Индексная книга CNews*
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Публикаций - 3083, упоминаний - 4381
Телевидение цифровое упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Щеголев Игорь 689 51
|Путин Владимир 2731 42
|Рейман Леонид 1031 36
|Кулаковский Дмитрий 67 36
|Медведев Дмитрий 1631 35
|Малинин Александр 40 20
|Никифоров Николай 1172 19
|Наумов Максим 97 18
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 16
|Волин Алексей 116 16
|Ширшов Павел 76 15
|Ксенин Алекс 311 13
|Припачкин Юрий 66 12
|Мардер Наум 114 12
|Безруков Андрей 28 12
|Соловенчук Александр 71 12
|Силин Михаил 27 12
|Аляутдинов Тимур 21 11
|Жаров Александр 174 11
|Северов Дмитрий 41 11
|Ткаченко Андрей 19 10
|Скляр Геннадий 32 10
|Медников Дмитрий 23 10
|Ситников Сергей 75 10
|Юртаев Герман 16 10
|Назаров Алексей 69 9
|Грачев Михаил 15 9
|Назаров Сергей 57 9
|Пехтерев Сергей 46 9
|Кузяев Андрей 64 9
|Рыжикова Анна 9 9
|Семериков Андрей 37 8
|Солдатов Алексей 95 8
|Соловьев Александр 65 8
|Лобанов Денис 45 8
|Чазов Андрей 19 8
|Брюквин Юрий 289 8
|Истомин Максим 26 8
|Кусков Денис 218 8
|Орлов Николай 13 7
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217985, в очереди разбора - 882074.
Создано именных указателей - 110531.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217985, в очереди разбора - 882074.
Создано именных указателей - 110531.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.