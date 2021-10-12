Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Telia Company
TeliaSonera
Публикаций - 782, упоминаний - 2089
Telia Company упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Каримова Гульнара 89 67
|Каримов Ислам 86 60
|Авакян Гаянэ 50 43
|Усманов Алишер 252 40
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 27
|Богатов Антон 76 25
|Ахмедов Бекзод 32 24
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 21 20
|Рейман Леонид 988 20
|Мадумаров Рустам 21 20
|Брюквин Юрий 280 17
|Фридман Михаил 89 16
|Солдатенков Сергей 154 16
|Путин Владимир 2410 13
|Рожецкин Леонид 41 13
|Евтушенков Владимир 186 10
|Кочетков Владислав 247 10
|Резникович Алексей 52 9
|Бабаев Кирилл 54 8
|Назарбаев Нурсултан 58 7
|Королев Игорь 55 6
|Стрешинский Иван 33 6
|Мамут Александр 126 5
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 5
|Никифоров Николай 1131 5
|Щеголев Игорь 684 5
|Таврин Иван 84 5
|Ахметов Ринат 52 5
|Стрешинский Владимир 8 5
|Химич Роман 39 4
|Изосимов Александр 188 4
|Нуриева Айгуль 4 4
|Морошкин Александр 111 4
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 4
|Ткачук Лариса 48 4
|Кусков Денис 212 4
|Погребинский Антон 39 4
|Артемьев Игорь 78 4
|Худяков Алексей 7 4
|Бендзь Алексей 4 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru