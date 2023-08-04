ШПД Мобильный МБШД, МШБД мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет Mobile, wireless broadband Fixed Wireless Access, FWA Fixed Broadband Wireless Access, FBWA Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа
|04.08.2023
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МТС на треть ускорила мобильный интернет в Ельце
ПАО «МТС», цифровая экосистема, увеличила скорость мобильного интернета в городе Ельце. Средняя скорость передачи данных у ельчан выросла на треть. Это стало результатом перевода частот, которые изначально предназначались для сетей 3G, под высо
|04.08.2023
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МТС «прокачала» мобильный интернет по берегам реки Сосна
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети LTE в Ливенском районе, за счет чего мобильный интернет ускорился на берегах реки Сосна в районе Нового моста, соединяющего Георги
|03.08.2023
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МТС на 50% увеличила скорости мобильного интернета в Волгоградской области
Цифровая экосистема МТС объявляет об увеличении скорости мобильного интернета в среднем на 50% в населенных пунктах Волгоградской области. Значительное ускорение 4G стало возможным благодаря комплексной программе рефарминга сети в регионе, которое за
|03.08.2023
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МТС ускорила мобильный интернет в Прогрессе
ма сообщает о модернизации сети LTE и обновлении телеком-оборудования в поселке Прогресс Амурской области, куда приезжают любители ловли пресноводных креветок. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета для 9800 жителей поселка и туристов возросла в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Рядом с поселком Прогресс расположено водохранилище теплоэлектроцентр
|28.07.2023
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МТС прокачала мобильный интернет в столице Ямала и городе Семи лиственниц
. После проведенных работ пользователи даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления, пользоваться интернет-сервисами. «Салехард
|28.07.2023
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МТС разогнала мобильный интернет для Ковровской станции скорой помощи
мощи. Он помогает врачам обмениваться профессиональной информацией и принимать решения. Кроме того, мобильный интернет позволяет внедрять современные цифровые технологии на основе интернета вещ
|28.07.2023
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МТС обеспечила мобильным интернетом быркинские писаницы в Забайкалье
их бизонов, оленей, кабанов и шерстистого носорога, вымершего в Забайкалье более 12 тыс. лет назад. Мобильный интернет МТС также стал доступен жителям села Погадаево Приаргунского района. Тепер
|28.07.2023
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МТС прокачала мобильный интернет на самой протяженной набережной Волги
, занимающиеся спортом и отдыхающие на песке на берегу Волги могут с большим комфортом пользоваться мобильным интернетом. Скорости передачи данных достаточно, чтобы даже в часы пиковой нагрузки
|28.07.2023
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Как расходуется мобильный интернет: сколько трафика мы тратим на самом деле
r Основные задачи, на которые расходуется трафик Мы на практике оценили, на какие действия тратится мобильный интернет и в каком объеме. Для этого мы сбросили статистику и в течение суток испол
|27.07.2023
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МТС ускорила мобильный интернет на въезде в исторический центр Мценска
открывается прекрасный вид на современный Мценск, реку Зушу и природный ландшафт. Высокоскоростной мобильный интернет МТС позволит туристам самостоятельно построить маршрут по историческим и л
|27.07.2023
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DMTel: билайн лидирует по доступности мобильного интернета в метро Москвы
Билайн оказался лидером по доступности мобильного интернета и качеству воспроизведения видео с YouTube. Такие результаты публикует компания DMTel в очередном исследовании, которое впервые проведено на территории Московского метропол
|26.07.2023
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«Мегафон» ускорил мобильный интернет в Преображении
тических маршрутов, настоящие ценители приморской природы приезжают в Преображение за спокойным и уединенным отдыхом. Теперь даже на расстоянии более чем 300 километров от Владивостока, они с помощью мобильного интернета смогут мгновенно поделиться впечатлениями с близкими, больше узнать об истории заповедника, его обитателях и растениях, загрузить карты местности. «Цифровое развитие неболь
|26.07.2023
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МТС прокачала мобильный интернет в «городе тигра»
кой. После проведенных работ даже в часы максимальной нагрузки на сеть уссурийцы могут пользоваться мобильным интернетом, загружать обновления, пользоваться современными сервисами. «Уссурийск —
|24.07.2023
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МТС ускорила мобильный интернет для норильчан
МТС сообщила о модернизации оборудования в нескольких районах Норильска и Дудинки. В результате скорость мобильного интернета МТС в Норильском промышленном районе увеличилась в среднем на 30%. Установка нового оборудования и модернизация сети МТС прошли в районах с высокой концентрацией абонентов
|21.07.2023
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В сотне мест Среднего Урала улучшили мобильный интернет
