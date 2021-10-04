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Qiwi


04.10.2021 Готовое мобильное решение для интернет-магазина за три месяца — теперь реальность 1
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 1
21.09.2021 ВТБ поделил с боксерами контроль над спортивными ставками в интернете 6
20.09.2021 Власти отобрали лицензию у банка - пионера интернет-платежей в России 1
17.09.2021 Исследование QIWI: количество фрилансеров выросло вдвое в 2021 году 2
09.09.2021 «Одноклассники» запустили платную подписку на группы и раздел о монетизации авторов 1
30.08.2021 Известный американский фонд стал крупным акционером «Яндекса» 1
26.08.2021 Как Путин лишил Qiwi миллиардов, выбрав оператора букмекерских ставок 12
22.07.2021 Tele2 предлагает умное устройство для оплаты парковок 1
21.07.2021 Банк «Открытие» объявил о покупке доли «Точки» у Qiwi 10
21.07.2021 Qiwi продала виртуальный банк «Точка» 2
20.07.2021 CENT.APP расширил возможности для бизнеса по приёму платежей для клиентов REG.RU 1
05.07.2021 QIWI ускорила дистанционное обслуживание клиентов с помощью Naumen KMS 4
08.06.2021 В группе QIWI назначен новый CEO 8
04.06.2021 Tele2 начала продавать SIM-карты на Aliexpress 1
25.05.2021 У Qiwi рухнула выручка, спасибо запретам Центробанка 1
26.04.2021 Основатель Qiwi распродал свои акции. Он уходит из компании «по личным причинам» 1
09.04.2021 QIWI запускает бренд QIWI Business для B2B аудитории 4
30.03.2021 Основатель Qiwi покидает компанию, избавившись от «Совести» и «Рокетбанка» 14
19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала 1
17.03.2021 Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав 1
17.03.2021 QIWI запустила бесконтактный платежный сервис на базе технологии SoftPOS 1
15.03.2021 «Aliexpress Россия» возобновила работу через «Юmoney» 1
05.03.2021 За «Билайном» пронаблюдают сестра экс-директора компании и основатель IBS 2
02.03.2021 Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов 1
26.02.2021 Сооснователь Skillbox и бразильской школы EBAC запустил международный рекрутинговый проект 1
26.02.2021 Альберт Борис, Совкомбанк: Будущее — за экосистемами, в которых нет барьеров между клиентами и партнерами 1
26.02.2021 Россияне собрали миллионы рублей, чтобы спасти раздачи на Rutracker 1
18.02.2021 Россиянам начнут переводить зарплату по номеру телефона, чтобы спасти их от «зарплатного рабства» 1
15.02.2021 Россияне смогут оформлять кредиты онлайн по водительским правам 1
26.01.2021 Хакер из Бобруйска украл полмиллиона долларов, но остался ни с чем. Деньги отобрали силовики. Видео 1
19.01.2021 «Рокетбанк» умер. На этот раз окончательно 1
14.01.2021 Сооснователь Qiwi Сергей Солонин инвестировал $1,5 млн в бразильскую онлайн-школу 1
29.12.2020 Выручка маленьких разработчиков ПО в России взлетела на 65% 1
23.12.2020 Сбербанк купил контрольный пакет в крупнейшем поставщике платежных терминалов 1
14.12.2020 Американцы засудят Qiwi из-за проблем с Центробанком 13
11.12.2020 Власти остановили часть операций Qiwi 11
09.12.2020 Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков 1
20.11.2020 В Google Play появилась оплата через «Qiwi кошелек» 2
19.11.2020 Группа Qiwi представила нового финансового директора 7

Публикаций - 783, упоминаний - 2272

Qiwi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2482 71
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 59
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 54
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 51
Yandex - Яндекс 4100 46
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 26
SEC Consult Services 929 15
Google LLC 7135 14
Webmoney 329 13
Microsoft Corporation 11039 13
Telegram Group 702 12
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 10
oneFactor 24 8
IBM 3530 8
PayPal 439 8
Apple Inc - Эппл Рус 7685 8
Samsung Electronics 5641 7
SAP SE 3208 7
АФК Система ПАО 993 6
3728 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 5
Rambler Group - Рамблер ГК 484 5
Oracle Corporation 3333 5
СКБ Контур 416 5
Flocktory 12 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 4
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 4
Cisco Systems 2037 4
TON Foundation 4 3
InfoWatch - Инфовотч 603 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Крок 1219 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
Qrator Labs 89 3
Nokia Corporation 2424 3
Золотая Корона 280 3
Twitter 2204 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 52
Открытие ФК 538 40
CyberPlat - КиберПлат 202 37
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 34
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 33
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 25
Альфа-Банк 1123 24
Рапида НКО - платежные система 71 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 23
РусславБанк - РСБ 147 22
Газпромбанк - ГПБ 692 20
Совкомбанк Совесть 27 18
Юнистрим - Unistream 167 15
QIWI Банк - Киви Банк 77 14
Visa International 1345 13
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 11
Точка 124 11
Мострансавто 59 9
HeadHunter Group - HH Group 336 9
Почта Банк 289 8
Совкомбанк ПАО 147 8
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 7
Avito - Авито 171 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 6
Русский стандарт Банк 302 6
УЭК - Универсальная электронная карта 512 6
Аэрофлот 492 6
Интеркоммерц 32 6
Связной ГК 877 6
TON Issuer 5 5
Runa Capital 153 5
ВТБ24 583 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Ак Барс Банк 173 5
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 4
Платежный Центр РНКО 26 4
О2О Delivery club 153 4
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
Почта России ПАО 1570 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 28
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
Правительство РФ 2200 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 3
Президент Российской Федерации 1439 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Роснано 456 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 2
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 6 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 19 1
Совет Министров Республики Крым 10 1
Россия-страна возможностей АНО 9 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
Государственный комитет информации и печати Республики Южная Осетия - Госкомитет Южной Осетии 1 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 15
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 11
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 8
АФТ - Ассоциация Финтех 76 7
Free TON Community 5 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
НГФ - Национальная гильдия фрилансеров 3 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
ЛДПР 68 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 8
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 6
NoSQL - not only SQL СУБД 92 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
ARM64 - Архитектура процессора 1017 4
Flash 472 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 90
Google Android 10750 49
Qiwi Терминалы 100 30
Apple iOS 5741 27
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 15
VK - Mail.ru Одноклассники 856 15
Google Play - Google Store - Android Market 2515 12
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 11
Telegram Gram - Криптовалюта 32 10
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 10
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 10
Стрелка - Транспортная карта 113 9
Qiwi Кошелек 154 9
Microsoft Windows Phone OS 1472 8
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 7
Samsung Pay 238 6
Microsoft Windows 10 6622 6
Apple Pay 385 6
Google Pay - Google Android Pay 297 6
VK - Mail.ru Облако 77 6
VK - Mail.Ru myTarget 99 6
SQL - Язык программирования 432 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 5
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 5
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 5
Apple macOS 922 4
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 4
ПСБ PSB-Retail 38 4
ПриватБанк Приват24 113 4
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Apple - App Store 2198 3
Google YouTube - Видеохостинг 1710 3
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 3
Qiwi Биллинг онлайн 5 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 3
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 3
Linux OS 4249 3
WhatsApp Messenger 654 3
Солонин Сергей 82 30
Фролова Светлана 41 16
Стоклицкая Анна 24 13
Протопопов Андрей 13 13
Ким Борис 65 12
Абрамович Роман 23 9
Дуров Павел 216 9
Путин Владимир 1821 8
Серебряникова Анна 47 8
Якобашвили Давид 14 8
Абызов Михаил 64 6
Кияченко Виктория 6 5
Делицын Леонид 94 5
Арлазаров Владимир 118 5
Волож Аркадий 181 5
Дитятьев Алексей 4 4
Архипов Алексей 4 3
Козырев Алексей 270 3
Биккулова Гульнара 23 3
Романенко Андрей 76 3
Тарабановский Александр 4 3
Попов Алексей 310 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Гуцериев Михаил 107 3
Marcalek Jan - Ян Марселек 4 3
Дуров Николай 17 3
Сюй Виктор 22 3
Четвернин Алексей 651 3
Шевченко Мария 13 3
Рассказов Алексей 3 2
Галушкин Олег 168 2
Аксаков Анатолий 98 2
Анищенко Андрей 9 2
Еремеев Дмитрий 2 2
Хасис Лев 96 2
Ермаков Игорь 19 2
Кисляков Евгений 83 2
Мильнер Юрий 116 2
Полехина Диана 6 2
Ананьев Денис 6 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 401
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 92
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 52
Украина 3353 52
Казахстан - Республика 2622 37
Беларусь - Белоруссия 2084 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 25
Европа 3736 22
Индия - Республика 2165 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 14
Германия - Федеративная Республика 3618 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 12
Россия - СФО - Новосибирск 1959 10
Восточная Европа 1674 10
Россия - ПФО - Казань 1510 8
Франция - Французская Республика 2116 7
США - Нью-Йорк 1088 6
Европа Западная 611 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 4
Великобритания - Виргинские Острова 110 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 4
Бразилия - Федеративная Республика 1122 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - Грозный 94 3
Испания - Королевство 1250 3
США - Кремниевая долина 398 3
Италия - Итальянская Республика 1377 2
Россия - Краснодар 1034 2
Эстония - Эстонская Республика 413 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 6
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 3
Кодекс этики использования данных 8 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 3
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 2
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 2
Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) 4 2
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЦУПИС - Центры учета перевода интерактивных ставок 2 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 1 1
Русский язык 976 1
The Pirate Bay 78 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Страхование - Страховое дело 43 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Мошенничество 53 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 11 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 1
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