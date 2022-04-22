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Сбер Cloud.ru SberCloud СберКлауд Облачные технологии

Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии

Компания Cloud.ru – облачный провайдер услуг для крупного, среднего и малого бизнеса, а также государственных учреждений. Cloud.ru предлагает 80+ облачных сервисов, виртуальный ЦОД, платформу для ML-разработки полного цикла на базе двух суперкомпьютеров Christofari и Christofari Neo.

Обзор «SberCloud» на Market.CNews

22.04.2022 Платформа машинного обучения Sbercloud ML Space включена в Единый реестр российского ПО
20.04.2022 Платформа машинного обучения ML Space компании Sbercloud получила аттестат соответствия требованиям безопасности информации
25.03.2022 SberCloud на конференции CNews «Цифровая трансформация 2022» расскажет о бессерверных вычислениях и их роли для бизнеса
09.02.2022 SberCloud на конференции CNews «Искусственный интеллект 2022» расскажет про самый короткий путь к машинному обучению
18.01.2022 Как SberCloud запускал OpenShift и что из этого вышло
17.01.2022 «Инфосистемы джет» помогает Sbercloud сопровождать клиентские кластеры Red Hat Openshift
27.12.2021 Sbercloud предоставила свои облачные решения для размещения ИТ-инфраструктуры «Сберстрахования»
15.12.2021 SberCloud и Rubytech объявили о партнерстве
01.12.2021 SberCloud на конференции CNews расскажет про оптимизацию затрат с помощью облаков
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 13 проектов
11.11.2021 Платформа Sbercloud ML Space получила масштабное обновление
11.11.2021 Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер
11.11.2021 Sbercloud представила спецверсию платформы ML Space Private
10.11.2021 Компания SberCloud получила премию CNews за создание корпоративного хранилища данных для АО «ОХК «Уралхим»
28.10.2021 SberCloud стал номинантом премии CNews Awards 2021
26.10.2021 ОТР и Sbercloud объявили о партнерстве
21.10.2021 SberCloud и «Инфосистемы Джет» разработали услугу Managed OpenShift для развертывания контейнерных приложений
22.09.2021 SberCloud расскажет о трендах машинного обучения на базе ИИ
14.09.2021 SberCloud расскажет о роли публичных облаков в обработке разнородных данных
11.08.2021 Сервис речевых технологий SmartSpeech стал доступен в облаке SberCloud
24.06.2021 Провайдер нового поколения: Сбер дает доступ к своему облачному суперкомпьютеру и искусственному интеллекту
04.06.2021 Sbercloud и Yadro создают центр компетенций по разработке и испытаниям оборудования для облачных решений
01.06.2021 Sbercloud объявила о масштабном обновлении облачной платформы для работы с ИИ
20.05.2021 SberCloud расширил возможности облачной платформы для работы с ИИ с помощью oneAPI
20.05.2021 Сбербанк строит «российский Github» и открывает доступ для всех желающих к огромному числу облачных сервисов
20.05.2021 SberCloud и GitHub планируют запустить локализованный облачный сервис для корпоративной разработки в России
28.04.2021 Sberсloud объявила о поддержке СУБД Clickhouse в облаке Sberсloud.Advanced
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать?
07.04.2021 Директор департамента по продажам клиентам государственного сектора компании SberCloud Михаил Толпышкин примет участие в онлайн-конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021»
31.03.2021 SberCloud примет участие в конференции CNews «Цифровая трансформация 2021»
17.03.2021 SberCloud на конференции CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021»: как снизить затраты бизнеса на облачные сервисы
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию
26.02.2021 «Работа.ру» перенесет свои информационные системы в облако Sbercloud
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение
16.02.2021 SberCloud примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2021»
09.02.2021 На конференции CNews «Искусственный интеллект 2021» SberCloud расскажет о ML Space – новой облачной Data Science платформе
18.01.2021 Sbercloud обеспечила бесперебойную работу онлайн-трансляций Гайдаровского форума
11.01.2021 Sberсloud представила виртуальное рабочее место в облаке, сервис для работы с ИИ и услугу копирования данных в облако
15.12.2020 SberCloud начала коммерческую эксплуатацию облачной платформы ML Space для работы с ИИ
04.12.2020 Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков

Публикаций - 323, упоминаний - 398

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-ИжТиСи 6456 49
7144 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9729 46
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7123 40
ИКС - Yadro - КНС Групп 295 36
Центр2М - Center2М 51 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10208 32
Rimini Street 43 32
Schneider Electric Secure Power 50 32
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 166 29
ESG - Enterprise Strategy Group 203 28
VK - Mail.ru Group 3232 28
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 180 28
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 57 28
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 379 28
Ситилабс 29 27
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 97 27
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 330 27
Schneider Electric 521 27
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Норникель Технические сервисы 31 27
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 286 27
Такском - Taxcom 212 27
Yandex - Яндекс 5873 26
Газинформсервис - ГИС 114 26
UIPath 78 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 35 26
Softline - Софтлайн 2152 25
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1365 25
Крок - Croc 1724 25
Huawei 3559 24
Microsoft Corporation 23674 23
Nvidia Corp 3234 21
Selectel - Селектел 242 21
Veeam Software 295 20
Intel Corporation 11720 19
Dynatrace 55 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1855 18
Google LLC 11068 18
Naumen - Наумен 530 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5994 158
РЖД - Российские железные дороги 1657 78
ПГК - Первая грузовая компания 141 59
ОМК - Объединенная металлургическая компания 152 47
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2458 46
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 853 45
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1225 44
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 581 44
Альфа-Банк 1615 42
X5 Group 844 42
Ингосстрах СПАО 347 42
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 40
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 337 40
Societe Generale - Росбанк АКБ 521 40
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 258 38
ГПБ - Газпромбанк 958 36
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 129 36
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 229 33
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 33
Транснефть 276 31
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 721 28
МКБ - Московский кредитный банк 443 27
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 40 27
OKS Group 36 27
ТМХ - Трансмашхолдинг 105 26
Сургутнефтегаз - СНГ 240 25
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 373 23
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 63 23
Абсолют Банк 185 22
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 140 21
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 123 21
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 163 20
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 137 19
Почта России ПАО 2027 18
Газпром нефть 516 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6275 17
Лента - Сеть розничной торговли 1756 16
Интер РАО ЕЭС ПАО 308 16
Казахмыс - Kazakhmys 51 15
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 301 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9411 100
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18337 76
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1447 61
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2458 59
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1590 58
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10550 46
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1923 40
Правительство Москвы 2074 33
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 75 31
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 708 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3036 28
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 274 27
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 81 26
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 35 26
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1610 26
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1216 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2485 21
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2466 15
Федеральное казначейство России 1580 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 831 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 37 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1060 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 704 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 26 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2995 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1225 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3812 8
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 212 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 562 7
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 14 7
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 11 6
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 161 6
Правительство Удмуртской Республики 94 6
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 81 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 230 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1694 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 81 5
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 29 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 57 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 259 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 217 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 2
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 1
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Шадаев Максут 676 50
Колбин Евгений 61 44
Сотин Денис 152 43
Слышкин Василий 84 41
Клепиков Алексей 93 41
Натрусов Артем 200 40
Паршин Максим 285 39
Шпак Василий 127 39
Каюмов Шамиль 38 38
Валчев Стоян 48 38
Агапкин Алексей 39 37
Козак Николай 69 37
Прохорова Алла 50 33
Трофимова Людмила 35 33
Дьяченко Валерий 80 33
Мискевич Евгений 33 33
Соловьев Алексей 69 33
Урьяс Вадим 83 33
Егоров Владимир 65 33
Нестеров Алексей 86 32
Рубин Адар 32 32
Богданов Кирилл 112 31
Бадалов Андрей 60 30
Носенко Артем 30 29
Сыкулев Андрей 69 28
Степченков Максим 46 28
Смык Виталий 31 28
Платонов Михаил 42 28
Генкина Екатерина 28 27
Карпов Иван 54 27
Семенихин Игорь 41 27
Сороченков Алексей 27 27
Васильев Владислав 43 27
Горчаков Денис 31 27
Ямщиков Владимир 36 27
Путятинский Сергей 73 27
Халматов Максим 49 27
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39914 122
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13299 68
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15393 49
Европа Восточная 3006 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50507 33
Казахстан - Республика 4955 26
Украина 7347 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6398 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15320 23
Грузия 1131 20
Беларусь - Белоруссия 4427 19
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 702 15
Европа 21466 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13043 12
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 985 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2361 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17221 9
Россия - ЦФО - Калужская область 850 8
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 614 7
Франция - Французская Республика 7108 6
Испания - Королевство 3618 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1414 5
Евразия 611 5
Германия - Федеративная Республика 12144 5
Ближний Восток 2679 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 4
Бразилия - Федеративная Республика 2248 4
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 435 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1585 4
Азия - Азиатский регион 5087 4
Нидерланды 3331 4
Япония 13018 3
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Россия - СФО - Омская область 577 3
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