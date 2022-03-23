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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Оператор связи Телекоммуникационный оператор Услуги связи Услуги междугородной и международной связи



23.03.2022 МТС начинает продавать «Мой офис» бизнесу и госструктурам 1
22.02.2022 У МТС проблема: Власти обвинили оператора в необоснованном повышении тарифов 1
22.02.2022 Yota подключит доступ к сервису Tinder 1
01.02.2022 «Аэрофлот» в 2021 году обеспечил доступ к высокоскоростному интернету на 34 самолётах 1
30.12.2021 Tele2 исполнила предписания ФАС и снижает стоимость тарифов 1
29.10.2021 Yota открывает программу инноваций для стартапов 1
21.09.2021 Сервис для взаимодействия с операторами достиг нового рубежа 1
21.09.2021 Сервис для взаимодействия с операторами достиг нового рубежа 1
05.07.2021 МТС, «Билайн», Tele 2 избавляются от салонов связи 1
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 1
30.04.2021 Приложения для слежки за чужим смартфоном, за которые вам ничего не будет 1
24.02.2021 МТС, «Билайн», Tele2, «Ростелеком» требуют лишить россиян бесплатного доступа к «Вконтакте» 1
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 2
31.12.2020 Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 1
30.12.2020 Минцифры хочет из бюджета платить российским разработчикам половину цены ПО 2
29.12.2020 В России вводят миллионный штраф для операторов, использующих иностранные спутники связи 2
29.12.2020 Zoom больше не нужен. В России на замену ему тестируют госсервис «Сферум» 1
28.12.2020 Власти заставят «Ростелеком» провести сотовую связь во все российские деревни 3
28.12.2020 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос после трех лет падения 2
28.12.2020 Tele2 и СПбГУТ договорились о сотрудничестве 1
28.12.2020 Валерий Шоржин, «ВымпелКом»: Экосистемы и цифровые продукты должны строиться на фундаменте основного телеком-бизнеса 1
28.12.2020 С момента запуска электронных госуслуг в Москве ими воспользовались более 1,8 миллиарда раз 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 2
25.12.2020 Производители СХД попросили власть отобрать у продукции конкурентов статус отечественной 1
25.12.2020 «Росэлектроника» разработает мультисенсорную систему для безопасности объектов 1
24.12.2020 Linxdatacenter повысила производительность своего облака 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
24.12.2020 Резидент «Сколково» представил маркетплейс для eSIM 1
23.12.2020 Глава «Воентелекома» обвинен в мошенничестве и вымогательстве. Это третий подряд директор под уголовным делом 1
23.12.2020 Эксперты Syssoft подвели итоги 2020 года на рынке ПО 1
23.12.2020 Исследование «Ростелекома» и Роспатента: патентный ландшафт 5G и первые шаги в 6G 1
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 1
22.12.2020 Сбербанк подключил к своей платежной системе оператора связи Таджикистана 1
22.12.2020 «Ростелеком» отказывается от импортных серверных Linux в пользу российской «Ред ОС» 1
22.12.2020 Власти заставят операторов связи блокировать утерянные телефоны 3
21.12.2020 Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть 1
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1
21.12.2020 В «Логика: ЮЗ ЭДО» релиза 2.5 появилась конвертация документов в различные форматы 1
21.12.2020 Станислав Фесенко, Group-IB: Мы помогаем бизнесу «видеть» угрозы, против которых бессильны традиционные средства защиты 1
18.12.2020 «Мегафон» предоставил пенсионерам постоянную скидку на связь 1

