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06.12.2022 Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора
05.10.2022 Теперь в 30 регионах: клиенты Tele2 могут добавить к тарифу домашний интернет
31.08.2022 Обзор ТВ-приставки General Satellite GS B529L
08.08.2022 Eltex начала серийный выпуск новых смарт ТВ-приставок
09.03.2022 Netflix покинул Россию
09.02.2022 «Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group
09.02.2022 Знаменитая ТВ-приставка Сбербанка впервые стала полностью российской
28.01.2022 Власти запретили «Газпром нефти» удалять «порочащее» видео из «Вконтакте», Facebook и YouTube, чтобы не «умалить свободу в интернете»
15.01.2022 Москва стала лидером среди городов, куда предпочли поехать россияне в новогодние праздники
10.01.2022 «М.Видео-Эльдорадо»: виниловые проигрыватели становятся товарами массового спроса
08.01.2022 Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях
29.12.2021 Сервис «VK видео» запустил офлайн-режим
23.12.2021 Xiaomi и «М.Видео» открыли первый совместный шоурум в Москве
14.12.2021 Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора»
14.12.2021 Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора»
09.12.2021 «VK видео» представила технологию NeuroHD, которая в два раза повышает разрешение видео, восстанавливает детали и убирает шумы на изображении
06.12.2021 Как сохранить текст видео в YouTube
02.12.2021 Поиск по миллионам видео «Вконтакте» стал доступен для пользователей, не зарегистрированных в соцсети
24.11.2021 Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях
22.11.2021 «М.видео» добавила в мобильное приложение функцию вызова продавца к полке магазина
17.11.2021 «VK Видео» представила видеовитрину «Вконтакте» — с широкой библиотекой контента, интеллектуальными технологиями поиска и рекомендациями
21.10.2021 М.Видео-Эльдорадо за девять месяцев увеличила GMV на 15,4%, продажи через мобильную платформу выросли на 100,4%
17.10.2021 Как оцифровать видео с DVD-дисков
06.10.2021 «М.видео» обновила поисковые возможности онлайн-платформ
05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный»
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok
24.09.2021 Группа «М.видео-Эльдорадо» выбрала платформу Yandex.Cloud облачным партнером для реализации стратегии роста бизнеса
23.09.2021 «М.видео-Эльдорадо» инвестирует 1,3 млрд руб. в финтех-платформу и планирует предоставлять кредитные сервисы другим игрокам
13.09.2021 4 способа скачать видео из Instagram
20.07.2021 В группе «М.видео-Эльдорадо» назначен директор по логистике и фулфилменту
16.07.2021 «Яндекс» создал автоматический перевод видеороликов на русский язык. Аналогов в мире нет
15.07.2021 Что умеют умные очки
14.07.2021 Продажи видеооборудования в розничной сети Tele2 выросли в 4 раза по итогам первого полугодия 2021 года
06.07.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» сформировала команду управления блоком Oneretail
29.06.2021 Как скачать видео из Facebook
16.06.2021 Сеть «М.видео» внедрила систему роботизированной поддержки клиентов с использованием ИИ
09.06.2021 Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM
28.05.2021 Как сконвертировать DVD и Blu-ray в удобные форматы
27.05.2021 Группа М.Видео-Эльдорадо создает единый блок OneRetail для управления брендами М.Видео и Эльдорадо
21.05.2021 В «М.Видео-Эльдорадо» назначен председатель совета директоров

Публикаций - 3083, упоминаний - 4381

Телевидение цифровое упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9448 295
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8050 237
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10078 222
Samsung Electronics 9737 212
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6946 191
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 159
Sony 6483 148
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 118
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1560 118
Триколор - Национальная спутниковая компания 296 115
Microsoft Corporation 23505 113
LG Electronics 3541 110
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6266 110
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 783 104
Apple Inc 11200 101
Philips 2052 100
Intel Corporation 11671 88
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 84
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 323 82
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 222 78
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5591 77
Google LLC 10943 76
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 65
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 63
Lenovo Motorola 3503 57
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1925 56
Toshiba Corporation 2888 56
Cisco Systems 4875 55
Yandex - Яндекс 5681 45
Центел - Центральный телеграф 409 43
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2505 38
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2967 38
Sharp Corporation 1042 36
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 35
Nvidia Corp 3213 35
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2657 35
Huawei 3507 35
Meta Platforms - Facebook 4339 34
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 133 32
Цифра ГК 2149 32
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6196 69
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5820 52
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6634 47
Россети Ленэнерго 2349 33
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 33
Walt Disney Company 573 23
Карусель - Сеть гипермаркетов 207 23
Лента - Сеть розничной торговли 1703 23
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 215 21
Netflix - онлайн-кинотеатр 443 20
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 167 20
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 20
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 187 18
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 18
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино 120 18
Visa International 1872 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 17
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 85 15
Газпром ПАО 1153 15
АФК Система - Система Масс-медиа 84 15
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 15
Почта России ПАО 1993 15
Открытие ФК - Банк Открытие 2834 15
Warner Bros. International Television Distribution 272 14
101Hotels.com 704 14
Связной ГК 1337 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1830 13
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 13
Hyundai Motor 341 13
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 302 13
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 12
РЖД - Российские железные дороги 1622 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 879 11
Композит 84 11
Газпром ГПМХ - Ред Медиа 18 10
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 63 10
Sony Pictures Entertainment 139 9
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 9
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 69 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2386 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9120 226
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17969 216
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10386 143
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2341 53
Президент Российской Федерации 3717 48
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 602 44
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3696 35
Правительство Москвы 1991 29
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4388 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1649 22
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2433 21
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2510 20
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 19
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 198 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2698 14
