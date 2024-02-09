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Минцифры готовит новые требования к российскому ПО

Минцифры планирует ввести дополнительные требования к ПО, включенному в Реестр российского софта. Уже с 2024 г, чтобы попасть в перечень, нужно будет подтверждать совместимость с российскими ОС, отобранным министерством.

Требования к ПО

Минцифры готовит дополнения к условиям включения в Реестр российского софта, в частности планируется установить требования по совместимости с ОС, разработанными российскими компаниями-разработчиками, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление замдиректора департамента развития отрасли ИT Минцифры Ивана Новоженова.

Процесс введения требований, по словам замдиректора, будет «растянут» на несколько лет, но начнется уже в 2024 г.

«В планах на 2024 г. — установить требования по совместимости российских программных продуктов с российскими ОС. Это не будет одноэтапный переход», — сказал Новоженов.

Речь идет о том, что сначала будет отобрано несколько российских ОС, первоочередная совместимость с которыми будет указана в обновленных требованиях.

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Фото: Минцифры
Минцифры планирует уже в 2024 г. начать вводить новые требования по совместимости российского ПО и ОС

После этого, ближе к концу 2024 г., планируется начать введение этих требований для отдельных классов ПО, для остальных классов — в течение нескольких лет.

Вопросы совместимости

Дело в том, что ОС — продукт не самодостаточный. Это основа, на базе которой строится программная ИТ-архитектура. И если на эту основу невозможно поставить ни одну другую программу, то она окажется никому не нужна.

Минцифры уделяет внимание вопросам совместимости различных российских программных продуктов последние несколько лет.

Вопросами совместимости сейчас занимаются как отдельные компании, так и их объединения. В частности, АРПП «Отечественный софт» создала и ведет Каталог совместимости российских программных продуктов. В 2023 г. министерство сообщало, что прорабатывает вопрос создания в стране независимых центров тестирования совместимости российского программного и аппаратного обеспечения.

«Мы планируем инициировать или стимулировать создание независимых центров тестирования, которые по заявлению смогут оценивать по единым стандартам — такая система соответствия под наши задачи, скажем — совместимость российского софта с российским оборудованием и операционными системами», — говорил в 2023 г. экс-замглавы министерства Максим Паршин.

Другие нововведения

Новоженов рассказал также, что планируется совершенствовать механизм классификации в Реестре российского ПО, в том числе в отношении ИИ-решений (программных продуктов, использующих алгоритмы искусственного интеллекта).

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Цифровизация

По его словам, Минэкономразвития готовит предложения, направленные на стимулирование разработки ИИ-решений. Они предполагают не только дополнительные меры поддержки, например, грантовой, но и введение дополнительной классификации таких продуктов по отраслям, по сегментам. Предполагается отобразить эти новшества и в Реестре российского ПО.

Хотя, как подчеркнул Новоженов, ссылаясь на данные ФНС, в настоящее время разработчики ИИ-решений слабо используют меру налогового стимулированиям — не вносят свои продукты в Реестр российского ПО, что позволило бы им воспользоваться налоговыми льготами.

Рынок оссийских ОС

Сейчас в Реестр российского ПО внесено около 60 ОС, пишет агентство.

Доли продаж самых популярных российских ОС по итогам 2022 г. распределились следующим образом: Astra Linux — 75,9%, «Альт» — 12,5%, «Ред ОС» — 9,5%, РОСА — 1,2%, «Аврора» — 0,9%.

Обычно на рынке наблюдается борьба за клиентов. На российском рынке ОС ситуация иная — здесь разворачивается самая настоящая борьба за партнеров.

В большинстве случаев берется тот или иной дистрибутив Linux, и формируются кастомные решения различного уровня пригодности и защищенности. А вот за то, чтобы на базе этой основы были построены другие прикладные решения — офисные пакеты, ПО для коммуникаций, обработки аудио- и видеофайлов и всевозможные корпоративные решения, — вендорам приходится бороться.

Анна Любавина

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