Публикаций - 2078, упоминаний - 2441

Оператор связи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2480 83
VK - Mail.ru Group 2988 78
Yandex - Яндекс 4897 72
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8220 63
Apple Inc 10508 53
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7641 51
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6418 44
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2315 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8696 43
Крок - Croc 1603 36
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 725 35
Intel Corporation 11134 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3852 30
Qualcomm Technologies 1614 24
Huawei 3129 24
Киевстар - Kyivstar 473 23
NVision Group - Энвижн Груп 659 20
Корус Консалтинг ГК 1006 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1951 14
Microsoft Corporation 22254 11
Red Hat 1169 11
Yadro - КНС Групп 182 9
Meta Platforms - Facebook 4202 8
Turkcell 319 8
Google LLC 10032 8
Cisco Systems 4699 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 476 6
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 291 5
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 332 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 181 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 275 4
Восход ФГБУ НИИ 513 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 279 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 335 3
Элемент ГК - Elementec 895 3
ZTE Corporation 659 3
Vodafone Group 1318 3
Dell EMC 4678 3
HP - Hewlett-Packard 3553 3
Telia Company - TeliaSonera 799 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2061 36
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5110 23
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 620 16
Связной ГК 1129 10
Hyundai Motor 301 7
АТАК - сеть магазинов 1794 6
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 248 5
О2О Delivery club 166 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 808 4
Яндекс.Еда 333 3
ЦИАН - CIAN 56 3
Ситимобил - Служба такси 133 3
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 2
Русагро Группа Компаний 178 2
Совкомбанк ПАО 168 2
ПСБ - Промсвязьбанк 665 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 237 2
ОрдерКом 5 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 529 2
Segezha Group - Сегежа Групп 94 1
Ак Барс Банк 204 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 7 1
SoftBank Group 233 1
McDonald’s - Макдоналдс 190 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 80 1
Альфа-Капитал УК 54 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 54 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 229 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 49 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7801 261
Правительство РФ 7554 200
Президент Российской Федерации 3341 138
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2434 85
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9900 75
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2398 49
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2195 39
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1564 38
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1436 31
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2666 27
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1421 23
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1021 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1880 22
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 571 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1293 20
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 162 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2238 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1296 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2117 10
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 176 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2311 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 945 7
Правительство Москвы 1550 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3118 6
Федеральное казначейство России 1235 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 504 5
Федеральное собрание Российской Федерации 162 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1085 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 99 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 395 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 177 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 289 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 864 2
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 430 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1955 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 457 2
Счётная палата РФ 602 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 665 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 615 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 169 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 233 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2090 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 67 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 241 3
Руссофт - Russoft 366 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20846 635
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14143 455
5G - Пятое поколение мобильной связи 1972 218
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5172 194
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6461 182
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2551 176
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6053 161
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4043 152
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 36684 119
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2445 109
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3961 103
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8831 102
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7771 101
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3818 87
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1416 52
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 7170 50
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2233 88
Microsoft Office 3207 13
Microsoft Windows 10 11323 10
VK - Mail.ru Одноклассники 1164 9
Huawei Mate - серия смартфонов 231 8
WhatsApp Messenger 725 8
Google Play - Google Store - Android Market 2688 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 408 6
Rakuten Viber 480 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1359 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 741 5
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 213 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6067 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 161 5
Google Android 11793 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1204 4
Apple iOS 6343 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 597 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 681 3
Яндекс.Метрика 135 3
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 35 3
Telegram - Мессенджер 118 3
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 16 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 142 3
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 158 3
Nokia Nuage SD-WAN 5 2
Linux OS 7549 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 88 2
Google TensorFlow 69 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 329 2
Huawei 5G AAU - Активные антенные системы 5 2
Microsoft Office Excel 764 2
VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 126 2
Microsoft SQL Server 1411 2
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 31 2
Новые облачные технологии - МойОфис 355 2
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 285 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 821 2
Apple iPad 3596 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 787 2
Путин Владимир 2509 34
Бокова Людмила 80 29
Клишас Андрей 44 18
Климарев Михаил 47 7
Мельникова Анастасия 192 6
Шадаев Максут 444 3
Минов Александр 4 2
Озеров Виктор 29 2
Назаров Алексей 69 2
Абызов Михаил 66 2
Шипулин Алексей 2 1
Живов Евгений 1 1
Петров Антон 14 1
Шарыгин Игорь 3 1
Владышев Алексей 4 1
Белозеров Олег 24 1
Кошелев Александр 3 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 284 1
Chaobin Yang - Чаобинь Ян 7 1
Круглов Константин 27 1
Комиссаров Дмитрий 183 1
Дуров Павел 229 1
Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
Пригожин Евгений 2 1
Коста Артур 1 1
Бояринов Иван 2 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Эмдин Сергей 68 1
Корня Алексей 73 1
Ананьев Алексей 106 1
Ананьев Дмитрий 66 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12886 147
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32752 55
Украина 6021 53
Германия - Федеративная Республика 8493 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44989 31
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1290 31
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1887 28
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2132 24
Узбекистан - Республика 1270 19
Европа 10888 19
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2105 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13066 17
Россия - ПФО - Самарская область 899 17
Израиль 1732 14
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 309 12
Россия - СЗФО - Калининградская область 929 12
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 364 11
Норвегия - Королевство 1091 10
Польша - Республика 1533 10
Россия - УФО - Тюменская область 823 10
Россия - ДФО - Магаданская область 308 10
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1107 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 1189 9
Россия - ПФО - Оренбургская область 433 9
Турция - Турецкая республика 1632 9
Россия - ДФО - Бурятия Республика 401 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11275 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12097 7
Австралия - Австралийский Союз 2729 5
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 249 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 685 4
Греция - Греческая Республика 723 4
Россия - ЦФО - Владимирская область 575 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2723 3
Китай - Тайвань 1851 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 861 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1953 3
Канада 3160 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5213 2
Финляндия - Финляндская Республика 1714 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3128 54
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1758 50
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2217 42
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1525 41
Мошенничество - Махинации 1281 37
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 162 34
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1422 31
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1800 29
Федеральное законодательство 1486 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2507 19
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 196 17
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 11141 17
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2391 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 4219 16
Пиратство - Авторское право 412 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1017 7
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 49 7
Инвестиции венчурные 458 5
Образование в России 319 5
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 128 5
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 10 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 293 3
Русский язык 4355 3
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 90 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 798 3
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 133 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1765 3
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 429 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 408 2
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 26 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 228 2
Цифровой регион - Федеральный проект 51 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 21 1
Фабрика троллей 4 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 71 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 459 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 275 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 301 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 74 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 271 1
Коммерсантъ - Издательский дом 849 9
Ведомости 333 7
Thomson Reuters - Рейтер 5722 2
23ABC News 142 2
Прайм - Агентство экономической информации 686 1
WSJ - The Wall Street Journal 1220 1
Медуза - Meduza 24 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 10
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 153 5
IDC - International Data Corporation 4606 2
Juniper Research 465 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 667 1
IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
АИИ - Агентство интернет-исследований 1 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 114 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 98 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 164 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 157 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 578 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 764 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 72 1
VMworld 29 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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Создано именных указателей - 71808.
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