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Orange S.A. Orange Group France Télécom

Orange S.A. - Orange Group - France Télécom


11.05.2023 Выпущен клон Raspberry Pi дешевле $100 с поддержкой сверхбыстрых SSD и ОС, которая копирует Windows 11

Orange Pi 5 Plus Семейство одноплатных мини-компьютеров Orange Pi, за разработкой которого стоит китайская Shenzhen Xunlong, пополнилось новой, усовершенствованной моделью – Orange Pi 5 Plus. Orange Pi 5 Plus выполнен в классическом фо
22.11.2022 Вышла ОС в стиле Windows 11 на базе Android и Linux. Ее выпустил создатель суперклонов Raspberry Pi

Как Windows, вместо Windows Китайская компания Shenzhen Xunlong, известная в первую очередь своими продвинутыми одноплатными ПК Orange Pi, выпустила полноценную операционную систему Orange Pi OS. Это полноценная настольная ОС, внешний вид которой почти полностью скопирован с интерфейса Windows 11 – новейшей ОС Mi
11.11.2022 Создан супермощный клон Raspberry Pi. Он дешевле и лучше оригинала

Такой же, только лучше Разработчики из китайской Shenzhen Xunlong выпустили одноплатный мини-компьютер Orange Pi 5 для конкуренции со знаменитыми ПК Raspberry Pi. По информации портала Liliputing, в настоящее время новинка доступна для предварительного заказа. Orange Pi 5 выполнен в форма
18.02.2022 Orange обновил российскую сетевую инфраструктуру

Международный сервис-провайдер Orange Business Services завершил второй этап апгрейда метросети (транспортной сети в масштабах города) в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах магистральные каналы полностью переведены на

15.02.2022 Исследование Orange: российский рынок VSAT и IoT на морских судах растет вдвое быстрее мирового

Международный сервис-провайдер Orange Business Services проанализировал российский рынок VSAT и IoT на морских судах по итогам 2021 г. В судоходстве, как правило, для связи с внешним миром используется спутниковый интернет V
19.01.2022 Orange вложится в европейские технологичные b2b-компании

Международный телеком-оператор и сервис-провайдер Orange и его управляющая компания Orange Digital Investment инвестируют в Move Capital I — инвестиционный фонд технологического развития независимой финансовой компании Kepler Cheuvreux

16.12.2021 Orange Business Services обеспечил шахтеров Забайкалья современной системой телефонной связи

Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул новую систему телефонной связи (СТС) на базе Cisco для месторождения в Забайкальском крае, управляемого HighlandGold. Для проекта было проложено несколько сот
03.12.2021 Orange Business Services внедрил в Safran Aircraft Engines систему умного отслеживания

Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул IoT-решение (IoT, интернет вещей) по высокоточному отслеживанию инструментов и оборудования на двух ключевых производственных площадках Safran Aircraft Engine
27.10.2021 Orange Business Services создаст «озеро данных» на 100 ПБ для Французского космического агентства

Международный сервис-провайдер Orange Business Services возглавил проект по масштабной разработке, развертыванию и обслуживанию нового решения для хранения научных и пространственных данных Французского космического агентств
14.10.2021 Orange Business Services протестировал и запустил трекер LTE-M в Европе

Шведская C Security Systems выбрала международного сервис-провайдера Orange Business Services и ассоциацию IoT Continuum для запуска трекеров LTE-M на европейском рынке. Используемые в устройствах модули LTE-M протестированы в лаборатории Orange. C Securi
31.08.2021 Orange Business Services в 2,5 раза усилил российскую систему защиты от DDoS-атак

Международный сервис-провайдер Orange Business Services усовершенствовал российский сегмент комплексной системы защиты от DDoS, увеличив мощность сервиса по отражению сложных атак на уровне приложений с 10 до 25 Гбит/с. Такж
19.08.2021 Orange Business Services подключил умные кофемашины De Jong Duke к интернету вещей

Международный сервис-провайдер Orange Business Services обеспечил глобальное подключение кофемашин De Jong Duke к интернету вещей. В проекте использовалось решение Orange IoT Managed Global Connectivity на базе IoT Ac
12.08.2021 Orange Business Services и SES Networks ускорят цифровую трансформацию морского судоходства

Международный сервис-провайдер Orange Business Services и провайдер спутниковых и наземных телеком-сетей SES Networks заключили соглашение, которое позволит клиентам Orange из сферы морского торгового судоходства уско
30.07.2021 Служба доставки Glovo выбрала цифровые голосовые решения Orange Business Services

Служба доставки Glovo выбрала цифровое решение международного сервис-провайдера Orange Business Services, которое позволило расширить спектр сервисов контакт-центра и использовать услуги телефонии по всему миру. Проект стартовал в рамках глобального расширения бизнеса Glov
08.07.2021 Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске

Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил об открытии флагманской тестовой зоны промышленного интернета вещей (IIoT) в Новосибирске. Площадка входит в состав российского центра IoT-компетенций сервис-пр
06.07.2021 Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом

Международный сервис-провайдер Orange Business Services обеспечил безлимитным интернетом суда компании «Эко шиппинг», осуществляющей грузоперевозки на Северном морском пути. Решение Maritime VSAT гарантирует бесперебойный до
01.07.2021 Orange Business Services и Nokia развернут первую частную сеть 4G/5G с возможностью сквозного сетевого сегментирования в промышленности

узском городе Ле-Водрёй. Сегментация сети — это ключевая функция для комплексного управления качеством обслуживания 4G/5G и безопасности промышленных процессов, операций и приложений в Индустрии 4.0. Orange Business Services выбрал Nokia для создания сегментированной частной сети 4G/5G. Она позволит развивать собственные надежные, масштабируемые и устойчивые решения для современной промышле
28.06.2021 Orange Business Services разворачивает новые сервисы в России

Международный сервис-провайдер Orange Business Services расширяет портфель услуг, запуская новые сервисы и услуги. Компания развернула интеллектуальную облачную платформу для запуска цифровых сервисов Next Generation Hub. На
23.06.2021 Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России

Международный сервис-провайдер Orange Business Services модернизирует сети в России как на магистральном уровне, так и на сетях городского масштаба. В начале 2021 г. компания уже организовала точки присутствия (PoP) в Москве
02.06.2021 «Сбермобайл» создаст цифровую экосистему «Умный кампус и научный кластер»

«Сбермобайл», оператор связи, входящий в экосистему «Сбера», подписал соглашение с инновационным центром «ИТМО Хайпарк», оператором связи Orange Business Services и университетом ИТМО о создании цифровой экосистемы «Умный кампус и научный кластер» на базе платформенных решений и технологий группы «Сбер», в том числе платформы инт
28.05.2021 Orange BusinessServices, Agdatahub и SUEZ разработают решения в сфере агроэкологии

и SUEZ для защиты окружающей среды в сельском хозяйстве Компании используют свой технологический опыт для поддержки цифровой трансформации сельскохозяйственной отрасли Международный сервис-провайдер Orange Business Services, европейский оператор платформ обмена данными в сельском хозяйстве Agdatahub и французская компания в сфере экологических услуг SUEZ начнут совместную разработку решени
14.05.2021 Orange Business Services развернула сеть SD-WAN для Brunel

Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул программно-определяемую распределенную сеть (SD-WAN) на базе решения Cisco Meraki для Brunel — голландской консалтинговой компании по подбору персонала. Brune
28.04.2021 РУК и Orange Business Services установили систему позиционирования автотранспорта на складе фабрики «Распадская»

«Распадская угольная компания» (РУК, управляет угольными активами «Евраза») и Orange Business Services завершили масштабный IoT-проект по установке системы позиционирования автотранспорта на открытом угольном складе обогатительной фабрики «Распадская» (входит в состав РУ
26.04.2021 Orange Business Services развернула для «Икеа» омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест

Международный сервис-провайдер Orange Business Services построил омниканальный контакт-центр на более чем 250 рабочих мест для «Икеа Россия». Новая платформа заменила решение, работавшее только с голосовыми вызовами и электр
14.04.2021 Orange Business Services сделала глобальный бизнес RS Components более гибким

трансформирует глобальную инфраструктуру RS Components — ведущего глобального поставщика электроники, комплектующих, инструментов и расходных материалов для промышленности и локальных дистрибуторов. Orange Business Services стал единственным подрядчиком комплексных управляемых услуг: оцифрует процессы омниканальных продаж и перенесет контакт-центр RS Components в облако. Цифровая трансформ
12.04.2021 Orange Business Services запустил сервис для навигации и трекинга на предприятиях

Международный сервис-провайдер Orange Business Services добавил в линейку продуктов для российского рынка сервис промышленного позиционирования в режиме реального времени Orange Smart Track. Решение позволяет снижать

01.04.2021 Orange Business Services запустила интернет вещей на базе LoRa для российского бизнеса

Международный интернет-провайдер Orange Business Services предложил предприятиям России комплексную услугу создания и обслуживания частных сетей стандарта LoRa. Для реализаций IoT-проектов на базе технологии Lora в российском

25.03.2021 Orange Business Services поставил облачные услуги участникам европейского образовательного проекта GEANT

работы. Цель проекта OCRE — ускорить внедрение облачных технологий в европейском исследовательском сообществе, объединив провайдеров облачных сервисов и исследовательские группы. В рамках соглашения Orange Business Services будет предоставлять облачные сервисы национальным научно-образовательным провайдерам (National Research Education Networks, NREN), а также более 8 тыс. учреждений по вс
16.03.2021 Amcor объединил бизнес-приложения с облаком Orange Business Services

Amcor объединил корпоративные приложения в гибридное облако, построенное на решениях международного интернет-провайдера Orange Business Services, и модернизировал систему планирования ресурсов предприятия (ERP). Гибридное облако объединило глобальные дата-центры и сетевую инфраструктуру Amcor, сделав их более ги
02.03.2021 Orange Business Services перевела контакт-центр Kone в облака

Международный интернет-провайдер Orange Business Services перенес в облако инфраструктуру распределенного глобального контакт-центра компании Kone, производителя лифтов и эскалаторов. Это техническое решение позволит центрам о
17.02.2021 Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта

ge Business Services спроектирует и построит центр обработки данных (ЦОД) для развертывания облачных услуг в новой административной столице Египта. Проект реализуется в партнерстве с оператором связи Orange Egypt, который будет предоставлять доступ к инфраструктуре, управлять дата-центром в качестве генерального подрядчика проекта. Проект Administrative Capital for Urban Development (ACUD)

08.02.2021 Orange открывает сеть лабораторий для тестирования технологии 5G

Группа Orange открывает в Европе девять лабораторий Orange 5G Labs. Представители бизнеса, государственных и муниципальных учреждений смогут протестировать работу сетей «пятого поколения», ближ
25.01.2021 Российская Orange Business Services анонсировала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID

В рамках развития портфолио продуктов интернета вещей (IoT) центр компетенций в области интернета вещей Orange Business Services в России и СНГ разработала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация). Система вклю
18.01.2021 Orange Business Services объединит 1,8 тыс. офисов банка BNP Paribas сетью SD-WAN

Один из крупнейших европейских банков BNP Paribas выбрал международного интернет-провайдера Orange Business Services для модернизации ИТ-инфраструктуры и развертывания программно-определяемой глобальной сети SD-WAN. Сеть объединит 1,8 тыс. банковских отделений во Франции. Гибкое решен
22.12.2020 «Триколор» и Orange развернули омниканальный контакт-центр на базе решения Engage Genesys

лужбы поддержки клиентов оператора, и теперь в его инфраструктуру входит современный контакт-центр на более 220 рабочих мест, построенный на решении Engage компании Genesys. «Триколор» сотрудничает с Orange Business Services c 2010 г. по направлениям каналов передачи данных и услуг телефонии, а также голосовых сервисов, включая бесплатные звонки на номера 8-800-500. Новая платформа позволит
10.12.2020 Orange Business Services развернула виртуальный контакт-центр для Lafargeholcim

сных решений для строительства, оказывать более качественные услуги благодаря использованию технологии Genesys, эксперта в сфере облачного обслуживания клиентов и решений для контакт-центров. Участие Orange в управлении этими услугами поможет концерну улучшить качество обслуживания клиентов и повысить эффективность работы операторов. Orange Business Services использует Genesys Engage
08.12.2020 Orange Business Services модернизирует глобальную ИКТ-инфраструктуру МИД Бельгии

обновление сетей, систем безопасности и инфраструктуры приложений в 118 подразделениях Министерства в 87 странах. Дополнительную отказоустойчивость сетей обеспечат интегрированные спутниковые сервисы Orange Business Services. Такой подход гарантирует высокий уровень производительности, устойчивости и безопасности ИКТ-инфраструктуры, необходимой дипломатическому персоналу МИД Бельгии для под
24.11.2020 Orange Business Services и Amazon Web Services заключили глобальное стратегическое соглашение о сотрудничестве

Международный сервис-провайдер Orange Business Services заключил соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве с платформой Amazon Web Services (AWS). Компании помогут бизнесу быстрее осуществить процесс цифровой тра
24.11.2020 SITA и Orange Business Services внедрили SD-WAN в более чем 60 аэропортах мира

ИТ-провайдер в сфере воздушного транспорта SITA и французская телекоммуникационная компания Orange Business Services внедрили мультиконтроллерную программно-определяемую услугу SD-WAN в более чем 60 аэропортах по всему миру с помощью платформы SITA AirportHub. Благодаря контроллеру SD
19.11.2020 Orange подключит более 200 тысяч IoT-модулей Cavli Wireless к сетям LTE-M в Европе и Северной Америке

i Wireless, производитель модулей сотовой связи для IoT-устройств (устройств интернета вещей), станет поставлять свои изделия для корпоративных заказчиков по всему миру уже подключенными к LTE-M сети Orange Business Services. Это комплексное предложение Cavli, получившее название Hubble99, дает возможность клиентам избежать капитальных затрат на приобретение модулей подключения к интернету


Публикаций - 1508, упоминаний - 2150

Orange S.A. упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 383
Vodafone Group 1366 255
Deutsche Telekom 910 164
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1344 145
Telefonica - Telefónica España 548 119
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8194 105
Telia Company - TeliaSonera 1023 105
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10334 99
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5623 94
Microsoft Corporation 23784 92
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 336 89
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9917 84
AT&T Inc 1663 67
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2980 66
Samsung Electronics 9840 62
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 62
BT Group - British Telecommunications 627 61
Lenovo Motorola 3506 60
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 314 60
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 59
Mobilcom 91 58
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7253 55
Google LLC 11143 53
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 49
Telenor - Теленор 736 48
Apple Inc 11402 45
Siemens AG - Siemens Group 2556 42
Cisco Systems 4940 41
Orange Wanadoo 74 38
Intel Corporation 11759 38
IBM - International Business Machines Corp 9266 37
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 146 36
Verizon Communications - Bell Atlanitic 984 35
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 252 34
Yahoo! 3692 32
Huawei 3591 31
China Mobile 400 30
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 30
Sony 6495 27
LG Electronics 3556 27
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6334 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6129 28
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 22
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6721 17
Россети Ленэнерго 2402 17
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 14
Enel Group 40 14
Альфа-Банк 1628 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 12
Deutsche Bank - Дойче Банк 377 12
РЖД - Российские железные дороги 1677 10
Citi - Citibank - Ситибанк 305 10
Евросеть 1402 9
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 171 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1923 9
Societe Generale - Росбанк АКБ 536 8
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 8
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2504 8
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 7
Bharti Enterprises Group 54 7
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 7
Danone - Данон 78 7
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 92 7
Абсолют Банк - КИТ Финанс Инвестиционный банк 68 7
SoftBank Group 251 7
Boeing 990 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1043 6
Альфа-Групп 668 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 6
Visa International 1888 6
Газпром ПАО 1190 6
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 77 5
Airbus Group - Airbus Industries 221 5
Доброфлот 10 5
Lockheed Martin 752 5
Walt Disney Company 575 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 545 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1067 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 857 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10660 102
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18512 56
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9635 32
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2435 21
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 79 21
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1711 13
Президент Российской Федерации 3831 12
Правительство Молдавии - НАРЭКИТ - НАРЭИ - Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова 37 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2529 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3892 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4691 10
Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2908 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 5
Верховный суд Российской Федерации 793 5
Судебная власть - Judicial power 2146 5
Федеральное казначейство России 1605 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1355 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3078 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2476 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3080 4
UK Ofcom - Office of Communications 29 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3109 4
Правительство Армении - Министерство Республики Армения 66 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2802 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1618 4
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 78 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 666 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 837 3
Caisse des dépôts et consignations - Deposits and Consignments Fund 3 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 688 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 192 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 959 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1933 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 906 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 137
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1812 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2609 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 985 3
8K Association - Ассоциация 8K 165 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
4CIO 737 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 53 2
ETNO Association - European Telecommunications Network Operators' Association - Ассоциация европейских телекоммуникационных операторов связи 2 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 2
CSA - Cloud Security Alliance 12 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 2
Linux Foundation 175 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 2
NORDUnet - National research and education networks 5 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 1
ISSA - International Social Security Association - МАСО - Международная ассоциация социального обеспечения 2 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 5 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 17 1
Ассоциация менеджеров 97 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 583 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 1
Демократическая политическая партия США 118 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
L’Association Française des Utilisateurs des Télécommunications - Ассоциации пользователей телекома 1 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 221 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25875 547
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18398 335
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55580 318
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22754 311
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41086 186
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12687 153
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7634 140
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6224 139
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18096 138
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8824 122
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21968 120
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13778 114
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13699 95
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1368 93
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6416 87
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9797 76
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9545 75
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3179 75
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11741 74
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7698 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26590 73
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22623 70
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5479 64
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11856 64
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5802 64
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4618 62
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11247 62
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8611 61
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9190 60
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4243 58
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6601 56
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2448 54
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12958 53
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17850 51
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6161 50
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2212 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21036 49
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17751 48
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10517 46
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3500 45
Microsoft Windows 2000 12851 90
Apple iPhone 6 6296 40
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4836 39
Microsoft Windows 14714 35
Apple iPhone - серия смартфонов 6731 35
Google Android 12915 33
Age of Kings 3460 28
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 25
Nokia Symbian OS 1400 23
Nokia Alcatel-Lucent SA 1302 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4401 22
Linux OS 8579 22
Microsoft Skype 1998 17
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1030 15
Oracle Java - язык программирования 2814 15
Apple iOS 7035 14
Microsoft Office 365 879 13
Orange Business Services Datavenue - модульное решение для разработки IoT-сервисов 13 13
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 306 12
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 12
Microsoft Exchange 1355 12
Orange Business Services Flexible Engine SD-WAN 11 11
Apple - App Store 2678 10
Google Play - Google Store - Android Market 3039 10
Google YouTube - Видеохостинг 2494 9
Microsoft Azure 1336 9
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 9
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 864 7
Orange Pi Zero - одноплатный компьютер 12 7
Nokia Nseries 432 7
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 573 7
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 54 7
HP - palmOne Treo 95 6
Team Fortress - компьютерная игра 36 6
Nokia 7650 63 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 736 6
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 6
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3540 6
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 449 6
JavaScript - JS - язык программирования 1054 5
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 37 29
Иванников Дмитрий 41 23
Holden David - Холден Дэвид 17 16
Reisinger Helmut - Райзингер Гельмут 15 15
Паплински Павел 14 11
Fabrice de Windt - Фабрис де Винд 9 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 8
Richard Stephane - Ришар Стефан 8 8
Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 8 8
Валькович Владимир 13 8
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 114 6
Баранова Ольга 7 6
Евтушенков Владимир 204 6
Lotgering Anne-Sophie - Лотгеринг Анн-Софи 6 6
Рейман Леонид 1033 6
Медведев Дмитрий 1635 5
Путин Владимир 2813 5
Breton Thierry - Бретон Тьерри 18 5
Голубцов Павел 5 5
Хачатрян Гагик 8 4
Карапетян Самвел 10 4
Зайцева Анна 69 4
Москалев Евгений 9 4
Ondet Olivier - Онде Оливье 4 4
Захаренко Максим 54 4
Солонин Виталий 89 4
Толмачева Татьяна 32 4
Краюшкина Елена 4 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 4
Van den Berghe Michel - Ван ден Берге Мишель 4 4
Щеголев Игорь 692 4
Абрамова Дарья 6 4
Савватин Максим 63 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 3
Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 3
Мякишева Марина 84 3
Майорова Юлия 6 3
Королев Игорь 62 3
Умаров Михаил 56 3
Демидов Михаил 133 3
Россия - РФ - Российская федерация 126988 454
Франция - Французская Республика 7627 417
Европа 21527 376
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13845 280
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13088 271
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50727 222
Германия - Федеративная Республика 12196 200
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13425 189
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40302 146
Испания - Королевство 3626 95
Нидерланды 3345 93
Италия - Итальянская Республика 4248 87
Швеция - Королевство 3548 81
Япония 13038 76
Азия - Азиатский регион 5174 76
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15484 74
Финляндия - Финляндская Республика 3502 71
Африка - Африканский регион 3318 67
Ближний Восток 2702 55
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2403 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15639 49
Южная Корея - Республика 6357 45
Бельгия - Королевство 935 44
Польша - Республика 1866 42
Норвегия - Королевство 1775 40
Канада 4742 39
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3449 38
Франция - Иль-де-Франс - Париж 996 38
Молдавия - Республика Молдова 686 37
Индия - Республика 5160 36
Украина 7386 36
Америка Северная 3123 33
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 33
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1661 30
Дания - Королевство 1236 30
Турция - Турецкая республика 2137 29
Австрия - Австрийская Республика 1240 29
Европа Восточная 3015 26
Великобритания - Лондон 2384 26
Сингапур - Республика 1790 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43279 201
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43172 134
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14459 119
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21336 80
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15685 71
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6997 69
Абонентская база - Абонентская плата 5347 66
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25115 65
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9038 63
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4158 59
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5880 59
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5759 57
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11135 54
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9616 53
Английский язык 6253 51
Кредитование - Сrediting - Заём 6092 41
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5670 40
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7211 39
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 749 37
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6307 35
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3341 35
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5388 34
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1777 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11232 33
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5575 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5107 29
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2059 26
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2648 26
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4602 25
Страхование - Страховое дело - Insurance 5303 24
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6638 24
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4364 23
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7154 23
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4413 23
Internet Economy - Интернет-экономика 5589 22
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 422 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4811 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4626 22
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4514 20
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4093 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11042 81
FT - Financial Times 1178 80
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5802 70
Total Telecom 613 30
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 28
Telecom.paper 197 18
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 18
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 580 15
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 14
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1255 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 10
The Register 1443 9
Times 655 8
91Mobiles 1735 7
Telecom Today - Today in Telecom 138 6
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 6
Newsbytes News Network 379 6
Прайм - Агентство экономической информации 860 5
Liberty Media 67 5
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 5
AP - Associated Press 1994 5
AppleInsider 387 5
Faulkner Information Services 100 5
Стрим-ТВ - телекомпания 157 5
CNET Networks - CNET News 1642 5
New Scientist 1447 5
Cellular News 234 5
РИА Новости 818 4
Silicon 511 4
Inquirer 463 4
CNX Software 13 4
DigiTimes - Издание 1300 4
Bloomberg 1146 4
The Guardian - Британская газета 347 4
VNUNet.com 214 3
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 3
Сellular News 31 3
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Wikipedia - Википедия 444 3
RCR News 107 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7584 35
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 22
Gartner - Гартнер 3499 17
IDC - International Data Corporation 4871 15
S&P - Standard and Poor’s 483 6
Juniper Research 509 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2447 5
Forrester Research 814 4
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 4
Samsung Research 17 4
In-Stat/MDR 64 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 543 3
Strategy Analytics 283 3
Current Analysis 24 3
Moody's Investors Service 135 3
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
comScore 394 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 2
S&P 500 554 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 2
Internet Stock Report 994 2
Bear Stearns 79 2
IHS Infonetics Research 90 2
In-Stat 115 2
Frost & Sullivan 202 2
CNews Рынок ИТ-услуг 115 2
Gartner - Dataquest 348 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 355 1
Gartner Magic Quadrant Hyperconverged Infrastructure 2 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
Директ Инфо 9 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
eMarketer 201 1
TeleGeography Research 39 1
Discovery Research Group 22 1
Synergy Research Group 41 1
Forrester Wave 45 1
Research and Markets 23 1
ABI Research 233 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 4
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 34 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1322 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 926 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 612 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 201 1
ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute - Южнокорейский научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций 15 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 36 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 60 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 8 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 7 1
Politehnica University Of Bucharest - Политехнический университет Бухареста 1 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 18 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 194 1
РЭШ - Российская экономическая школа 8 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 1
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 43 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 89 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 207 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 315 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 36 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 467 1
ВИ (ИТ) ВА МТО - Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва 3 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 139 1
ТГУ - Томский государственный университет 134 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 40 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 226 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 388 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 30 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 143 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 19 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 226 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11880 68
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 26
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 918 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2143 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 687 4
CeBIT 461 4
IPTV Forum 15 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 66 2
Связь-Экспокомм 94 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1833 2
Oracle OpenWorld 65 1
День молодёжи - 27 июня 707 1
Электрические сети - международный форум 95 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
CNews AWARDS - награда 435 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 54 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 17 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 1
ИнфоКом 88 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
Tizen App Challenge 1 1
WFD - World Forum for Democracy - Всемирный форум за демократию 1 1
Международный женский день - 8 марта 284 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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