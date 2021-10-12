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Telia Company
TeliaSonera



12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей
14.01.2021 Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар
19.06.2020 Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна»
25.05.2020 В Стокгольме запущена первая коммерческая 5G­-сеть
02.03.2020 Из-за проблем МТС Россия пыталась допросить руководство экс-хозяев «Мегафона»
18.02.2020 Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ
19.02.2019 Руководство экс-акционера «Мегафона» оправдано по делу о коррупции
12.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом
06.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» продал свой роковой актив
26.09.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана не смог поглотить крупнейшего сотовика республики
11.09.2018 Обнародовано завещание «узбекской принцессы», покровительницы МТС и «Билайна»
06.03.2018 Крупнейший сотовый оператор Азербайджана стал государственным
29.01.2018 Бегство из СНГ: Шведы продали грузинского сотового оператора
10.01.2018 Главный сотовый оператор Казахстана попадет в руки государства
31.10.2017 Газпромбанк в обход санкций США купил акции «Мегафона» на 60 миллиардов
03.10.2017 Совладелец «Мегафона» продал его акции на 22 миллиарда
29.09.2017 Усманов хочет купить постсоветского сотового оператора
25.09.2017 Экс-руководству акционера «Мегафона» грозит уголовка за взятки «узбекской принцессе»
22.09.2017 Акционера «Мегафона» оштрафуют за коррупцию на миллиард долларов
19.09.2017 Акционер «Мегафона» выходит из крупнейшего сотовика Турции
18.09.2017 Второй по величине акционер «Мегафона» бежал из Таджикистана без разрешения властей
24.08.2017 Как топ-менеджер МТС из-за долгов продал 4G-частоты конкурентам
21.07.2017 Второй по величине акционер «Мегафона» потерял в СНГ $240 млн
14.06.2017 Совладелец «Мегафона» избавится от его акций на $500 млн
03.04.2017 Второй по величине акционер «Мегафона» попал в плен в Таджикистане
23.01.2017 Шведский сотовый оператор попал в капкан в Таджикистане
14.10.2016 Telia и Ericsson испытали 5G в условиях действующей сотовой сети
08.09.2016 Исмаилиты забрали у шведов постсоветского сотового оператора
27.05.2016 Как «узбекская принцесса» продала 4G-частоты, принадлежащие МТС
09.03.2016 Владельцы «Билайна» заработают на продаже крупнейшего оператора Турции
22.01.2016 TeliaSonera и Ericsson объявили о партнерстве в области 5G
22.12.2015 Совладелец «Мегафона» после коррупционного скандала расстался с активами на $1,03 млрд
27.11.2015 МТС заподозрили в сливе компромата на TeliaSonera
18.11.2015 Турки возвращают себе контроль над постсоветскими сотовыми операторами
16.10.2015 TeliaSonera обвинили в подкупе дочерей президента Азербайджана
17.09.2015 TeliaSonera прощается с СНГ после коррупционного скандала
19.01.2015 TeliaSonera обожглась на казахстанских 4G-частотах
03.12.2014 Telenor и TeliaSonera объединяют операционные подразделения в Дании с целью создания сильного мобильного оператора
29.11.2013 «Узбекская принцесса» довела до отставки финдиректора TeliaSonera

Публикаций - 782, упоминаний - 2089

Telia Company упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6183 291
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7460 183
Turkcell 311 149
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 305 148
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8507 146
Sonera 305 116
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 630 92
Альфа-Групп - Altimo 381 76
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 95 71
МегаФон Москва - Соник Дуо 397 70
МегаФон - Мобиком-Кавказ 128 68
Telenor 688 67
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2214 61
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 347 59
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 79 58
Vodafone Group 1267 51
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 93 46
Fintur 52 46
Ericsson 2273 45
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7752 45
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 42
МегаФон - Уральский Джи Эс Эм ЗАО 69 41
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 81 41
Orange S.A. 878 39
Казахтелеком 306 36
МегаФон - Мобиком-Новосибирск 51 36
Cukurova Turkcell Holding - CTH 34 34
Nokia Corporation 5231 33
Orange France Télécom 637 33
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 129 31
АФК Система ПАО 1599 29
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 879 28
Deutsche Telekom 888 25
Ростелеком - Связьинвест 1654 23
Cisco Systems 4624 22
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 105 21
Huawei 3134 21
Киевстар 434 21
Питерская группа связистов 153 21
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 21
Альфа-Групп 580 124
Cukurova 87 79
Takilant 50 43
IPOC 121 33
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 370 28
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 23
LetterOne Holdings - L1 Technology 45 12
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 11
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 10
Альфа-Банк 1324 10
Swisdorn 11 10
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 10
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 108 9
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4805 9
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 8
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 114 7
Nordea 28 6
ПромСвязьКапитал 66 6
MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 17 6
Garsdale Services 36 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1760 6
ТНК-ВР Холдинг 236 6
Muddy Waters 7 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 389 5
ГПБ - Газпромбанк 794 5
Фридом Финанс ИК 13 5
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 5
SoftBank Group 202 4
БКС - Финансовая группа - БКС банк 51 4
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 4 4
Citigroup 270 4
Volvo Cars 208 4
Ziraat Bank - Zirat Bankasii - Зираат Банк 4 4
Asianet 8 4
Почта России ПАО 1769 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 838 3
РВК - Российская венчурная компания 505 3
BP - British Petroleum 105 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 29
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 26
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 369 13
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2309 10
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 8
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 462 8
Международный арбитраж 12 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 553 7
Верховный суд Российской Федерации 289 7
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 6
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 140 6
UK Parliament - Палата лордов Великобритании - The House of Lords of the United Kingdom - House of Peers 7 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 489 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 4
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 563 4
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 4
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния 4 4
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court 9 4
Мосгордума - Московская городская Дума 98 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2007 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 468 3
ГКНБ КР - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики - Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики 19 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1967 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 2
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 56 2
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 25 2
Кабинет Министров Республики Узбекистан - Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан - Республиканский совет по радиочастотам Узбекистана 2 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 29 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 29 2
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 5 2
Международный арбитражный суд города Женевы 3 2
НАРЭКИТ - НАРЭИ - Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова 29 2
Парламент Норвегии - Стортинг 6 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 149 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 2
Правительство РФ 2640 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 42
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 10
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 66 1
Единая Россия - Политическая партия 217 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 36 1
WiMAX Forum 51 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 60
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4191 59
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 27
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3164 23
5G - Пятое поколение мобильной связи 1482 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3952 16
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3065 16
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 16
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 15
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 11
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 454 9
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1028 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 9
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 9
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 6
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 484 6
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 5
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12235 5
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 4
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 239 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 567 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1196 3
IPv6 - Internet Protocol version 6 339 3
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник 1121 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 338 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 3
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 3
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 48 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1489 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1367 3
STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 56 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5802 7
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 7
Linux OS 7164 6
Google Android 11622 5
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 269 5
Microsoft Windows 10 10088 4
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2127 4
Microsoft Skype 1876 4
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 838 3
Apple iPhone 3 400 3
Rakuten Viber 460 3
Nokia 7650 62 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - мессенджер 805 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 166 2
Google Android Messages 11 2
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 22 2
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 183 2
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 582 2
WhatsApp Messenger 688 2
Apple Локатор 31 2
Symbian OS 1387 2
Apple - App Store 2351 2
Java - Язык программирования 2386 2
Apple Siri - Голосовой помощник 332 1
Apple iPad 3535 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 1
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 169 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1131 1
Corning Gorilla Glass 558 1
Samsung Galaxy 370 1
VK - Mail.ru Одноклассники 969 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1226 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
Google Play - Google Store - Android Market 2631 1
Google Android 7 Nougat 125 1
Apple iPhone 5 731 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 328 1
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 56 1
Каримова Гульнара 89 67
Каримов Ислам 86 60
Авакян Гаянэ 50 43
Усманов Алишер 252 40
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 27
Богатов Антон 76 25
Ахмедов Бекзод 32 24
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 21 20
Рейман Леонид 988 20
Мадумаров Рустам 21 20
Брюквин Юрий 280 17
Фридман Михаил 89 16
Солдатенков Сергей 154 16
Путин Владимир 2410 13
Рожецкин Леонид 41 13
Евтушенков Владимир 186 10
Кочетков Владислав 247 10
Резникович Алексей 52 9
Бабаев Кирилл 54 8
Назарбаев Нурсултан 58 7
Королев Игорь 55 6
Стрешинский Иван 33 6
Мамут Александр 126 5
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 5
Никифоров Николай 1131 5
Щеголев Игорь 684 5
Таврин Иван 84 5
Ахметов Ринат 52 5
Стрешинский Владимир 8 5
Химич Роман 39 4
Изосимов Александр 188 4
Нуриева Айгуль 4 4
Морошкин Александр 111 4
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 4
Ткачук Лариса 48 4
Кусков Денис 212 4
Погребинский Антон 39 4
Артемьев Игорь 78 4
Худяков Алексей 7 4
Бендзь Алексей 4 4
Россия - Российская федерация - РФ 82110 305
Швеция - Королевство 1806 175
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 143
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 108
Финляндия - Финляндская Республика 1620 101
Узбекистан - Республика 1250 88
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 87
Турция - Турецкая республика 1474 83
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 71
Казахстан - Республика 4119 62
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 51
Европа 7243 45
Норвегия - Королевство 1048 43
Швеция - Стокгольм 351 42
Европа Северная - Скандинавия 449 39
Евразия 228 33
Нидерланды 1988 33
Таджикистан - Республика 712 33
Великобритания - Виргинские Острова 161 32
Украина 5523 31
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1438 31
Германия - Федеративная Республика 7774 31
Грузия 1030 30
Прибалтика - Балтия 1199 30
Непал - Федеративная Демократическая Республика 126 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 29
Дания - Королевство 882 28
Швейцария - Женева 315 25
Италия - Итальянская Республика 2815 24
Великобритания - Лондон 1839 24
Молдавия - Республика Молдова 643 24
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1725 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 24
Азия - Азиатский регион 3148 23
Европа Восточная 2805 22
США - Нью-Йорк 2584 21
Индия - Республика 4070 21
Япония 7885 21
Беларусь - Белоруссия 3190 19
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1096 27
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2226 7
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 7
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1511 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 5
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 46 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4072 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 4
Русский язык 1653 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 3
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 8 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 2
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
Fashion industry - Индустрия моды 27 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 18 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 197 1
Мертвые души 30 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
УК РК - Уголовный кодекс Казахстана 2 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 11 1
Градус Цельсия 222 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 8 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 205 1
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 13 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3621 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2740 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 172 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 411 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 116 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 1
Великая Отечественная война 199 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 187 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 74
Thomson Reuters - Рейтер 5677 38
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 19
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Bloomberg 935 9
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 7
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Радио Свобода - радиостанция 38 6
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Интерфакс Казахстан 3 3
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РИА Новости 715 3
Ведомости 270 3
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AppleInsider 380 2
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НТВ - Телекомпания 276 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
Silicon 205 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 1
VNUNet.com 189 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
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