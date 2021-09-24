Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Tele2
Теле2 Россия
СкайЛинк
Skylink
Московская сотовая связь (МСС)
Аларис
Публикаций - 1213, упоминаний - 2494
Tele2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хасьянова Гульнара 115 74
|Рейман Леонид 985 33
|Пестерева Ольга 29 24
|Брюквин Юрий 253 22
|Щеголев Игорь 682 20
|Кусков Денис 185 20
|Путин Владимир 2376 17
|Медведев Дмитрий 1577 16
|Нестеров Александр 24 15
|Провоторов Александр 146 13
|Студитских Виталий 16 12
|Солонин Виталий 85 11
|Никифоров Николай 1130 10
|Прянишников Николай 282 10
|Савков Леонид 32 10
|Богатов Антон 76 10
|Меламед Леонид 127 9
|Морошкин Александр 111 9
|Ситников Сергей 56 8
|Евтушенков Владимир 185 8
|Малис Александр 155 8
|Костров Владимир 9 7
|Изосимов Александр 188 7
|Панкратова Оксана 42 7
|Александров Дмитрий 14 7
|Кузнецов Александр 83 7
|Калугин Сергей 165 7
|Эмдин Сергей 67 6
|Королев Игорь 55 6
|Кочетков Владислав 222 6
|Усманов Алишер 249 6
|Солдатенков Сергей 154 6
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 6
|Есиков Александр 16 5
|Мордашов Алексей 33 5
|Иванов Олег 126 5
|Иванов Сергей 337 5
|Юрченко Евгений 94 5
|Темиров Артур 7 5
|Дудин Алексей 6 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru