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Минцифры РФ Роскомнадзор Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Реестр запрещенных сайтов

Минцифры РФ - Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов


08.12.2021 В России заблокировали сайт Tor по старинному решению суда

Tor заблокирован Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенных сайтов информацию о блокировке сайта организации Tor Project, развивающей

03.12.2021 Google и Facebook заплатят в России до 10 млрд рублей штрафа. Это беспрецедентный случай

лионный штраф был выписан ИТ-гиганту Google. Американскую корпорацию оштрафовали за выдачу в поиске запрещенной в России информации. В чем провинились американские техногиганты Статья 13.41 КоА
30.09.2021 Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории

дзорный орган планирует составить и вручить представителям соцсети протокол за повторное неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ). Штраф за подобное нарушение может составить десят
17.12.2020 Google получил в России рекордный штраф

Суть претензий к Google Суд оштрафовал Google на 3 млн руб. за выдачу в поиске запрещенной в России информации. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь Мирового суда
16.07.2020 Сын Боярского написал закон о штрафах в 15 миллионов для сайтов и хостингов

в и хостинг-провайдеров. Тем, кто не удаляет противоправную информацию или не ограничивает доступ к запрещенной информации, грозят штрафы до 500 тыс. руб. для граждан, 1 млн руб. для должностны
09.07.2020 В России хостинг будет платить миллионные штрафы за запрещенный контент

исключению из выдачи запрещенных в России ресурсов при повторном обращении. «На тех, кто не удаляет запрещенный контент по требованиям Роскомнадзора (детская порнография, пропаганда наркотиков,
01.06.2020 Роскомнадзор сформулировал критерии для запрета сайтов в Рунете

е ведомство планирует применять при рассмотрении вопроса о включении, содержащих ее веб-ресурсов, в Единый реестр запрещенных сайтов. Проект соответствующего приказа опубликован на официальном

03.06.2019 Роскомнадзор заставили разблокировать всемирно известный VPN-сервис

и Марий Эл отмены решения о блокировке, о чем сообщает портал ведомства. HideMy.name был добавлен в реестр запрещенных сайтов, который курирует Роскомнадзор, в июле 2018 г., а основанием для эт
05.07.2018 В России взрывной рост дел о запретах в интернете. Суды будут рассматривать их в упрощенном порядке

о в 2017 г. — уже 86 млн руб. Блокировка сайтов в России Напомним, с конца 2012 г. в России ведется Единый реестр запрещенных сайтов, оператором которого является Роскомнадзор. Доступ к этим са
15.06.2018 В России начали без суда блокировать сайты по продаже алкоголя

м в силу 15 июня 2018 г. постановления правительства №651, согласно которому такие сайты вносятся в Единый реестр запрещенных сайтов во внесудебном порядке. Постановлением определено, что сайты
27.04.2018 Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета»

-канала «IT уголовные дела СОРМ россиюшка» Владимир Здольников сообщил о включении Роскомнадзором в Реестр запрещенных сайтов IP-адресов 190 IP-адресов крупных российских и иностранных интернет
23.04.2018 В России частично заблокированы Google, Gmail и Youtube

Роскомнадзор против Google Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов IP-адреса Google, которые корпорация использует для работы своих се
22.06.2017 В России на несколько часов заблокировали Google

Роскомнадзор заблокировал Google Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов страницу с домена google.ru. Это следует из картотек antizapret.inf
23.12.2016 В 2016 году большинство интернет-ресурсов самостоятельно ограничивали доступ к противоправной информации

В 2016 г. в Единый реестр запрещенной информации внесено 87 тыс. интернет-страниц с противоправной информацией. Количес
22.01.2016 Роскомнадзор начал блокировать сайты с запрещенной колбасой

Блокировка сайта поставщика продуктов Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов интернет-ресурс поставщика продуктов для отелей, ресторанов и предп
30.04.2015 Twitlonger заблокировали из-за Шамиля Басаева

Роскомнадзор сообщил о внесении в реестр запрещенных сайтов ресурса Twitlonger.com. Причиной этого стало размещение на его стра
11.02.2015 «Лига безопасного интернета» совместно с Генпрокуратурой РФ добились блокировки 170 сайтов с рекламой интим-услуг

августа 2014 г. по январь 2015 г. 170 сайтов Рунета, рекламирующих интимные услуги, были внесены в Единый Реестр запрещенных сайтов и заблокированы. Решение о внесении ресурсов в Реестр было п
22.01.2015 «Ростелеком» в Верховном суде РФ выиграл второе дело по экстремизму, возбужденное в отношении директора филиала в Чувашии

атурой Новочебоксарска не доказано включение выявленных в ходе проверки экстремистских материалов в Единый реестр запрещенных сайтов. Осенью 2014 г. Верховный суд Российской Федерации отменил п
24.11.2014 Власти объявили войну ночным продажам алкоголя в интернете

Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов интернет-магазин Alconight.ru. Причиной стало соответствующее решен
03.10.2014 Интернет-казино прорвали блокировку российских властей

ратур выносили иски о блокировке интернет-казино. В начале 2014 г. Роскомнадзор научился включать в Реестр запрещенных сайтов ресурсы, чья деятельность была признана незаконной судами. После эт
29.08.2014 Роскомнадзор расширяет практику внесения в единый реестр запрещенной информации сайтов с персональными данными россиян

ернете персональных данных граждан России, в том числе посредством включения сайтов в единый реестр запрещенной информации на основании судебного акта. В настоящее время по исковым заявлениям Р
14.07.2014 Российского хостинг-провайдера обязали «бессрочно заблокировать» энциклопедию бодибилдинга

Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов энциклопедию бодибилдинга sportswiki.ru. Этот ресурс, созданный на

08.07.2014 Роскомнадзор начал блокировку сайтов с персональными данными

Роскомнадзор сообщил о внесении в Реестр запрещенных сайтов ресурса Telkniga.com. Этот сайт содержит информацию о телефонных но
01.07.2014 Роскомнадзор разблокировал популярные торрент-трекеры

овторного появления раздач «запрещенных» фильмов. Торрент-трекер Opensharing.org, первым попавший в Реестр запрещенных сайтов, уже пытался обмануть регулятора, убрав спорные раздачи, а затем на
18.04.2014 Российские власти блокируют Tumblr

Сервис микроблогов Tumblr попал в реестр запрещенных сайтов. Соответствующее решение приняла Федеральная служба по контролю за

17.04.2014 В России появится школьный реестр запрещенных сайтов

мониторингом занимаются лишь несколько крупных операторов связи. В ноябре 2012 г. свою работу начал Единый реестр запрещенных сайтов, в который вносятся ресурсы, обязательные для блокировки все
24.03.2014 Россиянам отключили азартные интернет-игры

Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов ресурсы с азартными играми. По подсчетам CNews, всего в перечень по
21.03.2014 В Роскомнадзоре вместо блога Навального видят котенка

Владельцы ряда оппозиционных интернет-ресурсов, которые на прошлой неделе Генпрокуратура внесла в Реестр запрещенных сайтов, ищут различные способы обойти блокировку. Напомним, Генпрокуратура
11.03.2014 Суды получили возможность блокировать сайты по любым основаниям

В Единый реестр запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор, стали включаться интернет-ресур
28.02.2014 В России заблокировали блог-сервис Google

ением способов самоубийств. «Яндекс» заблокировал доступ к данной записи, после чего Ya.ru выпал из реестра запрещенных сайтов. Что касается Google, то его ресурсы уже не первый раз оказываются
29.05.2013 В реестр запрещенных сайтов внесено более 7,5 тыс. ссылок

нда суицида, ФСКН – распространение наркотиков, Роскомнадзор – детская порнография). В результате в реестр запрещенных сайтов были внесены 7 577 ссылок, из которых 355 содержат детскую порногра
20.12.2012 «СкайДНС» выпустил сервер контент-фильтрации для провайдеров с поддержкой реестра запрещенных сайтов

Компания «СкайДНС», разработчик одноименной системы контентной фильтрации и безопасного поиска, выпустила новую версию своего серверного решения для провайдеров с поддержкой фильтрации реестра запрещенных сайтов. Сервер контентной фильтрации для провайдеров SkyDNS является первым продуктом в России поддерживающим работу с реестром запрещенных сайтов в полном соответствии с фе
10.12.2012 Роскомнадзор надеется на социальную поддержку в деле борьбы с противоправным контентом в интернете

По истечении месяца действия закона «О реестре запрещенной информации» социологические службы России провели опросы общественного мнения, со
30.11.2012 Амнистия: «Яндекс» и Google больше не попадут в «черный список интернета»

сно тексту разъяснения, закон «О защите детей от информации», на основании которого в России создан реестр запрещенных сайтов, неприменим к поисковым сервисам. В тексте разъяснения Роскомнадзор
27.11.2012 В реестр запрещенных сайтов внесено 595 записей

Роскомнадзор подвел предварительные итоги работы «Единого реестра информации, запрещенной к распространению на территории РФ». С 1 ноября на сайт zapret-info.gov.ru поступило 17840 обращений. Уполномоченные органы оформили решения по 1224 решениям, из которых 416 – отказ
26.10.2012 Роскомнадзор предложил гражданам доносить на «запрещенные сайты»

рмацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». Как и предполагалось, собственно Реестр запрещенных сайтов в открытом доступе отсутствует, однако, посетитель портала может ус
08.06.2012 В России может появиться реестр запрещенных сайтов

На рассмотрение Госдуму РФ был внесен новый законопроект, предусматривающий создание единого реестра сайтов с запрещенной в России информацией. Данный законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты от четырех фракций - Елена Мизулина («Справедливая Россия»), Сергей Железняк («Еди
08.06.2012 Госдума намерена создать единый реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией

Госдума намерена создать единый реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение нижней пала
29.10.2010 Транзисторы можно делать из графена

разработали новый метод обработки графена, позволяющий в перспективе массово производить графеновые транзисторы. Американские ученые с помощью обычной воды теперь могут создавать и настраивать ширину запрещенной зоны в графене. Это один из ключевых этапов конструирования транзисторов, которые являются основным компонентом современной электроники. Создание графенового транзистора, пригодного
06.12.2007 Графены: первый полупроводник с регулируемой запрещенной зоной

пективы для графенов. Группа ученых из Великобритании, США, Португалии и Испании, представила новый материал - двойной графеновый слой, который обладает полупроводниковыми свойствами, при этом ширина запрещенной зоны, определяющая свойства полупроводников, может изменяться в широком диапазоне - от нуля до энергии света в середине ИК-диапазона - под действием внешнего электрического поля нап

Публикаций - 391, упоминаний - 476

Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 11114 85
Meta Platforms - Facebook 4296 62
X Corp - Twitter 2478 59
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2768 56
Telegram Group 1225 55
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8842 52
Yandex - Яндекс 6144 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8126 37
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7401 36
Apple Inc 11212 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10074 32
VK - Mail.ru Group 3247 27
Microsoft Corporation 23874 25
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 713 21
Amazon Inc - Amazon.com 2830 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4281 18
Rambler Group - Рамблер ГК 824 16
Google Russia - Гугл Россия 54 13
Yahoo! 3556 13
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 789 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2548 11
Zello 24 11
Cloudflare 81 10
DigitalOcean 18 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 1372 9
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1027 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 8
GitHub 611 7
МФИ Софт 120 7
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 196 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 775 7
RDP.RU - РДП.ру - РДП Инновации - RDP - Research & Development Partners 17 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 181 6
7348 6
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 8 5
Comodo Security Solutions - Sectigo 36 5
Intel Corporation 11756 5
Snapchat 118 4
Ivideon - Мобильные видеорешения 48 4
Флибуста 29 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6394 13
LinkedIn 602 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 11
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 11
Эксмо-АСТ - издательство 63 11
PornHub 26 11
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 162 10
Лента - Сеть розничной торговли 1747 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5648 10
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 220 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 403 5
iHerb - маркетплейс 16 5
Открытие ФК - Банк Открытие 448 5
Россети Ленэнерго 68 5
Etsy 16 4
101Hotels.com 3 4
Sony Music Entertainment 106 4
Unsplash 74 4
Gucci - Дом моды Гуччи 29 4
Коловрат 5 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 450 4
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 109 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 403 4
Резонанс НПП 1 4
Газпром ПАО 1179 4
Nike 175 4
UMG - Universal Music Group 153 3
РВК - Российская венчурная компания 484 3
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 28 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 34 3
Tesla Motors 358 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 3
eBay Inc 1571 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2367 3
Marshall Capital Partners 69 3
IKEA - ИКЕА 108 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 569 3
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 22 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2258 361
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 533 101
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 92
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7945 82
Судебная власть - Judicial power 539 80
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 52
Президент Российской Федерации 3374 50
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4550 44
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 39
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2445 36
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2807 31
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 27
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 66 25
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 24
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 371 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3879 17
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 42 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 108 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 12
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 74 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1067 11
Районные суды РФ 48 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2873 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 9
Верховный суд Российской Федерации 707 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 9
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 0 8
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 8
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 187 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2565 7
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 396 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2015 7
Минкультуры РФ - Министерство культуры 105 6
Правительство Москвы 1872 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 891 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 500 6
РосКомСвобода - Общественная организация 23 49
ЛБИ - Лига безопасного интернета 52 20
Единая Россия - Политическая партия 263 20
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 94 11
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 92 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 5
ЛДПР 100 5
АЮР - Ассоциация юристов России 34 4
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 19 4
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 6 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 3
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 34 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 202 3
Интернет-видео - ассоциация 14 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 99 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 9 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
Демократическая политическая партия США 102 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 7 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 28 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 1 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 1 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 1 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 8 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 1
Коммунизм - Коммунистические партии 52 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 2 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 5 1
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 6 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
Narcotics anonymous - Анонимные наркоманы 1 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 7 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 17 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10253 122
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2233 104
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2504 101
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 80
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20382 79
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15537 74
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 880 73
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1319 73
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10179 72
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 2669 64
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2333 63
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 352 59
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1073 58
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21820 54
Оповещение и уведомление - Notification 642 51
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 871 45
BitTorrent - протокол для обмена файлами 182 45
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 44
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 6824 41
Website URL - Uniform Resource Locator 1 40
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 827 34
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3122 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2336 32
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1476 32
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