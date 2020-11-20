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Газпром ГПМ НТВ
Телекомпания

Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания


20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию
11.07.2019 Количество платящих абонентов OTT-платформы «НТВ-плюс» превысило 55 тыс. человек
25.04.2019 Число платящих клиентов OTT-платформы «НТВ-плюс» выросло на 22%
25.03.2019 «НТВ-плюс» и Megogo запустили новый киносервис
19.01.2018 Видеорекламу НТВ теперь можно закупать через рекламную сеть «Яндекса»
26.10.2015 «Первый канал» и НТВ обвинили в пиратстве легальные онлайн-кинотеатры
09.02.2015 «Акадо Телеком» начинает трансляцию канала НТВ в формате HD
15.02.2013 «НТВ плюс» начала HD-трансляции в интернете
30.01.2013 «НТВ плюс» намерена привлечь абонентов новыми скидками
18.01.2013 «НТВ плюс» меняет ресиверы абонентам «НТВ плюс Восток»
27.12.2012 «НТВ плюс» объявила о переформатировании проекта «НТВ плюс Восток»
25.12.2012 Телерадиокомпания «Мир» и НТВ поссорились из-за календаря
19.07.2012 «НТВ плюс» начинает замену цифровых ресиверов
29.06.2012 «НТВ плюс» будет развивать новые сервисы
27.02.2012 «НТВ плюс» становится провайдером услуг для массового потребителя
16.01.2012 «Белтел» построил инженерную и телеком-инфраструктуру нового офисного здания телекомпании НТВ
19.10.2011 В Москве началось первое масштабное строительство телецентра после возведения «Останкино»
11.03.2010 Власти заставили «НТВ-Плюс» подешеветь в 2 раза
16.09.2009 «Газпром» объединяет «НТВ-Плюс» с «Триколор-ТВ»
29.09.2008 CNews TV. В. Алкснис о преимуществах СПО («Сегодня утром» на НТВ)
21.03.2006 НТВ автоматизирует финансовое управление
13.04.2005 НТВ внедрит решение Oracle
19.04.2004 НТВ модернизирует вещание в Петербурге
26.01.2004 НТВ получила лицензию на Казань
11.11.2003 Руперту Мердоку "НТВ-Плюс" не нужен
11.11.2003 Руперт Мердок не купит "НТВ-Плюс"?
15.07.2003 "РТКомм.РУ" подключил корпункты НТВ
12.05.2003 ТВС избрало новый совет директоров, НТВ меняет кадры
29.01.2003 Дмитрий Скляров победил НТВ в суде
26.09.2002 Телезвезда Масяня "забьет" на интернет?
25.09.2002 В США сегодня начинается вещание канала "НТВ Америка"
05.09.2002 Масяню "сосватало" НТВ
14.08.2002 НТВ ПЛЮС можно оплатить по единой карте e-port
13.08.2002 НТВ обвиняет 7-ТВ в нарушении авторских прав
05.08.2002 На сайте НТВ заработала полная лента новостей
09.04.2002 На сайте телекомпании НТВ запущено прямое вещание канала
29.03.2002 Неделя в Сети: Женский интернет, обманутые покупатели и скромно растущий NASDAQ
27.03.2002 Телекомпания НТВ обжаловала решение об отказе в защите исключительных прав на домен NTV.ru
07.03.2002 Телекомпания НТВ представляет новый информационный портал
15.01.2002 Арбитраж Москвы отказал НТВ в исключительных правах на домен ntv.ru

