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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Tele2
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Аларис

Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис


24.09.2021 Клиенты Skylink могут подключить новый безлимит на даче 1
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 4
19.10.2020 Tele2 подключила промышленные планшеты MIG к сети LTE-450 1
09.06.2020 Tele2 подключил ледокол «Невская Застава» к сети LТE-450 1
24.04.2020 Россияне стали продавать больше мобильных телефонов через «Авито» 1
06.04.2020 В «Tele2 Москва» назначен коммерческий директор 1
03.04.2020 Голосовой трафик в сети Tele2 вырос вдвое после обращения Путина 1
07.11.2019 Tele2 обеспечила московские власти связью LTE-450 1
01.11.2019 Назначен новый глава макрорегионального филиала «Северо-Запад» «Ростелекома» 1
27.08.2019 Абоненты Skylink скачивают свыше 1 ПБ трафика в месяц 3
09.07.2019 Экс-министра связи Южной Осетии посадили на 8 лет за кражу денег у «дочки» «Мегафона» 3
04.06.2019 МВД, Росгвардия и МЧС получат миллиарды на закупку устройств для новой сети связи (не 5G) 1
25.04.2019 Простым гражданам разрешили ходить в интернет через спецсеть чиновников и силовиков 1
01.04.2019 Tele2 подвела итоги интеграции с «Ростелекомом» 1
26.03.2019 Государство потратит 27 миллиардов на 4G-сети для силовиков и спецпотребителей 2
07.03.2019 Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование 1
29.01.2019 Южная Осетия: безальтернативная связь с Россией 2
27.12.2018 Tele2, «Ростелеком» и РТРС построят федеральную 4G-сеть для спецпотребителей 3
29.10.2018 Как отвоеванное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж 1
05.09.2018 Новый сотовый оператор Южной Осетии потерпел крах. Tele2 распродает оборудование 2
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 1
12.01.2018 В России закрылся последний CDMA-оператор 2
18.12.2017 В Чечне и Якутии пройдет аукцион 4G-частот в «деревенском диапазоне» 2
13.11.2017 Высокопоставленный разведчик из Южной Осетии арестован после попытки создания сотового оператора 2
29.08.2017 Минпромторг потратит 3 миллиарда на замену микросхем из США, Германии и Японии 1
12.07.2017 «Евросеть» поделили надвое: Компанию забрал «Мегафон», а половину магазинов «Билайн» 1
08.06.2017 «Дочка» РЖД превратилась в сотового оператора 1
07.06.2017 Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров 1
31.03.2017 В деле о краже трафика «Билайна» нашлись следы «дочки» «Ростелекома» и Ericsson 1
30.03.2017 ВТБ отдаст «Ростелекому» контроль над Tele2 из-за «геополитической напряженности» 1
13.01.2017 Tele2 назначила нового коммерческого директора макрорегиона «Москва» 3
09.01.2017 Tele2 подвела итоги 2016 года 1
30.12.2016 Tele2 подвел итоги 2016 года 1
11.11.2016 Экс-топ-менеджер АФК «Система» купил AT Consulting 1
05.10.2016 В Крыму появится 4G-оператор редкого стандарта 3
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 1
25.07.2016 «Вымпелком» выбрал своим аудитором Росэкспертизу 1
01.07.2016 Tele2 вывел «Скай линк» в 4G 6
01.07.2016 Tele2 запускает сеть LTE-450 в Московском регионе и снижает цены на оборудование 2

Публикаций - 1213, упоминаний - 2494

Tele2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8487 293
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6168 287
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7433 239
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7719 183
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2204 131
АФК Система ПАО 1594 130
Ростелеком - Связьинвест 1654 128
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 92
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1223 88
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1472 84
МегаФон Москва - Соник Дуо 397 60
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 260 57
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 713 55
Telia Company 782 42
Мобиком-Кавказ 79 41
СМАРТС Компания 491 41
МегаФон - Уральский Джи Эс Эм ЗАО 69 40
Huawei 3109 39
Ericsson 2265 38
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1389 37
Sonera 305 37
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 347 36
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 95 34
Yota - Скартел 694 33
Питерская группа связистов 153 33
Nokia Corporation 5228 33
Сонет 141 30
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 316 28
Рустелеком ТК 255 27
Qualcomm Technologies 1515 25
Samsung Electronics 8904 25
Microsoft Corporation 20924 25
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 856 24
ZTE Corporation 635 23
Сумма Телеком - Sumtel 131 22
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 22
Cisco Systems 4617 21
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 21
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 363 20
Siemens AG - Сименс Россия 2218 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4762 39
Евросеть 1342 31
Связной ГК 1081 20
Альфа-Групп 580 19
РТК Лизинг 62 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1836 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 830 14
Dixis - Диксис 341 13
Телефорум 91 10
IPOC 121 9
Беталинк 99 9
Почта России ПАО 1758 9
Альфа-Банк 1311 8
РОСНО СК 163 8
Рапида НКО - платежные система 137 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1732 7
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 7
РЖД - Российские железные дороги 1306 6
CyberPlat - КиберПлат 328 6
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 6
Связь-банк 104 6
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 5
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 5
Visa International 1635 5
Цифроград 137 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 361 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 832 5
Аэрофлот 612 5
РТС - Фондовая биржа 317 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1592 5
Северсталь ПАО 258 5
ВТБ Банк Москвы 430 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 244 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 4
АФК Система - Система Масс-медиа 64 4
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 4
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 3
Citibank - Ситибанк 250 3
BP - British Petroleum 105 3
Qiwi 786 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7263 86
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 36
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1718 31
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1926 22
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 492 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2695 13
Россвязь - Федеральное агентство связи 702 13
Президент Российской Федерации 1703 11
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 461 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2322 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1621 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2267 8
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 387 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1938 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1461 6
