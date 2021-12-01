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Минцифры РФ
НИИР ФГУП
Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева
ФГУП НИИР - Научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева, научно-технический центр в области связи. Проводит исследования в области 5G и 6G, навигации, спутниковой связи, электромагнитной совместимости и безопасности, разрабатывает и производит умные антенны, бортовые ретрансляторы и многое другое. НИИР является членом Международного союза электросвязи, обеспечивает научно-методическую поддержку национального и международного регулирования ИКТ.
Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1145 18
|Иванов Олег 130 14
|Путин Владимир 2461 13
|Щеголев Игорь 685 12
|Медведев Дмитрий 1594 12
|Мардер Наум 114 11
|Бутенко Валерий 12 8
|Сердюков Анатолий 78 7
|Рейман Леонид 1008 6
|Акимов Максим 169 5
|Ройтман Евгений 41 5
|Солдатов Алексей 85 4
|Духовницкий Олег 91 4
|Прохоров Юрий 47 3
|Шадаев Максут 434 3
|Шойгу Сергей 84 3
|Ситников Сергей 75 3
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 3
|Пехтерев Сергей 42 3
|Дворкович Аркадий 192 3
|Жаров Александр 170 3
|Солдатов Андрей 9 2
|Бороган Ирина 7 2
|Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 2
|Дворкович Александр 5 2
|Юсуфов Виталий 25 2
|Сеславинский Михаил 31 2
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 2
|Носков Константин 211 2
|Башмаков Александр 10 2
|Морошкин Александр 118 2
|Бугаенко Валерий 31 2
|Дворкович Виктор 5 2
|Криевс Ритварс 15 2
|Гурьянов Игорь 2 2
|Ким Дмитрий 32 2
|Мишустин Михаил 348 2
|Катулевский Александр 12 2
|Волож Аркадий 208 2
|Скородумов Андрей 12 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2745 7
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 1
|Ericsson Mobility Report 32 1
|Медиалогия 47 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
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