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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минцифры РФ
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 5789, упоминаний - 14169
Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 490
|Никифоров Николай 1126 419
|Медведев Дмитрий 1433 244
|Шадаев Максут 384 179
|Мишустин Михаил 302 153
|Носков Константин 201 147
|Рустамов Рустам 169 131
|Чернышенко Дмитрий 234 114
|Козырев Алексей 270 91
|Евраев Михаил 222 84
|Акимов Максим 167 80
|Иванов Олег 124 80
|Паршин Максим 141 74
|Волин Алексей 113 67
|Дворкович Аркадий 169 66
|Щеголев Игорь 676 65
|Авербах Владимир 121 63
|Соколов Алексей 121 57
|Кисляков Евгений 83 52
|Жаров Александр 165 52
|Касперская Наталья 197 50
|Осеевский Михаил 221 50
|Пак Олег 90 48
|Огуряев Дмитрий 53 47
|Бокова Людмила 80 46
|Качанов Олег 58 45
|Чаркин Евгений 182 44
|Массух Илья 192 43
|Четвернин Алексей 651 39
|Калугин Сергей 162 39
|Рейман Леонид 407 38
|Ермолаев Артем 340 34
|Бойко Елена 151 34
|Абакумов Евгений 103 33
|Комиссаров Дмитрий 157 33
|Яровая Ирина 63 32
|Исмаилов Рашид 47 30
|Елистратов Николай 90 29
|Смирнов Алексей 142 29
|Лысенко Эдуард 209 28
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754896, в очереди разбора - 658586.
Создано именных указателей - 46351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754896, в очереди разбора - 658586.
Создано именных указателей - 46351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru