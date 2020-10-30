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Rambler News Services
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30.10.2020 Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком 1
16.10.2020 Лопнула самая громкая сделка года. Почему Олег Тиньков не продал «Яндексу» банк 1
29.07.2020 Сбербанк получил контроль над «Рамблером» 1
15.05.2020 Rambler Group запустила платный сервис отключения рекламы 1
13.11.2019 Сбербанк считает «тупиковой ветвью эволюции» доставку банковских карт, которую запустил накануне 1
21.08.2019 Как МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 в разы повысили цены на SMS-рассылки 2
07.08.2019 OneWeb назначила коммерческим директором экс-чиновника Минкомсвязи России 1
05.06.2019 В Москве появились магазины с новым названием, которое может заменить «Евросеть» 2
24.04.2019 Сбербанк купил «Рамблер» 1
14.03.2019 Заблокированный Telegram стал самой цитируемой платформой, обогнав «Яндекс» и Mail.ru 1
05.03.2019 «Касперский» выпустит мобильную ОС для конкуренции с Android и iOS 1
21.01.2019 Роскомнадзор завел дело на 5 тыс. рублей против Facebook и Twitter 1
18.01.2019 Глава «Почты России» купил квартиру за миллиард 1
18.01.2019 Mail.ru поддержала законопроект о «суверенном Рунете» 2
14.11.2018 Российские радиостанции создадут интернет-плеер, чтобы их лучше слушали 1
13.11.2018 Российские таможенники заплатят Apple 147 миллионов из-за путаницы в словах 1
26.10.2018 Взят под стражу гендиректор и соучредитель Depo Computers 1
07.09.2018 Власти готовят закон о блокировке пиратских сайтов без суда и без их ведома 1
11.04.2018 Apple начинает выгонять из магазина российские приложения из-за санкций 1
22.01.2018 Mail.Ru поглотила киберспортивный холдинг ESforce более чем за $100 млн 4
09.11.2017 В России начинается тестирование единой биометрической системы для банков 1
01.11.2017 ИТ-«дочка» «Ростеха» не смогла закупить техподдержку SAP 1
25.09.2017 Власти договорились с операторами: Роуминг в России исчезнет до конца 2017 года 1
12.09.2017 Сбербанк объяснил, как дебетовые карты его клиентов «превратились» в кредитные 1
28.08.2017 Московская биржа станет торговать криптовалютой 1
18.08.2017 Властям запретили требовать от МТС, «Билайна» и «Мегафона» снизить цены на SMS 1
09.08.2017 «Акадо» поделят между «Ростелекомом» и «Эр-Телекомом» 3
25.07.2017 Viber прогнется под требования закона о мессенджерах и откроет офис в России 2
13.07.2017 «Доктор Веб»: портал госуслуг заражен и опасен 1
29.06.2017 Депутаты требуют отменить роуминг при поездках по России 2
27.06.2017 Минкомсвязи хочет запретить иностранцам владеть точками обмена трафиком 2
21.04.2017 «Почту России» могут отдать топ-менеджеру Сбербанка 1
29.03.2017 Россиян заставят докладывать властям обо всех, кто мог бы взять их смартфон 1
14.03.2017 «Билайн» придумал, как отменить в России внутрисетевой роуминг. Конкуренты против 2
03.03.2017 Сотрудников ФСБ и «Касперского» следствию по госизмене выдал основатель ChronoPay 1
07.02.2017 ФАС: В 2017 г. в России исчезнет плата за роуминг 1
16.01.2017 Продан самый первый поисковик Рунета 1
26.12.2016 «Дочке» «Мегафона» отключили электричество. Абоненты остались без интернета 1
16.11.2016 «Мегафон» cобрался покупать Mail.ru 3
07.11.2016 МВД, ФСБ и ИТ-компании потребуют ужесточить «хакерские» статьи в УК РФ 1

Публикаций - 46, упоминаний - 60

Rambler News Services упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 8
Rambler Group - Рамблер ГК 487 8
Yandex - Яндекс 4103 6
VK - Mail.ru Group 2487 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 3
Apple Inc - Эппл Рус 7737 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 3
Nokia Corporation 2453 2
Google LLC 7177 2
ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление 4 1
Telia Company 350 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Yota - Скартел 623 1
Tencent 93 1
Brand Analytics 25 1
К Телеком 44 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
Telegram Group 702 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 140 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 375 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Verisign 59 1
Мобител 48 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 1
Rakuten 29 1
Акадо Екатеринбург 23 1
Ижевский радиозавод 8 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Alibaba Group 298 1
Twitter 2204 1
Facebook 3768 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 352 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 5
A&NN 14 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 3
Era Capital 12 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Uber Technologies 258 2
Uber 257 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Альфа-Банк 1127 2
Национальный банк Траст 96 2
Почта России ПАО 1579 2
Евросеть 892 2
Интер РАО ПАО 159 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 7 1
Assist - Ассист 126 1
СберЛогистика 42 1
Naspers 56 1
Флибуста 27 1
A&NN Investments 5 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 4 1
SLV 7 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Trellas 17 1
Гипросвязь ПАО 44 1
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
Авторамблер 6 1
Yota Arena - киберспортивная арена 6 1
Orion Capital 1 1
First Merchantile Capital 1 1
Азбука-Аттикус 4 1
ESforce 22 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
eBay Inc 534 1
Газпром ПАО 524 1
Почта Банк 289 1
Связной ГК 884 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 2
Правительство РФ 2208 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Правительство Москвы 653 1
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Мосгортранс ГУП 68 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ЛДПР 69 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 105 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 53 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 502 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 375 4
Apple iOS 5742 3
Rakuten Viber 429 3
Apple iPad 3263 2
Google Android 10751 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 2
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 3 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Яндекс.Дзен 66 1
Яндекс.Недвижимость 26 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 1
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 1
Яндекс.Новости 29 1
Telegram - Мессенджер 80 1
BlackView BV6000s - смартфон 7 1
Rakuten Ichiba 2 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 20 1
Rambler Касса 13 1
Electron - фреймворк 8 1
Rutor - BitTorrent-трекер 11 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 211 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
Гонец-ВЭБ 4 1
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
KasperskyOS 29 1
Apple - App Store 2198 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
Booking.com 75 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 1
Linux OS 4276 1
Мамут Александр 109 5
Никифоров Николай 1126 5
Усманов Алишер 241 5
Голомолзин Анатолий 52 3
Лапшина Екатерина 12 3
Озеров Виктор 26 2
Лаптева Ирина 9 2
Соколов Алексей 121 2
Жаров Александр 165 2
Яровая Ирина 63 2
Страшнов Дмитрий 109 2
Потанин Владимир 19 2
Стрешинский Владимир 7 1
Докучаев Дмитрий 14 1
Садовников Владимир 3 1
Пугачев Владимир 1 1
Кайгородов Михаил 4 1
Тадевосян Максим 2 1
Клиншас Андрей 2 1
Ганин Алексей 2 1
Ирисов Алексей 3 1
Моисеев Алексей 30 1
Полесицкий Александр 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Бурков Александр 3 1
Agaoua Djamel - Агауа Джамел 7 1
Лопатинский Юрий 1 1
Айбашева Анна 91 1
Левова Ирина 18 1
Емелин Андрей 6 1
Ромашова Наталья 1 1
Стоянов Руслан 30 1
Лях Валерий 2 1
Куликов Сергей 21 1
Эскин Сергей 26 1
Мальянов Сергей 11 1
Костин Юрий 1 1
Анисимов Юрий 2 1
Малис Олег 55 1
Ноготков Максим 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
Россия - Республика Крым 626 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Казахстан - Республика 2650 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Украина 3398 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Иран - Исламская Республика Иран 376 2
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Россия - Курган 148 1
Россия - Пермь 743 1
Узбекистан - Республика 827 1
Испания - Барселона 537 1
Нидерланды 981 1
Таджикистан - Республика 439 1
Россия - Ижевск 310 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Ливан - Ливанская Республика 44 1
Россия - Красногорск 106 1
Израиль 725 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Япония 2811 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - Курганская область 261 1
Болгария - Республика 306 1
Россия - Саратов 410 1
Грузия 693 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Великобритания - Лондон 828 1
Восточная Европа 1691 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 2
Антитеррор 62 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 153 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Пиратство - Авторское право 209 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 13 1
Федеральное законодательство 254 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 241 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 5
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 4
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 4
Thomson Reuters - Рейтер 1760 3
Ведомости 259 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Секрет фирмы 13 3
Чемпионат.com - Championat.com 16 3
Афиша.ру - Afisha.ru 24 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
Forbes - Форбс 442 1
ГПМ радио - Газпром-Медиа Радио 3 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
The Insider 2 1
Известия ИД 59 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Медуза - Meduza 18 1
The Bell - Издание 34 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
IDC - International Data Corporation 2729 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 1
Superdata 9 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
ФАПСИ РФ Академия Федерального агентства Правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 1 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Warface Open Cup 2 1
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