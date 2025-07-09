Пользователям Мах стали доступны групповые видеозвонки

Пользователям Мах стали доступны групповые видеозвонки. Длительность видеоконференции и количество участников в ней не ограничены. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Для создания группового звонка необходимо нажать кнопку «Звонки» внизу экрана и выбрать соответствующую опцию: появится ссылка на онлайн-встречу, которой можно поделиться. Во время сессии пользователь видит сетку участников и может демонстрировать экран.

В ближайшее время в групповом звонке появится чат с участниками, организатор сможет делиться правами администратора, а пользователи — выбирать себе нейроаватары, маски и фоны.

В начале июля количество зарегистрированных пользователей в Mах превысило два млн человек.