Счётная палата РФ 554 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1866 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 734 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1095 5
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 314 5
Правительство РФ 2617 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 870 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 465 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 164 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 865 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1829 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 115 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 242 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 103 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1023 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1076 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 142 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 193 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 29 2
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 562 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 103
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 385 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 7
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 233 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 360 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 13 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 580 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 8 1
ICXC - International Customer eXperience Community - Международная Ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом 1 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 89 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 221
3G - Стандарт мобильной связи 5056 168
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 238 101
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 74
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 63
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1134 59
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4177 52
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3941 50
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3028 48
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10033 43
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3155 30
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 337 29
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 976 26
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9133 26
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2561 22
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 22
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 211 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12015 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6223 17
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 16
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 14
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 12
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 953 12
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2845 12
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 646 11
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 106 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1483 9
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 443 9
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4848 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1627 8
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1798 8
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 8
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1568 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2462 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2100 7
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 269 6
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3135 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3948 6
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 35
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 81 15
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2086 15
Google Android 11589 13
Microsoft Windows 10 10061 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2046 11
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 166 11
Microsoft Skype 1871 10
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 134 9
Apple iPhone - серия смартфонов 5792 9
Symbian OS 1387 8
Benefon Dragon 12 8
VK - Mail.ru Group - ICQ - мессенджер 784 8
Benefon Exion 8 6
Microsoft Windows XP 2205 6
Java - Язык программирования 2381 5
Microsoft Office 2934 5
Linux OS 7134 5
Microsoft Dynamics CRM 488 4
Microsoft Outlook 1203 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1172 4
Apple - App Store 2346 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 579 4
Eastwind SMS Center - Eastwind SMS Gateway 9 3
Nokia 7650 62 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 3
Opera - Браузер 852 3
Microsoft Excel 697 3
Apple macOS 1211 3
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 3
Apple iOS 6170 3
Apple macOS X 1392 2
Scala - Язык программирования 113 2
Microsoft Windows 7 1726 2
Avaya IP Office Cloud Platform 76 2
Intel Itanium 607 2
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 173 2
Olive 6 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1111 2
Хасьянова Гульнара 115 74
Рейман Леонид 985 33
Пестерева Ольга 29 24
Брюквин Юрий 253 22
Щеголев Игорь 682 20
Кусков Денис 185 20
Путин Владимир 2376 17
Медведев Дмитрий 1577 16
Нестеров Александр 24 15
Провоторов Александр 146 13
Студитских Виталий 16 12
Солонин Виталий 85 11
Никифоров Николай 1130 10
Прянишников Николай 282 10
Савков Леонид 32 10
Богатов Антон 76 10
Меламед Леонид 127 9
Морошкин Александр 111 9
Ситников Сергей 56 8
Евтушенков Владимир 185 8
Малис Александр 155 8
Костров Владимир 9 7
Изосимов Александр 188 7
Панкратова Оксана 42 7
Александров Дмитрий 14 7
Кузнецов Александр 83 7
Калугин Сергей 165 7
Эмдин Сергей 67 6
Королев Игорь 55 6
Кочетков Владислав 222 6
Усманов Алишер 249 6
Солдатенков Сергей 154 6
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 6
Есиков Александр 16 5
Мордашов Алексей 33 5
Иванов Олег 126 5
Иванов Сергей 337 5
Юрченко Евгений 94 5
Темиров Артур 7 5
Дудин Алексей 6 5
Россия - Российская федерация - РФ 81572 561
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26463 489
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11484 342
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3761 152
Россия - СФО - Ленинградская область 1766 99
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1722 90
Россия - УФО - Екатеринбург 2875 80
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11968 78
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1061 58
Россия - СФО - Новосибирск 2901 58
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1377 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33781 54
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 984 51
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1720 48
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2124 46
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 44
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 454 43
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1210 41
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 645 41
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 393 35
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1855 34
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1918 34
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 778 33
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 406 32
Россия - СЗФО - Новгородская область 422 31
Беларусь - Белоруссия 3179 30
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 959 29
Россия - СФО - Омская область - Омск 858 29
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1564 28
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 427 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10812 28
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 900 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 988 27
Европа 7221 27
Россия - Сибирь 1338 26
Европа Восточная 2790 25
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 356 24
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 857 24
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 467 23
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 440 23
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 563 43
НДС - Налог на добавленную стоимость 842 20
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1091 14
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 508 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3578 10
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 299 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1441 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1863 6
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 172 5
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 410 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2217 5
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 46 4
Русский язык 1647 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1502 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1222 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 197 4
Образование в России 550 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 393 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4004 3
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 109 3
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 308 2
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 20 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 364 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1447 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 83 2
Великая Отечественная война 196 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4923 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 161 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 612 2
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 6 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 1 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 25 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 103 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 15 1
Английский язык 372 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10233 92
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 22
РБК ТВ - телеканал 58 6
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 6
ComNews - Медиа-бизнес 87 5
Стрим-ТВ - телекомпания 111 5
Коммерсантъ - Издательский дом 776 5
НТВ - Телекомпания 275 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 3
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 116 3
CNews - ZOOM.CNews 1317 3
ТНТ - Телеканал 112 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 238 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 3
Прайм - Агентство экономической информации 639 3
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 559 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 316 2
Ведомости 268 2
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 2
Thomson Reuters - Рейтер 5602 2
Вести 24 - Российский информационный канал 26 2
CNews - Auto.CNews 50 2
Optics 105 1
Коммерческие вести 1 1
Euronews - телеканал 46 1
Из рук в руки - irr.ru 30 1
Российская газета 219 1
Деловой Петербург 20 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
Говорит Москва - радиостанция 17 1
Пятый канал - Телеканал 43 1
Эхо Москвы - радиостанция 167 1
Россия 24 - телеканал 94 1
Engadget - Блог о технологиях 398 1
WSJ - The Wall Street Journal 1193 1
FT - Financial Times 1066 1
WikiLeaks 112 1
Forbes - Форбс 550 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2519 36
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 24
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 24
IDC - International Data Corporation 4477 7
Gartner 3123 4
ABI Research 230 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 69 1
NPD DisplaySearch 282 1
IHS iSuppli 389 1
eMarketer 195 1
Gartner Dataquest 329 1
Yankee Group 161 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 62 1
Moody's Investors Service 64 1
SmartMarketing 73 1
Mobile Research Group 65 1
Harris Interactive 78 1
S&P - Standard and Poor’s 448 1
Synergy Research Group 39 1
Discovery Research Group 20 1
Frost & Sullivan 175 1
RAEX - Эксперт РА 68 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 604 1
Forrester Research 766 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 175 1
Fortune Global 500 265 1
Juniper Research 417 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 59 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1020 4
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 31 4
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 166 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 116 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 212 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 540 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 94 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 148 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 164 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 2
РАН - Российская академия наук 908 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 53 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 33 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 267 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 2 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 25 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 26 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 6 1
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 719 4
Олимпийские игры - Olympic Games 461 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 351 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1177 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
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