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1215 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1395 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1754 12
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 723 11
Администрация Президента РФ 977 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2388 10
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 10
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 129 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2858 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 683 8
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1655 8
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1313 7
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1031 6
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 44 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 96
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 82
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 27
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 22
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 12
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 27 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 187 6
8K Association - Ассоциация 8K 160 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 6
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 4
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 21 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 3
WiMAX Forum 68 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 3
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 9 2
Единая Россия - Политическая партия 263 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
Электрокабель 7 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 22 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 64 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 13 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 73 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39005 1648
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9145 1545
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79235 1419
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6565 727
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14844 552
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53320 493
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12516 464
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17521 464
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8730 441
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25032 430
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5653 424
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1843 420
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11517 367
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6392 339
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22261 336
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7361 330
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25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25059 283
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HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2327 250
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13582 228
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 2036 227
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 1402 221
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5448 213
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12608 209
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6608 208
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16062 201
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21965 198
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6079 195
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11854 194
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11303 194
Google Android 12564 166
Microsoft Windows 2000 12679 147
Apple iOS 6808 100
Apple iPhone 6 6176 77
Microsoft Windows 14450 74
Google YouTube - Видеохостинг 2428 73
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 122 71
Apple iPhone - серия смартфонов 6628 70
Linux OS 8252 67
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4359 63
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 403 60
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 53
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 690 49
Google Android TV 226 47
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 292 44
Google Play - Google Store - Android Market 2939 42
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 41
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4111 40
Apple iPad 3739 38
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 38
Age of Kings 3446 37
МТС KION - МТС ТВ - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ 78 36
Microsoft Windows BitLocker 1275 34
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 170 32
Apple iPod 1531 30
Apple - App Store 2604 28
Microsoft Skype 1976 28
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2511 28
Microsoft Windows XP 2362 27
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3940 27
Apple Mac - Apple Macintosh 2869 26
Sony Bravia 247 25
Apple macOS 1715 25
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 44 25
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 24
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 143 24
VK - Mail.ru Одноклассники 1483 22
Amedia Premium HD 28 21
Intelsat - телекоммуникационные спутники 105 20
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 726 19
Щеголев Игорь 689 51
Путин Владимир 2731 42
Рейман Леонид 1031 36
Кулаковский Дмитрий 67 36
Медведев Дмитрий 1631 35
Малинин Александр 40 20
Никифоров Николай 1172 19
Наумов Максим 97 18
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 16
Волин Алексей 116 16
Ширшов Павел 76 15
Ксенин Алекс 311 13
Припачкин Юрий 66 12
Мардер Наум 114 12
Безруков Андрей 28 12
Соловенчук Александр 71 12
Силин Михаил 27 12
Аляутдинов Тимур 21 11
Жаров Александр 174 11
Северов Дмитрий 41 11
Ткаченко Андрей 19 10
Скляр Геннадий 32 10
Медников Дмитрий 23 10
Ситников Сергей 75 10
Юртаев Герман 16 10
Назаров Алексей 69 9
Грачев Михаил 15 9
Назаров Сергей 57 9
Пехтерев Сергей 46 9
Кузяев Андрей 64 9
Рыжикова Анна 9 9
Семериков Андрей 37 8
Солдатов Алексей 95 8
Соловьев Александр 65 8
Лобанов Денис 45 8
Чазов Андрей 19 8
Брюквин Юрий 289 8
Истомин Максим 26 8
Кусков Денис 218 8
Орлов Николай 13 7
Россия - РФ - Российская федерация 122966 1523
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39371 664
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50189 336
Европа 21314 282
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14988 251
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17144 220
Япония 12881 163
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15089 152
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6310 149
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12817 125
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13159 118
Южная Корея - Республика 6290 118
Россия - Сибирь 2011 110
Германия - Федеративная Республика 12014 93
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 83
Франция - Французская Республика 7084 81
Россия - СФО - Новосибирск 3709 65
Украина 7270 57
Азия - Азиатский регион 4660 56
Беларусь - Белоруссия 4263 56
Индия - Республика 5069 54
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2021 53
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1386 53
Земля - планета Солнечной системы 9707 52
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1106 50
Россия - УФО - Екатеринбург 3321 49
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2556 49
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2495 48
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2370 45
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2314 45
Финляндия - Финляндская Республика 3472 44
Италия - Итальянская Республика 4224 43
Казахстан - Республика 4847 42
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 933 42
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2618 42
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1422 41
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1430 41
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 40
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1797 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41707 400
Абонентская база - Абонентская плата 5301 303
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4829 255
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1195 237
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8873 216
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42010 204
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5667 197
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24002 188
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15072 170
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2171 168
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20097 165
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2092 117
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9924 111
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14093 110
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4431 105
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3271 96
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10301 67
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6038 64
Аренда 2130 64
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4559 63
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4186 62
Английский язык 6161 59
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9193 59
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3906 59
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4050 54
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8289 52
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9411 52
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6865 50
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4005 50
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3892 50
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1896 49
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4027 49
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5863 47
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3413 47
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1451 45
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1404 44
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4050 44
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3580 42
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4948 40
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 747 40
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 98
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 68
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11004 56
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 50
Стрим-ТВ - телекомпания 157 32
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 571 29
Спорт 1 HD - телеканал 44 29
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 250 26
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 129 26
Россия 24 - телеканал 102 26
CNews - ZOOM.CNews 1757 26
Thomson Reuters - Рейтер 5773 25
Пятый канал - Телеканал 57 25
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 21
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 60 21
Рен ТВ - телеканал 61 20
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 67 18
91Mobiles 1698 15
Радио России - радиостанция 48 15
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 100 14
Прайм - Агентство экономической информации 857 14
National Geographic 84 14
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 13
Муз-ТВ - телеканал 39 13
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 12
Viasat Premium HD 20 12
КХЛ HD - телеканал 22 11
Viasat Nature - Виасат Нэйчер 19 11
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 621 10
Коммерсантъ - Издательский дом 1228 10
Вести 24 - Российский информационный канал 45 10
The Register 1403 10
Русский роман - телеканал 12 9
Discovery Channel 33 9
Viasat Explorer - Виасат Эксплорер 26 9
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 9
Bloomberg 1110 9
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 795 9
КиноПоиск - портал о кино 161 9
500 Startups 14343 202
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7461 59
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 49
IDC - International Data Corporation 4849 13
IHS iSuppli 397 13
Gartner - Гартнер 3475 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2129 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 528 8
Forrester Research 812 6
In-Stat 115 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 90 6
Juniper Research 502 5
Strategy Analytics 283 5
PCMark 106 4
Gartner - Dataquest 348 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 4
In-Stat/MDR 64 4
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 3
NPD DisplaySearch 282 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 2
eMarketer 201 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 2
Datamonitor 83 2
NPD Group 140 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 2
Net Applications 114 2
S&P - Standard and Poor’s 482 2
ABI Research 233 2
TNS Kantar 3 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 262 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
Fortune Global 500 283 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 185 1
Internet Stock Report 992 1
S&P 500 551 1
Illuminata 13 1
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 11 1
BCG - Boston Consulting Group 99 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 198 22
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 87 12
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 9
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 8
РАН - Российская академия наук 1801 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 655 7
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 7
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 484 6
ТГУ - Томский государственный университет 116 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 5
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 133 5
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 42 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 206 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 28 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 3
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 60 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 166 2
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 92 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 63 2
USST - University of Shanghai for Science and Technology - Шанхайский научно-технический университет 5 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 125 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 48 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 716 2
ИРИ - Институт развития интернета 112 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 90 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 46 2
Академгородок Новосибирск 102 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 2
НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 2 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО 21 1
Росгидромет ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 39 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 1
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CSTB Telecom & Media 59 28
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День молодёжи - 27 июня 691 11
ИнфоКом 86 9
Связь-Экспокомм 94 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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