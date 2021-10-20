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WhatsApp Messenger


20.10.2021 Facebook поменяет название 1
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
19.10.2021 Популярная сторонняя модификация для WhatsApp заражает смартфоны «неубиваемым» хакерским ПО 3
14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 1
14.10.2021 Yota запустила продажи SIM-карт на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру» 1
14.10.2021 Глава «Анлимитед Продакшн» рассказал о корпоративной платформе коммуникаций и мобильности eXpress 1
06.10.2021 Не Facebook'ом единым — пользователи Рунета быстро перебрались в Telegram 2
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
29.09.2021 Yota открыла продажи SIM-карт на «Сбермегамаркете» 1
28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников 1
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
21.09.2021 УК «Альфа-капитал» расширила сервисы мобильного приложения 1
15.09.2021 iPavlov разработала для «ЕВРАЗа» интеллектуального цифрового ассистента 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 1
03.09.2021 «Дыра» в WhatsApp позволяла с помощью одной гифки узнать о пользователе все 2
03.09.2021 Завершена продуктовая интеграция «Инфотекс» и VideoMost 1
02.09.2021 Check Point Software: исправленная уязвимость в WhatsApp могла привести к раскрытию данных пользователей 14
01.09.2021 «Мегафон» снизил тарифы для всех российских студентов 1
26.08.2021 «Лаборатория Касперского»: русскоговорящих пользователей больше всего волнует конфиденциальность во «Вконтакте», Instagram и Google 1
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 1
27.07.2021 Придуман новый способ грабить россиян через мессенджеры. В опасности деньги миллионов пользователей 1
26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения 1
22.07.2021 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower 1
21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» 1
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО» 3
19.07.2021 WhatsApp глючит на смартфонах Samsung. Как этого избежать 1
16.07.2021 Softline перевела некоммерческий университет UniMinuto в Колумбии в онлайн 1
13.07.2021 Facebook объявил об изменениях в функционале WhatsApp Business API 4
12.07.2021 «Лаборатория Касперского» выяснила, как фишинг распространяется через мессенджеры 1
12.07.2021 Станет ли корпоративный мессенджер «убийцей» электронной почты 1
04.07.2021 Обзор телефона Panasonic KX-TF200: универсальная классика 1
30.06.2021 В Кыргызстане мобильный интернет в 330 раз дешевле, чем в Экваториальной Гвинее 1
29.06.2021 Opera представляет новую версию десктопного браузера R5 1
23.06.2021 Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5 1
21.06.2021 Мессенджеры «убили» великую технологию связи. Россияне почти полностью от нее отказались 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1
18.06.2021 Пользователи «Битрикс24» смогут принимать платежи в WhatsApp 3
17.06.2021 Как в России будут наказывать интернет-сайты: от запрета рекламы до блокировки платежей 1
16.06.2021 Сеть «М.видео» внедрила систему роботизированной поддержки клиентов с использованием ИИ 1

Публикаций - 654, упоминаний - 1397

WhatsApp Messenger упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Facebook 3765 278
Telegram Group 702 252
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 133
Google LLC 7135 112
Twitter 2204 104
Apple Inc - Эппл Рус 7685 92
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 60
Microsoft Corporation 11039 56
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 51
Yandex - Яндекс 4100 47
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 46
VK - Mail.ru Group 2482 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 34
Samsung Electronics 5641 31
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 28
ESET 989 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 25
Amazon Inc - Amazon.com 1469 24
SEC Consult Services 929 24
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 23
Huawei 2727 22
Nokia Corporation 2424 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 18
App Annie 73 15
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 15
Check Point Software Technologies 446 15
Yahoo! 1092 14
VideoMost - ВидеоМост 191 14
Spirit DSP - Спирит Корп 246 13
Cisco Systems 2037 13
HTC Corporation 1187 11
PayPal 439 11
RuTube - видеохостинг 120 11
Yota - Скартел 623 11
Ericsson 856 10
Xiaomi 904 10
Lenovo Group 1636 9
NSO Group 16 9
LG Electronics 1838 8
Vodafone Group 379 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 15
LinkedIn 520 15
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 10
Vimeo - Видеохостинг 57 8
Visa International 1345 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 7
Uber 257 7
IKEA - ИКЕА 81 7
Uber Technologies 258 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Почта России ПАО 1570 7
DST - Digital Sky Technologies 75 6
DST Global 165 6
Sequoia Capital 81 6
AliExpress 275 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 5
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 5
Альфа-Банк 1123 5
Tesla Motors 241 5
eBay Inc 529 5
Walmart - Wal-Mart Stores 151 5
Airbnb 62 5
Square 38 4
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Альфа-Групп 319 4
Carl Zeiss 176 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Adidas 94 3
Qiwi 783 3
Связной ГК 877 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
iHerb - маркетплейс 12 3
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 3
Евросеть 883 3
Gett 60 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Western Union 86 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 18
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 17
Президент Российской Федерации 1439 14
Таганский районный суд города Москвы 44 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 9
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 6
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 4
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 4
Правительство РФ 2200 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 3
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
Правительство Москвы 649 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 2
SEBI - The Securities and Exchange Board of India - Индийский Совет по ценным бумагам и биржам 2 2
Служба связи Республики Таджикистан 3 2
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal 2 2
Федеральное собрание Российской Федерации 79 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 97 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 10
Единая Россия - Политическая партия 174 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 4
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 3
GSMA All IP Interconnect Russia 5 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
Bitcoin Foundation 8 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
ФИПС - Палата по патентным спорам 1 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
РПЦ - Московский Патриархат 2 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Руссофт - Russoft 250 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 98
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 50
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 37
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 37
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 31
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 29
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 26
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 23
3G - Стандарт мобильной связи 3714 19
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 17
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 17
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 16
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 16
Google Android-приложения и разработчики 236 14
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 14
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 12
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 12
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 10
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 10
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 9
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 9
Smartphone - Смартфон 773 9
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 382 8
Умные платформы 496 8
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 8
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 55 8
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 8
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 7
ARM64 - Архитектура процессора 1017 7
Rakuten Viber 429 246
Google Android 10750 201
Apple iOS 5741 141
Microsoft Skype 1465 130
Facebook Instagram - Инстаграм 569 110
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 94
Google YouTube - Видеохостинг 1710 73
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 71
VK - Mail.ru Одноклассники 856 67
Google Play - Google Store - Android Market 2515 66
Microsoft Windows 10 6622 60
Apple - App Store 2198 47
Snapchat 89 40
Apple iMessage - Мессенджер 116 39
WeChat - Мессенджер 96 37
ICQ 494 30
Microsoft Windows Phone OS 1472 29
Linux OS 4249 25
Google Gmail 602 24
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 24
Apple iPad 3263 20
Google Chrome - браузер 1117 19
Apple macOS 922 19
ByteDance TikTok 95 19
Opera - Браузер 630 16
Telegram - Мессенджер 80 16
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 16
Dropbox - Файловый хостинг 390 15
Apple Mac 1455 14
Statista 81 14
Microsoft Teams 214 14
Google Hangouts - Мессенджер 63 12
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 12
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 12
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 12
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 12
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 11
Microsoft Office 1926 11
AWS - Amazon Web Services 568 11
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 11
Дуров Павел 216 38
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 27
Путин Владимир 1821 15
Koum Jan - Кум Ян 13 13
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 10
Жаров Александр 165 9
Хинштейн Александр 50 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 8
Никифоров Николай 1126 7
Acton Brian - Эктон Брайан 7 7
Steve Jobs - Стив Джобс 701 5
Свириденко Андрей 77 5
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 5
Кулин Филипп 39 5
Мансур Ахмед 7 5
Зайцев Михаил 145 5
Vanunu Oded - Вануну Одед 13 5
Вольфсон Влад 55 5
Галушкин Олег 168 5
Горелкин Антон 34 5
Решетин Олег 38 5
Мельникова Анастасия 166 5
Добрынин Владимир 32 5
Гвоздев Дмитрий 83 4
Яровая Ирина 63 4
Kocemba Maciej - Коцемба Мачей 6 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 4
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 4
Шадаев Максут 384 4
Мишустин Михаил 302 4
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 4
Кравцов Сергей 39 3
Носков Константин 201 3
Резникова Руслана 3 3
Боярский Сергей 16 3
Водясов Алексей 97 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 3
Мильнер Юрий 116 3
Фирш Алексей 5 3
Кананыхин Роман 5 3
Россия - Российская федерация - РФ 57238 286
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 108
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 66
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 60
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 35
Германия - Федеративная Республика 3618 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 31
Индия - Республика 2165 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 23
Израиль 717 23
Франция - Французская Республика 2116 22
Бразилия - Федеративная Республика 1122 22
Украина 3353 16
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 514 16
Япония 2771 16
Испания - Королевство 1250 15
Турция - Турецкая республика 951 15
Италия - Итальянская Республика 1377 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 13
Казахстан - Республика 2622 13
Европа 3736 13
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 12
Австралия - Австралийский Союз 1121 12
Азия - Азиатский регион 1512 12
Канада 1295 11
США - Калифорния 972 11
Таиланд - Королевство 358 10
Нидерланды 971 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 10
Специальный административный район Гонконг 547 10
Швеция - Королевство 750 9
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 9
Южная Корея - Республика 1454 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 9
Беларусь - Белоруссия 2084 9
Россия - СФО - Новосибирск 1959 8
Саудовская Аравия - Королевство 277 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 14
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 8
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 6
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 6
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 5
Антитеррор 62 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 5
Русский язык 976 4
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 4
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 3
Мошенничество 53 3
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 2
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 2
Спам - Spam 101 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
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