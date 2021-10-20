Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
WhatsApp Messenger
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 654, упоминаний - 1397
WhatsApp Messenger упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дуров Павел 216 38
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 27
|Путин Владимир 1821 15
|Koum Jan - Кум Ян 13 13
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 10
|Жаров Александр 165 9
|Хинштейн Александр 50 8
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 8
|Никифоров Николай 1126 7
|Acton Brian - Эктон Брайан 7 7
|Steve Jobs - Стив Джобс 701 5
|Свириденко Андрей 77 5
|Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 5
|Кулин Филипп 39 5
|Мансур Ахмед 7 5
|Зайцев Михаил 145 5
|Vanunu Oded - Вануну Одед 13 5
|Вольфсон Влад 55 5
|Галушкин Олег 168 5
|Горелкин Антон 34 5
|Решетин Олег 38 5
|Мельникова Анастасия 166 5
|Добрынин Владимир 32 5
|Гвоздев Дмитрий 83 4
|Яровая Ирина 63 4
|Kocemba Maciej - Коцемба Мачей 6 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 4
|Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 4
|Шадаев Максут 384 4
|Мишустин Михаил 302 4
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 4
|Кравцов Сергей 39 3
|Носков Константин 201 3
|Резникова Руслана 3 3
|Боярский Сергей 16 3
|Водясов Алексей 97 3
|Bezos Jeff - Безос Джефф 72 3
|Мильнер Юрий 116 3
|Фирш Алексей 5 3
|Кананыхин Роман 5 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758929, в очереди разбора - 662619.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758929, в очереди разбора - 662619.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru