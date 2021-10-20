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Минцифры РФ
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации


20.10.2021 Систему диагностики и предиктивной аналитики техсостояния оборудования от компании Factory5 внесли в реестр российского ПО 1
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована 1
19.10.2021 Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками 4
19.10.2021 «Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft 2
19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
18.10.2021 Власти отодвинули выдачу электронных паспортов на год 1
18.10.2021 Компания «Мобильное Электронное Образование» выбрана для включения в единый каталог онлайн-курсов для школ и колледжей 3
18.10.2021 Сотни серверов на «Эльбрусах» будут искать для МВД угнанные авто по всей России 1
15.10.2021 Более 1 млн человек переписались на «Госуслугах» менее чем сутки 1
15.10.2021 Вице-премьер Чернышенко поручил РЦТ активнее информировать ИТ-компании в регионах о мерах господдержки 1
15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам 1
15.10.2021 Власти рассказали, как отберут российские радиоэлектронные проекты для огромных субсидий 1
15.10.2021 Национальный киберполигон объединит коммерческие площадки по отражению компьютерных атак 2
14.10.2021 ИИ-решение ValueAI включено в реестр российского ПО 1
14.10.2021 В России заработает государственный интернет-магазин отечественного ПО 1
13.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: электронный документооборот – инструмент снижения рисков и затрат бизнеса 1
13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 1
11.10.2021 Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов 2
11.10.2021 Россияне выберут, куда провести мобильную связь 4G 2
11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 8
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 1
08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 2
07.10.2021 «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге 1
05.10.2021 Платформа виртуализации HOSTVM и ОС «Аврора» работают вместе 1
05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 3
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 12
01.10.2021 В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи 1
01.10.2021 Система реконструкции рентгеновских томографических снимков Smart Tomo Engine и «Ред ОС» совместимы на процессоре «Байкал-М» 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 2
30.09.2021 Власти решили раздать по 20 миллиардов на каждый из проектов на российской электронике 1
29.09.2021 Представлена новая версия СРК RuBackup 1.7 1
29.09.2021 Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021" 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 4
28.09.2021 Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool 1
28.09.2021 Власти организовали небольшим компаниям огромную скидку на российское ПО 3
28.09.2021 Минцифры поддержит цифровизацию малого и среднего бизнеса 2
28.09.2021 Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах 1

Публикаций - 5789, упоминаний - 14169

Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 1329
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 457
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 383
Microsoft Corporation 10997 256
Ростех - Ростехнологии 2230 241
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 214
VK - Mail.ru Group 2482 180
Yandex - Яндекс 4098 177
Ред Софт - Red Soft 246 158
Восход ФГБУ НИИ 365 124
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 123
3726 104
Google LLC 7124 101
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 91
Ростелеком Связьинвест 692 86
РТЛабс 145 74
Ланит ГК 1154 73
Huawei 2723 70
АйТи 748 70
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 70
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 69
IBM 3524 67
Новые облачные технологии (НОТ) 227 65
Facebook 3764 64
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 64
Oracle Corporation 3331 58
SAP SE 3207 56
Apple Inc - Эппл Рус 7669 55
Telegram Group 702 54
Samsung Electronics 5627 52
Intel Corporation 4143 48
Крок 1219 48
Синтерра - Synterra 562 46
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 44
Rambler Group - Рамблер ГК 483 43
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 43
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 43
InfoWatch - Инфовотч 600 42
Базальт СПО 206 38
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 36
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 251
Почта России ПАО 1570 213
РЖД - Российские железные дороги 1081 138
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 125
Газпромбанк - ГПБ 692 55
Аэрофлот 492 43
Альфа-Банк 1122 42
РВК - Российская венчурная компания 476 41
Почта Банк 289 41
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 40
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 33
Газпром ПАО 518 31
Газпром нефть 380 26
ПСБ - Промсвязьбанк 613 25
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 24
X5 Group 599 23
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 21
X5 Group - Пятерочка 559 21
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 20
Уралсиб Банк 389 19
Газпром-Медиа Холдинг 120 19
Совкомбанк ПАО 147 19
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 18
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 17
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 17
Ингосстрах СПАО 210 16
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 16
Роснефть НК 367 15
Ак Барс Банк 173 14
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 14
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 14
НСПК - Национальная система платежных карт 257 14
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 14
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 13
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 13
Открытие ФК 538 13
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 13
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 13
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 13
Вертолеты России 114 13
Правительство РФ 2198 676
Президент Российской Федерации 1439 504
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 366
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 331
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 330
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 313
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 303
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 286
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 270
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 265
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 235
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 225
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 220
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 205
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 173
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 171
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 145
Федеральное казначейство России 766 145
Счётная палата РФ 459 140
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 133
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 128
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 117
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 110
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 109
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 108
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 101
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 96
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 96
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 93
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 93
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 89
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 87
Администрация Президента РФ 267 79
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 75
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 73
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 72
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 72
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 71
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 70
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 66
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 102
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 74
Руссофт - Russoft 250 59
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 56
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 38
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 31
Единая Россия - Политическая партия 171 29
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 22
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 19
ЛДПР 68 18
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 16
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 15
АФТ - Ассоциация Финтех 76 15
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 12
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 12
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 11
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 10
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 10
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 9
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 8
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 6
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 5
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 5
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 5
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 5
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 4
Linux Foundation 157 4
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 4
АЮР - Ассоциация юристов России 16 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 3
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 491
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 162
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 155
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 153
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 134
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 128
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 106
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 103
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 94
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 82
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 71
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 65
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 61
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 57
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 53
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 53
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 49
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 49
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 49
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 48
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 47
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 43
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 42
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 42
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 42
Big Data - Большие данные 1136 41
Безопасный город 347 40
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 38
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 38
3G - Стандарт мобильной связи 3699 37
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 36
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 35
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 34
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 33
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 31
ARM64 - Архитектура процессора 1017 31
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 30
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 28
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 27
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 360
Linux OS 4236 257
Ред ОС 239 160
Google Android 10750 135
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 130
Apple iOS 5741 113
Microsoft Windows 10 6602 111
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 90
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 90
Новые облачные технологии - МойОфис 311 84
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 81
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 73
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 69
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 47
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 46
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 44
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 44
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 43
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 41
VK - Mail.ru Одноклассники 848 40
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 40
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 39
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 36
Apple macOS 921 36
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 33
Microsoft Windows 849 33
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 32
Intel x86 - Архитектура процессора 990 30
Apple - App Store 2198 28
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 28
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 27
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 26
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 26
Red Hat RPM - Package Manager 60 26
Google Play - Google Store - Android Market 2515 25
Microsoft Office 1916 25
Tizen OS - Linux 215 24
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 23
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 23
Microsoft SQL Server 789 23
Путин Владимир 1820 490
Никифоров Николай 1126 419
Медведев Дмитрий 1433 244
Шадаев Максут 384 179
Мишустин Михаил 302 153
Носков Константин 201 147
Рустамов Рустам 169 131
Чернышенко Дмитрий 234 114
Козырев Алексей 270 91
Евраев Михаил 222 84
Акимов Максим 167 80
Иванов Олег 124 80
Паршин Максим 141 74
Волин Алексей 113 67
Дворкович Аркадий 169 66
Щеголев Игорь 676 65
Авербах Владимир 121 63
Соколов Алексей 121 57
Кисляков Евгений 83 52
Жаров Александр 165 52
Касперская Наталья 197 50
Осеевский Михаил 221 50
Пак Олег 90 48
Огуряев Дмитрий 53 47
Бокова Людмила 80 46
Качанов Олег 58 45
Чаркин Евгений 182 44
Массух Илья 192 43
Четвернин Алексей 651 39
Калугин Сергей 162 39
Рейман Леонид 407 38
Ермолаев Артем 340 34
Бойко Елена 151 34
Абакумов Евгений 103 33
Комиссаров Дмитрий 157 33
Яровая Ирина 63 32
Исмаилов Рашид 47 30
Елистратов Николай 90 29
Смирнов Алексей 142 29
Лысенко Эдуард 209 28
Россия - Российская федерация - РФ 57124 4088
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 1065
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 387
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 366
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 309
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 213
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 201
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 181
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 159
Россия - ПФО - Казань 1507 123
Украина 3344 120
Россия - Республика Крым 625 114
Германия - Федеративная Республика 3606 113
Беларусь - Белоруссия 2079 108
Россия - СФО - Новосибирск 1954 96
Казахстан - Республика 2618 94
Россия - Севастополь 419 93
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 87
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 79
Индия - Республика 2156 79
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IDC - International Data Corporation 2708 33
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EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 2
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RAEX - Эксперт РА 49 2
TAdviser Report 6 2
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 8 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 2
BCG - Boston Consulting Group 43 2
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IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast - Возможности и тенденции интернета вещей: углубленный анализ российского рынка 3 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 72
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ИРИ - Институт развития интернета 94 46
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 35
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 24
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 19
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 18
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 15
РАН - Российская академия наук 315 12
ИЭП - Международный институт экономики и права 14 11
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 11
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 11
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 10
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 9
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 9
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 8
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 8
ИИИ - Институт исследований интернета 17 7
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 7
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 7
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 6
Сириус - Образовательный центр 85 6
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 5
РГСУ - Российский государственный социальный университет 5 5
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 4
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 4
РНБ - Российская национальная библиотека 14 4
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 4
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 31 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 4
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 3
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 74
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 56
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 52
CNews AWARDS 291 46
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 34
Олимпийские игры - Olympic Games 302 31
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 30
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 12
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ВЭФ - Восточный экономический форум 47 11
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 10
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 8
Час кода - международное движение 11 7
CNews Баттл 34 7
CNews FORUM Кейсы 44 5
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 5
Docflow 58 4
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 4
Интернет-экономика - форум 6 4
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 12 2
Цифровая среда онлайн 5 2
Цифровая прокачка региона 22 2
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 2
CNews Мисс ИТ России 12 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 2
Startup Village - международная стартап-конференция 45 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 7 2
РИФ - Российский Интернет Форум 16 2
Петербургский Цифровой Форум 6 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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