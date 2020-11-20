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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Газпром ГПМ НТВ
Телекомпания
Публикаций - 279, упоминаний - 497
Газпром ГПМ НТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2440 25
|Щеголев Игорь 684 13
|Медведев Дмитрий 1590 12
|Никифоров Николай 1131 8
|Волин Алексей 114 7
|Рейман Леонид 1001 6
|Гусинский Владимир 12 6
|Малинин Александр 40 6
|Чернышенко Дмитрий 261 5
|Жаров Александр 169 5
|Носков Константин 205 5
|Истомин Максим 26 5
|Романченко Андрей 20 5
|Шадаев Максут 416 4
|Ситников Сергей 75 4
|Киселев Евгений 8 4
|Бырдин Алексей 21 3
|Смирнов Константин 17 3
|Дворкович Аркадий 188 3
|Порошенко Петр 23 3
|Химич Роман 44 3
|Гутенёв Владимир 11 3
|Канаев Алексей 3 3
|Медников Дмитрий 21 3
|Мордачев Вячеслав 13 3
|Жигарев Сергей 15 3
|Скляр Геннадий 29 3
|Николаев Олег 12 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 863 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Ющенко Александр 25 3
|Акимов Максим 168 2
|Маслов Александр 37 2
|Паршин Максим 172 2
|Венедиктов Алексей 6 2
|Чубайс Анатолий 193 2
|Мишустин Михаил 331 2
|Захаров Дмитрий 40 2
|Моисеев Алексей 31 2
|Левин Леонид 88 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru