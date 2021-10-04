Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Qiwi
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 783, упоминаний - 2272
Qiwi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солонин Сергей 82 30
|Фролова Светлана 41 16
|Стоклицкая Анна 24 13
|Протопопов Андрей 13 13
|Ким Борис 65 12
|Абрамович Роман 23 9
|Дуров Павел 216 9
|Путин Владимир 1821 8
|Серебряникова Анна 47 8
|Якобашвили Давид 14 8
|Абызов Михаил 64 6
|Кияченко Виктория 6 5
|Делицын Леонид 94 5
|Арлазаров Владимир 118 5
|Волож Аркадий 181 5
|Дитятьев Алексей 4 4
|Архипов Алексей 4 3
|Козырев Алексей 270 3
|Биккулова Гульнара 23 3
|Романенко Андрей 76 3
|Тарабановский Александр 4 3
|Попов Алексей 310 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Гуцериев Михаил 107 3
|Marcalek Jan - Ян Марселек 4 3
|Дуров Николай 17 3
|Сюй Виктор 22 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Шевченко Мария 13 3
|Рассказов Алексей 3 2
|Галушкин Олег 168 2
|Аксаков Анатолий 98 2
|Анищенко Андрей 9 2
|Еремеев Дмитрий 2 2
|Хасис Лев 96 2
|Ермаков Игорь 19 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Мильнер Юрий 116 2
|Полехина Диана 6 2
|Ананьев Денис 6 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758189, в очереди разбора - 661879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758189, в очереди разбора - 661879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru