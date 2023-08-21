Минцифры РФ Роскомнадзор ГРЧЦ ФГУП Главный радиочастотный центр

«Дочка» Роскомнадзора не смогла купить «железо» для контроля связи. На тендеры никто не пришел Минус два тендера ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подконтрольный Роскомнадзору, не смог найти подрядчика

«Дочка» Роскомназдора устроит тотальный контроль над сотовыми операторами. Россиянам расскажут об истинном качестве сотовой связи, которая стремительно дорожает Все как на ладони Подведомственный Роскомнадзору Государственный радиочастотный центр (ГРЧЦ) приступил к разработке системы тотальной слежки за качеством работы операторов сотовой

«Дочка» Роскомнадзора потратит миллиарды на «спецжелезо», чтобы следить за беспилотниками и штрафовать операторов связи Все идет по плану Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) одну из крупнейших сделок за все время своего существован

«Дочку» Роскомнадзора оштрафовали за утечку персональных данных Деньги в бюджет Подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) был признан виновным в утечке персональных данных. Как п

ГРЧЦ автоматизировал внутренние сервисные процессы с помощью комплексного решения Naumen Service Desk Pro Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ») завершил внедрение единой системы управления внутрипроизводственными процессами на баз

Роскомнадзор создал ПВО для интернета. Испытывается система обезвреживания инфобомб и хайпа ПВО для интернета Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) начал испытания системы обнаружения информационных бомб

Роскомнадзор внедрил систему поиска запрещенных картинок и видео в интернете кулус», сообщил представитель подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ), который выступал заказчиком по проекту. Как пишут «Ведомости», протестировали систему

В России строят ИИ, который найдет в Сети незаконные карикатуры и фальсификацию истории и посоветует властям, как с ними быть бря. Максимальная цена контракта — 10 млн руб. Заказчиком выступает подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЦЧ). Согласно тендерной документации, исполнитель в срок до

Власти строят систему автоматического поиска запрещенки в Telegram, Facebook и на кондитерской фабрике втоматического поиска запрещенной информации на просторах интернета. Создание такой системы заказал Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору. ГРЧЦ разместил на сайте

Неторопливый государственный робот зайдет на каждый сайт Рунета в поисках нелегальных персональных данных егальных персональных данных Как выяснил CNews, находящееся в ведении Роскомнадзора госпредприятие «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) готово потратить до 41,1 млн руб. на создание автоматизи

Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi Французские четырехколесные шпионы на службе Роскомнадзора Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) планирует купить четыре автомобиля Renault Duster для сл

ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру Научно-технический центр ФГУП «ГРЧЦ» провел исследование кибератак на критическую инфраструктуру в мире и в России на основе

Власти собрались пускать россиян на порносайты через госуслуги унета содержатся в исследовании Научно-технического центра (НТЦ) при Главном радиочастотном центре (ГРЧЦ, структура Роскомнадзора) о регулировании распространения порнографии, пишет «Коммерсант

Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против льзовательский трафик. С такой инициативой выступили представители Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), подведомственного Роскомнадзору. Как пишет «Коммерсант», о распространении «закона Яро

В радиочастотном центре Роскомнадзора новый глава. Дама-генерал уволилась сполняющим обязанности генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ») – одной из структур «Роскомнадзора», отвечающей з

Россияне показали рекордно низкую зависимость от зарубежных интернет-сервисов айн-сервисов. В этом плане она уступает лишь США, Китаю и Сирии. К такому выводу пришли специалисты Научно-технического центра ФГУП «Главный радиочастотный центр России». Аналитики оценивали за

Дама-генерал из Генпрокуратуры возглавила Радиочастотный центр Роскомнадзора сполняющей обязанности генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЦ») – одной из структур «Роскомнадзора», отвечающей за

Роскомнадзор строит систему слежки за VPN VPN под контролем ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственное предприятие Роскомнадзора, разместило

Закрыто уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора, обвинявшегося в многомиллионной растрате о, начальника правового управления этого же ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова. Основанием для прекращения дела стало

«Ростелеком» обеспечивает функционирование телеком-инфраструктуры «Радиочастотного центра ЦФО» » оказывает комплексную услугу по обеспечению функционирования телекоммуникационной инфраструктуры «Радиочастотного центра Центрального федерального округа». В соответствии с договором телеком-

Радиочастотный центр ЦФО назвал Tele2 лидером по скорости передачи данных в Москве ператор Tele2 признан лидером по скорости передачи данных в Москве. К такому выводу пришли эксперты Радиочастотного центра Центрального федерального округа, подведомственного Роскомнадзору. С м

Телевизионщикам разрешили мешать строительству 4G-сетей в Москве я по иску компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») к Государственному радиочастотному центру (ГРЧЦ). «Вымпелком» судился за право работать на ранее выделенных ему под технологию четвертог

4G-оператор обвинил судей в нечистоплотности а Телеком» на решение апелляционной инстанции по иску компании к «Главному радиочастотному центру» (ГРЧЦ). В иске шла речь о принуждении ГРЧЦ дать положительные заключения по заявкам «Ос

Leta внедрила систему контроля утечек данных Falcongaze в сети «Главного радиочастотного центра» оекта по внедрению системы контроля утечек данных Falcongaze SecureTower в корпоративной сети ФГУП «Главный радиочастотный центр». Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный

Роскомнадзор подробно объяснил необходимость приобретения ПО LS telcom ставители Роскомнадзора после публикации CNews по результатам проверки в 2011 г. деятельности ФГУП «Главный радиочастотный центр» предоставили редакции расширенную позицию ведомства. По мнению

Счетная палата: Роскомнадзор неэффективно потратил на ПО более 70 млн рублей Счетная палата раскритиковала осуществленную государственным предприятием «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) закупку программного обеспечения немецкой компании LS Te

Роскомнадзор совместно с ГРЧЦ изыскал радиочастотные каналы для третьего мультиплекса цифрового телевещания Роскомнадзор совместно с подведомственным ФГУП «ГРЧЦ» изыскал радиочастотные каналы для обеспечения трансляции на территории России третьего

«Код Безопасности:Инвентаризация» используется в ИС Радиочастотного центра Дальневосточного федерального округа Программный продукт «Код Безопасности: Инвентаризация» внедрен в инфраструктуру «Радиочастотного центра Дальневосточного федерального округа» (ФГУП РЧЦ ДФО) для выполнения за

Удостоверяющий центр ГРЧЦ начал выдавать сертификаты ключей ЭЦП C 15 марта 2012 г. Удостоверяющий центр ФГУП «ГРЧЦ» («Главный радиочастотный центр») начинает предоставлять услугу выдачи сертификатов ключей ЭЦП,

«Открытые Технологии» модернизировали ИТ-инфраструктуру и построили КСПД для Радиочастотного центра СФО же внедрению системы мониторинга в ФГУП РЧЦ СФО (Федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Сибирского федерального округа»). Началом совместной работы над проектом

Назначен новый руководитель «Главного радиочастотного центра» Глава Роскомнадзора Сергей Ситников назначил руководителем ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) Константина Черткова, ранее занимавшего должность генера

«Главный радиочастотный центр» будет оказывать услуги в электронном виде Во ФГУП «Главный радиочастотный центр» при участии компании «Корус Консалтинг» завершается масштабный

Softline поставила Eset NOD32 для «Главного радиочастотного центра» ne выполнила поставку лицензионного программного обеспечения Eset на 1080 рабочих станций для ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Перед ИТ-подразделением «Главного радиочастотного центр

«Главный радиочастотный центр» запустил «кабинет заявителя» ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) в режиме тестовой эксплуатации запустил «кабинет заявите

«Лаборатория Касперского» защитила Радиочастотный центр СЗФО а также низкая ресурсоемкость продукта. Теперь это антивирусное решение обеспечивает систему защиты Радиочастотного центра, а также проактивно оберегает корпоративную сеть от новых вредоносных

ФАС: ГРЧЦ препятствовал предпринимательской деятельности «Бинтела» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) нарушившим ст.10 закона «О защите конкуренции» (злоупотр

"Билайн" уличили в обмане нформатизации, но оно, как говорит источник в «Вымпелкоме», потребовало проведения госпредприятием «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) «комплексных теоретических и натурных испытаний по высво

Назначен исполняющий обязанности директора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Исполняющим обязанности директора ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЦ) назначен Валерий Наследников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГРЦ. Напомним, что бывший директор предприятия Андрей Бескоровайный 23 января 2004 г. был назначен

"Информзащита" обеспечила безопасность информресурсов ФГУП "ГРЧЦ" лектронных средств" (Единой информационной системы "Спектр") Главного радиочастотного центра (ФГУП "ГРЧЦ"). Разработка технического проекта подсистемы информационной безопасности (ПИБ), ввод ПИ