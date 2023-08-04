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ШПД Мобильный МБШД, МШБД мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет Mobile, wireless broadband Fixed Wireless Access, FWA Fixed Broadband Wireless Access, FBWA Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа

ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа


04.08.2023 МТС на треть ускорила мобильный интернет в Ельце

ПАО «МТС», цифровая экосистема, увеличила скорость мобильного интернета в городе Ельце. Средняя скорость передачи данных у ельчан выросла на треть. Это стало результатом перевода частот, которые изначально предназначались для сетей 3G, под высо
04.08.2023 МТС «прокачала» мобильный интернет по берегам реки Сосна

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети LTE в Ливенском районе, за счет чего мобильный интернет ускорился на берегах реки Сосна в районе Нового моста, соединяющего Георги
03.08.2023 МТС на 50% увеличила скорости мобильного интернета в Волгоградской области

Цифровая экосистема МТС объявляет об увеличении скорости мобильного интернета в среднем на 50% в населенных пунктах Волгоградской области. Значительное ускорение 4G стало возможным благодаря комплексной программе рефарминга сети в регионе, которое за
03.08.2023 МТС ускорила мобильный интернет в Прогрессе

ма сообщает о модернизации сети LTE и обновлении телеком-оборудования в поселке Прогресс Амурской области, куда приезжают любители ловли пресноводных креветок. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета для 9800 жителей поселка и туристов возросла в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Рядом с поселком Прогресс расположено водохранилище теплоэлектроцентр
28.07.2023 МТС прокачала мобильный интернет в столице Ямала и городе Семи лиственниц

. После проведенных работ пользователи даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления, пользоваться интернет-сервисами. «Салехард
28.07.2023 МТС разогнала мобильный интернет для Ковровской станции скорой помощи

мощи. Он помогает врачам обмениваться профессиональной информацией и принимать решения. Кроме того, мобильный интернет позволяет внедрять современные цифровые технологии на основе интернета вещ
28.07.2023 МТС обеспечила мобильным интернетом быркинские писаницы в Забайкалье

их бизонов, оленей, кабанов и шерстистого носорога, вымершего в Забайкалье более 12 тыс. лет назад. Мобильный интернет МТС также стал доступен жителям села Погадаево Приаргунского района. Тепер
28.07.2023 МТС прокачала мобильный интернет на самой протяженной набережной Волги

, занимающиеся спортом и отдыхающие на песке на берегу Волги могут с большим комфортом пользоваться мобильным интернетом. Скорости передачи данных достаточно, чтобы даже в часы пиковой нагрузки
28.07.2023 Как расходуется мобильный интернет: сколько трафика мы тратим на самом деле

r Основные задачи, на которые расходуется трафик Мы на практике оценили, на какие действия тратится мобильный интернет и в каком объеме. Для этого мы сбросили статистику и в течение суток испол
27.07.2023 МТС ускорила мобильный интернет на въезде в исторический центр Мценска

открывается прекрасный вид на современный Мценск, реку Зушу и природный ландшафт. Высокоскоростной мобильный интернет МТС позволит туристам самостоятельно построить маршрут по историческим и л
27.07.2023 DMTel: билайн лидирует по доступности мобильного интернета в метро Москвы

Билайн оказался лидером по доступности мобильного интернета и качеству воспроизведения видео с YouTube. Такие результаты публикует компания DMTel в очередном исследовании, которое впервые проведено на территории Московского метропол
26.07.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в Преображении

тических маршрутов, настоящие ценители приморской природы приезжают в Преображение за спокойным и уединенным отдыхом. Теперь даже на расстоянии более чем 300 километров от Владивостока, они с помощью мобильного интернета смогут мгновенно поделиться впечатлениями с близкими, больше узнать об истории заповедника, его обитателях и растениях, загрузить карты местности. «Цифровое развитие неболь
26.07.2023 МТС прокачала мобильный интернет в «городе тигра»

кой. После проведенных работ даже в часы максимальной нагрузки на сеть уссурийцы могут пользоваться мобильным интернетом, загружать обновления, пользоваться современными сервисами. «Уссурийск —
24.07.2023 МТС ускорила мобильный интернет для норильчан

МТС сообщила о модернизации оборудования в нескольких районах Норильска и Дудинки. В результате скорость мобильного интернета МТС в Норильском промышленном районе увеличилась в среднем на 30%. Установка нового оборудования и модернизация сети МТС прошли в районах с высокой концентрацией абонентов

21.07.2023 В сотне мест Среднего Урала улучшили мобильный интернет

В Свердловской области увеличили скорость и надежность мобильного интернета. Масштабное строительство и модернизацию сети, которые затронули свыше 100 локаций региона, провели инженеры «Мегафона». В программу улучшений вошли крупные города, небольш
20.07.2023 В 150 местах Южного Урала стал лучше работать мобильный интернет

В Челябинской области увеличили скорость и надежность мобильного интернета. Масштабную модернизацию сети, которая затронула свыше 150 локаций региона, провели инженеры «Мегафона». В программу улучшений вошли крупные города, небольшие села и деревн
20.07.2023 МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30%

ть до конца 2023 г. основные работы по модернизации нашей инфраструктуры, чтобы охватить скоростным мобильным интернетом 4G всю населенную территорию московской агломерации в жилых, рекреационн
19.07.2023 МТС увеличила скорость мобильного интернета в старейших селах Забайкалья

ПАО «МТС», цифровая экосистема сообщает о модернизации сети в селах Унда и Жидка - старейших населенных пунктах в Забайкалье. В результате проведенных работ для почти 1300 сельчан скорость мобильного интернета выросла в среднем в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Села расположены в Балейском районе Забайкальского края, где живут потомки землепашцев, заселившие д
18.07.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в Пулковской обсерватории

«Мегафон» улучшил надежность голосовой связи и увеличил скорость мобильного интернета в Пулковской обсерватории. Научный центр играет ключевую роль в изучении космического пространства, предоставляет важную информацию для исследований и разработок в области

18.07.2023 «Мегафон» обеспечил будущий ИТ-кампус связью и скоростным мобильным интернетом

ператоров, кто в кратчайшие сроки, всего за полтора месяца, осуществил перенос оборудования с места строительства важнейшего объекта и возобновил покрытие сети. Тем самым обеспечив связь и скоростной мобильный интернет для строителей уникального для региона объекта. Уверен, что это положительно повлияет на эффективность работ и добавит удобства и комфорта рабочим и прорабам, а после сдачи о
13.07.2023 Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился в малых селах Красноярского края

е живут более 800 человек. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Сельчанам стал доступен мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с, а также голосовая связь как в стандарте 2G, так
13.07.2023 Мобильный интернет «Мегафона» появился на дачных участках Вилюйского тракта

LTE Мегафона», как будто не выезжали из города: им доступны современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы. «Мы наблюдаем значительный рост нагрузки на наш
13.07.2023 «Мегафон» обеспечил мобильным интернетом быстрорастущий район Владимира

а первое полугодие 2023 г. новые базовые станции построены в четырех точках региона, благодаря чему мобильный интернет оператора появился в 20 населенных пунктах, еще в трех скорости передачи д
07.07.2023 В метро Екатеринбурга набрал скорость мобильный интернет

щественно расширили емкость сети. Это помогло увеличить территорию покрытия и максимально разогнать мобильный интернет. Средняя скорость скачивания сегодня превышает 80 Мбит/с», – сказал технич
05.07.2023 МТС разогнала мобильный интернет в Железнодорожном районе Рязани

ния мобильным интернетом на высоких скоростях и на трассе, и на прилегающих территориях. Скоростной мобильный интернет обеспечит автомобилистов хорошей связью, позволит подключать датчики монит
05.07.2023 Цифровые «Березки»: мобильный интернет «Мегафона» появился на дачных участках

TE «Мегафона», как будто не выезжали из города: им доступны современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы. «В летний период нагрузка на базовые станции, р
04.07.2023 «Мегафон» запустил мобильный интернет в селе Томтор к празднику Ысыах Олонхо

В селе Томтор Оймяконского района Якутии к празднику Ысыах Олонхо появился мобильный интернет 4G «Мегафона». За счет модернизации оборудования более 1,15 тыс. сельчан и
03.07.2023 билайн увеличил на 40% среднюю скорость мобильного интернета на БКЛ

Теперь мобильный интернет билайн работает на Большой кольцевой линии московского метрополитена на 40
30.06.2023 МТС на треть ускорила мобильный интернет в Новой Москве

тил директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков. На сегодня скоростной мобильный интернет от МТС в Новой Москве доступен в 67 новостройках, в 58 коттеджных и дачных
28.06.2023 МТС запустила мобильный интернет на станции «Пересна» в Смоленской области

В Пересне Починковского района Смоленской области появился скоростной мобильный интернет. Доступ к цифровым сервисам получили более одной тыс. жителей и пассажиры проходящих электропоездов «Брянск-Смоленск» и «Починок-Смоленск». Об этом CNews сообщили представите
22.06.2023 МТС улучшила мобильный интернет в центре Курска

арка Патриот, Курского хладокомбината, ТЦ «Европа» на Хуторской. «Центр Курска и Центральный рынок – самые оживленные локации нашего города с плотным автомобильным трафиком. Куряне активно пользуются мобильным интернетом, и нагрузка на сеть постоянно возрастает. Поэтому мы продолжаем развивать сеть LTE, чтобы жители могли с удобством пользоваться многочисленными возможностями нашей экосисте
20.06.2023 «Мегафон» на треть увеличил скорость мобильного интернета в Югре

внению с маем. «Мы постоянно повышаем эффективность имеющихся технических ресурсов и совершенствуем мобильный интернет-доступ. У диапазона LTE-900 есть существенные преимущества при обеспечении
20.06.2023 «Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в популярных парках Москвы

аж, сад имени Баумана и многие другие. Общая площадь парков, где произошли улучшения, составляет почти 1500 км2. Для покрытия связью территории парков работают 516 базовых станций. В среднем скорость мобильного интернета в этих парках увеличилась на 19%. Рекордсменом по приросту стал Зарядье, в этом парке скорость мобильного интернета «Билайн» увеличилась на 58%. При этом общий объем
20.06.2023 Билайн увеличил скорость мобильного интернета в парках Москвы

, сад имени Баумана и многие другие. Общая площадь парков, где произошли улучшения, составляет почти 1500 кв км. Для покрытия связью территории парков работают 516 базовых станций. В среднем скорость мобильного интернета в этих парках увеличилась на 19%. Рекордсменом по приросту стал Зарядье, в этом парке скорость мобильного интернета билайн увеличилась на 58%. При этом общий объем с
16.06.2023 Четыре села в северной части Сахалина получили мобильный интернет «Мегафона»

она». «Мегафон» установил в четырех селах новое оборудование, которое обеспечило жителей скоростным мобильным интернетом четвертого поколения. Ранее абонентам компании здесь была доступна тольк
16.06.2023 МТС увеличила скорость мобильного интернета в детских лагерях Ленобласти

Цифровая экосистема МТС увеличила скорость мобильного интернета и улучшила качество голосовой связи в населенных пунктах, где расположены детские оздоровительные лагеря Ленинградской области. Теперь около 100 тыс. ребят смогут во время

15.06.2023 МТС к дачному сезону разогнала мобильный интернет в Новгородской области

цифровая экосистема сообщает о расширении покрытия высокоскоростного интернета в местах дачного отдыха и малых населенных пунктах Новгородской области. В результате модернизации оборудования скорость мобильного интернета в деревнях и популярных локациях для летнего отдыха выросла в среднем на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Высокоскоростной интернет стал доступен на территори
14.06.2023 МТС ускорила мобильный интернет в медицинских учреждениях Волгограда

