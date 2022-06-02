ВКС Видеоконференцсвязь Videoconferencing Видеотрансляция TelePresence Телеприсутствие Телеконференции Онлайн-конференции Видеозвонок
ВКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Готальский Михаил 95 90
|Одинцов Дмитрий 88 88
|Свириденко Андрей 95 69
|Путин Владимир 2542 66
|Никифоров Николай 1161 41
|Медведев Дмитрий 1604 35
|Хомяк Юрий 34 31
|Хомяков Сергей 37 25
|Шадаев Максут 460 25
|Кабанов Владимир 174 25
|Мишустин Михаил 376 24
|Герман Андрей 19 23
|Толстова Татьяна 37 20
|Королев Алексей 20 19
|Чернышенко Дмитрий 320 18
|Щеголев Игорь 685 18
|Серова Елена 317 16
|Лосев Сергей 46 14
|Дуров Павел 230 14
|Соловьев Владимир 102 13
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 13
|Моторко Андрей 55 13
|Солдатов Станислав 13 12
|Кравцов Сергей 41 11
|Осеевский Михаил 264 11
|Никифоров Михаил 16 11
|Борилин Вячеслав 18 11
|Сельков Андрей 13 10
|Иодковский Станислав 12 10
|Смирнов Павел 39 10
|Фомин Дмитрий 20 10
|Ксенин Алекс 311 10
|Степанова Ирина 12 10
|Агеев Денис 9 10
|Попов Борис 10 9
|Чучелов Андрей 44 9
|Демидов Михаил 132 9
|Евраев Михаил 228 9
|Макаров Станислав 116 9
|Евтушенко Олег 126 9
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1204792, в очереди разбора - 912741.
Создано именных указателей - 97770.
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