Публикаций - 279, упоминаний - 497

Газпром ГПМ НТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Газпром ГПМ НТВ-Плюс 252 43
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7801 25
Yandex - Яндекс 4571 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7510 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8530 20
Триколор - Национальная спутниковая компания 250 19
VK - Mail.ru Group 2810 18
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1824 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 15
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3756 13
Apple Inc - Эппл Рус 10114 12
Акадо Телеком - Комкор 771 11
Eutelsat 133 7
Rambler Group - Рамблер ГК 757 7
ОТР 166 7
Газпром ГПМ RuTube - Рутьюб - видеохостинг 136 7
Samsung Electronics 8945 7
Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 7
Google LLC 9430 7
Microsoft Corporation 21003 7
Intel Corporation 10795 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 615 6
Yota - Скартел 702 6
Oracle Corporation 5809 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 5
Ростелеком - Связьинвест 1657 5
Nokia Corporation 5235 5
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 4
РТКомм.ру 296 4
Yahoo! 3468 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 714 4
SPB TV 45 4
Meta - Facebook 4125 4
LG Electronics 3120 4
Huawei 2995 4
Cisco Systems 4637 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 203 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 154 27
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Холдинг 143 13
Орион-Экспресс - Телекарта 134 13
Газпром ПАО 750 12
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4842 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 176 7
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 74 6
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 49 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1909 5
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 4
eBay Inc 1560 4
ПСБ - Промсвязьбанк 636 4
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 30 4
ГПБ - Газпромбанк 799 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 409 3
СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 15 3
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 3
Газпром ГПМ Ред Медиа 15 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 559 2
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange 845 2
РТС - Фондовая биржа 317 2
ЮКОС НК 104 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 2
Почта России ПАО 1778 2
Связной ГК 1084 2
РЖД - Российские железные дороги 1327 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 82 2
Visa International 1640 2
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 22 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 141 2
ФосАгро 63 2
Альфа-Групп 582 2
Альфа-Банк 1331 2
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 88 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 61 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7349 47
Президент Российской Федерации 1725 21
Правительство РФ 2654 21
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2318 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1986 17
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1630 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2759 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3240 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1483 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1999 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1971 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 556 4
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1139 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2022 3
Правительство Москвы 816 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1479 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 3
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 138 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 272 3
СБУ - Служба безопасности Украины 65 3
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 3
Федеральное казначейство России 864 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 495 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1100 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 611 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 294 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2038 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 273 2
МКС - Международная космическая станция 1381 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 926 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 2
Администрация Президента РФ 324 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 5
Единая Россия - Политическая партия 218 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 3
ЛДПР 97 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 3
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 2
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 23 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 196 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 37
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12129 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10099 9
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 6
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 566 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 5
Телевизор - Телевизионный приёмник 885 5
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1042 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9109 5
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2224 4
Спутниковое телевидение - Satellite television 43 4
Website - Вебсайт 394 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1586 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3073 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3030 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 3
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2131 3
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12321 3
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 64 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4205 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 739 2
Социальные сети - Соцсети 101 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2039 2
e-Commerce - Электронная коммерция 379 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 248 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 201 2
Умные платформы 577 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 346 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2981 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 801 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3550 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 55 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1494 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4049 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1246 2
SDI - Software Defined Infrastructure - Программно-определяемая инфраструктура - SDH - Software Defined Hardware 35 2
VK - Mail.ru Одноклассники 975 12
Google YouTube - Видеохостинг 2174 10
ВГТРК Смотрим 14 10
Google Android 11663 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1138 10
Ростелеком Wink - Онлайн-кинотеатр 86 9
Apple iOS 6223 9
Microsoft Windows 10 10115 9
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 809 8
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 47 7
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 30 7
Apple - App Store 2354 7
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 72 7
Kaspersky Internet Security 346 6
Linux OS 7197 6
Apple iPhone - серия смартфонов 5821 6
Apple iPad 3540 6
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 199 5
Oracle E-Business Suite - OEBS 527 5
Яндекс.Карты и Транспорт 311 5
Google Play - Google Store - Android Market 2636 5
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 62 4
Новые облачные технологии - МойОфис 325 4
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 114 4
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 14 4
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 276 3
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 362 3
Swiss-AS AMOS 16 3
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 52 3
Apple macOS 1228 3
VK - Mail.Ru Почта 176 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2150 3
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 3
Symbian OS 1387 2
Oracle Siebel CRM 192 2
Космодром Байконур 1004 2
OnePlus - BBK SMP 2 2
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 2
Ростелеком ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 39 2
Путин Владимир 2440 25
Щеголев Игорь 684 13
Медведев Дмитрий 1590 12
Никифоров Николай 1131 8
Волин Алексей 114 7
Рейман Леонид 1001 6
Гусинский Владимир 12 6
Малинин Александр 40 6
Чернышенко Дмитрий 261 5
Жаров Александр 169 5
Носков Константин 205 5
Истомин Максим 26 5
Романченко Андрей 20 5
Шадаев Максут 416 4
Ситников Сергей 75 4
Киселев Евгений 8 4
Бырдин Алексей 21 3
Смирнов Константин 17 3
Дворкович Аркадий 188 3
Порошенко Петр 23 3
Химич Роман 44 3
Гутенёв Владимир 11 3
Канаев Алексей 3 3
Медников Дмитрий 21 3
Мордачев Вячеслав 13 3
Жигарев Сергей 15 3
Скляр Геннадий 29 3
Николаев Олег 12 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 863 3
Валяева Елизавета 72 3
Ющенко Александр 25 3
Акимов Максим 168 2
Маслов Александр 37 2
Паршин Максим 172 2
Венедиктов Алексей 6 2
Чубайс Анатолий 193 2
Мишустин Михаил 331 2
Захаров Дмитрий 40 2
Моисеев Алексей 31 2
Левин Леонид 88 2
Россия - Российская федерация - РФ 82401 177
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26670 76
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33996 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11566 30
Украина 5527 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11607 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9513 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1990 13
Европа 7259 12
Казахстан - Республика 4135 11
Европа Восточная 2814 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 10
Земля - планета Солнечной системы 6456 10
Беларусь - Белоруссия 3205 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10882 8
Германия - Федеративная Республика 7784 8
Израиль 1685 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1861 8
Россия - ПФО - Казань 1890 7
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3781 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 771 6
Ближний Восток 2489 6
Франция - Французская Республика 4927 6
Япония 7895 6
Ирак - Республика 620 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1387 5
Россия - ЦФО - Воронежская область 504 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1072 5
Россия - ЮФО - Республика Крым 678 5
Иран - Исламская Республика Иран 923 5
Россия - Сибирь 1345 5
Россия - ЦФО - Рязанская область 388 5
Австралия - Австралийский Союз 2654 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1775 5
Грузия 1032 5
Турция - Турецкая республика 1478 5
Африка - Африканский регион 2667 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2233 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4103 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 374 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 5
ФЦП - Федеральная целевая программа 116 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1470 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1217 4
Русский язык 1655 4
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 168 3
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 47 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 317 3
Болезнь Альцгеймера 185 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 2
Образование в России 551 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1101 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 849 2
Международное соглашение Женева-5 1 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5056 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 20 1
Международное соглашение Женева-06 1 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 40 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3658 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
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