В Свердловской области увеличили скорость и надежность мобильного интернета. Масштабное строительство и модернизацию сети, которые затронули свыше 100 локаций региона, провели инженеры «Мегафона». В программу улучшений вошли крупные города, небольш
|20.07.2023
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В 150 местах Южного Урала стал лучше работать мобильный интернет
В Челябинской области увеличили скорость и надежность мобильного интернета. Масштабную модернизацию сети, которая затронула свыше 150 локаций региона, провели инженеры «Мегафона». В программу улучшений вошли крупные города, небольшие села и деревн
|20.07.2023
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МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30%
ть до конца 2023 г. основные работы по модернизации нашей инфраструктуры, чтобы охватить скоростным мобильным интернетом 4G всю населенную территорию московской агломерации в жилых, рекреационн
|19.07.2023
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МТС увеличила скорость мобильного интернета в старейших селах Забайкалья
ПАО «МТС», цифровая экосистема сообщает о модернизации сети в селах Унда и Жидка - старейших населенных пунктах в Забайкалье. В результате проведенных работ для почти 1300 сельчан скорость мобильного интернета выросла в среднем в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Села расположены в Балейском районе Забайкальского края, где живут потомки землепашцев, заселившие д
|18.07.2023
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«Мегафон» ускорил мобильный интернет в Пулковской обсерватории
«Мегафон» улучшил надежность голосовой связи и увеличил скорость мобильного интернета в Пулковской обсерватории. Научный центр играет ключевую роль в изучении космического пространства, предоставляет важную информацию для исследований и разработок в области
|18.07.2023
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«Мегафон» обеспечил будущий ИТ-кампус связью и скоростным мобильным интернетом
ператоров, кто в кратчайшие сроки, всего за полтора месяца, осуществил перенос оборудования с места строительства важнейшего объекта и возобновил покрытие сети. Тем самым обеспечив связь и скоростной мобильный интернет для строителей уникального для региона объекта. Уверен, что это положительно повлияет на эффективность работ и добавит удобства и комфорта рабочим и прорабам, а после сдачи о
|13.07.2023
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Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился в малых селах Красноярского края
е живут более 800 человек. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Сельчанам стал доступен мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с, а также голосовая связь как в стандарте 2G, так
|13.07.2023
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Мобильный интернет «Мегафона» появился на дачных участках Вилюйского тракта
LTE Мегафона», как будто не выезжали из города: им доступны современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы. «Мы наблюдаем значительный рост нагрузки на наш
|13.07.2023
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«Мегафон» обеспечил мобильным интернетом быстрорастущий район Владимира
а первое полугодие 2023 г. новые базовые станции построены в четырех точках региона, благодаря чему мобильный интернет оператора появился в 20 населенных пунктах, еще в трех скорости передачи д
|07.07.2023
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В метро Екатеринбурга набрал скорость мобильный интернет
щественно расширили емкость сети. Это помогло увеличить территорию покрытия и максимально разогнать мобильный интернет. Средняя скорость скачивания сегодня превышает 80 Мбит/с», – сказал технич
|05.07.2023
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МТС разогнала мобильный интернет в Железнодорожном районе Рязани
ния мобильным интернетом на высоких скоростях и на трассе, и на прилегающих территориях. Скоростной мобильный интернет обеспечит автомобилистов хорошей связью, позволит подключать датчики монит
|05.07.2023
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Цифровые «Березки»: мобильный интернет «Мегафона» появился на дачных участках
TE «Мегафона», как будто не выезжали из города: им доступны современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы. «В летний период нагрузка на базовые станции, р
|04.07.2023
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«Мегафон» запустил мобильный интернет в селе Томтор к празднику Ысыах Олонхо
В селе Томтор Оймяконского района Якутии к празднику Ысыах Олонхо появился мобильный интернет 4G «Мегафона». За счет модернизации оборудования более 1,15 тыс. сельчан и
|03.07.2023
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билайн увеличил на 40% среднюю скорость мобильного интернета на БКЛ
Теперь мобильный интернет билайн работает на Большой кольцевой линии московского метрополитена на 40
|30.06.2023
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МТС на треть ускорила мобильный интернет в Новой Москве
тил директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков. На сегодня скоростной мобильный интернет от МТС в Новой Москве доступен в 67 новостройках, в 58 коттеджных и дачных
|28.06.2023
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МТС запустила мобильный интернет на станции «Пересна» в Смоленской области
В Пересне Починковского района Смоленской области появился скоростной мобильный интернет. Доступ к цифровым сервисам получили более одной тыс. жителей и пассажиры проходящих электропоездов «Брянск-Смоленск» и «Починок-Смоленск». Об этом CNews сообщили представите
|22.06.2023
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МТС улучшила мобильный интернет в центре Курска
арка Патриот, Курского хладокомбината, ТЦ «Европа» на Хуторской. «Центр Курска и Центральный рынок – самые оживленные локации нашего города с плотным автомобильным трафиком. Куряне активно пользуются мобильным интернетом, и нагрузка на сеть постоянно возрастает. Поэтому мы продолжаем развивать сеть LTE, чтобы жители могли с удобством пользоваться многочисленными возможностями нашей экосисте
|20.06.2023
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«Мегафон» на треть увеличил скорость мобильного интернета в Югре
внению с маем. «Мы постоянно повышаем эффективность имеющихся технических ресурсов и совершенствуем мобильный интернет-доступ. У диапазона LTE-900 есть существенные преимущества при обеспечении
|20.06.2023
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«Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в популярных парках Москвы
аж, сад имени Баумана и многие другие. Общая площадь парков, где произошли улучшения, составляет почти 1500 км2. Для покрытия связью территории парков работают 516 базовых станций. В среднем скорость мобильного интернета в этих парках увеличилась на 19%. Рекордсменом по приросту стал Зарядье, в этом парке скорость мобильного интернета «Билайн» увеличилась на 58%. При этом общий объем
|20.06.2023
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Билайн увеличил скорость мобильного интернета в парках Москвы
, сад имени Баумана и многие другие. Общая площадь парков, где произошли улучшения, составляет почти 1500 кв км. Для покрытия связью территории парков работают 516 базовых станций. В среднем скорость мобильного интернета в этих парках увеличилась на 19%. Рекордсменом по приросту стал Зарядье, в этом парке скорость мобильного интернета билайн увеличилась на 58%. При этом общий объем с
|16.06.2023
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Четыре села в северной части Сахалина получили мобильный интернет «Мегафона»
она». «Мегафон» установил в четырех селах новое оборудование, которое обеспечило жителей скоростным мобильным интернетом четвертого поколения. Ранее абонентам компании здесь была доступна тольк
|16.06.2023
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МТС увеличила скорость мобильного интернета в детских лагерях Ленобласти
Цифровая экосистема МТС увеличила скорость мобильного интернета и улучшила качество голосовой связи в населенных пунктах, где расположены детские оздоровительные лагеря Ленинградской области. Теперь около 100 тыс. ребят смогут во время
|15.06.2023
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МТС к дачному сезону разогнала мобильный интернет в Новгородской области
цифровая экосистема сообщает о расширении покрытия высокоскоростного интернета в местах дачного отдыха и малых населенных пунктах Новгородской области. В результате модернизации оборудования скорость мобильного интернета в деревнях и популярных локациях для летнего отдыха выросла в среднем на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Высокоскоростной интернет стал доступен на территори
|14.06.2023
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МТС ускорила мобильный интернет в медицинских учреждениях Волгограда
х учреждений города, где проходят обследование и лечение жители со всей области, а также гости из других регионов России и стран ближнего зарубежья. Благодаря установке новых базовых станций скорость мобильного интернета выросла, что позволило медицинскому персоналу и пациентам проходить курс лечения, оставаясь на связи со своими родными и близкими. Об этом CNews сообщили представители МТС.
|14.06.2023
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Скоростной мобильный интернет впервые появился в селе Булун
В селе Булун Таттинского района Якутии впервые появился мобильный интернет 4G. «Мегафон» запустил сеть четвертого поколения на территории села. За счет установки нового оборудования более 1150 сельчан получили доступ к скоростному мобильному интерне
|14.06.2023
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МТС ускорила мобильный интернет на крупной железнодорожной станции Транссиба
ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, модернизировала сеть 4G в городе Шимановске. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета на территории крупной железнодорожной станции Транссибирской магистрали возросла в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Жители Шимановска и туристы, путе
ШПД Мобильный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Эмдин Сергей 68 40
|Орловский Виктор 353 37
|Соловенчук Александр 76 35
|Никифоров Николай 1172 27
|Путин Владимир 2837 26
|Аветисян Армен 47 25
|Григорьева Евгения 60 24
|Орлик Сергей 76 24
|Ушацкий Андрей 104 22
|Ксенин Алекс 314 20
|Герчук Михаил 87 20
|Кусков Денис 219 20
|Николаев Вячеслав 90 19
|Хасьянова Гульнара 126 19
|Лацанич Василь 105 19
|Шакиров Марат 44 18
|Медведев Дмитрий 1637 18
|Меламед Александр 93 18
|Поповский Александр 90 17
|Смирнов Дмитрий 81 17
|Макаров Станислав 117 17
|Вольфсон Влад 59 17
|Медведев Владислав 26 16
|Рылов Дмитрий 45 16
|Брюквин Юрий 291 16
|Машин Дмитрий 19 16
|Барков Алексей 32 16
|Демидов Михаил 133 15
|Рейман Леонид 1033 15
|Титов Алексей 28 15
|Солонин Виталий 89 14
|Высочина Людмила 22 14
|Усманов Алишер 298 14
|Левин Дмитрий 39 14
|Цой Иннокентий 26 13
|Абрамов Андрей 28 13
|Сысоева Евгения 24 13
|Тиунов Леонид 19 13
|Бурлаков Радмир 14 12
|Назаров Алексей 69 12
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
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