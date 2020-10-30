Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Rambler News Services
RNS
Информационное агентство
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 46, упоминаний - 60
Rambler News Services упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мамут Александр 109 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Усманов Алишер 241 5
|Голомолзин Анатолий 52 3
|Лапшина Екатерина 12 3
|Озеров Виктор 26 2
|Лаптева Ирина 9 2
|Соколов Алексей 121 2
|Жаров Александр 165 2
|Яровая Ирина 63 2
|Страшнов Дмитрий 109 2
|Потанин Владимир 19 2
|Стрешинский Владимир 7 1
|Докучаев Дмитрий 14 1
|Садовников Владимир 3 1
|Пугачев Владимир 1 1
|Кайгородов Михаил 4 1
|Тадевосян Максим 2 1
|Клиншас Андрей 2 1
|Ганин Алексей 2 1
|Ирисов Алексей 3 1
|Моисеев Алексей 30 1
|Полесицкий Александр 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Бурков Александр 3 1
|Agaoua Djamel - Агауа Джамел 7 1
|Лопатинский Юрий 1 1
|Айбашева Анна 91 1
|Левова Ирина 18 1
|Емелин Андрей 6 1
|Ромашова Наталья 1 1
|Стоянов Руслан 30 1
|Лях Валерий 2 1
|Куликов Сергей 21 1
|Эскин Сергей 26 1
|Мальянов Сергей 11 1
|Костин Юрий 1 1
|Анисимов Юрий 2 1
|Малис Олег 55 1
|Ноготков Максим 40 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 1
|Superdata 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769183, в очереди разбора - 672867.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769183, в очереди разбора - 672867.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru