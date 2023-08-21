Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 128488
ИКТ 10503
Организации 8304
Ведомства 1376
Ассоциации 800
Технологии 3142
Системы 21153
Персоны 50655
География 2111
Статьи 1423
Пресса 1021
ИАА 617
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2076
Мероприятия 821

Минцифры РФ Роскомнадзор ГРЧЦ ФГУП Главный радиочастотный центр

Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр

  • ФГУП «Главный радиочастотный центр» — отраслевой экспертный центр в области ИТ и телекоммуникаций, который работает на территории всей России. Выполняет задачи радиочастотной службы, а также сопровождает контроль-надзорные и регуляторные функции Роскомнадзора по основным направлениям его деятельности в сфере связи, СМИ и массовых коммуникаций. В структуру ФГУП «ГРЧЦ» входит Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде. Он работает во всех регионах страны и оказывает бесплатную юридическую помощь людям, которые столкнулись с незаконным использованием своих персональных данных в Интернете. Также эксперты Центра ведут просветительскую работу, направленную на повышение цифровой грамотности населения и соблюдению «цифровой гигиены».
  • Создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП ФГУП «ГРЧЦ») предусмотрено Федеральным законом от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи» в редакции Федерального закона от 1 мая 2019 г. №90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Цель функционирования ЦМУ ССОП — обеспечение организационно-технических мер, необходимых для реализации Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи». ЦМУ ССОП работает в составе Федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» и является его самостоятельным структурным подразделением.
     

21.08.2023 «Дочка» Роскомнадзора не смогла купить «железо» для контроля связи. На тендеры никто не пришел

Минус два тендера ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подконтрольный Роскомнадзору, не смог найти подрядчика

31.05.2023 «Дочка» Роскомназдора устроит тотальный контроль над сотовыми операторами. Россиянам расскажут об истинном качестве сотовой связи, которая стремительно дорожает

Все как на ладони Подведомственный Роскомнадзору Государственный радиочастотный центр (ГРЧЦ) приступил к разработке системы тотальной слежки за качеством работы операторов сотовой

15.05.2023 «Дочка» Роскомнадзора потратит миллиарды на «спецжелезо», чтобы следить за беспилотниками и штрафовать операторов связи

Все идет по плану Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) одну из крупнейших сделок за все время своего существован
04.05.2023 «Дочку» Роскомнадзора оштрафовали за утечку персональных данных

Деньги в бюджет Подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) был признан виновным в утечке персональных данных. Как п
28.03.2023 ГРЧЦ автоматизировал внутренние сервисные процессы с помощью комплексного решения Naumen Service Desk Pro

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ») завершил внедрение единой системы управления внутрипроизводственными процессами на баз
20.02.2023 Роскомнадзор создал ПВО для интернета. Испытывается система обезвреживания инфобомб и хайпа

ПВО для интернета Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) начал испытания системы обнаружения информационных бомб

13.02.2023 Роскомнадзор внедрил систему поиска запрещенных картинок и видео в интернете

кулус», сообщил представитель подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ), который выступал заказчиком по проекту. Как пишут «Ведомости», протестировали систему

17.09.2021 В России строят ИИ, который найдет в Сети незаконные карикатуры и фальсификацию истории и посоветует властям, как с ними быть

бря. Максимальная цена контракта — 10 млн руб. Заказчиком выступает подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЦЧ). Согласно тендерной документации, исполнитель в срок до

16.09.2021 Власти строят систему автоматического поиска запрещенки в Telegram, Facebook и на кондитерской фабрике

втоматического поиска запрещенной информации на просторах интернета. Создание такой системы заказал Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору. ГРЧЦ разместил на сайте

27.08.2021 Неторопливый государственный робот зайдет на каждый сайт Рунета в поисках нелегальных персональных данных

егальных персональных данных Как выяснил CNews, находящееся в ведении Роскомнадзора госпредприятие «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) готово потратить до 41,1 млн руб. на создание автоматизи
30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi

Французские четырехколесные шпионы на службе Роскомнадзора Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) планирует купить четыре автомобиля Renault Duster для сл
12.07.2021 ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру

Научно-технический центр ФГУП «ГРЧЦ» провел исследование кибератак на критическую инфраструктуру в мире и в России на основе
16.06.2021 Власти собрались пускать россиян на порносайты через госуслуги

унета содержатся в исследовании Научно-технического центра (НТЦ) при Главном радиочастотном центре (ГРЧЦ, структура Роскомнадзора) о регулировании распространения порнографии, пишет «Коммерсант
02.06.2021 Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против

льзовательский трафик. С такой инициативой выступили представители Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), подведомственного Роскомнадзору. Как пишет «Коммерсант», о распространении «закона Яро
12.04.2021 В радиочастотном центре Роскомнадзора новый глава. Дама-генерал уволилась

сполняющим обязанности генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ») – одной из структур «Роскомнадзора», отвечающей з
29.12.2020 Россияне показали рекордно низкую зависимость от зарубежных интернет-сервисов

айн-сервисов. В этом плане она уступает лишь США, Китаю и Сирии. К такому выводу пришли специалисты Научно-технического центра ФГУП «Главный радиочастотный центр России». Аналитики оценивали за
08.09.2020 Дама-генерал из Генпрокуратуры возглавила Радиочастотный центр Роскомнадзора

сполняющей обязанности генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЦ») – одной из структур «Роскомнадзора», отвечающей за
22.03.2019 Роскомнадзор строит систему слежки за VPN

VPN под контролем ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственное предприятие Роскомнадзора, разместило

05.12.2018 Закрыто уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора, обвинявшегося в многомиллионной растрате

о, начальника правового управления этого же ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова. Основанием для прекращения дела стало

22.03.2017 «Ростелеком» обеспечивает функционирование телеком-инфраструктуры «Радиочастотного центра ЦФО»

» оказывает комплексную услугу по обеспечению функционирования телекоммуникационной инфраструктуры «Радиочастотного центра Центрального федерального округа». В соответствии с договором телеком-
30.05.2016 Радиочастотный центр ЦФО назвал Tele2 лидером по скорости передачи данных в Москве

ператор Tele2 признан лидером по скорости передачи данных в Москве. К такому выводу пришли эксперты Радиочастотного центра Центрального федерального округа, подведомственного Роскомнадзору. С м
25.02.2016 Телевизионщикам разрешили мешать строительству 4G-сетей в Москве

я по иску компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») к Государственному радиочастотному центру (ГРЧЦ). «Вымпелком» судился за право работать на ранее выделенных ему под технологию четвертог
16.10.2014 4G-оператор обвинил судей в нечистоплотности

а Телеком» на решение апелляционной инстанции по иску компании к «Главному радиочастотному центру» (ГРЧЦ). В иске шла речь о принуждении ГРЧЦ дать положительные заключения по заявкам «Ос
06.08.2013 Leta внедрила систему контроля утечек данных Falcongaze в сети «Главного радиочастотного центра»

оекта по внедрению системы контроля утечек данных Falcongaze SecureTower в корпоративной сети ФГУП «Главный радиочастотный центр». Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный

06.02.2013 Роскомнадзор подробно объяснил необходимость приобретения ПО LS telcom

ставители Роскомнадзора после публикации CNews по результатам проверки в 2011 г. деятельности ФГУП «Главный радиочастотный центр» предоставили редакции расширенную позицию ведомства. По мнению

05.02.2013 Счетная палата: Роскомнадзор неэффективно потратил на ПО более 70 млн рублей

Счетная палата раскритиковала осуществленную государственным предприятием «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) закупку программного обеспечения немецкой компании LS Te
13.09.2012 Роскомнадзор совместно с ГРЧЦ изыскал радиочастотные каналы для третьего мультиплекса цифрового телевещания

Роскомнадзор совместно с подведомственным ФГУП «ГРЧЦ» изыскал радиочастотные каналы для обеспечения трансляции на территории России третьего

20.04.2012 «Код Безопасности:Инвентаризация» используется в ИС Радиочастотного центра Дальневосточного федерального округа

Программный продукт «Код Безопасности: Инвентаризация» внедрен в инфраструктуру «Радиочастотного центра Дальневосточного федерального округа» (ФГУП РЧЦ ДФО) для выполнения за
16.03.2012 Удостоверяющий центр ГРЧЦ начал выдавать сертификаты ключей ЭЦП

C 15 марта 2012 г. Удостоверяющий центр ФГУП «ГРЧЦ» («Главный радиочастотный центр») начинает предоставлять услугу выдачи сертификатов ключей ЭЦП,

18.02.2011 «Открытые Технологии» модернизировали ИТ-инфраструктуру и построили КСПД для Радиочастотного центра СФО

же внедрению системы мониторинга в ФГУП РЧЦ СФО (Федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Сибирского федерального округа»). Началом совместной работы над проектом
26.10.2010 Назначен новый руководитель «Главного радиочастотного центра»

Глава Роскомнадзора Сергей Ситников назначил руководителем ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) Константина Черткова, ранее занимавшего должность генера
27.09.2010 «Главный радиочастотный центр» будет оказывать услуги в электронном виде

Во ФГУП «Главный радиочастотный центр» при участии компании «Корус Консалтинг» завершается масштабный

15.07.2009 Softline поставила Eset NOD32 для «Главного радиочастотного центра»

ne выполнила поставку лицензионного программного обеспечения Eset на 1080 рабочих станций для ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Перед ИТ-подразделением «Главного радиочастотного центр
04.06.2009 «Главный радиочастотный центр» запустил «кабинет заявителя»

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) в режиме тестовой эксплуатации запустил «кабинет заявите
05.02.2008 «Лаборатория Касперского» защитила Радиочастотный центр СЗФО

а также низкая ресурсоемкость продукта. Теперь это антивирусное решение обеспечивает систему защиты Радиочастотного центра, а также проактивно оберегает корпоративную сеть от новых вредоносных

26.07.2007 ФАС: ГРЧЦ препятствовал предпринимательской деятельности «Бинтела»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) нарушившим ст.10 закона «О защите конкуренции» (злоупотр
30.03.2006 "Билайн" уличили в обмане

нформатизации, но оно, как говорит источник в «Вымпелкоме», потребовало проведения госпредприятием «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) «комплексных теоретических и натурных испытаний по высво
03.02.2004 Назначен исполняющий обязанности директора ФГУП "Главный радиочастотный центр"

Исполняющим обязанности директора ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЦ) назначен Валерий Наследников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГРЦ. Напомним, что бывший директор предприятия Андрей Бескоровайный 23 января 2004 г. был назначен

28.01.2004 "Информзащита" обеспечила безопасность информресурсов ФГУП "ГРЧЦ"

лектронных средств" (Единой информационной системы "Спектр") Главного радиочастотного центра (ФГУП "ГРЧЦ"). Разработка технического проекта подсистемы информационной безопасности (ПИБ), ввод ПИ
18.11.2003 СМАРТС оставил за собой бренд, но потерял Москву

м регионе. Изначально "Трафик" оспаривал законность заключения ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) об отсутствии частот, но в сентябре 2002 г. арбитраж отказал ему в удовлетворении требо

Публикаций - 108, упоминаний - 113

Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10074 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8126 47
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7401 46
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8842 39
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2548 29
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1027 23
Ростелеком - Связьинвест 1650 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2742 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4281 14
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 305 13
Telegram Group 1225 11
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1020 11
Yandex - Яндекс 6144 10
Корус Консалтинг ГК 1120 10
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 150 10
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 275 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 891 9
IT Vision 23 9
МКД 39 9
IT Vison 15 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2768 9
5nine Software 1875 9
Основа Телеком 64 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1915 8
Meta Platforms - Facebook 4296 8
Антарес 33 7
VK - Mail.ru Group 3247 6
Intel Corporation 11756 6
Cisco Systems 4917 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 777 6
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 88 5
InfoWatch - Инфовотч 930 5
Ланит - Comptek - Комптек 188 5
InfiNet Wireless - Инфинет 51 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 713 5
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ 189 5
АйКомИнвест 0 5
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 502 5
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 393 5
Telia Company - TeliaSonera 1001 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5648 13
ЦУМ ТД - Торговый дом 64 9
Метиз завод 20 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6394 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 373 9
Arrival Group - Arrival Solutions - Charge R&D 38 7
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 98 7
Hyundai Motor Company 340 7
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 35 6
UPS 190 6
Открытие ФК - Банк Открытие 448 6
Почта России ПАО 1940 6
РЖД - Российские железные дороги 1706 5
Hyndai 16 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2367 5
Газпром ПАО 1179 4
101Hotels.com 3 4
ГПБ - Газпромбанк 975 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 162 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 364 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 71 3
ОрдерКом 11 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 437 2
Kinetik 17 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 921 2
Россети Ленэнерго 68 2
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 2
РАВИС 11 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 230 2
Эксмо-АСТ - издательство 63 2
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Центр аудиторских технологий и решений 59 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 24 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 2
Tesla Motors 358 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 717 2
Gemcorp - Гемкорп Коммодитис Трейдинг 2 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 512 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 207 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2258 128
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7945 88
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 591 49
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 25
Президент Российской Федерации 3374 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4550 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2807 15
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 615 14
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 14
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 480 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3879 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 11
Судебная власть - Judicial power 539 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2873 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 640 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2445 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 7 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 16 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 5
Правительство Москвы 1872 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 0 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 500 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2015 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 533 4
Федеральное казначейство России 1592 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 195 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 203 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1821 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 483 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 371 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 20
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 6
WiMAX Forum 53 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 3 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 7 3
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 25 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 265 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 66 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 71 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 15 1
АЮР - Ассоциация юристов России 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 9 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 1 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 59 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 35 1
Единая Россия - Политическая партия 263 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 1 1
СОИ - Союз операторов интернета 4 1
РосКомСвобода - Общественная организация 23 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20382 79
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 78
Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 81 48
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21820 44
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15537 38
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6523 29
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3122 27
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics 171 25
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5486 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7845 25
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 1449 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10191 22
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1105 22
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4629 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10179 19
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 603 18
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 18
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2333 17
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 986 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10549 17
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1178 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1073 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3975 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1476 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10253 15
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 857 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2504 14
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 154 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11480 14
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 2669 13
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 946 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 6050 12
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 1798 12
Аналоговые технологии 1057 12
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3753 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 81 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3864 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2002 11
Microsoft Windows 2000 940 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2272 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 391 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3804 12
FreePik 267 10
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1024 8
Apple iPhone 6 597 8
Arrival Bus - электробус 24 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 5
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 4
Age of Kings 3459 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 725 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 38 4
Arrival Van - электромобиль 1 3
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 38 3
Google YouTube - Видеохостинг 2446 3
Linux OS 8531 3
Microsoft Windows 14711 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор ЕИС - Единая информационная система Роскомнадзора 4 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 106 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 219 3
VypryVPN 1 2
Hola VPN 6 2
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway 27 2
ExpressVPN 21 2
VPN Unlimited 6 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 787 2
Statista 185 2
StatCounter 318 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 193 2
Wargaming World of Warships 33 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 515 2
ByteDance TikTok 186 2
Hide my Ass - VPN-сервис 5 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 697 2
My.Games 57 2
Google Android 13007 2
NordVPN 13 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 463 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1410 2
Путин Владимир 2837 19
Медведев Дмитрий 1637 17
Свердлов Денис 193 16
Жаров Александр 174 12
Рейман Леонид 1031 11
Бескоровайный Андрей 49 11
Никифоров Николай 1162 8
Сердюков Анатолий 83 8
Ампелонский Вадим 31 7
Ситников Сергей 77 7
Щеголев Игорь 691 7
Звягинцева Анастасия 6 6
Куровская Людмила 6 6
Шойгу Сергей 85 6
Весельчаков Александр 6 6
Ройтман Евгений 44 6
Наследников Валерий 5 5
Юсуфов Виталий 26 5
Едидин Борис 11 5
Солонин Виталий 89 5
Иванов Олег 138 5
Мишустин Михаил 549 5
Шадаев Максут 748 5
Казарян Карен 70 4
Рыбалко Станислав 9 4
Катулевский Александр 12 4
Митрофанов Дмитрий 7 4
Хуторцев Сергей 6 4
Дудченко Владимир 22 4
Лугов Андрей 32 3
Дворкович Виктор 5 3
Есиков Александр 16 3
Волин Алексей 116 3
Бокова Людмила 81 3
Богатов Антон 79 3
Липов Андрей 56 3
Локтаев Дмитрий 4 3
Кочегаров Петр 10 3
Проколов Роман 48 3
Панков Александр 71 3
Россия - РФ - Российская федерация 127173 168
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39463 81
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14114 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50103 27
Европа 11993 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1028 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6262 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15470 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12792 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2644 13
Германия - Федеративная Республика 8772 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2360 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2625 11
Южная Корея - Республика 4473 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8577 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13418 10
Украина 6788 9
Россия - ЮФО - Республика Крым 808 8
Россия - СФО - Новосибирск 3791 8
Израиль 1724 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1325 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2257 6
Земля - планета Солнечной системы 8368 6
США - Лос-Анджелес 730 6
Великобритания - Банбери 6 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1206 6
Америка Северная 2631 6
США - Нью-Йорк 2790 6
Беларусь - Белоруссия 4439 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3320 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1077 5
Великобритания - Лондон 2146 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 976 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2113 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1466 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1901 4
Япония 10469 4
Франция - Французская Республика 5485 4
Европа Восточная 3027 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1629 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28351 143
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 39
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26875 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7424 27
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 1622 24
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 524 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1382 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6590 21
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 9004 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5129 20
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 2613 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1103 16
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 97 15
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 1 14
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1155 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3260 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4922 13
Юриспруденция - Федеральное законодательство 2351 12
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1064 12
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2294 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1119 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2545 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 881 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1240 10
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 343 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1115 9
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 3920 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 9
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 528 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2698 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7834 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2573 8
Абонентская база - Абонентская плата 1373 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7109 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4406 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1695 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1301 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10517 16
Ведомости 666 10
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 578 9
Известия ИД 473 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 306 7
Forbes - Форбс 653 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 861 5
Прайм - Агентство экономической информации 797 4
РИА Новости 781 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 155 3
The Guardian - Британская газета 167 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 462 2
Bloomberg 1116 2
CrunchBase 71 2
The Verge - Издание 501 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 74 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 563 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 58 1
Informa - Informa Telecoms & Media 14 1
SlashGear 134 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 21 1
Cellular News 120 1
ComNews - Медиа-бизнес 52 1
РМГ - Русское радио 8 1
Российская газета 168 1
Vc.ru - Виси.ру 32 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 1
ОНТ - Общенациональное телевидение - телеканал в Беларуси 4 1
CNews TV 719 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 37 1
Медуза - Meduza 21 1
FT - Financial Times 1073 1
TAdviser - Центр выбора технологий 320 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1175 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 176 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 266 1
Агентство городских новостей Москва 2 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1010 5
Gartner - Гартнер 3320 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 266 1
CNews Инновация года - награда 86 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 56 1
Рустеком 2 1
Synergy Research Group 27 1
Gartner - Dataquest 338 1
MForum Analytics 20 1
Market Intelligence Center - MIC 2 1
Tagline - Тэглайн 11 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 45 8
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 152 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1319 3
ИИИ - Институт исследований интернета 51 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 227 2
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 9 2
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 5 1
РСВО ФГУП - НИИПС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт почтовой связи ФГУП 1 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 22 1
Ultimate Education - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 16 1
ТГУ - Томский государственный университет 114 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 155 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 9 1
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 10 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 4 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 86 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 193 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 65 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 44 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 2 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 5 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 7 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 37 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 278 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 694 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 99 1
РАН - Российская академия наук 1780 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 10
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 3
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 4 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 437 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 836 1
CNews FORUM Кейсы 147 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 5 1
Национальная банковская премия 2 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 60 1
День молодёжи - 27 июня 5 1
CeBIT 445 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 13 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250989, в очереди разбора - 832857.
Создано именных указателей - 128488.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще