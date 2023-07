Orange S.A. Orange Group France Télécom

Выпущен клон Raspberry Pi дешевле $100 с поддержкой сверхбыстрых SSD и ОС, которая копирует Windows 11 Orange Pi 5 Plus Семейство одноплатных мини-компьютеров Orange Pi, за разработкой которого стоит китайская Shenzhen Xunlong, пополнилось новой, усовершенствованной моделью – Orange Pi 5 Plus. Orange Pi 5 Plus выполнен в классическом фо