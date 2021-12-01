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Минцифры РФ
НИИР ФГУП
Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева

Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева

ФГУП НИИР - Научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева, научно-технический центр в области связи. Проводит исследования в области 5G и 6G, навигации, спутниковой связи, электромагнитной совместимости и безопасности, разрабатывает и производит умные антенны, бортовые ретрансляторы и многое другое. НИИР является членом Международного союза электросвязи, обеспечивает научно-методическую поддержку национального и международного регулирования ИКТ.


01.12.2021 К НИИ Радио присоединят подведомственный институт упраздненной Россвязи
08.10.2021 НИИР призвал вкладываться в отечественное космическое производство
29.11.2018 Россвязь заберет у своей «дочки» сотни миллионов прибыли, чтобы спасти от банкротства НИИ Радио
07.07.2016 «Мегафон», Nokia и НИИР сделали еще один шаг в направлении 5G
26.08.2015 Научно-исследовательский институт радио будет проводить испытания терминалов «Эра-ГЛОНАСС»
20.06.2013 Tele2 и НИИР приступили к испытаниям технологии LTE в диапазоне 1800 МГц в Калуге
17.01.2013 Elecard и НИИ Радио закладывают основы «гибридного телевидения»
28.03.2012 Tele2 и НИИ Радио успешно завершили испытания технологии LTE в диапазоне 1800 МГц
19.03.2012 НИИ Радио проведёт испытания блокираторов сигнала в закрытых помещениях
13.03.2012 Tele2 и НИИР начинают испытания технологии LTE в диапазоне 1800 МГц
30.08.2010 Щёголев поручил ФГУП НИИР доработать проект по созданию системы спутникового ШПД
02.03.2010 Dassault Systems заинтересована в сотрудничестве с НИИР в области PLM-систем
20.01.2010 Россвязь завершила реорганизацию Научно-исследовательского института радио
25.09.2009 «Тетрасвязь» и НИИР объединили усилия в сфере разработки транкинговых систем связи
26.04.2008 CNews TV. «ИТ-Неделя»: новинка от ABBYY, XP будет жить, «НИИ Радио»

Публикаций - 174, упоминаний - 320

Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7916 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8612 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7602 34
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6385 30
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2285 26
Космическая связь ФГУП ГПКС 459 24
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 327 9
Ericsson 2685 9
Ростех - Ростехнологии 2415 9
Huawei 3090 8
Yandex - Яндекс 4780 7
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 83 7
Интеллект Телеком 36 6
АФК Система ПАО 1649 5
Intel Corporation 11016 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5373 5
HTC Corporation 1402 5
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1267 5
Основа Телеком 58 5
Восход ФГБУ НИИ 499 5
СМАРТС Компания 510 4
Ростелеком - РТКомм.РУ 338 4
Ростелеком - Связьинвест 1697 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1855 4
Антарес 31 4
Энлаин - Энлайн - Nline 13 4
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 776 4
Nokia Siemens Networks 213 4
Freshtel 49 4
Инфосистемы Джет 856 4
Yota - Скартел 733 4
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 119 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 739 4
Nokia Siemens 102 3
Центел - Центральный телеграф 395 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1481 3
Синтерра - Synterra 776 3
Oracle - Sun Microsystems 2173 3
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 50 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 314 3
Почта России ПАО 1825 5
РЖД - Российские железные дороги 1399 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 259 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5022 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 3
РАВИС 9 3
Восточный Банк 199 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 2
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 2
НСТТ Белитон 7 2
Лардекс - Lardex Group 7 2
ИТЭЛМА НПП 19 2
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 15 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 270 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 303 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 200 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 278 2
НСПК - Национальная система платежных карт 276 1
Four Seasons Hotels and Resorts 12 1
Полиметалл - Polymetal 19 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 53 1
Метрополис ТРК 36 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 6 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 29 1
Sumitomo Group 41 1
Гипросвязь ПАО 70 1
Газпром ПАО 869 1
Гранит 15 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2012 1
РВК - Российская венчурная компания 517 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 87 1
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 26 1
Medtronic - Медтроник 13 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 479 1
Ростех - Вертолеты России 128 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 254 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 1
UDR Inc 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7562 84
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 562 62
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 31
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2171 29
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 24
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 498 22
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1553 18
Президент Российской Федерации 3003 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2400 13
Правительство РФ 6983 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6832 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1818 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2230 8
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 128 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 387 5
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 212 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 604 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1264 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1875 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2910 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2086 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2096 3
Правительство Москвы 1480 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 58 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1165 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 492 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 46 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 527 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2075 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 149 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 2
NSSF - National Social Security Fund 4 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 224 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1823 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 12
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 584 4
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
CEPT - Conference of European Post and Telecommunications - СЕПТ - Европейская конференция администраций почт и электросвязи 2 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 84 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 5 1
Единая Россия - Политическая партия 241 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 54 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 35 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 165 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4213 40
5G - Пятое поколение мобильной связи 1548 34
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6741 21
Gen V - кибератаки пятого поколения 699 18
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5942 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10213 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7182 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30471 9
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1027 8
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1156 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12503 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 671 6
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 130 6
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 53 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2979 5
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 337 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 704 4
6G - Шестое поколение мобильной связи 16 4
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1044 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 314 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1349 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4979 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1906 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1938 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2813 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 792 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1412 3
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 10 3
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 76 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2625 3
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 169 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 832 3
Big Data - Большие данные 1889 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 241 3
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 14 3
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 296 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2382 3
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1266 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1242 2
AMF - Autonomous Management Framework - Модуль управления доступом и мобильностью 23 2
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 252 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2153 5
Космодром Байконур 1024 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 283 4
Космическая связь - Экспресс-АТ - российский спутник связи 25 3
Google Android 11655 3
Nokia Dynamic Spectrum Sharing - Nokia DSS 6 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 92 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 36 2
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 10 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 144 2
Linux OS 7438 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 313 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 2
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 7 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 136 2
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
Medtronic Reveal Linq 1 1
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 9 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 690 1
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 1
Tele2 5G-сеть - Tele2 5G Hub 7 1
Ростех - Росэлектроника - Антисон 9 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 10 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
IntegrIT VitaHD MCU ВКС 2 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 24 1
Роскосмос Цифровая Земля 3 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 12 1
СКАУТ Безопасное вождение 20 1
LG Stylus - смартфон 6 1
Benefon Exion 8 1
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 1
Qtech QXR - серия гибридных мультисервисных радиорелейных систем 3 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 112 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 630 1
Apple iOS 6285 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 123 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 381 1
WhatsApp Messenger 709 1
Никифоров Николай 1145 18
Иванов Олег 130 14
Путин Владимир 2461 13
Щеголев Игорь 685 12
Медведев Дмитрий 1594 12
Мардер Наум 114 11
Бутенко Валерий 12 8
Сердюков Анатолий 78 7
Рейман Леонид 1008 6
Акимов Максим 169 5
Ройтман Евгений 41 5
Солдатов Алексей 85 4
Духовницкий Олег 91 4
Прохоров Юрий 47 3
Шадаев Максут 434 3
Шойгу Сергей 84 3
Ситников Сергей 75 3
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 3
Пехтерев Сергей 42 3
Дворкович Аркадий 192 3
Жаров Александр 170 3
Солдатов Андрей 9 2
Бороган Ирина 7 2
Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 2
Дворкович Александр 5 2
Юсуфов Виталий 25 2
Сеславинский Михаил 31 2
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 2
Носков Константин 211 2
Башмаков Александр 10 2
Морошкин Александр 118 2
Бугаенко Валерий 31 2
Дворкович Виктор 5 2
Криевс Ритварс 15 2
Гурьянов Игорь 2 2
Ким Дмитрий 32 2
Мишустин Михаил 348 2
Катулевский Александр 12 2
Волож Аркадий 208 2
Скородумов Андрей 12 2
Россия - Российская федерация - РФ 101148 136
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31737 63
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11921 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44275 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12398 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 11
Япония 9484 10
Европа 9824 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5036 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2077 8
Россия - ПФО - Казань 1915 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1141 6
Европа Восточная 2892 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12237 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1967 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2005 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 843 5
Африка - Африканский регион 2767 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2054 4
Ближний Восток 2525 4
Земля - планета Солнечной системы 6896 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1276 4
Россия - Сибирь 1434 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 881 4
Россия - СФО - Новосибирск 3146 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2522 4
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 364 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 436 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 729 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 675 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 325 3
Россия - УФО - Свердловская область 1075 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2150 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 666 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1830 3
Франция - Французская Республика 5390 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 981 3
Испания - Каталония - Барселона 700 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10778 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2927 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2084 15
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 389 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 519 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 646 3
Информационное общество - Государственная программа 1151 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5816 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 1451 3
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 2
Человеческий фактор 455 2
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 22 2
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 2
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 18 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 117 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 68 1
Русский язык 3848 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 920 1
Сельское хозяйство 138 1
Коррупция 35 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 479 1
Банковский сектор экономики 1105 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 16 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
Список системообразующих предприятий РФ 5 1
Вторая мировая война 533 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 1
Образование в России 1558 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 569 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 152 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 450 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1357 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 202 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 106 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 408 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 40 1
НПА - Нормативный правовой акт 55 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 433 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 164 1
Ведомости 299 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 344 4
Коммерсантъ - Издательский дом 822 4
WikiLeaks 113 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 560 2
РИА Новости 753 2
ComNews - Медиа-бизнес 88 2
CNews TV 521 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 711 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 80 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 57 1
Известия ИД 285 1
Вестник Воронежского института МВД России 1 1
Российская газета 227 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 2745 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 1
Ericsson Mobility Report 32 1
Медиалогия 47 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 63 17
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 128 8
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 4
РАН - Российская академия наук 1266 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 87 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 221 2
Huawei Seeds for the Future 10 2
CAICT - China Academy of Information and Communications Technology - Китайская академия информационных и коммуникационных технологий 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1119 1
ЦТК ВОЛС.Эксперт 1 1
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 1
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 11 1
Пекинский университет - БэйДа 28 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций им. Э. Т. Кренкеля 1 1
ТГУ - Томский государственный университет 88 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 39 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 94 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 62 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 187 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 205 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 537 7
Олимпийские игры - Olympic Games 548 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
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