила 80 29
|Клишас Андрей 44 18
|Климарев Михаил 47 7
|Мельникова Анастасия 192 6
|Шадаев Максут 444 3
|Минов Александр 4 2
|Озеров Виктор 29 2
|Назаров Алексей 69 2
|Абызов Михаил 66 2
|Шипулин Алексей 2 1
|Живов Евгений 1 1
|Петров Антон 14 1
|Шарыгин Игорь 3 1
|Владышев Алексей 4 1
|Белозеров Олег 24 1
|Кошелев Александр 3 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 284 1
|Chaobin Yang - Чаобинь Ян 7 1
|Круглов Константин 27 1
|Комиссаров Дмитрий 183 1
|Дуров Павел 229 1
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
|Пригожин Евгений 2 1
|Коста Артур 1 1
|Бояринов Иван 2 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Корня Алексей 73 1
|Ананьев Алексей 106 1
|Ананьев Дмитрий 66 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 849 9
|Ведомости 333 7
|Thomson Reuters - Рейтер 5722 2
|23ABC News 142 2
|Прайм - Агентство экономической информации 686 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1220 1
|Медуза - Meduza 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru