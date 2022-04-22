Сбер Cloud.ru SberCloud СберКлауд Облачные технологии
Компания Cloud.ru – облачный провайдер услуг для крупного, среднего и малого бизнеса, а также государственных учреждений. Cloud.ru предлагает 80+ облачных сервисов, виртуальный ЦОД, платформу для ML-разработки полного цикла на базе двух суперкомпьютеров Christofari и Christofari Neo.
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 242 74
|Абакумов Евгений 141 52
|Казарин Станислав 132 51
|Шадаев Максут 676 50
|Колбин Евгений 61 44
|Сотин Денис 152 43
|Слышкин Василий 84 41
|Клепиков Алексей 93 41
|Натрусов Артем 200 40
|Паршин Максим 285 39
|Шпак Василий 127 39
|Каюмов Шамиль 38 38
|Валчев Стоян 48 38
|Агапкин Алексей 39 37
|Козак Николай 69 37
|Прохорова Алла 50 33
|Трофимова Людмила 35 33
|Дьяченко Валерий 80 33
|Мискевич Евгений 33 33
|Соловьев Алексей 69 33
|Урьяс Вадим 83 33
|Егоров Владимир 65 33
|Нестеров Алексей 86 32
|Рубин Адар 32 32
|Богданов Кирилл 112 31
|Бадалов Андрей 60 30
|Носенко Артем 30 29
|Сыкулев Андрей 69 28
|Степченков Максим 46 28
|Смык Виталий 31 28
|Платонов Михаил 42 28
|Генкина Екатерина 28 27
|Карпов Иван 54 27
|Семенихин Игорь 41 27
|Сороченков Алексей 27 27
|Васильев Владислав 43 27
|Горчаков Денис 31 27
|Ямщиков Владимир 36 27
|Путятинский Сергей 73 27
|Халматов Максим 49 27
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