х учреждений города, где проходят обследование и лечение жители со всей области, а также гости из других регионов России и стран ближнего зарубежья. Благодаря установке новых базовых станций скорость мобильного интернета выросла, что позволило медицинскому персоналу и пациентам проходить курс лечения, оставаясь на связи со своими родными и близкими. Об этом CNews сообщили представители МТС.
14.06.2023 Скоростной мобильный интернет впервые появился в селе Булун

В селе Булун Таттинского района Якутии впервые появился мобильный интернет 4G. «Мегафон» запустил сеть четвертого поколения на территории села. За счет установки нового оборудования более 1150 сельчан получили доступ к скоростному мобильному интерне
14.06.2023 МТС ускорила мобильный интернет на крупной железнодорожной станции Транссиба

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, модернизировала сеть 4G в городе Шимановске. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета на территории крупной железнодорожной станции Транссибирской магистрали возросла в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Жители Шимановска и туристы, путе

Публикаций - 5903, упоминаний - 7622

ШПД Мобильный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10047 1540
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7339 1245
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8224 886
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2602 485
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10394 466
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 250
Microsoft Corporation 23843 248
Samsung Electronics 9865 226
Apple Inc 11443 225
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2982 222
Google LLC 11195 218
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1411 191
5nine Software 1861 179
Yota - Скартел - WiMAX Holding 979 178
Huawei 3604 176
Meta Platforms - Facebook 4358 135
Yandex - Яндекс 6083 125
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3002 120
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6482 114
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 92
Intel Corporation 11787 92
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 347 89
Sony 6498 88
IBM - International Business Machines Corp 9279 88
Cisco Systems 4949 85
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 78
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 77
Vodafone Group 1369 76
Lenovo Motorola 3506 76
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 71
HTC Corporation 1500 69
LG Electronics 3559 69
Telegram Group 1271 69
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1345 68
ZTE Corporation 729 65
VK - Mail.ru Group 3255 64
Qualcomm Technologies 1736 64
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 64
Oracle Corporation 6416 63
X Corp - Twitter 2766 61
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6358 148
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6178 79
Открытие ФК - Банк Открытие 2848 61
Россети Ленэнерго 2410 60
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6744 59
Связной ГК 1353 51
Евросеть 1402 48
Лента - Сеть розничной торговли 1804 37
РЖД - Российские железные дороги 1693 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1930 29
Почта России ПАО 2059 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2528 26
Май - Майский чай - российская торговая компания 1070 24
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 313 24
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1045 23
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1002 20
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 376 20
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2561 20
Альфа-Банк 1638 18
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 37 17
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 947 17
101Hotels.com 715 16
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 30 16
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 16
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 311 15
Газпром ПАО 1193 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1297 14
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 107 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 731 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1795 13
Visa International 1896 13
ГПБ - Газпромбанк 975 13
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 350 13
eBay Inc 1605 13
Белый Ветер 354 13
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 403 12
Правительство Москвы - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 51 12
Dixis - Диксис 360 12
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 164 12
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 385 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17287 227
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9776 168
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 912 100
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2457 79
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5415 52
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4714 46
Президент Российской Федерации 3865 43
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2071 41
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1582 40
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 38
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3125 38
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3950 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2579 35
Правительство Москвы 2106 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2827 32
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3103 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3120 27
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1265 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1624 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2926 18
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1224 18
Петербургский метрополитен ГУП 120 17
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2558 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1280 15
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1126 15
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 553 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 720 14
Федеральное казначейство России 1619 14
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1099 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1650 13
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 135 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2491 13
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 221 13
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 993 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1235 11
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 222 10
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 249 10
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 65 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1085 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 433
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 39
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 23
4CIO 752 20
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 260 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 11
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 10
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 7
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 989 7
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 53 7
WiMAX Forum 68 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 103 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 198 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 171 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 3
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 3
Единая Россия - Политическая партия 275 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
Коммунизм - Коммунистические партии 75 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2617 3
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
8K Association - Ассоциация 8K 166 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
Коминтерн - Коммунистический интернационал 7 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 54 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 484 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26029 2177
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7120 1929
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56130 1676
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22831 1425
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8860 818
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11921 328
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2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 855 282
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2212 273
Google Android 13010 446
Apple iOS 7096 263
Microsoft Windows 2000 12881 194
Microsoft Windows 14774 185
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МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 256 172
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4355 159
Apple iPad 3775 142
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1034 133
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4408 130
Apple iPhone 6 6329 128
Google Play - Google Store - Android Market 3064 118
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 105
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WhatsApp Messenger 943 88
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Nokia Symbian OS 1400 73
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2557 47
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Microsoft Exchange 1361 41
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Samsung Galaxy 1071 38
Age of Kings 3460 36
Microsoft Windows BitLocker 1296 36
Microsoft Outlook 1316 36
Яндекс.Навигатор 512 36
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 938 34
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 864 33
Эмдин Сергей 68 40
Орловский Виктор 353 37
Соловенчук Александр 76 35
Никифоров Николай 1172 27
Путин Владимир 2837 26
Аветисян Армен 47 25
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Орлик Сергей 76 24
Ушацкий Андрей 104 22
Ксенин Алекс 314 20
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Хасьянова Гульнара 126 19
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40511 1231
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15722 597
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13119 205
Япония 13054 193
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2446 162
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 1468 134
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 975 108
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2461 102
Испания - Королевство 3631 101
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2627 100
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9080 617
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21487 515
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43536 480
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25278 304
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14522 260
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5037 205
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2319 187
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11336 174
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4546 154
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3968 147
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4271 146
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8670 144
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 1956 143
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10235 137
Дача - дачники 642 123
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6357 121
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3353 121
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 1990 117
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5440 117
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 752 115
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7231 110
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2350 104
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5748 104
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3155 90
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7024 90
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4411 87
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс 1474 87
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 542 86
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1396 83
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4824 81
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11052 40
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5808 37
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 273 26
WapStart 45 18
FT - Financial Times 1181 16
Коммерсантъ - Издательский дом 1403 15
Bloomberg 1156 15
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The Register 1457 6
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Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 6
РБК ТВ - телеканал 82 6
ComNews - Медиа-бизнес 100 5
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Telecom.paper 197 5
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2480 33
Forrester Research 815 27
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 24
Juniper Research 510 19
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comScore 394 14
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Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 10
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eMarketer 201 9
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 109 9
Infonetics Research 50 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 7
РАЭК Экономика Рунета 17 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting 98 6
Markets&Markets Research 106 5
Fortune Global 500 284 5
IHS Infonetics Research 90 5
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 5
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 65 4
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GSMA Intelligence 10 4
Mobile Research Group 69 4
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 79 4
Gartner - Dataquest 348 4
Synergy Research Group 41 4
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 4
Data Insight - Исследовательское агентство 106 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 619 17
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 756 14
РАН - Российская академия наук 1825 11
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 10
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 135 9
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1329 9
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 141 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 175 5
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 471 5
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INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 72 4
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 251 4
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 4
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 40 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 504 4
Cornell University - Корнеллский университет 163 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 100 3
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 3
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 9 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 84 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 76 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 177 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 49 3
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 21 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 389 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 319 3
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 95 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 51 2
VK Skillbox - Скилбокс 72 2
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 15 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 121 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 702 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11950 252
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 49
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1059 38
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 689 31
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 481 24
День молодёжи - 27 июня 710 22
CNews FORUM Информационные технологии завтра 924 21
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2163 17
Международный женский день - 8 марта 284 17
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1842 12
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 10
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 10
Intel Developer Forum - IDF 276 8
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 8
CNews AWARDS - награда 439 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 7
CeBIT 461 7
Связь-Экспокомм 94 6
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 6
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 19 6
ИнфоКом 88 5
Startup Village - международная стартап-конференция 60 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 4
День знаний - 1 сентября 31 4
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 3
День Защитника отечества - 23 февраля 12 3
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 3
РИФ - Российский Интернет Форум 57 3
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 14 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 67 2
Digital October - конференционное пространство 90 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 2
Docflow 133 2
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 2
МТС Телеком Идея 52 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 237 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 2
Broadband World Forum 6 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
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